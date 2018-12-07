Двойная игра Рима

13 декабря состоится очередное заседание Европейского совета, во время которого лидеры государств — членов ЕС рассмотрят продление секторальных санкций против России.

Италия традиционно была одним из самых активных критиков санкционного режима среди государств — членов ЕС, а особенно при правительстве желто-зеленых, то есть коалиции "Лиги" и "Движения 5 звезд". Поэтому некоторые украинские должностные лица убеждены, что Италия — проблема №1 для сохранности европейского единства.

Напомним: Италия стала первой страной Европейского Союза, которая сделала отмену санкций против России пунктом коалиционного соглашения. Вице-премьер, глава партии "Лига" Маттео Сальвини, не упускает возможности подчеркнуть вред и безрезультатность санкций, как и необходимость их отменить. Он успел уже дважды съездить в Москву с визитом с тех пор как занял правительственную должность, то есть с конца мая 2018 г. В июне, во время нового продления санкций, Рим не блокировал это решение — дескать, тогда правительство было только сформировано, и время для решительных действий еще не наступило. А вот в декабре, обещали итальянцы, как раз будет благоприятная возможность вернуться к этому вопросу.

Сигналы, поступающие из Рима и других европейских столиц, позволяют осторожно прогнозировать, что в декабре 2018 г. санкции против России все же продлят.

Так почему же итальянцы пока не спешат выполнять свои обещания Москве, и действительно ли это хорошая новость для Украины?

Сальвини и другие итальянские должностные лица неоднократно заявляли о миллиардных потерях, которые якобы терпит Италия из-за санкций. Впрочем, итальянский вице-премьер не говорит о том, что доля запрещенного Россией импорта — это менее 1% итальянского экспорта сельхозпродукции, если сравнивать с цифрами 2013 г. Кроме того, экспорт сельхозпродукции из Италии в другие страны постоянно возрастал с 2013 г. и в 2017-м достиг рекордной отметки 41 млрд евро. При этом доля России в нем в 2013 г. составляла лишь 2%, а доля продукции под эмбарго ко всему экспорту в Россию составляет всего 1,7%! Да и вообще Россия только во второй десятке целевых стран для итальянского экспорта: на нее в 2017 г. приходилось всего 1,8% всего экспорта из Италии. Это означает, что даже если бы Россия отменила контрсанкции, это существенно не улучшило бы итальянскую экономику, особенно учитывая ее ориентацию на промышленность — Италия является второй страной ЕС по промышленной мощности.

Стоит подчеркнуть также, что с ростом мировых цен на нефть и стабилизацией экономической ситуации в России в 2016 г. экспорт в Россию сразу увеличился, в частности из Италии. В 2017-м весь экспорт из Италии в Россию возрос на 18,9%, а экспорт агропродукции — на 25,2%, несмотря на непрерывное эмбарго. В других отраслях сотрудничество между Россией и Италией также интенсивно: в 2018 г. во время визита премьер-министра Джузеппе Конте итальянский и российский бизнес заключили еще тринадцать контрактов общей стоимостью около 1,5 млрд евро, в частности с подсанкционной компанией "Роснефть".

Сальвини должен хорошо ориентироваться в этих цифрах. Именно поэтому снятие санкций с России никогда не становилось пунктом повестки дня переговоров Италии и Брюсселя об итальянском бюджете. Наоборот, ранее, отстаивая у Брюсселя уступки, Италия "жертвовала" вопросом санкций. Как, например, было во время заседания Европейского совета в декабре 2015 г. Есть вероятность, что в декабре 2018-го ситуация повторится. Впрочем, громкие декларации итальянских лидеров о том, насколько сильно итальянская экономика "страдает" от санкций, позволяет Италии повышать свои ставки.

Похоже на то, что Италия продолжает политику doppio binario (двойного трека) — громких заигрываний с Россией и молчаливой поддержки европейского единства, при этом блокируя усиление санкций (как, например, инициативу ЕС о введении санкций против стран, осуществляющих кибератаки, когда Италия оказалась единственной страной, выступившей против). Как вице-премьер и министр внутренних дел Сальвини может позволить себе укреплять свой авторитет скандальными заявлениями. От представителей "Лиги" и "Движения 5 звезд" и звучат заявления о том, что война на востоке нашей страны является следствием украинского национализма, а лучшим способом урегулировать конфликт стало бы федеративное устройство Украины.

При этом дипломаты, непосредственно отвечающие за внешнюю политику, подавали недвусмысленные сигналы о том, что санкции будут сохраняться до полного выполнения Минских договоренностей. Только звучат они по большей части на закрытых переговорах или в частных беседах, позволяя членам коалиции поддерживать имидж друзей России, бунтарей против "вредных" санкций, введенных Брюсселем. Внимательный наблюдатель заметит, что итальянцы ведут тонкую игру: они чаще говорят о снятии санкций, чем прибегают к конкретным действиям.

Итальянские эксперты замечают также, что Италия сама не пойдет на подрыв санкций. Это возможно только при условии наличия неформальной "антисанкционной коалиции", среди возможных членов которой называют, в частности, Венгрию, Австрию, Болгарию и др. Ныне ни одна из этих стран не готова объединиться с Италией против санкций. Тем временем Италия пытается протолкнуть предложение о поддержке малого и среднего бизнеса в России, чтобы подсластить пилюлю и продемонстрировать Кремлю свою преданность.

Итальянские члены правительства никогда не делали тайну из того, что регион Восточной Европы в принципе не является для них приоритетом. Ключевым фокусом итальянской внешней политики является Ливия и традиционно Средиземноморский регион в целом. Несмотря на то, что в 2018 г. Италия председательствовала в ОБСЕ, министр иностранных дел нового правительства Энцо Моаверо Миланези (или другое итальянское должностное лицо) более чем за полгода пребывания в должности не осуществил визит в Украину (хорошо по крайней мере, что шаги для налаживания контактов делала украинская сторона — в ноябре с визитом в Риме находилась председатель комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко).

Реакция Италии на атаку России в Керченском проливе также была предсказуемо сдержанной: министр иностранных дел обратился с призывом ко всем сторонам прилагать усилия для деэскалации ситуации и снижения напряженности в Азовском море, а итальянские дипломаты продолжают избегать участия в публичных мероприятиях и комментариев по поводу российской агрессии в Украине и ситуации безопасности в регионе. Есть также важные предостережения о том, будут ли санкции против России усилены вследствие морской атаки: европейские дипломаты отмечают, что такие дискуссии ведутся, однако замечают, что не все страны поддерживают такие шаги.

Вместе с тем и в самой Италии не все занимают одинаковую позицию. Так, аналитики итальянского аналитического центра Istituto Affari Internazionali Нона Михелидзе и Натали Точчи (последняя является директором центра и советником верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики Федерики Могерини) опубликовали в брюссельском издании Politico статью, в которой отмечают: нынешние подходы к России не могут ее сдержать, а значит, требуют пересмотра.

Надо также указать, что назойливость итальянских популистов в отношении снятия санкций даже вызвала некоторую напряженность между Римом и Вашингтоном, вплоть до того, что, как сообщают итальянские СМИ, под вопросом оказался визит Сальвини в Соединенные Штаты. Именно по этой причине Сальвини встречался с послом США в Италии Льюисом Айзенбергом вскоре по возвращении из Москвы.

У Вашингтона также есть не только символические, но и весьма практические рычаги давления на Рим. Так, в ноябре 2018 г. госсекретарь США объявил список из восьми стран (из них только две европейские, и одна из них Италия), которые временно не должны будут придерживаться так называемых нефтяных санкций США против Ирана и смогут и в дальнейшем покупать иранскую нефть.

Учитывая все обстоятельства, похоже на то, что итальянское правительство не будет использовать карту вето, по крайней мере, до выборов в Европейский парламент, которые состоятся в мае 2019 г. и покажут расстановку сил в ЕС между популистами и демократами.

Кстати, в Италии выборы будут также и состязанием внутри популистского лагеря: между "Лигой" и "Движением 5 звезд" накопилось немало конфликтов — от бюджета до экологии. Из-за них два вице-премьера, Маттео Сальвини и Луиджи ди Майо, даже не разговаривали друг с другом. Конечно, Сальвини нужны политические баллы. Однако проталкивание идеи о снятии санкций с России может лишь добавить новых проблем с партнерами, но не решит ни одну из них. А в Москву, где итальянский вице-премьер, по его словам, чувствует себя увереннее, чем в некоторых европейских столицах, он пока что и так может ездить.