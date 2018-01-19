Дружеская вражда или враждебная дружба?

Пакистан перестал делиться ключевой информацией с разведками США.

Так отреагировал Исламабад на решение Вашингтона приостановить военную помощь этой стране.

Первый твит Дональда Трампа в новом 2018 г. неожиданно касался отношений Америки с Пакистаном: "Соединенные Штаты неразумно предоставили Пакистану свыше 33 млрд долл. в виде помощи за последние 15 лет, а они нам ничего не дали, кроме вранья и обмана. Они дают приют террористам, которых мы разыскиваем в Афганистане, больше этого не будет".

Очень быстро стало понятно, что твит президента не был пустой угрозой. Уже 4 января госдепартамент объявил о замораживании США

военной помощи Пакистану. Речь шла о 255 млн долл. финансовой помощи, предоставление которой остановили из-за неспособности Исламабада в полной мере сотрудничать с американцами в вопросах борьбы с терроризмом.

В свое время обмен разведывательными данными между Пакистаном и США содействовал поражению СССР в Афганистане. Но приливы и отливы в отношениях между ними происходят не впервые, и не впервые Америка останавливает помощь Исламабаду.

Так, после начала ядерной программы Пакистана в 1990 г. США уже приостанавливали военную помощь своему союзнику. Но после терактов 11 сентября 2001 г. США перешли к более тесному сотрудничеству с Пакистаном для ликвидации в Южной Азии "Аль-Каиды".

Впрочем, разочарование Вашингтона в своем союзнике можно понять. Поскольку Исламабад, принимая от американцев миллиарды долларов помощи, параллельно предоставлял приют некоторым исламистским экстремистским группам. Включая лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена. Ведь мало верится, что по крайней мере некоторые из высших чинов в разведке Пакистана не знали о пребывании "террориста номер один" на пакистанской территории.

И когда в 2011 г. американские спецназначенцы ликвидировали Усаму бен Ладена в его резиденции в пакистанском городе Абботтабад, то не Исламабад должен был бы высказывать претензии Вашингтону по поводу несогласованной с ним спецоперации, а США — Пакистану. Поскольку этим пребыванием Усамы бен Ладена на своей территории пакистанцы фактически потворствовали распространению терроризма.

Помощь Соединенных Штатов Пакистану в прошлые десятилетия не снимала полностью напряженности и разногласий в отношениях двух государств. Несмотря на это, только во времена президента Рональда Рейгана США предоставили Пакистану 2 млрд долл. военной помощи, и 3 млрд — экономической помощи для его развития.

Во время холодной войны Пакистан, позволяя использовать свою территорию, помог подпитывать в Афганистане антисоветское исламистское повстанческое движение и эффективно противодействовать советскому вторжению в эту страну. Активное же сотрудничество спецслужб США с пакистанской межведомственной разведкой Inter-Services Intelligence (ISI) в конце концов привело к поражению СССР и его выходу из Афганистана в 1989 г.

Теперь иные времена, и поскольку военная кампания США в Афганистане еще не завершена, полный разрыв Вашингтона с Исламабадом представляется не очень логичным. Хотя американцам удалось найти частичную замену для поставок своим войскам на афганской территории за пределами Пакистана, логистически это для них менее удобно.

Поэтому можно предположить, что приостановление помощи не будет постоянным. Это лишь временный шаг, нацеленный на то, чтобы побуждать Пакистан отказаться от поддержки "хороших террористов", старших командиров "Талибана" и членов экстремистской группировки "Хаккани", нашедших себе приют на пакистанской земле.

Все возражения, что это не так, на Вашингтон не действуют. Ведь именно в Пакистане в 2016 г. американским дроном был ликвидирован тогдашний лидер "Талибана" мулла Ахтар Мансур.

Пакистан, несмотря на декларирование своей лояльности к Соединенным Штатам, стал для Афганистана одним из дестабилизирующих факторов. Оттуда приходят террористы, нашедшие приют на его территории. Поэтому отношения двух государств можно определить как дружескую вражду или враждебную дружбу.

Вся парадоксальность ситуации в том, что Пакистан нуждается в деньгах США. И их достаточное поступление возможно именно при условии дестабилизации Афганистана. Поэтому многие в Исламабаде совершенно не заинтересованы в том, чтобы Афганистан перестал быть точкой постоянного напряжения в регионе.

К сожалению, быстрое политическое решение афганского вопроса не проглядывается. Ситуацию ухудшает то, что, начав войну против "Аль-Каиды", американцы получили вместе с тем новых террористов из "Исламского государства". И нельзя исключать, что такое клонирование террористических организаций будет продолжаться.

Сложность отношений между Вашингтоном и Исламабадом заключается еще и в том, что в Пакистане военные, племенные, религиозные и гражданские силы борются за свое верховенство и влияние. Поскольку в этом государстве никто не способен контролировать ситуацию полностью, это выливается в большую сложность для американцев.

Рассматривая решение Трампа о помощи Исламабаду, следует подумать, будет оно работать или нет. И у кого больше рычагов влияния: Америки на Пакистан или наоборот.

Скорее всего, Пакистан будет рассматривать замораживание помощи как переговорную тактику Вашингтона, а не как конец отношений. Возможно, переговоры теперь будут начинаться с несколько измененных позиций обеих сторон, но США не могут позволить себе не вести диалог вообще, поскольку Пакистан владеет ядерным оружием. Да и трудно вывести Исламабад из дискуссии о том, как положить конец конфликту в регионе, когда он фактически сам является одной из сторон конфликта.

Нельзя исключать, что новые подходы американцев к условно союзническим отношениям с Пакистаном являются частью плана — переломить таким образом ход войны против "Талибана" в Афганистане. Цель их — заставить Исламабад, под угрозой потери помощи со стороны США, отказаться от своих лояльных подходов к определенным террористическим исламистским группировкам.

Если же такой проект администрации Трампа существует, то в случае неуступчивости в этом вопросе пакистанцев вполне может быть сделан следующий шаг. А именно — угроза со стороны Вашингтона признать Пакистан государством — спонсором терроризма. После чего может произойти частичный или полный разрыв в отношениях между этими двумя странами, а возможно, даже введение санкций к части пакистанских высших чиновников.

Если бы Исламабад согласился на условия США, то гипотетически это могло бы выглядеть весьма привлекательно. "Талибан" и экстремистская группировка "Хаккани" больше не ощущают, что у них есть безопасное место в Пакистане. И таким образом получают мотивацию сесть за стол переговоров с афганским правительством. Но если бы даже Пакистан под давлением согласился на эти изменения в своей политике, то все равно талибы не откажутся от своих претензий на контроль над всем Афганистаном.

Но несмотря на решительную риторику с обеих сторон, едва ли они будут действовать (по крайней мере в ближайшее время) так категорически резко.

Ведь полный разрыв Вашингтона с Исламабадом только подтолкнул бы последнего присоединиться к союзу Ирана, Китая, России и Сирии, противовесом которому на сегодня являются США, Израиль и Саудовская Аравия. А это стало бы существенной потерей для Вашингтона.

Очевидно, что Соединенным Штатам нужна новая стратегия по Пакистану. А это означает, что для успешного решения проблемы с Афганистаном Вашингтон должен сначала решить проблему с Исламабадом.