Дохаворились

Подписание соглашения между США и "Талибаном" о выводе из Афганистана американских войск, состоявшееся 29 февраля в столице Катара Дохе, — историческое событие. На церемонии подписания присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани, министр обороны США Марк Эспер, госсекретарь Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В тексте соглашения отмечается, что "США, их союзники и коалиция завершат вывод остальных сил из Афганистана в течение 14 месяцев после объявления этой общей декларации и заключения соглашения между США и "Талибаном".

Международная коалиция под руководством США в ответ на теракты 11 сентября 2001 г. вошла в Афганистан, чтобы свергнуть режим талибов, который поддержал террористическую группировку "Аль-Каида", ответственную за эти нападения.

Мирный процесс в Афганистане начат. Однако не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Для президента Соединенных Штатов Дональда Трампа такое решение может стать серьезным политическим бонусом. Ведь прекращение войны в Афганистане было одним из его прошлых предвыборных обещаний. Теперь он может отчитаться перед своими избирателями, что это обещание он выполнил. Трамп хотел внешнеполитической победы перед новыми выборами, и он ее получил. Подписание соглашения именно сейчас — важная часть текущей избирательной президентской кампании в США.

Вопрос в том, как долго "Талибан" будет соблюдать взятые на себя перед американцами обещания. Ведь правительство президента Ашрафа Гани без помощи США и их военных не сможет долго удерживать контроль над афганскими провинциями, на которые сегодня распространяется его власть.

Поэтому соглашение, подписанное США и талибами, больше похоже не на мирный договор, а на договоренность о выходе американских войск из Афганистана в год американских выборов. И не следует исключать, что это мирное соглашение поможет талибам восстановить власть над Афганистаном.

Реальность такова, что, хотя правительство Ашрафа Гани не может контролировать весь Афганистан, у высшего руководства талибов тоже нет контроля над всеми местными ополченскими группировками, использующими оружие против правительства, хотя часто их действия приписывают талибам.

Кроме того, в "Талибане" до сих пор преобладают этнические пуштуны с востока и юга Афганистана, тогда как правительство преимущественно состоит из таджиков, узбеков и многих других меньшинств из "этнических лоскутов" Афганистана, большей частью с севера и запада.

Но если талибы и взяли на себя обязательства после частичного вывода военных сил США из Афганистана не позволять "Аль-Каиде" или другим террористическим движениям закрепиться в стране, это еще не означает, что им удастся их выполнить. Потому что исламистские боевики могут потерять поддержку населения на местах, когда примирятся с властью в Кабуле, даже если это будет не правительство Гани, а кабинет, сформированный с участием представителей "Талибана".

США оставляют Афганистан, который хочет мира, но серьезно разделен. И советское, и американское военные вмешательства за последние сорок лет усилили разногласия между относительно современными городами и традиционно консервативным селом. Западный проект модернизации действительно способствовал достижению ряда свобод, но в ответ на военное вмешательство консервативные религиозные силы получили больше поддержки от происламистски настроенной части афганского населения.

Однако "Талибан" — это суннитское мусульманское фундаменталистское движение. Его руководство прежде всего хочет, чтобы страной руководили законы шариата, как в конце 1990-х. Но после 2001 года, когда в Афганистане приняли конституцию, произошло распределение власти, женщинам предоставили больше прав, а девушкам позволили ходить в школу и учиться. Теперь все эти достижения рискуют оказаться под вопросом.

Сейчас талибы могут соглашаться с чем угодно, но когда из Афганистана уйдет последний американский военный, не исключено, что они попробуют снова внедрить законы шариата. Талибы готовы учиться на прошлых ошибках, но настроены сурово соблюдать законы шариата, согласно которым женщины должны полностью подчиняться мужчинам, покоряться их желаниям и требованиям. Так что в этом случае в жертву будут принесены права женщин.

Разумеется, плохой мир лучше, чем продолжение войны. Стало понятно, что ни одной из сторон не удастся победить на поле боя. Соглашение с талибами — невероятно трудный акт балансирования интересов и достижения компромиссов. Его можно считать лишь началом длинного пути к миру. Таким образом, возникает большой вопрос: что произойдет в дальней перспективе, в частности с правами и свободами женщин?

Очевидно, что Дональд Трамп решил договориться задолго до дня голосования, чтобы иметь возможность выйти на президентские выборы как "мирный президент", который инициировал выход США из Афганистана, тогда как талибы считают, что соглашение и уменьшение американского военного присутствия могут способствовать их преимуществу в длительных битвах, которые их ожидают. Кроме того, в "Талибане" предпочитают подписать соглашение сейчас, когда интенсивность боев снижается и еще не наступило время традиционного весеннего наступления.

Несмотря на все, действие настоящего соглашения весьма неопределенно. Даже если удастся уменьшить насилие, и талибы преимущественно будут придерживаться договоренностей с США, остается самая трудная часть — запуск полноценного мирного процесса, который будет включать переговоры между правительством, талибами и другими афганскими оппозиционными группами о распределении власти.

Такие переговоры могут отнять очень много времени, и чем дольше они будут длиться, тем больше риск, что мирный процесс сорвется из-за насильственных действий национальных, этнических, племенных, региональных или международных акторов и создания обстановки запутанности и недоверия.

После подписания соглашения между Соединенными Штатами и талибами можно прогнозировать, что его выполнение натолкнется на массовое противодействие со стороны оппозиционных сил. И, возможно, не столько из-за содержания, как из-за определения, кто же должен представлять законное правительство Афганистана.

Талибы, которые контролируют почти половину территории страны, надеются получить места в афганском правительстве. Но это усложняется тем, что в Афганистане сейчас есть два правительства — президента Ашрафа Гани и самопровозглашенное правительство бывшего премьер-министра Абдуллы Абдулла, который не признает победу Гани на президентских выборах.

Поэтому мирный процесс может застопориться из-за политического кризиса в Афганистане. Два главных кандидата, набравшие больше всего голосов на президентских выборах в сентябре 2019 года (действующий президент Ашраф Гани и его оппонент Абдулла Абдулла), как и раньше, борются за эту должность, несмотря на недавнее объявление окончательных результатов.

Политическим лидерам Афганистана сейчас нужен компромисс. Тогда как возникла потребность в объединении разных политических сил, в афганском политическом классе задержалось традиционное послевыборное противостояние. Представителям разных политических групп Афганистана и до того непросто было собраться для ведения переговоров с талибами. А теперь возможность создать коалиционное правительство омрачена политическим кризисом.

В ситуации, которая складывается, влиятельные региональные игроки — Россия и Иран — очень внимательно наблюдают за нынешними событиями в Афганистане. И хотя для Москвы, традиционно, чем хуже Америке, тем лучше, однако и у нее есть свой интерес в стабилизации на афганской территории.

Несмотря на заинтересованность России в выводе военных США из афганской территории, Москва опасается, что ситуация в Афганистане может резко ухудшиться, и вооруженные группировки оппозиционных к Кабулу сил будут пытаться пробираться в соседние с Афганистаном страны Центральной Азии — Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан. А через них наркотики и оружие могут попадать и на территорию Российской Федерации.

Иран всегда проявлял интерес к Афганистану. Речь не только о "Талибане", которому удавалось поддерживать довольно хорошие отношения с Тегераном, но и о шиитском населении Афганистана. После того, как американцы выведут свои войска, Иран может попробовать через него усилить свое влияние на ситуацию в этой стране.

Период, заложенный для вывода американских и НАТОвских войск из Афганистана, станет проверкой "Талибана" на обязательность. Очень важно, чтобы после того, как афганскую территорию покинет американский контингент, Америка не оставила после себя политический и военный вакуум, который могут заполнить другие, враждебные США и их союзникам, иностранные силы. Ведь если бы после "черного четверга" 11 сентября 2001 года США и члены коалиции не приняли решение войти в Афганистан, талибы управляли бы им до сих пор. "Талибан" почти 20 лет назад выказывал готовность разорвать связи с "Аль-Каидой" и принудить ее покинуть Афганистан, однако этого не случилось.

У талибов есть немалая поддержка среди афганского населения, и хотя не факт, что настоящий договор принесет в Афганистан полноценный мир, однако, с прагматичной точки зрения, уже не было смысла затягивать эту кампанию. Иностранные войска не смогли достичь всех поставленных перед ними целей, Афганистан же оказался не совсем готов к предложенным ему союзниками изменениям.

Возможно, договоренность с "Талибаном" является предвыборным тактическим маневром Трампа. Похоже, он исправляет ошибки своих предшественников. Однако этот успех может за короткое время вылиться в фанатичную исламистскую диктатуру.

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