Что в имени тебе моем?

Греция и ее соседка Македония в нынешнем году могут поставить точку в длящемся уже десятки лет историческом споре по поводу названия балканского государства, возникшего на руинах Союзной Югославии.

Республика Македония (или другое принятое название — Бывшая югославская республика Македония) становится Республикой Северная Македония. Такое название было закреплено в соглашении греческого премьер-министра Алексиса Ципраса и его македонского коллеги Зорана Заева в июне прошлого года на берегу озера Преспа. В Скопье и Афинах процесс имплементации данного соглашения идет непросто, о чем мы не раз писали. Но на минувшей неделе и Ципрас, и Заев добились важных политических решений в парламентах своих стран, чтобы успешно завершить процесс в ближайшие месяцы. Если это случится, то наградой для Северной Македонии, возможно, уже в середине 2020 г. может стать прием в НАТО. Кроме того, с июня с.г. начнутся переговоры о вступлении этой балканской страны в ЕС.

Уже почти два года македонские власти уверенно двигаются курсом европейской и евро-атлантической интеграции. Но последние месяцы стали настоящим испытанием решимости политиков в Скопье довести дело до конца — выполнить, пожалуй, самое сложное условие о переименовании страны, на чем долгие годы настаивала Греция. Пройдя через референдум и внутренние политические пертурбации, власти Македонии подошли в начале нынешнего года к новому ответственному этапу — утверждению соглашения о переименовании страны в парламенте и внесению соответствующих изменений в конституцию.

Дебаты по этому вопросу начались в Скопье 9 января с выступления премьер-министра Заева, который убеждал парламентариев, что именно им выпала честь сделать "исторический и патриотический" выбор и взять на себя ответственность за "смелое решение". Согласно договоренностям, македонский парламент должен был принять решение до 15 января.

Оппозиция несколько дней устраивала протесты под стенами парламента. На обсуждение вопроса о переименовании у депутатов ушло две последующие сессии. Противники переименования надеялись, что для поддержки соответствующего законопроекта в парламенте не будет голосов. Сторонники премьер-министра Заева не имеют конституционного большинства в парламенте из 120 членов и вынуждены были рассчитывать на поддержку депутатов от оппозиционной националистической партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство), выступающей против переименования.

Социал-демократ Заев оказался в сложной ситуации, чтобы получить для себя нужные голоса. Он решил заручиться поддержкой представителей албанского меньшинства, представленных в македонском парламенте, в частности, такими силами как "Демократический союз за интеграцию", Движение "Беса", "Альянс албанцев" и Демократическая партия албанцев. Ранее, благодаря их поддержке, Заев смог стать премьер-министром страны, теперь же он вновь использовал "албанскую карту" для консолидации голосов албанских депутатов. Так, он претворил в жизнь давно оспариваемый оппозицией и частью македонцев закон о придании албанскому языку статуса второго государственного. С другой стороны, Заев смог заручиться поддержкой части представителей от ВМРО-ДПМНЕ. В декабре социал-демократы провели через парламент постановление об амнистии оппозиционных депутатов, участвовавших в силовом нападении на парламент страны в апреле 2017 г., во время которого были избиты Заев и албанские парламентарии. Хотя албанцы, в свою очередь, не поддержали решение об амнистии, но теперь ясно, что, благодаря этому решению, Заеву удалось расколоть оппозицию, и часть парламентариев от ВМРО-ДПМНЕ в итоге поддержали решение о конституционных изменениях по переименованию страны во время голосования 11 января. "За" было подано 81 голос, несмотря на то, что лидер националистов ВМРО-ДПМНЕ Христиан Мицкоски призывал бойкотировать голосование.

Теперь македонская оппозиция требует проведения досрочных выборов, но Заев чувствует себя достаточно уверенным, чтобы противостоять попыткам втянуть Македонию в новый виток политического противостояния, который может сказаться на перспективах имплементации соглашения о переименовании страны, переговорах о вступлении в ЕС и НАТО. Также стоит отметить, что весной в стране пройдут президентские выборы, и ВМРО-ДПМНЕ стремится к победе своего кандидата.

Согласно договоренностям с Грецией, власти Скопье имеют пять лет на то, чтобы изменить название страны во всех документах, включая паспорта граждан, официальные документы, номерные знаки машин, названия организаций, учреждений и т.д.

Таким образом, Македония выполнила свои обязательства по Преспанскому соглашению с Грецией, и теперь все взгляды устремлены на Афины. Греки со своей стороны также должны утвердить Преспанское соглашение в парламенте, чтобы все решения, принятые в Скопье, вступили в силу и начали выполняться. Зоран Заев в минувшую субботу призвал законодателей Греции ратифицировать соглашение. Однако нынешний год начался для греческого премьера Алексиса Ципраса с раскола в его правительстве из-за соглашения с Македонией. 13 января министр обороны Греции Панос Камменос подал в отставку, выражая свое несогласие с решением по "македонскому вопросу". Будучи лидером партии "Независимые греки", он также поставил под сомнение возможность Ципраса получить поддержку греческого парламента при ратификации Преспанского документа на будущей неделе, поскольку "Независимые греки" имеют 7 депутатов в парламенте страны, и их голоса очень важны для греческого премьера для получения 151 голоса из 300 для ратификации соглашения с Македонией. В то же время Ципрас может рассчитывать лишь на 145 голосов депутатов из возглавляемой им левой партии СИРИЗА.

Ципрас пошел ва-банк: он не только принял отставку Камменоса, но также в минувшее воскресенье попросил греческий парламент провести голосование о вотуме доверия его правительству.

"Я ясно дал понять, что моя главная цель — восстановить роль и место [Греции. — А.К.] на международном уровне. Чтобы восстановить ведущую роль на Балканах. Сделать так, чтобы благодаря заключению договоров и устойчивому курсу страна была оплотом стабильности и безопасности. Для меня это национальный приоритет", — заявил Ципрас.

Голосование о доверии греческому правительству состоялось в среду 16 января. Ципрас получил в свою поддержку 151 голос.

Как отмечают греческие эксперты, Панос Камменос достиг компромисса с Ципрасом, поскольку за вотум доверия проголосовали часть депутатов от его партии, а также независимые депутаты.

Таким образом, вотум доверия греческого парламента правительству Ципраса стал своеобразной проверкой готовности накануне голосования по соглашению с Македонией. При этом для утверждения данного решения формально не требуется конституционного большинства голосов — 151, а лишь простое большинство. Однако Ципрас полагает, что греческие законодатели должны продемонстрировать консолидированную поддержку соглашению с Македонией для того, чтобы заслужить одобрение со стороны своих международных партнеров — прежде всего, из стран Евросоюза и США, а также лишить Россию любой возможности влиять на процессы греческо-македонского диалога.

В понедельник российское министерство иностранных дел выступило с заявлением, что изменение названия Македонии является "продолжением навязанного извне процесса искусственной перекройки государственного названия с целью форсированного втягивания Скопье в НАТО".

В ответ греческий МИД в очередной раз резко отреагировал на попытки Российской Федерации вмешиваться в процесс греческо-македонского диалога о переименовании Македонии.

Афины полагают, что в заявлении МИДа России игнорируется демократическое функционирование институтов в Греции. Афины призвали РФ уважать "чувствительность греческого народа к использованию названия Македония" и называть эту страну ее новым конституционным названием, т.е. Северная Македония, и рекомендуют Москве воздерживаться от аналогичных заявлений, являющихся вмешательством во внутренние дела Греции.