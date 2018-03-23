Четырежды президент, не считая и.о.

Главной интригой на выборах президента России в прошедшее воскресенье было то, сбреет ли кандидат от КПРФ, владелец АО "Совхоз им. Ленина" Павел Грудинин свои усы.

В одном из интервью он пообещал это сделать, если наберет меньше 15%. Исходя из предварительных результатов, которые вряд ли претерпят существенные изменения в окончательном подсчете, Грудинин, если он настоящий коммунист, верный своему слову, останется без усов. Владимир Путин без всяких усов одержал сокрушительную победу. Он набрал 76,69%, побил собственный рекорд 2004 года (71,31%) и показал лучший результат, чем Дмитрий Медведев в 2008 г. (70,28%), Павел Грудинин набрал 11,77%, Владимир Жириновский — 5,65, Ксения Собчак — 1,68, Григорий Явлинский — 1,05, Борис Титов — 0,76, Максим Сурайкин — 0,68, Сергей Бабурин — 0,65%.

Путин забрал у Грудинина часть голосов, которые раньше уверенно собирал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Теперь Грудинин может рассчитывать разве что на губернаторство в одном из центральных регионов. Тест на нового лидера левого электората он провалил, заодно потянул вниз КПРФ, единственную до последнего времени идейную парламентскую партию. В грядущей перестройке левого политического поля могут сыграть маргинальную роль еще два кандидата. Об одном из них даже в России мало кто слышал, о другом — помнит только старшее поколение. Сурайкин — лидер "Коммунистов России", сталинистской партии, в своем постоянном спойлерстве левого электората враждебной даже КПРФ. Бабурин представляет "Российский общенародный союз". Это известный в начале 1990-х политик, депутат и заместитель председателя Госдумы. Для понимания, кого Бабурин представляет, можно упомянуть, что за него активно агитировал Игорь Гиркин-Стрелков. Результат Бабурина — это еще и крест на надеждах "Новороссии".

Возраст и слабый результат Жириновского заставляют сомневаться и в перспективах ЛДПР как вождистской парламентской партии. "Яблоко", еще одна вождистская партия, не только давно упало, но как стало понятно, еще и сгнило. Однако его лидер Явлинский может рассчитывать на административный пост — в прошлом году Путин обсуждал с ним как уроженцем Львова возможность занять место Владислава Суркова в коммуникациях о судьбе ОРДЛО. Титов сохранит место бизнес-омбудсмена при президенте. Он остался при своих, потратив часть собственных нервов. Собчак с очень скромным результатом вынуждена либо уйти из политики, либо искать более мощных союзников.

Наконец, "не кандидат" Алексей Навальный выглядит вторым после Путина победителем. Российский президент, забрав голоса как коммунистов, так и либералов, сам же и доказал, что без Навального несистемная оппозиция не имеет шансов. В этом, возможно, и была цель бойкота выборов с его стороны.

Привычная легитимность

В последний месяц перед выборами правдоподобным выглядело предположение главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, что Путина не волновал конкретный результат — победа была гарантирована. Остальное — от лукавого, раз уж Россия "напрямую управляется Богом", как накануне выборов сообщил россиянам Путин, ссылаясь на Христофора Миниха, российского генерал-фельдмаршала немецкого происхождения. Что, по мнению Венедиктова, Путина действительно интересовало, так это результаты голосования в Крыму, поскольку именно оно доказывало бы не просто привычку избирателей, но любовь, возникшую на волне аннексии. Здесь можно напомнить, что выборы были намеренно назначены именно на день юридического оформления аннексии, удачно пришедшийся в этом году на воскресение. Известная установка 70% голосов при 70% явки выглядела заботой замглавы администрации Сергея Кириенко. Она была символом его эффективности в качестве главного внутриполитического менеджера, вытеснившего с политического поля недовольных конкурентов того же председателя Госдумы Вячеслава Володина.

До послания Путина Федеральному собранию 1 марта было похоже, что прошлому и будущему президенту действительно все равно, с каким результатом он победит. Он даже официально приболел, о чем впервые было сообщено пресс-службой Кремля. Но затем последовал бурный финиш кампании, мало напоминающий успокоенность. В публичных дебатах Путин участия не принимал. Зато ему услужливо была представлена цепь разбросанных по регионам искусственных событий, где он председательствовал или публично появлялся, забивая собой эфир. Железнодорожники, строители, аграрии, спортсмены, педагоги, промышленники, медики, "молодые лидеры" массово организовывали совещания, съезды и форумы, силовые структуры проводили расширенные коллегии. На его митинги-концерты, даже в непогоду, сгоняли десятки тысяч людей.

Волноваться, наверное, было о чем даже Путину. Социология показывала, что рейтинги в больших городах падают, явка может оказаться слишком скромной, все-таки 50% — не 70. В голове Путина Крым, возможно, звучал особо сильно, но все же в контексте более широкого электорального результата. План "Б" в виде простых методов "корректировки" результатов путем вбросов бюллетеней и многократного голосования по открепительным талонам был затруднен. Кремль заранее объявил о самых честных и открытых выборах, под них была запущена новая система голосования, предварительно протестированная на парламентских выборах 2016 года. Отныне Россия использует "умные избирательные урны". Бюллетени имеют QR-коды, шифрующие данные списка избирателей и их паспортные данные при явке на участки. 80% потока избирателей проходили под видеокамерами, к каждой из которых мог удаленно подключиться любой желающий и посчитать "на пальцах", сколько людей прошло через участок. В этом отношении официальные результаты впервые могли показать близкий к честному результат, если оставить за скобками откровенно нечестный предвыборный период (недопуск кандидатов, административные меры мобилизации и агитации). Путин перевыполнил план, набрав значительно больше 70% и приблизившись к 80. Явка составила 67,53%. Это больше, чем на выборах 2012 года (65,3%). Но рекорд президентских выборов 2008 года (69,7%), когда Россия выбирала Дмитрия Медведева, не побит.

Регионы "электоральной аномалии", где раньше демонстрировалась явка на уровне 90% с результатом 90% за "главного кандидата" или "главную партию", стали чуть менее аномальными. Все же, Кабардино-Балкария и Чечня дали Путину больше 90% голосов при явке выше 90%. Наверное, QR-коды на бюллетенях имеют региональные особенности применения. Аннексированные Крым и Севастополь показали "полу-аномальный" результат — свыше 90% за Путина, но с явкой ниже, чем средняя — на уровне 71,5%. Путин должен быть доволен, но не очень. Чечня, и даже Дагестан, где совсем недавно прошли масштабные чистки элит, продемонстрировали бОльшую преданность.

Вопрос с международными поздравлениями стоял не так остро, как в прошлом октябре, когда Путин отмечал свое 65-летие. Тогда пресс-служба Кремля от незначительности числа поздравлявших включила в список даже главу Чечни, правда, быстро исправила ошибку. В этот раз к обязательному минимуму (ЕврАзЭС, ШОС, коммуникаторы Запада и просители по разным вопросам) мощно прибавились Африка, структуры ООН, ОПЕК и Международная федерация дзюдо. Бескорыстной дружбы было мало, знаковые поздравления были отягощены сложным контекстом. Ангела Меркель вежливо ответила телеграммой на недавнее поздравление от Путина в свой адрес по поводу формирования коалиционного правительства в Германии. Президент США Дональд Трамп ставил вопросы о контроле над ядерными вооружениями, об Украине и Сирии. И даже в таком виде звонок Трампа вызвал неоднозначную реакцию в США. Эммануэль Макрон и Реджеп Эрдоган больше говорили о Сирии. Чего-то хотели руководители Эстонии и Македонии. Может, просто поздравили на всякий случай.

Старый режим в новом сезоне

При возросшей прозрачности выборов российский политический режим становится все более закрытым. Популярной становится "кремленология" времен "холодной войны", когда устройство власти оценивалось по таким индикаторам, как расположение первых лиц на мавзолее во время публичных праздников. Одним из политических смыслов происходившего в России накануне выборов можно было считать появление рядом с Владимиром Путиным различных персон верхнего эшелона. Сопровождавшие президента в финальном движении России к умным избирательным урнам могли рассчитывать на сохранение и укрепление позиций после выборов. В последнюю неделю перед голосованием Путин был в эфире практически один. Тем не менее, "Россия 1" показала через Youtube (дабы блюсти законы об агитации и вытеснить из альтернативных СМИ оппозицию пару фильмов, в которых присутствовали различные персоны, позволявшие себе оценивать историческую роль российского президента. Возможно, для попадания в предвыборное кино ими предпринимались особые усилия, но финальный кастинг не мог сильно расходиться с представлениями Путина.

В фильме "Путин" Андрея Кондрашова (персоны нон-грата в Украине) появляются премьер Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев, член Совбеза Сергей Иванов, глава ФСБ Александр Бортников, "Ростеха" — Сергей Чемезов, "Роснефти" — Игорь Сечин, "Транснефти" — Николай Токарев, глава Чечни Рамзан Кадыров, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, кинорежиссер Никита Михалков. Они, можно предположить, останутся в лодке власти при существующем уровне качки. Интересно, что в списке нет министра иностранных дел Сергея Лаврова. Вроде как его убедили поработать еще несколько лет, но он не выглядит "своим". Реакция российских СМИ на курьезное падение министра на сцене во время одного из форумов финала предвыборной кампании говорит больше об иронии, чем об уважении. На прошедшей неделе Лаврова тепло поздравляли с днем рождения, но на фоне опровержений о грядущей отставке, что, как часто выражаются российские эксперты, "симптоматично".

В фильме "Путин" еще были иностранцы — бывший канцлер Германии Герхард Шредер, бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, топ-менеджер компании Philips Вольфганг Розенбауэр, экс-статс-секретарь министерства обороны Германии Вилли Виммер, действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев. Путин упомянул канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Возможно, именно перечисленным особам российский президент особо доверяет в представлении его интересов во внешнем мире в условиях растущей изоляции России.

Лузером предвыборного периода выглядит оборонно-промышленный вице-премьер Дмитрий Рогозин. Его имя больше не звучит в связи с Арктикой, освоение которой остается приоритетным. За атомный ледокольный флот отвечает "Росатом", относящийся к компетенции братьев Ковальчуков. Рогозин потерял место в важном органе государственных инвестиций — Фонде перспективных исследований. Его место председателя занял Шойгу. Чемезов и его протеже министр промышленности Денис Мантуров добились поддержки Путина в вопросе поглощения "Ростехом" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), которая раньше курировалась Рогозиным (его сын все еще вице-президент ОАК).

Вероятно, покачнулись позиции Владислава Суркова, помощника президента по сепаратизму в странах-соседях. Telegram-канал "Выборы 2018" (один из немногих анонимных в России, сохранивших актуальность) сообщил, что ФСБ подозревает Суркова в том, что именно он "слил" Великобритании информацию о "деле Скрипаля". Якобы ФСБ требует расследования и снятия его с государственных постов. Если это так, растут шансы Явлинского.

Не все радужно и для Шойгу. Он, возможно, прошел пик своего возвышения, так и не став маршалом (были некоторые ожидания, что это произойдет в этом году к 23 февраля). Сирия не отпускает своих героев. Каждый очередной "вывод войск" оканчивается еще большим усилением группировки, теперь в ожидании американских ударов по силам Башара Асада. Российские эксперты говорят о возвышении генерал-полковника Сергея Суровикина, военного со сложной биографией, дважды судимого, оба раза оправданного с полной реабилитацией и повышением (правда, еще при Ельцине), а теперь еще и сирийского героя. Суровикина называют любимчиком Путина. Якобы ему, всего лишь командующему Воздушно-космическими силами, предоставлено право прямого выхода на президента.

Скорее всего, все перечисленные пока останутся на своих местах. Инаугурация Путина в новом старом качестве произойдет 7 мая. Вслед за этим, согласно конституции, правительство сложит полномочия, и начнется формирование нового. Премьер утверждается Госдумой, остальные — указами президента. Премьера Путин может назначить и вопреки воле Госдумы, но тогда ее придется распустить. Вряд это кому-нибудь нужно. Скорее всего, сидеть Медведеву в премьерском кресле еще некоторое время. Кудрин дает новому, скорее, старому правительству два года. Ему самому, пока премьером будет Медведев, место в правительстве вряд ли найдется. Зато поднялась информационная волна по поводу высоких шансов главы Сбербанка и главного российского популяризатора идей американской Кремниевой долины Германа Грефа. Он первый руководитель большого бизнеса, в данном случае государственного, с которым Путин встретился после переизбрания. Греф как министр экономики (кем он когда-то был) или финансов, вице-премьер вместо Рогозина или в самостоятельном качестве — реальная перспектива.

Выступая в своем штабе после выборов, Путин заявил, что конституционных изменений не будет, добавив "пока". Ближе к следующим выборам политическая система вполне может измениться. Путин, наверное, взглянет сначала на успехи Казахстана, а потом уж учтет китайский и иной опыт. Существуют предположения, что произойдет кардинальная перестройка, сродни китайской модели. Но вероятно, что в Кремле сейчас больше наблюдают за тем, насколько успешной будет менее кардинальная модель транзита власти в Казахстане. Назарбаев пообещал передать власть институтам, а не персонам. Он и его семья уже имеют пожизненные иммунитеты. Назарбаев через Ассамблею народа Казахстана назначает 8% депутатов парламента. Подготовлены законопроекты о пожизненном руководстве Совбезом с расширенными полномочиями управления силовыми структурами. Приближаясь к середине новой каденции.

Гоп-стоп в будущее

Ошибочно думать, что Россия собирается жить лишь с мультиками о вечно летающих ядерных ракетах, показанных в послании Путина Федеральному собранию. В послании была еще первая, скучная, но осмысленная часть, принадлежащая, похоже, перу Алексея Кудрина (все же крайне маловероятно, что это достаточный для него аргумент, чтобы претендовать на пост премьера). Путин вполне серьезно намерен ликвидировать технологическое отставание России и совершить "рывок" путем инвестиций в человеческий капитал: "отставание — вот главная угроза и вот наш враг". Пресс-секретарь Песков доходчиво изложил основную идею послания. Она касается "технологического прорыва, который наступит неизбежно во всем мире … мир идет по скачкообразной траектории развития и … главное — оседлать эту технологическую волну".

Россия хочет в будущее, как минимум, понимает происходящие в мире изменения и пытается за ними успеть. Этим она отличается от многих других развивающихся стран, живущих ситуативно. Но билета в будущее у России пока нет, есть только надежды на углеводороды, ракеты, таланты российского народа и Бога. В России есть те, кто считает, что на билет еще можно успеть заработать. Есть те, кто полагает, что билет можно получить угрозой взорвать будущий мир, если в нем не будет России ("Зачем нам такой мир, если там не будет России?" — заметил Путин в недавнем фильме "Миропорядок 2018). Как можно понять Путина, в своей новой каденции он попытается снизить цену вхождения России в светлое будущее, шантажируя мир неприемлемой ценой военной альтернативы.

Это было бы не столь трагично, если бы не откровенный знак равенства между Россией и СССР, поставленный Путиным в его послании Федеральному собранию. Если Путин считает, что для шага в будущее Россия должна восстановить СССР, — это прямая угроза миру. Если же Путин собирается сначала вползти в будущее с тем, что у него есть, а уже потом начать новое территориальное расширение, появляется шанс опасной, но все же игры. Кто первый шагнет в будущее, тот и получит главный постсоветский приз.