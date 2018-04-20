Черногория после выборов — сохранение курса

Выборы президента Черногории, состоявшиеся 15 апреля этого года, стали первыми после обретения страной членства в НАТО.

Из семи кандидатов с результатом 53,9% голосов победу одержал лидер Демократической партии социалистов Черногории (ДПС) Мило Джуканович, который сменит на этой должности своего однопартийца Филипа Вуяновича. Главный конкурент от оппозиции Младен Боянич набрал 33,4%, на третьем месте — единственная женщина-кандидат Драгиня Вуксанович — 8,2%. Таким образом, продолжается правление ДПС, которая неуклонно придерживается курса на скорейшее обретение членства Черногории в Европейском Союзе.

Хотя Черногория, провозгласившая независимость в 2006 г., — маленькая балканская страна с населением около 640 тысяч граждан, в плотном и тесно переплетенном регионе Западных Балкан она влияет на общую региональную ситуацию. Черногорию поддерживают ЕС и США, которые видят в ней одну из опор стабильности Западных Балкан, но она также находится в фокусе внимания России, граждане которой были причастны к попытке государственного переворота в октябре 2016 г., во время предыдущих парламентских выборов.

Предвыборная борьба с ожидаемым результатом

Уже много лет в Черногории у власти находится Демократическая партия социалистов, от которой уже 12 лет подряд назначается премьер-министр и избирается президент страны. Поэтому черногорская оппозиция сделала очередную попытку переломить эту тенденцию, поддержав единственного кандидата — Младена Боянича. Но он смог победить лишь в трех общинах из двадцати трех.

То, что Мило Джуканович будет баллотироваться в президенты Черногории, было понятно еще в конце 2016 г., когда он передал полномочия премьер-министра своему однопартийцу Душко Марковичу и не занимал государственных должностей, оставаясь главой ДПС. Политические обозреватели Черногории отмечают, что Джуканович заранее готовился к выборам, а его победа была очевидной еще тогда, когда 19 марта он официально объявил о своем в них участии. В отличие от шести конкурентов, он отказался от телевизионных дебатов, не согласившись ни на одну из предложенных предвыборных дуэлей.

Джукановича воспринимают как неизменного лидера партии и национального лидера для большинства электората, поскольку его личность связывают с получением Черногорией независимости, политической стабильностью страны, ее вступлением в НАТО и началом переговоров о вступлении в ЕС. Во времена премьерства Джукановича Черногория признала независимость Косово, чем окончательно зафиксировала свое обособление от Сербии и самостоятельность во внешней политике. Черногорские аналитики говорят, что "власть всегда там, где есть он. 56-летний Мило Джуканович был президентом Черногории в 1997–2002 гг., несколько раз — премьер-министром страны, он входит в двадцатку богатейших мировых лидеров.

Во время своей предвыборной кампании Джуканович обещал лучшую жизнь для черногорцев, сохранение идентичности и суверенитета Черногории, внедрение европейских ценностей в повседневную жизнь и вступление страны в ЕС. Он постоянно заявляет, что является верным партнером США и НАТО. После выборов Джуканович подчеркнул, что его победа — свидетельство твердого решения граждан Черногории продолжать двигаться европейским путем, который приведет к полноправному членству в ЕС. Новоизбранный президент обратился к другим кандидатам с призывом объединить усилия ради общей цели.

Предвыборная задача для Младена Боянича была сложной, поскольку он должен был учитывать разные идеологии поддержавших его оппозиционных сил, а потому большее внимание уделял борьбе с коррупцией и организованной преступностью. После выборов Боянич выступил с обвинениями в адрес Джукановича, заявив, что не намерен поздравлять его с победой, поскольку тот захватил власть в Черногории, а в электоральной кампании использовал админресурс.

Третий по результатам участник гонок — Драгиня Вуксанович, кандидат от Социал-демократической партии, также отказалась поздравлять Джукановича и обвинила его в нечестной предвыборной кампании. В своей кампании Вуксанович обещала скорое вступление Черногории в ЕС, делала ударение на поддержке ее партией вступления страны в НАТО, но вместе с тем заигрывала с противниками такого членства, заявляя о понимании их позиции.

Поддержка Запада и приветствие из Москвы и Белграда

Несмотря на острые заявления ключевых кандидатов от оппозиции, Европейский парламент назвал президентские выборы в Черногории свободными, но выразил обеспокоенность уровнем прозрачности и профессионализма черногорской избирательной комиссии. Такого же мнения и миссия наблюдателей ОБСЕ, заметившая, что Мило Джуканович имел институционное преимущество.

Соединенные Штаты поздравили граждан Черногории со свободным волеизъявлением, высказали удовлетворение результатами выборов и готовностью Мило Джукановича сотрудничать с США, а также заявили, что будут помогать Черногории в продвижении к членству в ЕС.

После событий 2016 г. Россия не отважилась на откровенную поддержку кого-либо из кандидатов, хотя в ее интересах была бы победа кандидата от социалистов или четвертого номера в президентских гонках с результатом 2,7% — лидера партии "Настоящая Черногория" Марко Милачича. Последний объявил о создании партии лишь в январе этого года, нацеливаясь на выборы. Позиция Милачича была откровенно пророссийской, а его деятельность и предвыборную кампанию активно освещали российские СМИ, в частности сербская редакция российского информагентства "Спутник". 33-летний Милачич заявил, что будет бороться за восстановление отношений с Россией, за отказ Черногории от антироссийских санкций и выход страны из НАТО. Несмотря на прозападные взгляды Мило Джукановича, российский президент Путин прислал ему приветствие, в котором высказался за "развитие российско-черногорских отношений в духе традиционной дружбы".

Белград также рассчитывал, что победу получит кандидат, который будет отличаться наиболее лояльным отношением к Сербии. Одним из таких претендентов мог стать лидер Cербской коалиции Добрило Дедеич, но он набрал лишь 0,5% голосов. Политики в Сербии констатировали, что победа Джукановича была ожидаемой, а сербский президент Александар Вучич поздравил победителя уже на второй день после выборов. Он выразил надежду на улучшение двусторонних отношений и вклад Джукановича в сохранение мира и стабильности в регионе Западных Балкан.

Становится очевидным, что членство Черногории в НАТО уже воспринимают как свершившийся факт, с которым смирились в Москве и Белграде. Победа Джукановича показала, что Черногория и в дальнейшем будет придерживаться прежнего внешнеполитического курса, с которым вынуждены считаться страны региона и другие государства мира.

Что изменится в Черногории и в регионе?

Результаты выборов показали, что у ДПС есть свой стабильный электорат. Отдельные черногорские аналитики, например Драган Хайдукович, основной причиной проигрыша оппозиции назвали ее неспособность мобилизоваться и сплотить электорат, о чем и свидетельствует низкая явка — 64%. Если бы оппозиция смогла убедить большую часть электората прийти на выборы и проголосовать, то, по оценкам черногорских экспертов, дело дошло бы до второго тура, и Джукановичу уже было бы сложно получить президентское кресло.

А тем временем все оппозиционные кандидаты после выборов заявили о готовности продолжать борьбу против ДПС и ее лидера Мило Джукановича, и это говорит о том, что политическая жизнь в Черногории и в дальнейшем будет горячей. Хотя последующие парламентские выборы состоятся осенью 2020 г., черногорская оппозиция, похоже, уже намерена начать предвыборную кампанию. Следует ожидать, что она будет делать акцент на раскрытии незаконности крупного состояния Джукановича, обвинении власти в непротиводействии коррупции и организованной преступности, критике членства Черногории в НАТО, медленном продвижении к членству в ЕС.

Поскольку у правящей ДПС достаточно уверенные позиции, то даже решительные действия оппозиции не смогут существенно ухудшить внутриполитическую ситуацию в стране. Такие действия могли бы стать реально опасными в случае внешнего вмешательства, но после неудачной попытки государственного переворота осенью 2016 г. такая вероятность низка, а Евросоюз постоянно настаивает на необходимости перенести политические дебаты в парламент.

Стабильность в Черногории имеет многомерное значение для Балканского региона и Европы. Эта республика, относительно недавно провозгласившая свою независимость, является своеобразной историей успешного выхода из бывшей Югославии и продвижения по пути европейской и евроатлантической интеграции. Россия традиционно считала Черногорию своим партнером в регионе Западных Балкан. Она все прилагала усилия, чтобы воспрепятствовать ее членству в альянсе, которое восприняла как сужение круга российских интересов в регионе, ведь среди ее верных партнеров остались лишь Сербия да Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины (БиГ). Черногорский пример показателен для Сербии (обе они являются первоочередными кандидатами на вступление в ЕС), а также и для других балканских стран — БиГ и Македонии.

Через механизм интеграции балканских стран Брюссель хочет получить стабильный Балканский регион. Авангардом в этом процессе выступает Черногория, которую Евросоюз рассчитывает принять в 2025 г. Таким образом очевидно, что новоизбранный президент Мило Джуканович не случайно задекларировал вступление страны в ЕС во время своей президентской каденции. У Черногории есть все шансы стать продолжением расширения территории безопасности на Балканах по образцу Словении и Хорватии.