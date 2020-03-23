Технология.ру для власти.Зе

Подписание договоренности о создании Контактной группы с ОРДЛО, запланированное на 25 марта, может стать Рубиконом для действующей властной верхушки, если она его перейдет.

Однако, в отличие от Юлия Цезаря, для Владимира Зеленского это не путь к победе и триумфу, а для Украины — к настоящему миру. Минский протокол 11 марта обозначил путь к позорному "миру" на условиях капитуляции. Этот путь своей технологией ведения войны гибридного типа настойчиво прокладывала Россия, создав туннельный эффект влияния на политическое руководство Украины. "Формула Штайнмайера" стала путеводителем для новой власти Украины, хотя ее критиковали даже представители Украины в Минском процессе. Стоит вспомнить оценку Леонида Кучмы: "Так называемая формула Штайнмайера к миру в Донбассе не приведет, поскольку она не является формулой мира".

Не стоит напоминать, что эта формула — калька с "Меморандума Козака" для Приднестровского урегулирования согласно российскому алгоритму. И вот Козак опять в действии, теперь на украинском направлении. Его визави — глава президентского офиса, до недавнего времени советник президента Андрей Ермак. Результат таков: протокол Козака—Ермака от 11 марта (далее — протокол КозЕрмака) — следующий шаг на пути "принуждения Украины к миру". И хотя встреча 25 марта не состоится из-за пандемии коронавируса, ситуация требует особого внимания. Да еще и министр иностранных дел Украины 21 марта прибег к некоторым ухищрениям, пытаясь представить идею "консультативного совета" как аналог некоего общественного совета сугубо дискуссионного характера.

Путь хитростей и обмана

Процессы, которые мы наблюдаем сейчас в Украине, — следствие соблюдения высшим руководством государства российского алгоритма решения проблемы "войны в Донбассе". Прямые контакты президента и его ближайшего окружения с российским руководством в ходе декабрьской 2019 года Парижской встречи в рамках "нормандской четверки" (Н4) и непубличные январские 2020 года контакты в Омане сделали возможным перепрограммирование россиянами "руководящего модуля" Украины на нужный им алгоритм "мирного" решения в Донбассе.

Основные деструктивные для Украины процессы обусловлены активированием Россией старых и созданием новых контуров внешнего управления (КВУ) страной, деятельность которых приводит к нарастанию хаоса, неопределенности и напряженности в обществе, а также к дисфункции власти в Украине. Систему власти можно рассматривать как систему контуров управления. Она состоит из руководящего контура, охватывающего высшее государственное руководство, и секторальных контуров управления — экономического, информационного, по вопросам безопасности, оборонного и других. Проникновение в ключевые контуры госуправления внешних акторов через агентов влияния с одновременным вытеснением оттуда профессиональных и патриотических специалистов (транс)формирует его в контур внешнего управления. При этом используются методы спецслужб — вербовка через шантаж, компромат, подкуп, коррупцию. Контур государственного управления перестраивается путем увольнения одних людей и протекцией со стороны агентуры влияния при назначении других. Со временем при переходе к более низким звеньям управления этот процесс нарастает и ускоряется.

Сущность и назначение секторальных контуров внешнего управления, инсталлированных российскими спецслужбами, — создание механизмов скрытого влияния и манипулирования высшим государственным руководством, прежде всего верховным главнокомандованием. При наличии эффективно действующей системы КВУ противнику навязывается поведение, которое приведет к сдаче им собственных позиций без ведения боевых действий. Согласно трактату Сунь Цзы, война — путь хитростей и обмана. Следует вспомнить уже хрестоматийный доклад начальника Генерального штаба ВС РФ генерала В.Герасимова в Академии военных наук в 2013 году, где среди прочего он акцентировал внимание на методах невоенных действий, предусматривающих следующее: "…поиск способов урегулирования конфликта, смену политического руководства страны, проведение комплекса мер по снижению напряженности в отношениях после смены политического руководства".

В случае Украины времен до Революции Достоинства такие контуры внешнего управления были сформированы по административной, энергетической и спецслужбистской линиях. Они оказались довольно эффективными в рамках продолжительного этапа скрытой войны России против Украины изнутри нашего государства. Это должно было завершиться аншлюсом в форме новой Переяславской рады авторства Путина—Медведчука—Януковича. Евромайдан и Революция Достоинства сломали этот план.

Практически ряд секторальных КВУ были созданы еще при втором сроке президентства Л.Кучмы, в дальнейшем на разных этапах смены власти в Украине они кадрово и организационно дополнялись кремлевскими протеже. КВУ олицетворялись рядом персоналий, среди которых выделялись В.Медведчук (политический контур), Д.Фирташ (энергетический контур), Д.Табачник (гуманитарный контур). На сегодняшний день функциональным остается только КВУ, олицетворяемый В.Медведчуком.

Официциальный сайт Кремля

Но после успеха В.Зеленского на выборах президента Украины и "Слуги народа" — на парламентских российская сторона увидела в этом окно возможностей и использовала отработанные шаблоны для формирования новых КВУ, активизировав сохранившиеся. Суть замысла — создать конкуренцию за "мир и дружбу с Россией" между старой агентурой влияния и неофитами из органов власти, которых Кремль вписывает в новый КВУ.

Происходящее сейчас отвечает базовому 4-тактному алгоритму нелинейных процессов, используемых для гибридных технологий ведения войны, которые описаны в работе "Війни-ХХІ: полігібресія Росії" Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" в 2017 году. Алгоритм эффективно отработан в ходе Крымской спецоперации РФ в период с 20 февраля по 28 марта 2014 года.

(Не)видимая тактика войны

Сейчас шаблон 4-тактного алгоритма вновь используется, только применительно уже не к отдельному региону, а к стране в целом, с соответственно большим временным промежутком.

1 такт. Ложно-целевое программирование противника через "кооперационную модель", под прикрытием которой реализуется программа его скрытого разрушения. Политтехнологически Зеленскому в качестве избирательной платформы были навязаны вирусные формулы — "не мы начинали эту войну, но нам ее заканчивать", "надо просто прекратить стрелять", "встретимся посередине", "убрать людей войны из власти", которые сформировали его позицию после выборов и продиктовали его кадровую политику.

Приведенные формулы выигрышны с точки зрения целевого программирования в борьбе за голоса избирателей, потому что нет в Украине людей, которые бы не хотели мира. Но не так много людей, которые бы согласились на мир на условиях капитуляции перед агрессором и готовы принять мир в обмен на утрату Украиной государственности. Именно в этом состоит ошибочность целевого программирования. Взяв в качестве цели достижение мира (чего хочет все общество), был выбран абсолютно вроде бы простой и очевидный, но ошибочный путь ее достижения. Цель достижения мира незаметно подменена целью прекратить стрелять в одностороннем порядке. Эта технология ложно-целевого программирования была заложена политтехнологами агрессора через агентуру влияния.

В конечном итоге это привело к сомнительным кадровым назначениям, вследствие которых на ответственных государственных должностях оказались или некомпетентные люди, полностью преданные президенту и готовые выполнять все его указания, или склонные к восстановлению "братских" отношений с РФ. И то, и другое использует Россия для продвижения агентуры влияния, постепенно трансформируя украинскую власть во власть Страны.зе, которая со временем должна родить УССР 2.0.

Все это приводит к дезориентации общества и зарубежных партнеров по поводу дальнейшей политики Украины в противодействии российской агрессии. Сейчас мы являемся свидетелями того, как Россия перевела спецоперацию против Украины на 2-й такт алгоритма. Это произошло после все еще покрытого туманом лжи Банковой тайного январского визита Зеленского в Оман и его встреч там с неизвестными кремлевскими посланцами.

2 такт. Трансформация определенности и статусов в совокупность неопределенностей, деструкция, хаотизация

Размывание определенности государственной политики, ее неопределенность формируется сразу по нескольким направлениям — внутриполитическому, экономическому, внешнеполитическому.

1. Необходимо обратить внимание на резкий рост динамики действий российской стороны после Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля. В Мюнхене были обнародованы "12 шагов для мира в Украине" с констатацией, что "новый, всеобъемлющий национальный диалог по всей Украине является желательным и мог бы начаться как можно скорее". Показательны четыре из этих 12 шагов, выдающие российское авторство плана, которое скрыто за международным кругом подписантов, где, среди прочего, речь идет о зоне свободной торговли между Украиной и Россией; возможности постепенного снятия санкций с РФ и запуске всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет точку зрения соседей Украины включительно с Россией.

Главная цель этого документа — перевести международные усилия по урегулированию российско-украинского конфликта в формат решения "внутреннего гражданского конфликта в Украине". Логично, что после этого уже в Украине актуализируется идея так называемой Национальной платформы примирения и единства ("Сивохо-платформа"). Следует вспомнить, что ее должны были презентовать сразу же после Мюнхена — 19 февраля, но перенесли.

2. Новоназначенный глава правительства Д.Шмыгаль сделал 6 марта противоречивые заявления о возобновлении поставок воды из Днепра в оккупированный Крым (практически повторяя тезисы руководителя парламентской фракции "СН" Д.Арахамии от 11 февраля), чем размывает четкую государственную позицию Украины о невозможности возобновления водоснабжения до полной деоккупации полуострова. Можно констатировать, что эти тезисы резонируют с высказанным еще в конце 2018 года тезисом одного из либеральных рупоров Кремля — радио "Эхо Москвы": "...мало забрать Крым, просто Крым и построить Крымский мост. Поставки воды. Для этого надо забрать Прикрымье... Воду отложить нельзя". А чтобы украинская власть не сомневалась в правильности такого решения, рупор Кремля В.Жириновский на митинге 15 марта в Крыму заявил, что российские войска должны дойти до Львова, чтобы "появилась возможность спокойно ехать из Львова в Симферополь".

3. 10 марта группа депутатов ВР Украины во главе с кумом Путина В.Медведчуком, в условиях отсутствия реакции руководства государства, осуществляет визит в Москву для формирования "парламентского измерения "нормандского формата", чтобы поспособствовать главам государств в вопросах "мирного урегулирования конфликта в Украине". Таким образом, через парламентский формат размывается статус России как страны-агрессора с предоставлением ей статуса посредника-миротворца.

4. 11 марта одновременно происходит целый ряд событий. Совет Федерации РФ одобрил закон о признании граждан Беларуси и Украины носителями русского языка. Такой статус позволяет им получать российское гражданство в упрощенном порядке. То есть это означает дополнительное размывание украинской идентичности с навязыванием дуальной — российско-украинской, следующей из путинского видения "один народ".

Также в тот же день в Минске на встрече ТКГ был подписан протокол Козака—Ермака (создающий предпосылки для признания субъектности "ДНР"/"ЛНР"), которым размывается предыдущая пятилетняя позиция государства по непризнанию российских проксиз. По мнению директора Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук, Минские договоренности 11 марта очень напоминают те, которые Козак тестировал в 2003 году в Молдове по Приднестровскому урегулированию. Бывший представитель Украины в политической подгруппе Роман Безсмертный указывает на то, что в правовом отношении это является признанием исключительными сторонами конфликта ОРДЛО, с одной стороны, и Украины — с другой, с автоматическим выведением России за рамки конфликта. Поэтому в случае принятия такого решения это окончательно размоет статус РФ как страны-агрессора с получением ею статуса посредника и поставит ее в один ряд с Францией и Германией. Следовательно, произошедшее в Минске — это запуск своеобразного сотворчества Козака и Ермака, где Козак играет ведущую роль, а Ермак — "на подтанцовке". Применение "формулы КозЕрмака" с консультативным советом, в который входят российские проксиз, является просто апгрейдом молдавского опыта Козака. Цель очевидна — "приднестровизация Украины" с дальнейшей "босниезацией", если Зеленский перейдет Рубикон (не 25 марта, так позднее).

Также 11 марта новоназначенный министр обороны Андрей Таран назвал адаптацию к стандартам НАТО недосягаемой целью, чем дополнительно ставит под вопрос и размывает зафиксированную в Конституции Украины определенность в курсе на членство страны в Альянсе. Из Министерства обороны недавно уволили помощника министра по вопросам морской безопасности, отвечающего за сотрудничество со США и НАТО в военно-морской сфере.

5. Если Мюнхенский документ направлен в основном на международную аудиторию, то "Сивохо-платформа", презентованная 12 марта, действительно организационно нацелена прежде всего на внутреннюю украинскую аудиторию. И цель ее создания — не только содействие российской пропагандистской, политической и дипломатической трансформации факта агрессии РФ против Украины в "гражданскую войну в Украине" с целью утверждения в общественном сознании украинцев российской версии событий 2014 года. Кремлевская легенда событий в Украине хорошо известна: "Мятеж-майдан в Киеве — государственный переворот со смещением законной власти — несогласие "народа Донбасса" с мятежниками — провозглашение народных республик — военная операция киевской власти против региона — затяжной гражданский конфликт". Цель создания и функционирования "Сивохо-платформы" состоит во влиянии на принятие соответствующих решений государства Украина по алгоритму и в интересах страны-агрессора. Вместе с тем она призвана маскировать деятельность новосформированного в коридорах власти на Банковой КВУ.

6. 14 марта в Москве состоялся экстренный съезд Союза добровольцев Донбасса, где в публичном пространстве появился уволенный В.Путиным с должности В.Сурков. Цель этого мероприятия не до конца понятна, но вписывается в логику перегруппировки сил для новой спецоперации на украинском направлении — подготовки к 3-му такту алгоритма. Но не исключено, что на этом этапе Сурков формирует свою часть "представителей ОРДЛО" для делегирования в состав 10 участников "консультативного совета" под тем или иным прикрытием. Тогда у "формулы КозЕрмака" появится еще один соавтор.

7. В марте руководитель Генеральной прокуратуры заменен фигурой, не олицетворяющей ее независимость. Это значит, что КВУ продолжит фабрикацию политически мотивированных дел, но главной его задачей станет реанимация расследования "дела Байдена", чего хочет не только Трамп, но и Кремль. Кремлю важно окончательно подорвать украино-американские отношения, которые сейчас существенно деактивировались, преимущественно из-за разгара президентской предвыборной кампании в США (где главным конкурентом Трампа может стать Байден) и ощутимых шагов Киева в сторону Москвы.

8. Параллельно в США наблюдается активизация ряда лиц, которых СМИ давно связывают с агентурой влияния России. Ноябрьская 2019 года медиа-активность Андрея Деркача в отношении "Бурисмы" сейчас дополняется медиа-деятельностью в США беглецов — бывшего нардепа Андрея Артеменко и бывшего дипломата Андрея Телиженко — в "деле Байдена".

После исключения из близкого круга Трампа бывших одесситов Парнаса и Фрумана появились новые авантюристы. Во взаимодействии с ответственным должностным лицом из ОПУ предлагается старая афера — поставки через польский СПГ-терминал в Украину невиданных объемов американского газа, его закачка в подземные хранилища ради дальнейшей прибыльной перепродажи как в Украине, так и в ЕС с использованием конъюнктуры рынка. Речь идет о мошеннической бизнес-афере, которая похожа на взятку политическому руководству Украины за форсирование расследования "дела Байдена". Чтобы эта афера увенчалась успехом, нужно сменить только что утвержденный на новый срок менеджмент "Нафтогаза", который сопротивляется экономически сомнительным (тем более в период турбулентности энергетических рынков), непрозрачным и грязным схемам, — на лояльный Банковой, который будет покорно исполнять ее прихоти. Такой подход тоже вписывается в стиль Кремля по дестабилизации и дискредитации стратегических госкомпаний. Тем более что в двух из трех ключевых компаний энергетического сектора профессиональные, патриотически и проевропейски настроенные менеджеры уже уволены с их должностей.

Кроме того, по шаблону российской пропаганды раскручивается истерия вокруг Сороса и "соросят", алчного МВФ, который хочет украинскую землю. Цель этих кампаний — подорвать отношения США—Украина и Украина—МВФ, чтобы сделать безальтернативным восстановление отношений с Россией на условиях фактической капитуляции под прикрытием риторики установления "мира в Донбассе" и де-факто согласия с незаконной аннексией Крыма.

3 такт. Управление хаосом через быстрые решения, инициативные действия и превентивные меры в отношении других áкторов

Показательна оценка одного из апологетов путинского режима Сергея Маркова: "Я считаю, что Союз добровольцев Донбасса к другому готовится — к походу на Украину. Я думаю, что ситуация с коронавирусом может привести к краху политического режима в Украине, поскольку он, абсолютно очевидно, привел страну к катастрофе… Нам надо готовиться к тому, что в определенный момент режим вообще завалится, и тогда начнется быстротечное, в течение нескольких дней, столкновение за власть в Украине. Вот нужно быть к этому готовым…" — считает Марков.

Отдельные российские СМИ указывают на возможную миссию Суркова и новой политической силы на базе СДД: "Объединить Луганск и Донецк под единым флагом, в совместной борьбе за независимость и мировое признание самостоятельности региона". Здесь следует вспомнить, что в ноябре 2019-го, по указанию из Москвы (тогда еще Суркова), марионеточные образования "ЛНР"/"ДНР" приняли "законы" о государственной границе, которая соответствует административным границам Луганщины и Донетчины.

Если ожидаемой Россией катастрофы власти в Украине не произойдет, то созданная на базе СДД политическая партия будет участвовать в "выборах" в ОРДЛО, которых так хочет правящая группировка Зеленского, рассчитывая взять власть в Донбассе и диктовать Киеву свой формат и характер отношений. Каким образом это может быть сделано, свидетельствует высказывание того же Суркова 26 февраля: "Принуждение силой к братским отношениям — единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой".

4 такт. Упорядочение хаоса, реинжиниринг пространства, получение новой реальности — Украина в статусе УССР 2.0

Успех, которого на сегодняшний день достигла Россия в осуществлении спецоперации по подрыву украинской власти, заключается в том, что создана конкуренция между двумя контурами внешнего управления, руководимыми из Кремля, — старым КВУ Медведчука—Бойко и новообразованным Козака—Ермака, форсированная работа которого проявляется в турборежиме органов власти. Стратегическая линия влияния, на которую делает ставку Кремль, следующая: Козак—Ермак—Зеленский, а затем, после краха власти.Зе, — проталкивание на Печерские холмы старых кадров из ОПЗЖ. Последние и будут призваны обеспечить создание новой реальности — УССР 2.0.

ТАСС

По пути (не)управляемого хаоса

Сейчас идет насыщение переформатированных органов государственной власти агентурой влияния. Новшество заключается в том, что часть вновь назначенных должностных лиц имеет неплохой западный бэкграунд — не только учеба, но и работа в американских и европейских компаниях, организациях. И или из-за их дальнейшего сотрудничества с "российскими партнерами", или из-за неспособности работать на ответственных государственных должностях они могут вписываться в алгоритмы, запущенные спецслужбами РФ.

Стратегический обман украинского вождя удался Кремлю путем нехитрой комбинации: злой Сурков — "добрый" Козак, что принесло свои плоды в рамках "Минска": здесь и фиксация "формулы Штайнмайера", и протокол 11 марта. Благосклонность Зеленского к "консультативному совету" с российскими проксиз из ОРДЛО подтверждается фактом увольнения с должности внештатного советника президента Гео Лероса, одного из нардепов СН, выступившего против "инициативы КозЕрмака".

Общая методика разрушительных действий сегодня такова: из центра, с национального уровня генерируется хаос управленческих решений. Назначенные президентом Зеленским главы областных администраций преимущественно случайные люди, неспособные реагировать на хаос адекватным образом. Кроме того, президент до сих пор не назначил около 200 глав районных государственных администраций по всей Украине. Бездействующая некомпетентность кадров превращается в паралич исполнительной власти и практическую неуправляемость страны, что было ярко продемонстрировано во время возвращения граждан Украины из Китая и размещения их в санатории в Новых Санжарах на Полтавщине. Беспорядки тогда происходили во многих регионах Украины. Эти процессы повторяются и во время введения общегосударственного карантина с целью ограничения распространения коронавируса COVID-19. Люди просто не реагируют надлежащим образом на распоряжение центральной власти.

А на периферии местная власть вынуждена с этим хаосом бороться, упорядочивая общественное пространство по-новому. Именно мэры больших городов и областные рады некоторых западных областей первыми начали закупать системы тестирования нового коронавируса из собственных бюджетов, не ожидая действий парализованного кадровой политикой президента Министерства здравоохранения.

В этот момент проявляют себя российские провокаторы — информационными вбросами с целью направить стихийный процесс упорядочения хаоса таким способом, который был бы нужен Кремлю. Уже 18 марта 2020 года Служба безопасности Украины сообщила о прекращении деятельности интернет-агитатора из Одессы, распространявшего фейки о COVID-19 и пропагандировавшего сепаратизм в интересах страны-агрессора. Также во взаимодействии с Национальной полицией к административной ответственности были привлечены пять человек в Черновицкой и Луганской областях. Оперативники спецслужбы установили, что гражданин Украины не только получил задачу распространять неправдивую информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению территориальных границ и государственной границы Украины.

Одновременно Россия начала посылать месседжи Западу о целесообразности снятия санкций, мотивируя это пандемией коронавируса, хотя причина кроется совсем в другом — вхождении России в тяжелый экономический кризис, связанный с резким падением цен на нефть, обвалом российского рубля и тем же коронавирусом, ситуацию с которым в РФ тщательно скрывают. Вместо этого Кремль делает ставку на отвлечение внимания международного сообщества на пандемию и демонстрацию склонности украинского руководства договариваться на российских условиях не только с Москвой, но и с ее марионетками в Донецке и Луганске. Россия видит паузу в украино-американских контактах, ведь Белый дом все больше вязнет как в преодолении пандемии коронавируса, так и во внутренних проблемах в контексте будущих президентских выборов. По расчетам россиян, США вполне могут удовлетвориться результатами прямых переговоров в духе протокола КозЕрмака.

Как украинцам, так и нашим зарубежным партнерам бросается в глаза тот факт, что высшее государственное руководство не реагирует на интенсификацию россиянами обстрелов украинских позиций и гибель с начала года 36 украинских воинов. Также Зеленский избегает постановки вопроса о деоккупации Крымского полуострова, чем подыгрывает российской дипломатии в ее закулисном, неофициальном информировании западных коллег о готовности украинского президента признать де-факто российский статус Крыма. Подтверждением такой готовности должно стать восстановление поставок днепровской воды на полуостров. Также Зеленский не реагирует на дальнейшие репрессии против крымских татар в оккупированном Крыму. В случае если Киев согласится на российские требования по ОРДЛО и Крыму как предпосылку проведения очередного обмена заложников для повышения стремительно падающего личного рейтинга Зеленского, офис президента попадет в очередную ловушку Кремля. Акцептировав капитуляцию Киева, Москва воздержится от обмена из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Вершина искусства агрессии гибридного типа заключается в том, чтобы активизировать патологию в государственном организме противника, действуя изнутри через КВУ и в соответствующий момент заставляя его действовать по 4-тактному алгоритму агрессора. Решения, которые готовятся центральной властью, — наподобие передачи Верховной Радой Украины части своих полномочий президенту Украины или законопроекта о предоставлении возможности передавать полномочия государственного управления от одного органа власти другому, означают неотвратимость коллапса власти, если подобные "новшества" будут приняты.

В сущности, неопытная и слабая к влиянию агентуры врага власть в Украине играет роль генераторов хаоса, в то время как его авторы и режиссеры находятся в кремлевских кабинетах и завершают, как и в 2014 году, подготовку к новому этапу агрессии против Украины. Неожиданно власть в Украине стала замалчивать общеизвестные факты, что два армейских корпуса в ОРДЛО пребывают под командованием российских офицеров и генералов. Сами корпуса входят в состав 8-й армии Южного военного округа РФ. На оккупированной территории Донбасса нет органа управления, которому они подчиняются. И само российское командование из штаба округа в Ростове дает распоряжение на обстрелы позиций подразделений Вооруженных сил Украины.

В сложившихся обстоятельствах — пандемии коронавируса, нефтяного и финансового обвала России, вряд ли целесообразно форсировать какие-либо переговоры с агрессором по его алгоритму. Наоборот, должны быть выставлены дополнительные жесткие требования, в частности по внесению в повестку дня "нормандского формата" вопроса возврата Крыма. Несмотря на неблагоприятные обстоятельства — пандемию коронавируса, тем не менее, время сейчас играет в пользу Украины, и государство должно этим воспользоваться для укрепления своих позиций, а не терять их.

Как видно из сказанного, война РФ против Украины продвигается в целом в соответствии с тем, как она была сформирована российскими теоретиками еще до ее начала. Получив отпор в 2014–2015 годах на Востоке, агрессор трансформирует украинскую власть изнутри, чтобы она прекратила считать Россию врагом. Часто ли вы слышите, чтобы кто-то из высшего руководства офиса президента называл Россию агрессором? Цель РФ на нынешнем этапе — закрепить достигнутые промежуточные результаты этой войны, склонив власть к капитуляции под видом "мира любой ценой".

После смены руководства прокуратуры на очереди зачистка МВД, а также чистка партийных рядов "слуг народа", часть которых заявила о негативной оценке протокола КозЕрмака. Под прикрытием необходимости защиты населения от пандемии готовятся силовые сценарии узурпации власти под фиговым листком "дистанционного парламентаризма" с непредсказуемым финалом — неуправляемым хаосом. Еще есть шанс остановиться…

Упомянутый в начале статьи Леонид Кучма как представитель Украины в ТКГ должен отозвать свою подпись под "минским протоколом", поскольку, надеемся, что он как человек два срока занимавший президентскую должность осознает пропасть, в которую ведет договоренность 11 марта. Сейчас время борьбы с пандемией. Остальное должно быть отложено для переосмысления после ее преодоления. Надеемся, что призыв главы УГКЦ объявить политический карантин не станет гласом вопиющего в пустыне. Но сможет ли понять высшее государственное руководство, что "Технология.ру", которую сейчас реализует Россия, направлена на уничтожение Украины руками нынешних власть предержащих, действующих в алгоритме генерации хаоса?

Все статьи Михаила Гончара, Владимира Горбача, Виталия Мартынюка для ZN.UA.