Чем заплатит Меркель за четвертый срок?

Финалом самого длительного в новейшей истории процесса формирования правящей коалиции в ФРГ стал компромисс, которого мало кто ожидал по итогам выборов почти пять месяцев назад.

24 сентября прошлого года немецкие социал-демократы, ведомые Мартином Шульцом (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), получили худший результат за всю послевоенную историю. А альянс Христианских демократов Ангелы Меркель и баварского Христианско-демократического союза Хорста Зеегофера (ХДС/ХСС), также с минимальной поддержкой избирателей, оказался не способным создать новое правительство вместе с "зелеными" и свободными демократами. В январе было решено вернуться к идее "большой коалиции" (См. ZN.UA, №2, 2018, "Назад — к большой коалиции"). Для создания этой новой коалиции политикам ФРГ пришлось пойти на обоюдные компромиссы, и для обеих сторон они оказались непростыми.

Брак по расчету

Коалиционное соглашение немецких политиков вылилось в достаточно объемный документ, на согласование которого ушли две недели беспрерывных и напряженных консультаций. Когда политики решили публично заявить о своих договоренностях, стало ясно, что социал-демократы получают в свое распоряжение два ключевых ведомства федерального правительства — министерство иностранных дел (Мартин Шульц) и министерство финансов (Олаф Шольц). При этом Шольц — нынешний бургомистр Гамбурга, вероятно, не только возглавит финансовое ведомство, но также станет вице-канцлером.

Социал-демократы могут получить также портфели руководителей министерства труда и социальных вопросов, юстиции и защиты потребителей, окружающей среды и по делам семьи, пожилых людей и молодежи. Представители ХДС, в свою очередь, могут возглавить министерство обороны, экономики, образования, здравоохранения, сельского хозяйства. ХСС претендует на три портфеля — министра внутренних дел, транспорта и цифровой инфраструктуры, экономического сотрудничества и развития.

Переход финансового ведомства под контроль социал-демократов может привести к изменению в политике Германии в Еврозоне. Напомним, что последние восемь лет под руководством жесткого Вольфганга Шойбле ФРГ требовала от партнеров по ЕС железной дисциплины в сфере финансов, выступала за жесткую экономию бюджетных средств. Под руководством социал-демократов может быть взят курс на увеличение государственных расходов, увеличение отчислений в фонды ЕС. Кроме того, коалиционное соглашение указывает, что Германия в процессе выхода Британии из ЕС готова стать более привлекательной для финансовых институтов.

Новый подход Германии может проявиться в превращении стабилизационного фонда ЕС в полноценный Европейский валютный фонд, который будет регулироваться европейскими правилами и, следовательно, будет вне контроля национальных правительств. Социал-демократы говорят об общем бюджете ЕС и даже о создании политически более интегрированного европейского пространства к 2025 г. Все это делает Германию более восприимчивой к предложениям о реформе ЕС, выдвинутым в минувшем году президентом Франции Эммануэлем Макроном. Напомним, что он предложил создать пост министра финансов ЕС, а также общий военный бюджет и принять единый для ЕС налог на финансовые трансакции. Однако в условиях политической неопределенности у себя в стране канцлер Германии Ангела Меркель отнеслась к заявлениям французского лидера весьма сдержанно.

Теперь же Мартин Шульц обещает "фундаментальные изменения в отношении к Европе". По его словам, Германия снова видит для себя активную и лидирующую роль в Европе.

По словам Мартина Шульца, коалиционное соглашение в целом отражает "почерк" социал-демократов. Такое заявление вполне оправдано, если учесть, что "на внутреннем фронте" эсдеки смогли добиться уступок в вопросах продолжительности трудовых контрактов, регулирования цен и реформы здравоохранения, при этом уступили в вопросе реформы страховой медицины.

Ангела Меркель говорит, что цель этих сложных уступок — создание стабильного правительства. Для нее такая коалиция — единственно возможный вариант сохранить за собой должность канцлера на четвертый срок. В Германии уже шутят, что "это будет правительство социал-демократов, во главе которого будет стоять канцлер — представитель ХДС". При этом позиции самой Меркель в новом кабинете будут достаточно ослаблены, а значит, ответственность за стабильность кабинета и за многие решения будет лежать на социал-демократах. Вот почему многие в СДПГ негативно воспринимают такую "конфигурацию" коалиции, ведь партия в таком альянсе может дискредитировать себя, потерять еще больше сторонников.

Низы не хотят. А верхи?

Непоследовательные решения Мартина Шульца — сначала перейти в оппозицию, а затем все-таки вступить в переговоры с ХДС/ХСС — поставили немецких социал-демократов на грань раскола. 21 января в ходе внеочередного съезда партии, на котором Шульц объяснял однопартийцам, почему он решил изменить свою первоначальную позицию, только 56% (362 из 642 делегатов) поддержали его. Другая, как видим, значительная часть выступила против. В "оппозицию" к курсу руководства ушло молодежное крыло партии — Союз молодых социалистов и социалисток в СДПГ "Юзос" (Jusos), однако "шатания" Шульца также негативно восприняли рядовые члены — возник раскол между низами и верхами. В руководстве СДПГ сложившуюся ситуацию назвали "восстанием гномов".

Было решено провести общепартийный "плебисцит" по вопросу о коалиции с ХДС/ХСС. Каждый из членов социал-демократической партии получит текст коалиционного соглашения и решит, поддержать его или нет. Голосование примерно 460 тыс. членов СДПГ будет продолжаться с 20 февраля до 2 марта. Только 4 марта мы узнаем окончательный вердикт рядовых членов партии.

Мартин Шульц готов нести ответственность за сложившуюся ситуацию в партии и сразу после окончания коалиционных переговоров 7 февраля заявил, что 2 марта оставит пост главы СДПГ. Наиболее вероятным претендентом на его место является Андреа Налес — глава фракции социал-демократов в Бундестаге. Ее пламенная речь на съезде 21 января смогла перетянуть на сторону Шульца часть колеблющихся делегатов, и многие увидели в ней лидера, который сможет собрать партию вместе. Если это произойдет, то впервые за 155 лет социал-демократическую партию Германии возглавит женщина.

Однако социал-демократы пока отказываются даже думать о том, что произойдет, если рядовые члены не поддержат коалиционное соглашение. Тогда все усилия последних недель будут сведены на нет. Согласно конституции в такой ситуации третейским судьей может выступить федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и предложить свою кандидатуру на канцлера — вероятнее всего это будет Ангела Меркель. Если же она не будет поддержана в парламенте в качестве главы правительства меньшинства, то тогда федеральный президент может распустить парламент и назначить новые выборы. Вариант крайне невыгодный для СДПГ и ХДС/ХСС. Вот почему именно Штайнмайер еще в ноябре сделал все, чтобы социал-демократы вернулись к идее коалиционных переговоров.

Германия не оставит Украину

Каким бы образом ни разрешилась ситуация внутри СДПГ и в Германии в целом, ясно, что в Берлине не оставят без внимания украинскую проблематику. Украина упоминается в коалиционном договоре между СДПГ и ХДС/ХСС восемь раз. Сначала в контексте Миссии ОБСЕ в Донбассе, которой отводится ключевая роль в реализации Минских соглашений, потом — в контексте взаимоотношений с Россией. "Целью политики в отношении России остается возврат к базирующимся на взаимном доверии и балансе интересов отношениям, возврат к тесному партнерству", — отмечается в документе. В то же время утверждается, что Россия "аннексией Крыма и дестабилизирующей деятельностью на Востоке Украины нарушила европейский миропорядок". Также коалиционный договор призывает быть бдительными из-за нынешней российской внешней политики.

В документе подчеркивается, что будущее правительство ФРГ готово обсуждать снятие антироссийских санкций при выполнении минских договоренностей. При этом, что важно, в коалиционном соглашении не идет речь о варианте постепенной отмены санкций против Кремля, по мере реализации отдельных положений Минских соглашений, что ранее предлагал Франк-Вальтер Штайнмайер. С целью установления мира в Донбассе новое немецкое правительство и в дальнейшем будет активно сотрудничать с Францией. Говорится также о возможности направления в Донбасс Миссии ООН. В отношении Украины содержится еще несколько важных положений. Помимо поддержки восстановления суверенитета и территориальной целостности, Берлин выступает за последовательное воплощение программы реформ, поддерживает борьбу с коррупцией ради модернизации страны. Только при выполнении этих условий Украина получит финансовую помощь. Германия готова предоставлять средства для восстановления Донбасса, когда для этого будут созданы условия.

Таким образом, в коалиции существует консенсус по Украине и политике санкций в отношении РФ. Также стоит вспомнить выступление Ангелы Меркель во время последнего Давосского форума, где она осудила рост правого популизма в Европе, назвав его "ядом" и "уроком" для общества, не выученным для поколения, родившегося после Второй мировой войны.

Этот выпад был адресован и немецким правым из "Альтернативы для Германии" (АдГ) — партии, которая впервые получила места в немецком парламенте. На прошлой неделе члены этой организации (семь депутатов из земельных парламентов Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии) посетили оккупированный Крым. Их поездка активно освещалась в российских СМИ и должна была продемонстрировать, что в ФРГ есть силы, на которые может опереться Россия в продавливании своих интересов. Руководство АдГ не санкционировало данный вояж, и он является продуманной провокацией со стороны РФ. Тем не менее, он демонстрирует, что Кремль и дальше будет использовать политическую ситуацию в ФРГ, чтобы создавать проблемы для правящей коалиции как внутри страны, так и на внешней арене.

В этих условиях можно предположить, что Мартин Шульц не будет слишком концентрироваться на проблематике отношений с Россией так, как нынешний глава немецкого МЗС Зигмар Габриэль. Шульц займется выстраиванием отношений между Берлином и Брюсселем, что ему, как бывшему главе Европарламента, более близко и понятно, и в политическом плане выигрышно. В то же время продолжение (а точнее возобновление) сложных переговоров в "нормандском формате" c лидерами Украины, Франции и РФ по Донбассу теперь станет одной из важных задач для Ангелы Меркель. Немецкий канцлер не сможет отказаться от ответственности за разрешение самого серьезного кризиса в Европе со времен Второй мировой войны.