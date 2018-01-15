Назад — к большой коалиции

В прошлую пятницу после шестидневных зондажных консультаций Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) достигли предварительной договоренности о продолжении большой коалиции. Но окончательно утвердить мандат СДПГ на переговоры должен специальный партийный съезд социал-демократов, который состоится 21 января. В случае положительного голосования завершение переговоров возможно к католической Пасхе (1 апреля).

Германский политический марафон по формированию властной коалиции, начавшийся после парламентских выборов 24 сентября минувшего года, продолжается без четких ориентиров на успешность завершения в ближайшее время. В такой переплет немецкая политика еще не попадала. После самого плохого в послевоенной истории результата социал-демократов и почти исторического минимума христианских демократов на последних выборах, заявления лидера СДПГ Мартина Шульца о переходе в оппозицию проведение трудных переговоров между ХДС/ХСС, СДП и партией "Союз 90/Зеленые", провала создания коалиции "Ямайка" ныне очертились новые реалии восстановления старой коалиции.

Удастся ли? Для ответа на этот вопрос надо разобраться с позицией сторон, с которой они выходят на переговоры.

После неудачи переговоров относительно "Ямайки" ХДС/ХСС явным образом не устраивали перспективы перевыборов, как и создание правительства меньшинств (христианские демократы — в альянсе со свободными демократами или с "зелеными"). В частности, результаты повторных выборов могли бы иметь еще худшие последствия для партии. В свою очередь, в Германии правительство меньшинств на федеральном уровне еще не формировалось, хотя такая практика оказалась довольно успешной во многих европейских демократиях. А недолговременные примеры таких правительств на уровне федеральных земель в прошлом не показали положительных результатов, поскольку значительно усложняли и замедляли процессы принятия решений. И к тому же это давало возможность сильным оппонентам, а именно социал-демократам, обеспечивать поддержку только приемлемых для себя инициатив.

Большинство почти единодушно в выводах: перспектива реанимации коалиции — последний шанс для Ангелы Меркель остаться в большой политике, альтернативы существенным образом подрывают ее властный потенциал, а возможные перевыборы, вероятно, уже состоятся без нее.

Инициатором реанимации большой коалиции стал социал-демократ — федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Считается, что на такой шаг его подтолкнуло понимание вероятных сокрушительных потерь СДПГ в случае перевыборов. Однако возможно, что за этим стояло и понимание губительных последствий чрезмерных амбиций лидера социал-демократов М.Шульца, возникших на волне предвыборного роста популярности, и жесткой межпартийной борьбы, заострившейся в ходе предвыборных гонок.

Напомним: Шульц перед выборами оставил должность главы Европарламента и решительно бросился в бой за место канцлера. В первые месяцы пребывания главой СДПГ его рейтинг превышал рейтинг Меркель, что сформировало иллюзию неоспоримой победы над конкурентом. Предвыборная кампания заострила имеющиеся противоречия. Социал-демократы уже не скрывали откровенного неудовольствия своей ролью: по их убеждению, успешные инициативы их партии трансформировались в успех христианских демократов, поражения же оставались на их совести.

Впрочем, "эффект Шульца" не сработал. Немецкий избиратель оказался более консервативным, чем хотелось верить социал-демократам, поскольку отдал преимущество существующему благосостоянию перед гипотетическими благами "объединенной Европы", на чем акцентировалось предвыборное внимание СДПГ. Самые плохие за послевоенное время результаты выборов для социал-демократов стали мощным ударом. По инерции эту неудачу они попытались объяснить участием в большой коалиции. И поэтому сразу же сделали ударение на кардинальном изменении модели сотрудничества и отклонили возможность создания любой ценой правительства с христианскими демократами. В свою очередь заявление М.Шульца о переходе в оппозицию можно оценивать как попытку сохранить лицо социал-демократов и подготовить новую, более стабильную почву на будущее.

Возможно, что таким образом СДПГ формировала выгодную платформу для дальнейших торгов за властные должности. И поэтому полномочия главы партии Шульц не сложил, а в ответ на инициативу Штайнмайера изменил свою позицию и теперь не исключает для себя получение министерского кресла — закономерно, во внешнеполитическом ведомстве. Сейчас Шульц снова в полной боевой готовности и с оптимизмом смотрит на перспективы будущей большой коалиции. При этом очевидно и то, что неуспех переговоров однозначно поставит крест на авторитете Шульца.

Предварительные консультации по возобновлению большой коалиции стартовали 7 января. Учитывая ошибки предыдущих коалиционных переговоров, стороны решили полностью изменить процедуру. К переговорам были привлечены всего 39 человек, которые должны были наработать рабочие планы по 15 основным тематическим блокам. При этом результаты консультаций было решено не выносить на широкую публику. Несмотря на то, что реализовать это на практике оказалось не так просто, обошлось без скандалов в прессе.

Определенную интригу переговорам придали финансовые вопросы: германская счетная палата оценила возможный финансовый люфт государства до 2021 г. в 45 млрд евро. Эти деньги будущее правительство сможет использовать для реализации мер содействия экономическому развитию или для предоставления дополнительных льгот. Следовательно, торговаться есть за что.

После шестидневного зондажного марафона христианские и социальные демократы согласовали и подали 12 января 28-страничный итоговый документ, демонстрируя однозначный оптимизм относительно совместного создания нового правительства.

На всех уровнях СДПГ не скрывают своего удовлетворения договоренностями о постепенной отмене "налога на солидарность" до 2021 г., который был введен вскорости после объединения Германии для поддержки федеральных земель бывшей ГДР. Вместе с тем идея социал-демократов касается освобождения от налога только менее зажиточных слоев населения и среднего класса, т.е. приблизительно 90% граждан. Уже сейчас настоящая договоренность вызывает негодование, поскольку на самых богатых и так приходится 60% отчислений по этой статье. Христианские демократы с самого начала выступали за полную отмену налога в несколько этапов до 2030 г.

К значительным успехам предварительных консультаций СДПГ причисляет согласование "изменения курса" в европейской политике Германии в направлении усиления ее привлечения в общеевропейские дела. Это с самого начала было центральной целью Шульца, с учетом его предпоследнего председательства в Европарламенте. По словам министра иностранных дел социал-демократа Зигмара Габриэля, большая коалиция сделала в 2013 г. большую ошибку, поставив на первое место в коалиционном соглашении внутреннюю, а не европейскую политику.

Кроме этого, по мнению многих политиков и экспертов, в последнее десятилетие чувствительно пробуксовывает "мотор европейской интеграции" — тандем Германии и Франции в ЕС. Все эти упущения социал-демократы намерены исправить в следующей каденции. В итоговом документе стороны даже зафиксировали готовность увеличить свой взнос в общий бюджет ЕС. Это свидетельствует о том, что германская внешняя политика может ориентироваться на формирование до 2025 г. Соединенных Штатов Европы, о чем мечтает М.Шульц, и развиваться в русле реализации амбиционных планов президента Франции Э.Макрона насчет реформирования ЕС.

В свою очередь христианские демократы уже высказывали опасение относительно возможных перспектив "обобществления долгов". Кроме этого, сколько будут стоить эти планы для Германии — большой вопрос.

СДПГ считает достижением и договоренности о согласовании миграционного законодательства. Эта тема была одним из самых острых камней преткновения между социальными и христианскими демократами в течение последнего десятилетия. СДПГ удалось достичь и определенного прогресса в вопросе воссоединения семей с ограниченным статусом защиты, против чего жестко выступали консерваторы: 1000 человек в месяц. Общую квоту для приема беженцев договорились установить в размере 180–200 тыс. человек в год.

В итоге социал-демократы подготовили список из 60 пунктов своих достижений, к которым также отнесли: внедрение "солидарной пенсии" в размере дополнительных 10% для тех, кто официально проработал по меньшей мере 35 лет; закрепление размера пенсий до 2025 г. на уровне 48% от среднего заработка; увеличение помощи на детей и т.п. Однако список неудач решили не афишировать.

Что социал-демократам не удалось продвинуть, так это идею радикальной реформы системы налогообложения, в частности увеличения налога для самых зажиточных слоев населения и предприятий с 42 до 45%. Последнюю идею ХДС/ХСС отвергли категорически. Для экспортно ориентированной экономики Германии (доля внешней торговли страны в структуре ВВП составляла 69% в 2016 г., что значительно выше среднего показателя) такое увеличение имело бы существенные негативные последствия. Кроме этого, по убеждению консерваторов, в то время как большинство развитых стран, в том числе США и Франция, взяли курс на уменьшение налоговой нагрузки на предприятия с целью большего привлечения инвестиций, Германия рискует оказаться в категории самого сурового сборщика налогов для предприятий в мире.

Вместе с тем руководство СДПГ, в частности в лице вице-председателей М.Драер и О.Шольца, премьер-министра Нижней Саксонии Ш.Вайля и председателя фракции в Бундестаге А.Налес активно начало агитировать однопартийцев за принятие 21 января решения о начале переговорного процесса о возобновлении большой коалиции. Заместительница М.Шульца Малу Драер оценивает такие перспективы как оптимистичные. Другой заместитель, Олаф Шольц, разделяет эти настроения, но вместе с тем жалеет, что не удалось убедить христианских демократов провести радикальную реформу системы налогообложения.

Но путь до начала коалиционных переговоров не кажется безоблачным. Против идеи возобновления большой коалициады активно выступило молодежное крыло СДПГ — Союз молодых социалисток и социалистов (ЮЗОС). Глава союза Кевин Кюнерт публично заявил, что христианским демократам нельзя верить, а достигнутым договоренностям не хватает социал-демократического наполнения. Поэтому он объявил о начале масштабной кампании против создания большой коалиции, в рамках которой имеет намерение начать федеральное турне.

Настроения ЮЗОС подхватила местная ячейка СДПГ федеральной земли Саксония-Анхальт: 13 января она проголосовала против начала коалиционных переговоров с христианскими демократами (пусть даже с преимуществом в один голос). И хотя на общепартийном съезде представительство этой земли будет составлять всего 7 кандидатов из 600, тенденция может иметь эффект домино.

Достаточно критическими являются настроения социал-демократов и в самой большой по населению земли Северный Рейн-Вестфалия (СРВ) — исторической вотчине СДПГ. В мае прошлого года СДПГ уступили на земельных выборах христианским демократам и отказались принимать участие в формировании большой коалиции в местном ландтаге. Предыдущее поражение социал-демократов на местных выборах в этой земле (где они неизменно правили с 1966 г.) стоила в 2005 г. кресла канцлеру Герхарду Шредеру. Но у социал-демократов в этой земле самое большое партийное объединение, которое будут представлять 144 делегата на партийном съезде, а это почти четверть от общего количества. И, по словам главы местного представительства СДПГ М.Грошека, сейчас нельзя сказать, что там царит энтузиазм по поводу большой коалиции.

Критике подвергается и "список достижений" по результатам зондажных консультаций. Самое большое негодование вызвали половинчатое решение относительно верхней границы для приема беженцев, неувеличение налогов для самых богатых и тот факт, что вопрос отмены частного медицинского страхования даже не обсуждался.

Риски в политической игре, начатой руководством СДПГ, высоки не только для М.Шульца, но и для германской социал-демократии в целом. Скептики настаивают на необходимости полной "перезагрузки" партии, но в оппозиции. Дальнейшие непременные уступки в правительстве с христианскими демократами приведут, по их мнению, только к еще большей потере образа надежного представителя интересов своих избирателей.

Тем более что социологические исследования указывают на существенные расхождения в политических вкусах населения. Так, по результатам исследования настроений населения относительно очередного альянса христианских демократов и эсдеков, проведенных социологической службой Emnid накануне зондажных консультаций, 53% опрошенных поддерживали продолжение большой коалиции, 34% выступили против. А уже 14 января, по данным Института Infratest dimap, лишь 40% респондентов положительно отнеслись к созданию большой коалиции, в то время как 52% оценили эту перспективу как "не очень хорошую" или "плохую".

Таким образом, в случае, если руководству СДПГ и удастся 21 января склонить большинство партийцев на свою сторону, то в дальнейшем оно будет вынуждено считаться с мнением оппозиционно настроенных членов собственной партии и общественным мнением.