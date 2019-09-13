Боснийский тупик

Дело в том, что после прошедших в октябре 2018 года парламентских выборов политики БиГ не смогли договориться о формировании нового правительства. Страна 11 месяцев жила со старым кабинетом. Это привело к серьезному политическому кризису. Чтобы разрешить его, 5 августа лидеры бошняцкой Партии демократических действий, Союза независимых социал-демократов Республики Сербской (СНСД) и Хорватского демократического содружества подписали договор из 12 пунктов о создании нового Совета министров БиГ в течение 30 дней.

В документе недвусмысленно изложены принципы формирования нового правительства БиГ. Особенно важным стало подтверждение курса на интеграцию в ЕС и НАТО. Соглашение приветствовали представители международного сообщества в Сараево и выразили надежду, что новый кабинет вскоре приступит к работе. Тем более, что кандидатуры главы правительства и министров ожидали лишь подтверждения. Если же условия соглашения не будут выполнены в течение 30 дней, оно теряет силу.

Но новый Совет министров БиГ так и не был сформирован. И страна вновь оказалась в тупике. Как написал во влиятельной газете Al Jazeera обозреватель Младен Бошняк, дальше — только война. И хотя это, безусловно, преувеличение, но политический кризис может привести к самым тяжелым последствиям.

Главной причиной произошедшего стали безответственность и взаимное недоверие политиков. Поводом — политика трансатлантической интеграции БиГ. Не случайно, комментируя соглашение, аналитики выразили сомнение, что именно из-за этого пункта правительство не будет сформировано в срок.

Сотрудничество БиГ с альянсом началось еще в 2006 году с подписания сербским членом Президиума и членом СНСД Небойшей Радмановичем документа о перспективе вступления страны в НАТО. В 2018 году Брюссель заявил, что готов принять первую Годовую национальную программу по интеграции БиГ в НАТО, согласованную членами Президиума. При этом в альянсе закрыли глаза на то, что более 60 военных объектов в Республике Сербской так и не переданы в ведение министерства обороны БиГ.

Милорад Додик является категорическим противником любых шагов в плане интеграции в НАТО и потому, сразу же после подписания 5 августа соглашения, отказался согласовывать Годовую национальную программу, настаивая на первоочередном назначении нового главы Совета министров. По его словам, Республика Сербская в этом вопросе ориентируется на позицию Сербии о НАТО (Белград, заявляя об отсутствии планов вступать в организацию, тем не менее успешно сотрудничает с альянсом), а РС провозгласила военный нейтралитет. Такая позиция лидера боснийских сербов пришлась по душе Кремлю.

Два других члена Президиума — бошняк Шефик Джаферович и хорват Желько Комшич — заявили: сначала согласовываем и отправляем в Брюссель Годовую национальную программу, а потом — назначаем главу Совета министров. Вновь взаимное недоверие победило ответственность перед страной.

После этого М.Додик выступил с рядом резких сепаратистских заявлений, утверждая, что провал с формированием центрального правительства является еще одним свидетельством нежизнеспособности единой БиГ, неэффективности Дейтонских мирных соглашений и Офиса высокого представителя по БиГ (который, по его словам, надо закрыть). Он также выдвинул идею создать на месте БиГ три новых независимых этнических государства — бошняцкую Боснию, хорватскую Герцег Босну и Республику Сербскую. Вслед за этим он пригрозил отозвать представителей РС из Совета министров БиГ, единых налоговой службы, прокуратуры, суда, спецслужб и, что наиболее опасно, — вывести из-под центрального подчинения сербский контингент Объединенных вооруженных сил.

Эти пассажи не вызвали радости у руководителей Сербии и Хорватии. А ЕС, США и международное сообщество в Сараево заявили, что такое безответственное поведение политиков ставит под угрозу европейскую и евроатлантическую интеграцию БиГ, угрожает ее целостности и развитию в целом. А вот российский посол, живущий в Банья Луке и почти постоянно находящийся при М.Додике, промолчал.

В общем, после неудачи с примирением Косово и Сербии Евросоюз потерпел еще одно поражение в регионе. Ведь соглашение о формировании правительства было подготовлено по инициативе и при непосредственном участии представителей ЕС.

Очевидно, что внутренний конфликт в БиГ перерос в глобальное противостояние за влияние на Западных Балканах, где на кону — сохранение единства страны. В центре конфликта — Милорад Додик, системно работающий на углубление политического кризиса, блокирование деятельности исполнительной власти и развал БиГ под лозунгом о "борьбе самостоятельности РС". А это полностью отвечает московским интересам.

Ситуация в БиГ обсуждалась и на последнем заседании Совета по имплементации мирных соглашений (PIC). Оно продемонстрировало, что слабеющая БиГ перестала быть интересной некоторым европейским странам.

На заседании Великобритания предложила предупредить М.Додика, что против него будут предприняты "явные" и "приватные" меры предупреждения. Британский посол отметил, что, используя механизмы "тайной дипломатии", лидера боснийских сербов надо поставить перед выбором: или введение персональных санкций, если он не остановится, или некие "выгодные" для него предложения в обмен на отказ от сепаратизма.

Но предложение не получило поддержки не только России, но и ЕС, Франции, Италии, призвавших к более мягкому подходу в отношении лидера боснийских сербов. Подобная позиция свидетельствует, что они пытаются решить свои внешнеполитические вопросы, включая "нормализацию" отношений с Россией, за счет неких уступок Кремлю, в том числе и по вопросу БиГ.

В свою очередь, предложение Лондона поддержали США, ФРГ, Испания, Голландия, Турция и Япония. Они потратили немало сил и средств на послевоенное восстановление БиГ, реформы в различных секторах социально-экономической и политической жизни и хотят укрепления стабильности в стране. Но это превращается в крайне сложную задачу, когда ареной противостояния глобальных игроков становятся такие страны как БиГ и Украина.

ЕС попытался найти выход из сложившейся ситуации и сохранить лицо. Поэтому еврокомиссар Йоханес Хан, проигнорировав М.Додика, пригласил в Брюссель Ш.Джаферовича и Ж.Комшича. Предполагалось, что они обсудят новые условия формирования правительства. По имеющейся информации, Евросоюз предложил, чтобы Президиум дал согласие на формирование правительства и обязал его, после начала работы, отправить в Брюссель отредактированную Годовую национальную программу, "без упоминания о будущем членстве в НАТО".

Однако бошняцкий и хорватский члены Президиума не приняли это предложение. Во-первых, нет доверия М.Додику. Во-вторых, нет уверенности, что новый состав Совета министров примет решение об отправке документа в Брюссель.

На фоне неудач Брюсселя в решении проблем региона и усиления российского присутствия Вашингтон решил назначить специальным представителем по Западным Балканам Мэтью Палмера. Перед ним стоят две задачи: первая — добиться признания Косово Сербией, вторая — стабилизировать ситуацию в Боснии и Герцеговине.

Исходя из высказываний М.Палмера, можно предположить, что он сконцентрируется на содействии реализации курса Сараево на интеграцию в НАТО и ЕС; помощи местному политикуму в формировании правительства; сохранении целостности БиГ. Не исключено, что спецпредставитель предпримет публичные и непубличные действия в отношении М.Додика, чтобы предотвратить превращение Республики Сербской в некий анклав России в центре Западных Балкан.

Особо стоит вопрос и о будущем Дейтонских мирных соглашений. ZN.UA уже не раз писало, что, сыграв важнейшую роль в прекращении войны в БиГ, данные соглашения со временем стали тормозом развития Боснии и Герцеговины. М.Палмер в этом контексте подчеркнул: Дейтонские соглашения — не "застывший" договор, а "рамочное соглашение", которое необходимо менять "эволюционным" путем.

Появление спецпредставителя США в игре за сохранение БиГ дает надежду, что Соединенные Штаты превращаются в мощного союзника БиГ, способного и противостоять России, и остановить распад страны.

На сегодняшний день видится несколько сценариев дальнейшего развития ситуации. Первый, относительно безболезненный, — проведение досрочных выборов. Очевидно, что в таком случае они пройдут под жестким международным контролем, который сыграет свою роль и в вопросе формирования правительства.

Второй сценарий, компромиссный, предполагает, что одновременно будет сформировано правительство и отправлена в Брюссель обновленная Годовая национальная программа (акцент в которой будет сделан на технических вопросах развития вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО).

Эти два сценария осуществимы в случае согласия М.Додика пойти на некоторые уступки и действительно стать членом Президиума БиГ, а не только лидером боснийских сербов. Но маловероятно, что он согласится отойти от своей политики относительно БиГ. И тогда в силу вступит третий, негативный сценарий — углубление политического кризиса с непредсказуемым финалом.

В любом случае подразделения EUFOR — наследники послевоенных стабилизационных сил — находятся в состоянии повышенной боеготовности.