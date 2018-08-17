Битва за демократическую Румынию

Бухарест и ряд других румынских городов в конце минувшей недели и в прошлые выходные стали местом массовых антиправительственных протестов.

Число их участников пресса оценивала по-разному — от 50 тыс. до 100 тыс. человек. В пятницу, 10 августа, власти применили против протестующих в столице жесткую силу и спецсредства. В результате более 400 человек пострадали от воздействия слезоточивого газа или были избиты полицейскими. Под раздачу попали даже любопытные туристы из Израиля, а также немецкие и австрийские журналисты, освещавшие события. Пострадали около 30 правоохранителей.

Протесты проходили с требованием отставки румынского правительства. За несколько месяцев оно завершило пересмотр уголовного законодательства страны, приняло правовую реформу с целью декриминализовать статьи, по которым руководителей, функционеров, депутатов и политиков, в том числе от правящей социал-демократической партии, ранее привлекали к ответственности за коррупцию. Одновременно эсдеки фактически ломают систему независимых антикоррупционных органов, которая создавалась в Румынии еще до момента вступления страны в ЕС в 2007 году. Этому процессу не могут воспрепятствовать ни Венецианская комиссия, ни еврочиновники в Брюсселе, ни румынская оппозиция, ни президент страны, который сам стал заложником ситуации.

depositphotos / george.calin@yahoo.com

"Мы готовы к народному восстанию", — говорят румынские активисты, избитые на столичной площади Победы перед зданием Кабинета министров. Представители правящей партии в ответ заявляют о готовности вывести на улицы городов своих сторонников. Ранее парламентарии от социал-демократической партии Румынии говорили о том, что их не страшит силовое уличное противостояние между гражданами, придерживающимися разных политических взглядов,— мол, мы еще посмотрим, у кого больше сил.

Происходящее в Румынии — это не демократия, это свидетельство хрупкости демократических завоеваний в этой посткоммунистической стране. Так отреагировали европейские СМИ на сообщения о столкновениях в Бухаресте. Из столиц Европы потребовали от румынских властей провести расследование непропорционально брутального использования силы правоохранителями. Румынские власти открыли уголовное дело и принимают заявления от пострадавших, но пока преждевременно говорить, будет ли кто-то наказан.

Тем не менее протестующих не остановили водометы и резиновые палки. Протесты, только меньшего масштаба, продолжались в Бухаресте всю минувшую неделю. Интересной особенностью этих выступлений было то, что их активными участниками стали румынские экспатрианты, то есть граждане, ранее выехавшие на заработки за границу. По данным ООН, 17% румын стали "гастарбайтерами" в других странах мира. По данным Евростата за 2017 год, 38,8% населения страны находится за чертой бедности или в социальной изоляции. Число выехавших на заработки оценивается в 3–5 млн человек, тогда как в стране остается около 19,6 млн человек. Основная причина эмиграции — бедность и коррупция, уровень которой считается самым высоким в ЕС. А зарабатывая по 4000 евро в месяц, например в Германии, можно обеспечить своим родственникам на родине нормальную жизнь. В Румынии средняя зарплата — 520 евро. Это один из самых низких показателей в Евросоюзе.

"Экспаты" не равнодушны к тому, что происходит в стране. На выборах они традиционно поддерживают оппозиционные социал-демократам политические партии. Поэтому накануне 10 августа тысячи румын добирались из разных стран Европы в Бухарест, чтобы поддержать сограждан, вышедших на улицы с требованием отставки правительства. Те, кто не смог приехать, организовывали пикеты под посольствами Румынии в странах ЕС. Протестующие намерены продолжать давление на правительство.

depositphotos / george.calin@yahoo.com

В стане социал-демократов тоже говорят о мобилизации. Так, в июне на проправительственный митинг в Бухаресте удалось собрать 150 тысяч человек в поддержку правовой реформы. Тогда обошлось без инцидентов. Однако не ясно, как после событий 10 августа оппозиция и проевропейски настроенные граждане отреагируют на подобную акцию властей. Стоит, видимо, напомнить, что зимой 2017 года, когда эсдеки попытались провести изменения в уголовное законодательство в чрезвычайном режиме, с нарушением правовых норм, на улицы вышло более миллиона румынских граждан.

ZN.UA уже подробно рассказывала о том, что из-за неприятия обществом их варианта правовой реформы социал-демократы изменили тактику. После протестов и череды политических кризисов 2017 года, все делается ими с формальным соблюдением законотворческих процедур, норм законов, Конституции. Правящая партия, контролирующая парламент, правительство и Конституционный суд, в летние месяцы перешла в настоящее наступление на оппонентов.

В конце мая социал-демократам удалось добиться решения Конституционного суда о смещении руководителя Национального антикоррупционного директората (НАД) Лауры Кодруце Кьовеши (см. "Хардкор антикорр" ZN.UA №22, 9 июня — 15 июня 2018). Президент Румынии Клаус Йоханнис смог противиться этому решению лишь месяц. 9 июля он был вынужден выполнить предписание суда и по требованию министра юстиции Тудорела Тоадера уволить Кьовеши. "Додавили" Йоханниса тем, что пригрозили ему импичментом за отказ выполнять конституционные полномочия.

Выполнив требование социал-демократов, Йоханнис, однако, продолжает настаивать на необходимости полноценной антикоррупционной кампании, невзирая на ранги и звания. Представители правящей партии в ответ заявляют, что не удовлетворены деятельностью главы государства. А 5 августа лидер социал-демократов, председатель нижней палаты парламента страны Ливиу Драгня сообщил, что в отношении президента Румынии готовится документ с обвинениями в государственной измене. Согласно Конституции, двухпалатный парламент страны может отправить президента-изменника под суд, если за это решение проголосуют более двух третей законодателей.

Впрочем, заметим, Драгня — человек, являющийся идеологом всего происходящего ныне в политической жизни страны, — не озвучил, какие действия Йоханниса подпадают под определение "госизмена". Очевидно, лидеру эсдеков нужно держать либерального президента на коротком поводке. Сделать из него союзника не получилось, поэтому необходимо лишить его возможности сопротивляться — ведь именно глава государства промульгирует все наработанные эсдэками законы.

Социал-демократы в сотрудничестве с партнерами по коалиции — Альянсом либералов и демократов (АЛДЕ) — разработали законы, которые изменяют соотношение между органами правосудия; позволяют прокурорам контролировать судей, а министру юстиции — влиять на кадровый состав антикоррупционных органов; декриминализуют ряд статей, по которым ранее следователи Национального антикоррупционного директората привлекали политиков к ответственности за коррупцию, превышение служебных полномочий, взяточничество и т. д. В июле президент Румынии уже подписал один из трех ключевых законов правовой реформы, инициированной социал-демократами, когда понял, что не сможет оспорить документ в Конституционном суде. В то же время он отправил на его рассмотрение принятые ранее изменения в Уголовный кодекс и надеется, что осенью, когда парламентарии вернутся с каникул, они пересмотрят некоторые ранее проголосованные поправки.

depositphotos / george.calin@yahoo.com

Сторонникам продолжения антикоррупционной кампании также удалось одержать небольшую победу. В конце июня Ливиу Драгня был приговорен к 3 годам и 6 месяцам реального срока тюрьмы за подстрекательство к злоупотреблению служебным положением. Решение принял Высший кассационный суд на основе информации, что лидер эсдэков трудоустроил двух человек в государственное учреждение, хотя фактически они работали в местной партийной организации. Драгня обжаловал приговор, и решение пока не вступило в силу. Как считают наблюдатели, именно это новое дело заставило лидера социал-демократов ускорить правовую реформу, чтобы не оказаться за решеткой. В правящей партии подобные предположения отвергают, говоря, что изменениями в законы усиливают правовое государство.

Все эти события происходят на фоне того, что Румыния готовится к своему первому в истории председательствованию в ЕС. Оно начнется 1 января 2019 года и продлится полгода. В Евросоюзе обеспокоены происходящими в стране процессами и уже призвали румынские власти не допустить попятного хода в реформах, от успеха которых зависит, останется ли страна под наблюдением Еврокомиссии, получит ли доступ в Шенгенскую зону. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи с главой правительства Румынии Виорикой Дансилой призвал румынские власти и оппозицию "вернуться в нормальный политический дискурс".

В Брюсселе явно не хотят еще одного проблемного председателя ЕС. Как это было в 2011 году с Венгрией, которую даже грозили урезонить санкциями из-за того, что Будапешт принял закон, ограничивающий свободу СМИ. 2019-й будет очень сложным годом для Евросоюза из-за Brexit и выборов в европейские институты, которые могут сопровождаться ростом популизма и кризисом легитимности ЕС. Заявления Ливиу Драгня о растущих противоречиях "в Европе двух скоростей" и отсутствие солидарности в Евросоюзе из-за нежелания "богатых" решать проблемы "бедных" стран уже вызывают изрядное беспокойство накануне румынского председательствования.