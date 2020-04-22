Бипремьерство. Биби и Бени таки договорились

Политическое чудо. Именно так выглядит долгожданная договоренность премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его партии "Ликуд" с левоцентристским альянсом "Кахоль Лаван" Бени Ганца и создание наконец коалиционного правительства.

Показательно, что соглашение между Нетаньяху и Ганцом предусматривает ротационную модель формирования правительства, какой до сих пор никогда не было в политике Израиля. В нее заложено, что к присяге одновременно будут приведены аж два премьера. То есть Биньямин Нетаньяху первые полтора года будет занимать должность премьер-министра, а Бени Ганц — должность сменного премьер-министра и исполняющего обязанности премьер-министра. А спустя полтора года в должность главы правительства вступит Бени Ганц, а Нетаньяху станет сменным премьер-министром.

В коалиционных договоренностях записано: если Нетаньяху подает в отставку до завершения своего срока, то в должность вступает Бени Ганц, а Нетаньяху вернется на пост премьера через полтора года, что обеспечит ему возможность идти на выборы снова с должности действующего премьер-министра.

"Чудо" смог простимулировать президент Израиля Реувен Ривлин, когда категорически отказался продлевать мандат Ганцу на формирование правительства и передал его Кнессету. Таким образом Реувен Ривлин определил жесткие временные рамки ведения переговоров. Поскольку, если до 7 мая ни один из руководителей фракций не смог бы сформировать правительство, то израильский парламент в который раз был бы распущен. При таком сценарии развития событий 4 августа должны были бы состояться четвертые по счету парламентские выборы.

Правительство Нетаньяху—Ганца стало самым многочисленным за всю историю Израильского государства. Оно состоит из 32 министров и 16 заместителей министров. При этом "Ликуд" Нетаньяху оставляет за собой такие ведомства: МИД (половина каденции), министерство внутренней безопасности, министерство транспорта, министерство строительства, министерство образования, министерство экологии, министерство энергетики, министерство по делам Иерусалима.

Представители "Кахоль Лаван" Ганца получат назначения в: министерство обороны, министерство иностранных дел (половина каденции), министерство юстиции, министерство алии и абсорбции, министерство культуры и спорта, министерство экономики, министерство труда и соцобеспечения, министерство связи, министерство сельского хозяйства, министерство стратегического планирования, министерство туризма, министерство социального равенства, министерство по делам диаспоры. Кроме того депутаты от "Кахоль Лаван" возглавят комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, по регламенту, по вопросам внутренних дел и по образованию.

Большинство израильских экспертов сходятся во мнении, что неоспоримым победителем надо признать Нетаньяху, в который раз подтвердившего звание самого опытного политика страны. Главным достижением лидера "Ликуда" называют пункт соглашения, который предусматривает право Нетаньяху возглавить правительство, хотя 24 мая должны начаться судебные слушания по ряду дел, в которых фигурирует премьер-министр. Победой Биньямина Нетаньяху назван и пункт коалиционного соглашения, согласно которому в случае вынесения Верховным судом запрета на исполнение Нетаньяху функций премьера Кнессет будет распущен.

Но если бы в Израиле не возник кризис COVID-19, вряд ли Бени Ганц отважился бы нарушить данные своим избирателям обещания не присоединяться к правительству Биньямина Нетаньяху. Хотя такие быстрые договоренности не снимают угрозы четвертых выборов. Потому что, кажется стороны не очень верят, что после заключения соглашения другая сторона будет играть по правилам и выполнять коалиционные договоренности. Кроме того, тормозом на этом пути является то, что согласившись поделиться властью, и Биньямин Нетаньяху, и Бени Ганц могут потерять часть поддержки своего потенциального электората.

Собственно Ганц уже успел частично почувствовать это на себе. Поскольку допустил классическую ошибку, забыв что обязан своим политическим рычагом хрупкой коалиции партий с политическими расхождениями единственной общей целью которых было избавиться от Биби. Игра вместе с Нетаньяху не сделала Ганца в глазах его избирателей зрелым государственником. Наоборот, некоторые стали считать его оппортунистом и едва ли не предателем. Что в результате привело к потере "Кахоль Лаван" на прошлых выборах нескольких так необходимых ей мандатов.

Третьи выборы показали, что, несмотря на все неопровержимые предыдущие заслуги перед Израилем, Биньямин Нетаньяху не способен стать государственным деятелем, готовым осознать, что пришло его время оставить политическую сцену. Он не представляет "политическую пенсию" чем-то возможным, поэтому готов был бороться за премьерское кресло до последнего, заодно растрачивая свой бывший авторитет.

Проиграв фактически трое выборов подряд, Нетаньяху все же продолжал затянувшуюся игру, не желая учитывать политические реалии Израиля. Он находится в политической системе координат, не готовой к реальным компромиссам со своими потенциальными сторонниками среди израильских политических элит. И, не в состоянии победить из-за регулярных политических процессов, Нетаньяху только добился крайней политической поляризации законодательного органа — Кнессета, политической, деловой и интеллектуальной элиты, средств массовой информации и электората.

Нетаньяху, выдающийся политик в прошлом, сегодня очень похож на боксера, который по возрасту уже не способен блестяще выступать на ринге как когда-то, но не находит сил уйти непобежденным, несмотря на то, что, возможно, приближается к разгромному поражению.

В конце концов и будущее Бени Ганца кажется совсем не безоблачным. Немалый кусок "Кахоль Лаван" растаял из-за его решения попытаться сотрудничать с премьер-министром Нетаньяху. Часть бывших "сине-белых" партнеров Ганца перестала ему доверять. Поэтому нет уверенности, что ему вообще позволят возглавить коалицию, если Израиль все же пойдет на четвертые выборы.

Ведь премьериада, затянувшаяся на такое длительное время, не добавляет стойкости Израилю, со всех сторон окруженному соседями, отрицающими его право на существование.

И хотя в этот раз Биньямину Нетаньяху удалось выскользнуть из тупика, куда он сам себя и загнал, все же, если такие политические игры будут продолжаться, ситуация может стать трагической. Ведь Биньямин Нетаньяху явным образом поставил свое политическое выживание выше выживания Израильского государства. Кратко нынешнюю ситуацию можно определить так: Нетаньяху не видит никого кроме себя в должности премьер-министра Израиля, а большинство израильтян не готовы снова вручить ему мандат политического доверия.

Неизвестно, как долго сможет продержаться хрупкое коалиционное правительство Нетаньяху—Ганца. И если предположить, что в политических убеждениях израильтян нет серьезных сдвигов, то не стоит ли поднять минимальный проходной порог, необходимый для представительства в Кнессете, хотя бы до трех процентов? Потому что это могло бы коренным образом изменить расстановку политических сил в Израиле.

Как говорят некоторые израильские эксперты, "постоянное избирательное дежавю приводит к мнению: если вы разрабатываете избирательную систему, которая трижды за полтора года проводит выборы и не может определить победителя, это плохо разработанная система". И с этим трудно не согласиться.

"Фактор Нетаньяху" уже не срабатывает так, как это было раньше. А "политический паралич" Израиля, из которого с такими невероятными сложностями удалось выйти, имеет все шансы повториться. Поскольку "разбитая" парламентская израильская система постоянно пробуксовывает, и, в сущности, последние результаты парламентских выборов стали своеобразным электоральным референдумом в отношении персоны Биньямина Нетаньяху и его пребывания при власти более 13 лет.

Но, как бы то ни было, Нетаньяху удалось получить "премьерскую неприкосновенность", и он использует свой кабинет для дальнейшей задержки судебного преследования или поиска определенной формы официальной защиты. Во всяком случае он это будет делать совместно со своим некогда самым острым публичным критиком — Бени Ганцом, который теперь находится внутри "нетаньяхского правительства".

В то же время желание Ганца наконец хоть немного "попремьерствовать" может ударить по нему фатальным образом. Эта политическая ошибка отдалила его бывших сторонников и сокрушила временную коалицию, которую он возглавлял во время трех национальных выборов. Таким образом Бени Ганц стал добровольным заложником коалиционного соглашения с Нетаньяху, перечеркнув дальнейшую возможность продолжения политической карьеры. Этот бывший начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля раньше обещал никогда не сидеть в правительстве с Нетаньяху.

Кроме того, согласившись на премьерскую ротацию с Биби через 18 месяцев, Бени фатально не учел, что Нетаньяху играет с ним в игру по известному "принципу Ходжи Насреддина": "Ты мне все и сразу, а я тебе потом и частями". Но этих частей может никогда и не быть…