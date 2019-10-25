Балканская политика Евросоюза провалилась

Ночные посиделки с 17 на 18 октября глав государств на саммите Евросоюза принесли в Скопье и Тирану печальную весть — переговоры о вступлении в ЕС вновь отложены.

В столицах региона с нетерпением ждали октябрьского саммита ЕС, который должен был продемонстрировать верность Евросоюза своим обещаниям и активизировать процесс евроинтеграции шести государств Западных Балкан (далее ЗБ-6). А сигналом было бы начало вступительных переговоров со Скопье и Тираной.

Лидеры ЕС неоднократно заявляли, что без ЗБ-6 Евросоюз неполный, а евроинтеграция не завершена, и в феврале 2018-го ЕС принял стратегию расширения для них, зафиксировав конкретные даты и шаги для каждой из стран шестерки. Именно начало вступительных переговоров с Албанией и Северной Македонией "не позже октября 2019 года" определялось первым конкретным шагом ее реализации. В Брюсселе утверждали, что обе страны выполнили предусловия переговоров, закрывая глаза на всеохватывающую коррупцию, усиление организованной преступности, преследования журналистов, пограничные проблемы…

Реализация стратегии была нацелена на принятие всех балканских стран в ЕС. Речь шла о цивилизационном выборе, — либо эта шестерка стран войдет в семью свободных народов, где приоритетом является человек; либо они вернутся в прошлое, с "сильными лидерами" диктаторского типа, а индивидуум превратится в средство достижения целей коррумпированной верхушки и ее обслуживания. Речь шла о новой битве между Западом и Востоком, европейскими и демократическими ценностями с модернизированным византийством "русско-православного мира" в лице России.

В ночь с 17 на 18 октября лидерам ЕС не удалось достичь компромисса по вопросу переговоров, в более широком смысле — о будущем Западных Балкан. Большинство стран — ФРГ, Вышеградская четверка, страны Балтии и другие — настаивали на начале переговоров. Нидерланды, Дания и Испания предлагали переговоры только с Северной Македонией, что не принимали Берлин и Рим. А Эммануэль Макрон заявил о неготовности всех стран шестерки к членству в Евросоюзе и оказался противником начала переговоров и расширения ЕС, настаивая на изменении "методологических принципов" переговоров, критериев и условий. Такая позиция вызвала резкую реакцию большинства участников саммита, заявивших, что "правила во время игры не меняют".

Кстати, по подсчетам издания Al Jazeera, 15 членов Евросоюза сегодня не в состоянии достичь критериев, которые поставлены перед государствами ЗБ-6.

Разочарование. Так можно охарактеризовать итоги саммита для большинства стран Евросоюза и Западных Балкан. И это не просто эмоции, это стало демонстрацией провала балканской политики Евросоюза. Европейские политики не поняли, что принятое решение может привести к катастрофе и новой жесткой борьбе мировых игроков за передел политико-экономической и военной карты региона. Старые обиды и боль в странах шестерки, потихоньку начавшие затихать, вновь разгораются с новой силой, и эти страны почти готовы опять смотреть друг на друга сквозь прицел "калашникова".

Лидеры ЕС и ЕК на протяжении шести часов пытались найти оптимальное решение. Но Э.Макрон отбрасывал все доводы, повторяя: не допущу диктатуры большинства. И потому дискуссия закончилась ни к чему не обязывающим обещанием соискателям вернуться к вопросу о переговорах накануне саммита ЕС—ЗБ-6, проведение которого запланировано в Хорватии в мае 2020 г. Позднее было сообщено, что вопрос о вступительных переговорах с Албанией и Северной Македонией будет вынесен на заседание Совета по общим вопросам ЕС, которое состоится 19 ноября в Риме. Однако Совет не принимает решений…

Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер заявил об "исторической ошибке". А еврокомиссар Йоханнес Хан считает, что Евросоюз теперь должен объяснить гражданам, насколько серьезна его приверженность евроинтеграции Западных Балкан, и предупреждает о потере Европой влияния в регионе.

Каковы же последствия решения саммита Евросоюза о евроинтеграции ЗБ-6? Главное — наступающий коллапс балканской политики ЕС, что может стать катастрофичным не только для региона.

По моему мнению, есть три измерения этих последствий.

Начнем со стран ЗБ-6, уже начавших возвращаться в прошлое, в годы 90-е. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев призвал ЕС "не допустить исчезновения ярких звезд" со своего флага, символизирующих "народы, которые пока не участвуют в строительстве Европы в единстве и мире", как объясняются в решении Кабинета министров Совета Европы 12 звезд на голубом флаге Евросоюза.

В регионе появились дважды обманутые и обиженные Албания и Северная Македония, которая ради переговоров пошла на жертву, изменив название страны. Нанесенную обиду на Балканах не прощают и не забывают. Не скажу, что Брюссель обрел в лице Тираны и Скопье двух кровожадных врагов, но двух друзей, возможно, потерял. Соседние же страны задумались о той легкости, с которой ЕС, в первую очередь Франция, забывают свои обещания.

ЗБ-6 могут лишиться необходимой им помощи для проведения реформ не столько в экономике, сколько в обеспечении верховенства законов, национальной и религиозной толерантности, развития демократии в целом. Тем, кто может занять место ЕС, — Китаю, России, Турции — такие сантименты не интересны.

На ближайшее время следует поставить крест на решении одной из самых острых европейских проблем — установлении отношений между Косово и Сербией. ЕС продемонстрировал не только неспособность решить этот вопрос, но и непонимание ментальности региона, опасности таких политических игрищ, которые продемонстрировал Э.Макрон своей позицией. Не удивлюсь, если президент Франции станет персоной non grata в ЗБ-6.

Нельзя исключать обострения старых взаимных обид и нерешенных вопросов. К примеру, в Сербии и Республике Сербской БиГ все активнее начинается героизация четников, а в Хорватии — усташей, идеология которых построена на ненависти к "инородцам". Начавшийся поиск решения исторических проблем между Болгарией и Македонией уйдет в прошлое, а на его место вернутся взаимные обвинения. Кандидат в косовские премьеры уже заявил, что не было никаких договоренностей с Черногорией по вопросу взаимной границы.

Замедлившиеся было гонка вооружений и милитаризация стран региона возвращаются на круги своя. В Республике Сербской БиГ создан корпус жандармерии, на вооружении которого — тяжелое стрелковое оружие и бронетехника. Косово заканчивает строительство национальной армии. Сербия продолжает вооружаться при активной помощи Москвы, что делает возможным ее превращение в региональную военную угрозу.

Карл Бильдт, первый Высокий представитель в БиГ, убежден, что отказ от начала переговоров приведет к дестабилизации ситуации на Западных Балканах, локальным вооруженным конфликтам, и призвал ЕС и НАТО усилить военное присутствие в регионе.

Отмена 18 октября переговоров о вступлении подтолкнет ряд государств шестерки на путь усиления авторитаризма, а начинавшиеся демократические изменения останутся в прошлом. Это будет сопровождаться ростом аполитичности и апатичности во всех странах ЗБ-6, обострятся национально-религиозно-исторические разборки, усилится коррупция и влияние криминальных группировок. Регион превратится в устойчивый маршрут для нелегалов Ближнего Востока и мощный центр производства и распространения наркотиков.

Измерение Евросоюза можно охарактеризовать одним словом — провал. Провал политики ЕС на Западных Балканах, потеря влияния, взрыв недоверия к Брюсселю. Некоторые финансово-экономические программы, Берлинский процесс и другие политические прожекты оказались неэффективными, ряд из них близок к закрытию.

Саммит подтвердил то, о чем говорили некоторые политики государств ЗБ-6: ЕС продолжает применять двойные стандарты и манипулировать условиями, определяющими возможность начала вступительных переговоров, и выдвигает новые критерии членства в Евросоюзе. Не выполняя своих обязательств.

Репутационные потери понесла в начале своей каденции президента ЕК Урсула фон дер Ляйен. Используя лексику современных украинских политиков, Э.Макрон ее "подставил". Ведь первый визит после избрания новая президент нанесла в Хорватию, заявив, мол, Западные Балканы будут в центре внимания европейской внешней политики, и двери в ЕС для них открыты. Что подтвердил кандидат на должность руководителя европейской дипломатии Жозеп Боррель, собиравшийся свой первый визит совершить в Албанию. Захочет ли теперь этого официальная Тирана?

Провал октябрьского саммита проявил наличие противоречий у лидеров Евросоюза по отношению к такому нестабильному и взрывоопасному региону как Западные Балканы. Особенно это относится к лидеру Франции, продемонстрировавшему непонимание особенностей и истории региона.

Коротко говоря, саммит толкнул страны ЗБ-6 в прошлое, из которого они пытаются выбраться и сделать так, чтобы о них не говорили как о "пороховой бочке Европы". И должен заставить задуматься Украину, Грузию и Молдову об отношениях с ЕС, реальностях евроинтеграции.

Наконец, измерение глобальное.

Незадолго до саммита Международный институт балканских и ближневосточных исследований в Любляне опубликовал исследование под пророческим названием "Толкает ли ЕС страны Западных Балкан в объятия России?". Добавим от себя еще Турцию вместе с Китаем…

Октябрьский саммит ЕС дал положительный ответ на этот вопрос. А визит 19 октября в Сербию Дмитрия Медведева, совпавший с торжествами по случаю 75-летия освобождения Белграда, походил на инспекцию армии. Романтическая привязанность к России начинает преобразовываться в военно-политический и экономический союз, замешанный на т.н. славянско-православном единстве. И тут вето Э.Макрона оказалось как нельзя кстати.

Турция продолжает "мирное возвращение на Балканы", развивая экономические, гуманитарные и военно-технические связи. Китай этот регион интересует как перспективный рынок для его товаров и место реализации крупных инвестиционных проектов.

США, заметно усиливая свое дипломатическое присутствие, столкнутся с этой агрессивной тройкой стран на поле боя в одиночку, на Евросоюз надежды маловато.

В печальном итоге последнего саммита ЕС — начинающийся передел влияния на Западных Балканах, которые начинают возвращение в нестабильный конец XIX — начало ХХ в. с кровавыми кухонными войнами между жильцами и подковерными играми глобальных игроков.