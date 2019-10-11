Тринадцать дней до перемен

6 октября в Косово прошли четвертые внеочередные парламентские выборы.

1 937 869 граждан избирали 120 депутатов Скупштины Косово из 1060 кандидатов, представлявших почти 20 партий, 4 коалиции и одного независимого кандидата. Согласно Конституции 20 мест принадлежат представителям национальных меньшинств: 10 — сербам, 4 — общине РАЕ (ромы, ашкенази, египтяне), 3 — бошнякам, 2 — туркам, 1 — горанцам.

Внеочередные выборы назначили после того, как премьер-министра Рамуша Харадиная в июле вызвали в Специальный международный трибунал в Гааге по делу о военных преступлениях в Косово в период войны с Сербией. Его вина вновь не была доказана, но, вернувшись в Приштину, Харадинай подал в отставку.

Из 25 участников выборов четверо — "большая четверка" — были безоговорочными фаворитами. Их условно можно разделить на "крыло войны" (возглавляемое бывшими полевыми командирами времен войны за независимость) и "крыло мира". К первому блоку относится коалиция Альянса за будущее (АзБ) во главе с Р.Харадинаем и Социал-демократической партии (СДП) Фарида Агания; Демократическая партия Косово (ДПК), возглавляемая Кадри Веселия. Мирное крыло состоит из Движения самоопределения (ДС) с лидером Альбином Курти и Демократической лиги Косово (ДЛК) с Иса Мустафой во главе. Особняком стоит Сербский список (СП) во главе с Гораном Ракичем, отстаивающий интересы косовских сербов и широко поддерживаемый Белградом.

Бывшие командиры, почти 20 лет находившиеся у власти, все еще на войне, где есть только белое и черное, союзники и враги. Поэтому их позиция по отношению к переговорам с Сербией базируется на жестких предварительных условиях — сначала признание независимости, а потом переговоры и снятие 100-процентных пошлин на товары из БиГ и Сербии. Аналитики утверждают, что некоторые из них участвуют в торговле наркотиками и оружием и возглавляют криминальные группировки. Именно они сформировали в Косово типично непотисткое государство.

"Голуби" в большинстве своем имеют западное образование, привержены демократическим ценностям и выступают за коренную переделку государства, которое должно быть ориентировано на гражданина. Чего не понимают "бывшие", и что отличает позиции двух крыльев.

Выборы в одной из самых молодых стран Европы (средний возраст населения — 29 лет, а 27% населения — моложе 15) проходили в условиях политической нестабильности, сопровождающейся регулярными уличными протестами оппозиции. Хотя в 2018 г. экономический рост составлял 4%, страна остается бедной: ВВП на душу населения — чуть больше 3 тыс. долл. Уровень безработицы, превышающий 25%, подталкивает молодежь покидать родину в поисках работы за рубежом. Все острее проблемы защиты окружающей среды; уровень образования и медицинского обслуживания превратились в серьезный вызов безопасности страны. Согласно данным Transparent International, по уровню коррупции Косово находится на 93-м месте (из 180 стран, где проводится мониторинг), но она пронизывает все сферы жизни. А косовские организованные преступные группировки считаются одними из опаснейших в Европе. Появилась тенденция религиозной радикализации косоваров, 95% которых исповедуют более мягкий, сунитский ислам. Но война в Сирии, ИГИЛ и политизация обучения имамов в державах Персидского залива усиливает влияние жесткого, шиитского ислама, в первую очередь на детей.

На международной арене Сербия продолжает деятельность по отзыву признания независимости Косово. А введение Р.Харадинаем 100-процентных пошлин на боснийско-герцеговинские и сербские товары вызвало недовольство не только в этих странах, но и в ЕС, и США.

Несмотря на существующие проблемы и трудности, досрочные выборы состоялись. В них участвовали 43,3% избирателей — немногим больше, чем на предыдущих выборах 2017 г. Это была самая короткая предвыборная гонка в Косово — всего 13 дней. Более 35 тысяч наблюдателей не отметили серьезных нарушений, хотя они и были — попытки голосовать не по косовским документам, подвоз переселенцев из Сербии, несколько хулиганских выходок.

Победила оппозиция ("мирное крыло"), организовавшая массовые протесты и открывшая дорогу изменениям. Командиры потянулись в отставку.

За что же проголосовали граждане Косово? Точно и кратко на этот вопрос ответил доктор из Приштины Муххарем Вайрами: "Голосую за хорошую жизнь и работу для наших детей". Косовары голосовали за лучшую жизнь и против коррупции, организованного криминала, безработицы, разрушенных систем образования, охраны здоровья и верховенства закона. Об этом говорили и писали в своих (во многом схожих) программах все кандидаты. Поэтому в день выборов доминировали не программы, а люди и симпатии к тем, кто не был во власти.

Результаты стали известны уже к концу дня выборов: оппозиция победила. В Косово начинается смена политических элит, — старые бойцы уходят. На их место приходят не с улицы и не со сцены, а подготовленные, образованные, понимающие, что надо делать, и (как надеются их избиратели) знающие, как этого добиться.

На момент написания статьи еще не подведены итоги, но уже можно говорить о составе новой Скупштины Косово: ДС — 25,5% и 30 мандатов, ДЛК — 24,8% и 29 мандатов, ДПК — 21,1% и 26 мандатов, коалиция АзБ и СДП — 11,6% и 14 мандатов, СП — 6,6% и 10 мандатов, депутаты от нацменьшинств.

Согласно избирательному законодательству, лидер победившей партии А.Курти должен создать коалицию для формирования правительства. Наиболее естественным было бы объединение ДС и ДЛК. Предвыборную коалицию сформировать они не успели, что привело к потере части голосов. Однако ряд политологов региона считают, что А.Курти и И.Мустафе помешали создать ее представители политико-криминальных кругов — бывшие полевые командиры уже бывшей власти.

И в этот "момент истины" перед Движением самоопределения и Демократической лигой Косово стоят два вызова.

Первый — смогут ли они создать коалицию в принципе и с кем смогут договориться для формирования парламентского большинства. А.Курти заявил, что он не будет входить в коалицию с "бывшими". Но тогда остается только Сербский список, что было бы выгодно Александру Вучичу. Хотя нельзя исключать, что третьим союзником станет Демократическая партия Косово, лидеру которой и уже бывшему спикеру К.Весели симпатизировал Запад. Кроме того, К.Весели долгое время возглавлял спецслужбы Косово, а значит, знает все обо всех…

Второй — кто будет премьер-министром. Исходя из результатов выборов, им должен стать А.Курти. Но согласится ли с этим Демократическая лига Косово, имеющая свою креатуру — доктора юриспруденции Вьешу Османи, которую называют "Балканской Ангелой Меркель"? Да и оппозиционные партии тоже имеют свое видение. Оба кандидата нацелены на кардинальные изменения власти, ее декриминализацию и решительную борьбу с коррупцией, развитие демократии. Лидер ДС новую власть видит так: "государством должны управлять люди с чистыми руками и уважающие закон".

Выступая сразу же после победы, А.Курти уже очертил свои задачи как будущего премьер-министра. "Мы хотим, — заявил он, — улучшить всем жизнь. Будет меньше политики, больше работы". Красивые слова, но какими будут дела? И как стать главой правительства, не имея большинства в парламенте? Вне сомнения, переговоры с потенциальными участниками коалиции будут сложными.

Немаловажную роль во всем выборном процессе в Косово играл внешний фактор.

8 октября А.Курти неожиданно заявил, что для него возобновление переговоров с Сербией не является приоритетом, и он не намерен отменять пошлины. Хотя и он, и ДЛК до выборов отстаивали необходимость их отмены для начала переговоров (вот и первые разногласия с потенциальным союзником). А.Курти также заявлял, что в случае победы будет требовать от Сербии признания косовских номеров, личных документов и прекращения кампании по отзыву международного признания Косово, ответных шагов и компенсации за разрушения во время войны 90-х годов.

Эти слова А.Курти стали неприятным сюрпризом для президента Сербии Александра Вучича. Ведь оценивая прошедшие в Косово выборы, в интервью хорватским медиа он сказал: "Я единственный, кто потирает руки", выражая тем самым надежду на скорое возобновление переговоров с Приштиной.

Послевыборное заявление министра иностранных дел Албании Гента Чакая, что его страна "с нетерпением ждет установления сотрудничества" с новым косовским правительством, международной общественностью было воспринято с беспокойством и оценено как проявление надежды руководства Албании на ускорение объединения двух держав. Ведь Албания и Косово уже открыли общую границу, осуществляют совместную внешнюю политику, создают общее экономическое пространство.

А.Курти благосклонно относится к интеграции, которая достаточно опасна. Порой он заявляет, что Албания и Косово — это две державы, а порой говорит об ускоренной их интеграции. Вряд ли можно сомневаться, что гипотетическое объединение двух стран неизбежно приведет к новой войне в регионе или введению Сербией и Россией "миротворцев" в сербские районы Косово (планы уже обсуждались военными). А это тоже не закончится миром. Похоже, что идеи "Великой Албании" не так уж и чужды А.Курти.

США продолжают динамичное возвращение на Западные Балканы. Сначала спецпредставителем по региону с широкими полномочиями и большим портфелем задач был назначен Мэтью Палмер. Накануне выборов с исключительной миссией добиться возобновления диалога Белграда и Приштины его усилили Ричардом Гренеллом — также в статусе спецпредставителя, задача которого состоит не только в возобновлении переговоров, но и получении согласия от Косово и Сербии на размен территориями. Вашингтон, похоже, демонстрирует, что без него проблему отношений Косово и Сербии не решить. Что вызывает недовольство в ЕС и в первую очередь в ФРГ.

Будущий шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заявивший о повышенном внимании к Западным Балканам в целом, первый свой визит собирается нанести в Приштину, чтобы оценить ситуацию на месте.

Становится ясно, что 13-дневная избирательная кампания в Косово и досрочные выборы не сделали обстановку в Косово и регионе более спокойной.