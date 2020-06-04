Американская демократия после Джорджа Флойда

Протесты и массовые беспорядки, неделю бушующие в США после убийства полицейским чернокожего мужчины в Миннеаполисе, уже названы одними из самых массовых в истории США. Их сравнивают с маршем на Вашингтон 1963 года, когда борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг произнес свои знаменитые слова "У меня есть мечта". Они напоминают и протесты после убийства Кинга весной 1968 года. Многие их участники были движимы не только скорбью утраты, но также грабили магазины, поджигали здания и автомобили. Тогда властям пришлось применить армию и ввести комендантский час, чтобы остановить протесты.

Но почему сегодня смерть никому не известного Джорджа Флойда стала триггером столь масштабных протестов? А его последние слова "Я не могу дышать" — лозунгом тех, кто так же, как и 50 лет назад, осознает, что в современной Америке что-то сломалось на системном уровне и требует перемен.

Произвол и безнаказанность полиции

Со времен Мартина Лютера Кинга в Соединенных Штатах, конечно же, многое поменялось в системе обеспечения прав человека и минимизации последствий политики расовой сегрегации. Но в последние годы в США происходит эрозия демократических принципов и свобод, стратификация и расслоение общества, которое лишь подогревается консерваторами, находящимися у власти.

Началось это задолго до гибели Флойда. Процесс эрозии и деградации американской системы демократии начался с того, что страна стала дискриминировать мигрантов, потом закрываться от тех, кто искал спасения на американской земле от экономических невзгод или политических преследований. А теперь уже права и самих американских граждан нарушаются представителями властей. Проблемы обострились в связи с распространением COVID-19, вскрывшего системные прорехи в функционировании государственной системы заботы о здоровье граждан — и это на фоне дебатов о планах сокращения федеральных расходов на здравоохранение. При этом США опередили все другие страны по числу заболевших и умерших от коронавируса.

Полицейский произвол — тема, которая не сходит со страниц прессы. Но факты превышения полномочий полицейскими при исполнении, насилия или даже убийства граждан часто не получают адекватной реакции. Только в нынешнем году (по состоянию на 30 марта), полицейские в США застрелили 228 человек. А в среднем за год таких убийств происходит около тысячи. При этом статистика свидетельствует, что белых людей в таких инцидентах гибнет куда больше, чем темнокожих или представителей других рас. Но, обратим внимание, что белое население в США самое многочисленное — 63% белых против 13% афроамериканцев. При этом статистика гибели людей, не оказывавших сопротивления полиции при задержании, демонстрирует: полицейские убивают непропорционально больше темнокожих людей, чем белых — 39% против 46% (по данным 2012 года). Впрочем, очевидно, далеко не в каждом из этих случаев имел место фактор расовой нетерпимости: нет статистики, например, о том, какое количество темнокожих убивали полицейские-афроамериканцы или белые — белых.

Смеем предположить, что в деле гибели 46-летнего Джорджа Флойда фактор расовой нетерпимости играл меньшую роль, чем очевидное превышение полицейскими своих полномочий и чувство безнаказанности за насилие против человека. Данное предположение возможно хотя бы потому, что женой полицейского, обвиняемого в убийстве Флойда — Дерека Шовина, была (после инцидента она подала на развод) азиатка. Также заметим, что Шовин имел многочисленные предупреждения за чрезмерное насилие на протяжении 19-летней службы в полиции, а также в отношении него уже было одно расследование по поводу убийства безоружного человека на месте преступления.

Позже вскрылся и другой любопытный факт — Шовин и Флойд были сотрудниками охраны одного ночного клуба El Nuevo Rodeo. Флойд работал там по вторникам, в то время как Шовин был штатным сотрудником охраны (в свободное от основной работы в полиции время) на протяжении 17 лет. Бывшая хозяйка клуба, знавшая обоих, заявляет, что не может утверждать, что они были знакомы, но она также не исключает, что по долгу службы Флойд пересекался с Шовином. Поэтому вопрос "Имела ли место личная неприязнь?" остается актуальным, и ответить на него предстоит следствию.

Однако протесты начались не тогда, когда видео, где Шовин душит Флойда, попало в сеть, а после того как местная полиция попыталась выдать смерть Флойда за "сердечный приступ", отягощенный употреблением наркотиков. То есть полицейского явно хотели отмазать. Повторное, независимое исследование показало, что Флойд был задушен.

Это дело напоминает историю другого афроамериканца — Эрика Гарнера из Нью-Йорка. 17 июля 2014 года белый офицер полиции Дэниэл Панталео применил удушающий прием при задержании Гарнера. Тот тоже говорил полицейским, что не может дышать. В результате больной бронхиальной астмой афроамериканец скончался спустя час. Против Панталео не были выдвинуты обвинения в убийстве и после пяти лет судебных разбирательств он был всего лишь уволен из полиции…

Нынче Дерека Шовина обвиняют в убийстве третьей степени и непреднамеренном убийстве второй степени, что, по законам штата, соответствует 25 и 10 годам тюрьмы. Но, возможно, еще последуют и другие обвинения в его адрес.

Мирные протесты, акты неповиновения и грабежи

То, что происходит в Америке после гибели Флойда, следует рассматривать в нескольких плоскостях. Акции против произвола полиции немедленно вылились в погромы полицейских участков. Тот, где работал Шовин и его коллеги, был сожжен вечером 28 мая. Уже в начале июня власти начали расследование фактов и практики неправомерного использования силы и предвзятости по отношению к представителям национальных меньшинств со стороны местной полиции.

Однако протесты, как и вызванные ими пожары, быстро распространились за пределы штата, став, по сути, общенациональными. На улицы городов выходят сотни тысяч людей с требованием справедливости, против полицейского насилия и расовой дискриминации. Подавляющее число этих протестов и демонстраций были мирными, они продолжаются в стране и сейчас.

Никто не утверждает, что Флойд был безгрешен (до своего переезда в Миннеаполис в 2014 году он пять раз сидел в тюрьме, в том числе за вооруженное ограбление, в последние годы к ответственности не привлекался). Но в его лице стражи порядка задушили саму надежду многих других простых американцев, прежде всего темнокожих, на справедливость и защиту.

По вечерам ситуация в городах становилась все менее управляемой. Среди демонстрантов отчетливо выделялись те, кто шел на обострение ситуации — в ряде городов были нападения на полицейских. Правоохранители также использовали огонь на поражение. На момент написания статьи, по состоянию на 3 июня, американские СМИ сообщили уже об 11 погибших в результате массовых беспорядков и сотнях людей, пострадавших в них.

В этой ситуации часть населения из неблагополучных районов американских городов предалась элементарному грабежу оставленных без присмотра и охраны магазинов и торговых центров. В их мотивации, очевидно, не было ничего, что связывало бы их со смертью чернокожего.

Стоит заметить, что полиция и во время подавления протестов применила чрезмерную силу, обстреливая мирных жителей и даже атакуя представителей американских СМИ, которых арестовывали или увечили, применяя травматическое оружие. При этом нападения на журналистов совершались и со стороны демонстрантов — радикальной части протестующих.

Хаос на улицах американских городов вынудил власти ввести комендантский час даже в крупных городах, включая Нью-Йорк, Чикаго, Филадельфию, Лос-Анжелес и столицу — Вашингтон.

А неспособность полиции справиться с протестами и погромами заставила привлечь в помощь правоохранителям 17 тысяч солдат национальной гвардии в 23 штатах страны и округе Колумбия, т.е. в столице страны.

Следует особо отметить, что протестами из-за смерти Флойда воспользовались различные криминальные группировки и неформальные движения, состоящие из радикально настроенных элементов, — причем как левого, так и правого толка (среди них и представители белых ультраправых и расистских организаций), которые преднамеренно устраивали грабежи и поджоги, поддерживали хаос на улицах американских городов. Также очевидно, что некоторые из них вели организованную работу по дискредитации мирных протестов.

Эксперты отмечают и резкую активизацию "внешних агитаторов", явно действующих из-за рубежа, для еще большего обострения ситуации в Соединенных Штатах. Примерно с 30 мая российские и китайские СМИ начали усиленно раздувать тему протестов в США, связанных с гибелью Флойда. При этом Россия задействовала весь свой привычный арсенал интернет-ботов, а также каналы своих англо- и испаноязычных СМИ, вещающих в США. Что особенно интересно: впервые в таком глобальном масштабе информационную атаку на США проводят и китайские СМИ, используя при этом не только социальные сети. Так, китайские дипломаты сразу в нескольких странах выступили с публичными заявлениями, говоря о насилии против мирных протестов в США. Этими фактами Китай явно пытается оправдать собственные силовые акции против демонстрантов Гонконга в прошлом году. В эти дни официальные СМИ КНР сделали новости из США топовыми и постоянно сообщают о хаосе в Америке, называя все происходящее там едва ли не гражданской войной, а американское общество — зараженным "расовой нетерпимостью". В течение последней недели Соединенные Штаты не особо эффективно отбивали эти внешние информационные атаки.

Ужас, гнев и горе

Еще 31 мая президент США Дональд Трамп прокомментировал убийство Флойда, назвав его "трагедией, которая не должна была случиться". Она посеяла в обществе "ужас, гнев и горе". Он также лично говорил с семьей погибшего и выразил свои соболезнования.

Однако Дональд Трамп не реагировал на протесты несколько дней, вплоть до 1 июня. А когда в пятницу 29 мая демонстранты взяли в осаду Белый дом, он даже укрылся от них в подземном бункере, который используется руководством США на случай чрезвычайных ситуаций и в последний раз был задействован 11 сентября 2001 года.

Спустя сутки Трамп уже заговорил о происходящем совсем в иной тональности, называя демонстрантов "террористами". Он возложил всю ответственность за наведение порядка на местные власти, требуя от них жестких мер. Президент начал угрожать применением своего права задействовать армейский подразделения для прекращения беспорядков. Трамп заявил, что только он способен навести порядок и назвал себя "президентом законности и порядка" (использовав определение, к которому прибегали многие президенты США в прошлом).

Примечательно, что многие губернаторы штатов выступили против жесткой линии поведения, на которой настаивает президент. Это дает повод говорить, что хозяин Белого дома в результате протестов все больше оказывается в политической изоляции.

Этим непременно воспользуются его политические оппоненты на предстоящих нынешней осенью президентских выборах в США. Кандидат от демократической партии Джозеф Байден уже использовал недовольство избирателей действиями властей. Он раскритиковал Трампа за то, что тот превратил страну в поле битвы, высказался против методов, которыми глава государства пытается решить кризис, используя язык расистов 1960-х годов. В то же время Байден предостерег американцев: "Мы не можем позволить нашей ярости поглотить нас".

Два бывших президента США — демократ Барак Обама и республиканец Джордж Буш-младший — также призвали к мирному разрешению кризиса. При этом Буш назвал действия Трампа по отношению к протестующим "шокирующим провалом". Заявление соратника Трампа по партии, когда-то занимавшего кресло в Овальном кабинете, можно считать приговором нынешнему президенту: "Наша сила — когда протестующие, защищенные правоохранительными органами, идут маршем к лучшему будущему... Те, кто намеревался заставить замолчать эти голоса, не понимают смысла Америки или того, как она может измениться к лучшему".

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