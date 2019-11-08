Америка перебивает "сирийскую игру" Кремля

В штаб-квартире ООН в Женеве начал работу Конституционный комитет Сирии.

В его главные задачи входят подготовка конституционной реформы и проведение выборов в этом ближневосточном государстве. И впервые после гражданской войны, длившейся восемь с половиной лет, противоборствующие стороны встретились в попытке запустить работу нового координирующего представительного органа.

Над созданием Конституционного комитета работали последние два года. Он состоит из трех групп по 50 человек. Это представители правительства Башара Асада, оппозиции и гражданского общества Сирии. Членам Конституционного комитета поручено реформировать Конституцию, прежде чем она будет представлена на голосование сирийского народа.

Как подчеркнул специальный посланник ООН по вопросам Сирии Гейр Педерсен: "Я знаю, что это не так просто для всех вас — быть здесь вместе в этой комнате. Но тот факт, что вы здесь, лицом к лицу, является мощным символом надежды для всех сирийцев. Это может стать началом чего-то нового, чего-то значимого для Сирии и для сирийцев во всем мире. Вместе мы можем сделать это. Начинается тяжелая работа".

Педерсен заметил, что "реформирование Конституции — первый шаг на пути к началу политического процесса, который приведет к выборам под наблюдением Организации Объединенных Наций, согласно резолюции ООН №2254". Однако, как он подчеркнул, "этот процесс должны реализовывать Сирия и сирийцы. Не ждите, что я или моя команда скажем вам, что надо писать в вашей Конституции. Какой будет будущая Конституция, зависит от сирийского народа, и только от него".

Хотя эти переговоры проходят при поддержке ООН, проводятся они на условиях Москвы и являются очевидным признаком ключевой роли России в этом конфликте, в котором президент Асад получил выигрышную позицию. Во-первых, ему удалось нейтрализовать большую часть оппозиции. Во-вторых, Вашингтон в октябре вывел свои войска из контролируемых совместно с курдами территорий. И потому, хотя специальный посланник ООН по вопросам Сирии Гейр Педерсен и призывает к "терпению, настойчивости и готовности к компромиссу", маловероятно, что Асад, чья армия, с помощью военного вмешательства России и Ирана, отбила у повстанцев большую часть сирийских территорий, будет готов пойти на какие-то существенные уступки оппозиции.

Как и раньше, непонятно, будет ли готовить Конституционный комитет Сирии проект новой Конституции с нуля, или пересмотрит нынешнюю, которую уже дополняли в 2012 году. (Тогда в нее была внесена статья, в которой зафиксировано, что политическая система в Сирии должна быть демократической.) Однако уже теперь можно спрогнозировать, что и Конституцию, и следующие выборы в Сирии Москва готовит именно под Башара Асада. И какой бы условно демократической на бумаге ни была сирийская Конституция, в Кремле никогда не согласятся на будущие выборы президента Сирии без участия Асада.

И если он будет принимать в них участие, то, вероятно, только цифры "всенародной поддержки" будут отличать их от президентских выборов 2014 года, широко осужденных в демократических странах запада как незаконных и сфальсифицированных. Пять лет назад Асад якобы получил 88,7% голосов избирателей, теперь ему, возможно, помогут "нарисовать" несколько иной результат.

Но что принципиально изменится, если это будут, например, 71,2 или 83,5% ? В Кремле уже потирают ручки, радуясь этой своей "геополитической победе" на Ближнем Востоке.

Картину радужной эйфории по поводу завершения мирного процесса в Сирии портит и тот факт, что Турция наложила вето на включение сирийских курдов в Конституционный комитет. Хотя несколько сирийских курдов формально и входят в ряды сирийской оппозиции, представленной на переговорах, и также пару их можно найти среди сил, представляющих Дамаск, — это вовсе не значит, что курды представлены в комитете.

А это значит, что уже в самом начале заложена мина недоразумения между арабской и курдской частями сирийского общества, поскольку триумвират — Анкара, Москва и Тегеран, — в сущности, изъял курдский народ из мирного процесса в Сирии.

Очевидно, что таким образом турецкий президент Реджеп Эрдоган пытается отстранить курдскую сторону от обсуждения создания "зоны безопасности" на севере сирийской территории, находящейся под контролем контролируемых курдами "Демократических сил Сирии" (SDF). Анкара видит ее как экзистенциальную угрозу из-за их связи с запрещенной в Турции "Рабочей партией Курдистана" (PKK), вооруженной группировки, находившейся в состоянии войны с турецким правительством более трех десятилетий.

Решение сирийского вопроса на условиях Кремля не снимает кризис в этой разрушенной войной стране. Асад неоднократно демонстрировал, что власть для него важнее, чем жизнь сирийцев. Потому с этим тираном сирийцы могут договориться только о своей капитуляции. И если раньше он постоянно демонстративно отвергал компромисс, то почему именно теперь согласится пойти на уступки собственному народу?

Разделив "на троих" будущее Сирии с Анкарой и Тегераном, Москва надеялась, что с выводом войск из северных сирийских регионов американцы признают свое поражение и перестанут активно влиять на события в этой стране. Однако позиция Вашингтона оказалась значительно более сильной, чем прогнозировали в Кремле.

Покинув сирийские северные регионы, Америка прибегла к непросчитанной своими оппонентами стратегии. Администрация США сообщила о намерении наращивать военное присутствие на нефтяных месторождениях северо-востока Сирии, и американские войска начали строить две новые базы в богатой нефтью провинции Дейр-Эз-Зор,.

Помогая вооруженным формированиям своих союзников в Сирии — курдам и суннитам — взять под свой контроль нефтяные месторождения, Америка очевидно укрепляет позиции этих сил. Поскольку они смогут получать прибыль от эксплуатации указанных месторождений. Чтобы курды и в дальнейшем оставались влиятельной военной и политической силой, им нужны регулярные доходы. Учитывая же отсутствие в регионе цивилизованной экономики, нефть является их единственным источником финансовых поступлений.

Хотя эти нефтяные поля не имеют большого значения для самих США, они опосредствованным образом становятся фактором стабилизации сирийских союзников американцев. Похоже на то, что здесь Пентагон и президент США могут двигаться в перекрестных направлениях.

С одной стороны — похоже, Дональд Трамп близок к тому, чтобы отказаться от Сирии, оставив ее России и Турции, а с другой — кажется, Пентагон хочет укрепить позиции на сирийском плацдарме, наращивая там свои силы. Кроме того, из этих нефтяных месторождений огромную часть своих доходов получала террористическая организация "Исламское государство". Таким образом американцам удается решить одновременно две проблемы, избежав при этом больших затрат.

Эта ситуация свидетельствует, что в американском военном истеблишменте существуют силы, которые начинают если не игнорировать курс Трампа в Сирии, то по меньшей мере корректировать его в нужном военным направлении. Поэтому можно говорить, что планы России наделить Башара Асада окончательным контролем над всей Сирией начинают пробуксовывать. Диктатор, виновный в смерти свыше 400 тыс. мирных сирийцев и в потере шестью миллионами людей своих домов, не сможет полностью завладеть всей страной.

Исправление американскими военными сирийских ошибок приведет к тому, что Пентагон сделает поддержку диктаторского режима в Сирии намного более дорогой. Вместе с тем, получая контроль над нефтяным ресурсом, сирийские союзники США смогут финансировать закупку необходимого им вооружения и выплачивать денежное обеспечение своим военным.

Таким образом Америка перебивает "сирийскую игру" Кремля и толкает Россию на неподъемные для нее затраты. Москва рассчитывала, что благодаря нефтяным вливаниям Асаду удастся самостоятельно финансировать затраты на правительство, армию, спецслужбы и социальную сферу. После изменения ситуации Башар Асад будет продолжать руководить руинами нынешней Сирии. Путинские желания попали в жесткие жернова реальности.

И хотя Россия, скорее всего, в любом случае будет продолжать содержать режим своего союзника Асада, США могут сделать это содержание слишком дорогим для Москвы.