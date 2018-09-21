Зона турбулентности

В украино-польских отношениях уже давно гремит гром, и сверкают молнии.

Но пройдет ли ливень, пронесется ли ураган, или торнадо обойдут стороной две столицы — зависит от дальнейших действий Киева и Варшавы. Прежде всего, в сфере политики национальной памяти.

Несмотря на публичные заявления политиков о стратегических отношениях Украины и Польши, в реальности дела обстоят не так однозначно. Выпячивание темы прошлых конфликтов — это то, что уничтожает современные украино-польские отношения и ослабляет Украину в ее противостоянии агрессии России. На правительственном уровне усиливается взаимное недоверие и раздражение, а кризис в двусторонних отношениях, вызванный отличиями в политике национальной памяти двух стран, лишь усугубляется.

То, что длящийся уже несколько лет кризис снова обостряется, стало ясно на прошедшей неделе. Поводом к росту напряженности стало интервью посла Украины в Польше Андрея Дещицы польской радиостанции RMF FM, в котором он говорил о перспективах возобновления поляками поисковых и эксгумационных работ в Украине.

Украинский посол, излагая официальную позицию, заявил, что наша страна позволит польской стороне провести эксгумационные работы только после восстановления уничтоженных украинских памятников на территории Польши — в Пикуличах под Перемышлем и Монастыре возле Верхраты. При этом Дещица признал, что запрет на проведение эксгумационных работ — эмоциональное решение Киева, принятое после того, как польская власть не отреагировала на уничтожение украинских памятников.

С точки зрения украинца, в словах посла нет ничего скандального: это всего лишь попытка разблокировать вопрос восстановления украинских памятников в Польше. Но поляки иначе восприняли условия, озвученные украинским дипломатом. И хотя польская сторона и ранее высказывала свое недовольство политикой Украины в сфере национальной памяти, в этот раз оценки, звучащие из Варшавы, носили куда более жесткий и персонифицированный характер.

"В Варшаве растет разочарование Киевом, его подходами в политике исторической памяти", — сообщил ZN.UA источник в польском правительстве, пожелавший остаться неназванным. По его словам, г-н Дещица перешел некую красную черту: "В Варшаве заявления посла Дещицы вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИДа, но и польского правительства".

Столь резкий комментарий польской стороны прозвучал не только потому, что временный запрет украинских властей на проведение поляками эксгумационных работ в Украине вызывает болезненную реакцию польского общества. В Польше слова Дещицы восприняли как шантаж. "Варшава не будет разговаривать с Киевом на условиях шантажа. Прежде всего, с вице-премьером Павлом Розенко. Польша не доверяет украинской стороне", — заявил наш собеседник. Похоже, полякам очень хочется сменить переговорщика с украинской стороны.

Напомним, что в первой декаде октября запланирована встреча между украинским вице-премьером и представителями польского Института национальной памяти. И если переговоры состоятся, то они обещают быть весьма непростыми: ранее польская сторона уже несколько раз высказывала свои претензии в адрес украинской власти, обвиняя ее представителей (в том числе и президента) в несоблюдении ранее достигнутых договоренностей.

Впрочем, усугубляет кризис не только разница в подходах в политике двух стран в сфере национальной памяти. Варшаву раздражает и… "антипольская кампания, проводимая Киевом в Брюсселе, Берлине и Вашингтоне". В частности, по словам нашего собеседника, речь идет об оценке украинской стороны судебной реформы в Польше. Это вызывает у польской стороны непонимание, поскольку Варшава не только призывает к ужесточению санкций против России, но и поддерживает Украину в МВФ, а также выступает против строительства "Северного потока-2".

По словам собеседника ZN.UA, эти два фактора — запрет на проведение эксгумационных работ и "антипольский пиар" в Брюсселе, Берлине и Вашингтоне — создают негативную атмосферу в разных варшавских ведомствах. И эта атмосфера не позволяет Варшаве идти на какие-либо уступки Киеву в сфере исторической памяти.

Хотя поляки и обвиняют украинцев в шантаже, вышеизложенная позиция польской стороны в Киеве рассматривается как давление, как попытка заставить украинские власти принять польское предложение — без всяких условий разрешить проведение эксгумационных работ в Украине. Судя по настроениям в обеих столицах, никто не собирается уступать.

Усугубляющийся кризис требует от Киева выработки стратегии в отношении Варшавы. Украине важно продолжить процесс формирования национальной идентичности, где достойное место занимает и пантеон национальных героев. Но в условиях российско-украинской войны Киеву столь же важна и поддержка Варшавы в противодействии военной агрессии и политическому давлению Москвы.

Ссориться с Польшей в Украине хотят менее всего. Но и не готовы жертвовать собственной исторической памятью. Сегодня в Украине придерживаются позиции, что украинцы имеют право на своих героев и на собственную трактовку истории, а отношения партнеров и союзников должны строиться на диалоге, а не на диктате. При этом в Киеве предполагают, что Варшава, исходя из своих интересов, и далее будет поддерживать нашу страну в вопросах безопасности. В чем-тоэтот расчет оказался верным.

Несмотря на растущее в Варшаве недовольство, пока кризис не влияет на отношения двух стран в сфере безопасности и экономики. Поддержка Украины в вопросах безопасности и санкций против России все еще продолжается, несмотря на обострения из-за споров на историческую тематику. Тезис "исторические вопросы не будут оказывать влияния на поддержку Украины" все так же актуален. Но сохранится ли он в дальнейшем?

Вполне вероятно, что в будущем польское правительство может снизить уровень поддержки нашей страны. ZN.UA ранее уже писало, что, в случае обострения отношений Киева и Варшавы из-за различий в подходах к политике национальной памяти, возможно уменьшение поддержки со стороны Польши практической интеграции Украины в Евросоюз. Иными словами, поляки могут пойти по пути венгров, препятствующих проведению заседаний комиссий Украина—НАТО (КУН) на высоких уровнях.

Очевидно, что до тех пор, пока правоцентристская "Право и Справедливость" (ПиС) находится у власти, двусторонние отношения постоянно будет лихорадить из-за различий в подходах двух стран к политике исторической памяти. А партия, сделавшая во внутриполитической борьбе одну из своих ставок на тему истории, у власти надолго.

По последним опросам, рейтинг ПиС составляет около 40%. Столь высокий уровень поддержки ПиС со стороны избирателя, во-первых, ужесточает позицию польской стороны при обсуждении проблемных вопросов исторической памяти. Во-вторых, данные соцопросов показывают, что с большой долей вероятности на будущих парламентских выборах (а они состоятся осенью 2019 г.) консервативная партия вновь победит и сформирует правительство.

Эксперты и дипломаты уверены: позиции ПиС в польском обществе серьезно не пошатнет даже уход с поста лидера партии Ярослава Качиньского. Политика, являющегося серым кардиналом нынешней польской власти. Политика, не забывающего о гибели своего брата — президента Леха Качиньского. Политика, не питающего иллюзий в отношении России и поддерживающего санкции против РФ за агрессию против Украины. Политика, много сделавшего для того, чтобы в Польше признали Волынскую трагедию "геноцидом поляков, совершенным украинскими националистами в 1943—1945 гг.".

Нынешним летом в Польше участились слухи об ухудшающемся здоровье Качиньского. И хотя окружение Качиньского заявляет, что его еще рано отправлять на пенсию, в польском политикуме и массмедиа началось обсуждение кандидатур его возможных преемников. Среди наиболее реальных претендентов называют премьер-министра Матеуша Моравецкого, министра внутренних дел Йоахима Брудзиньского и министр юстиции Збигнева Зьобро. Некоторые к этому списку добавляют и министра обороны Мариуша Блащака.

Наиболее реальные шансы стать следующим лидером ПиС имеет Моравецкий — харизматичный политик, позиционирующий себя представителем молодого поколения поляков. Его серьезный недостаток — отсутствие поддержки со стороны внутриполитических структур — компенсируется протекцией Качиньского. При этом очевидно, что уход Качиньского будет не одномоментным: даже после отставки с партийного поста серый кардинал еще долгое время будет опекать протеже, стремясь предотвратить раскол в ПиС и падение популярности партии.

Все претенденты на роль преемника Качиньского придерживаются примерно одинаковых идеологических взглядов. Но хотя у всех кандидатов неоднозначное отношение к Украине, Моравецкий вызывает у Киева наибольшее беспокойство. И не только потому, что имеет историческое образование. Главная причина в том, что на него имеет большое влияние отец — Корнель Моравецкий.

Бывший лидер "Борющейся солидарности", в восьмидесятые годы боровшейся с коммунистическим режимом, Моравецкий-старший предлагает Варшаве сменить политический вектор и выступает за сближение Польши с Россией, поскольку это в интересах его страны и Европы. Среди других его идей — пропаганда новых ценностей Европы, способных не приводить к конфронтации, а объединять разные страны. К таковым он относит не права человека, а… здравоохранение.

В общем, опасения Киева в отношении Моравецкого-младшего вполне обоснованны. Маловероятно, что при этом политике украино-польские отношения выйдут из зоны турбулентности: вопросы исторической памяти двух стран все также будут подпитывать постоянно тлеющий конфликт.