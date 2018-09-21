Проигранная борьба, или Если Трамп отказался вдруг…

На минувшей неделе произошло событие, вызвавшее в Украине крайне негативный резонанс.

После встречи в Белом доме с президентом Польши Анджеем Дудой Дональд Трамп заявил, что США не рассматривают введение санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". За несколько дней до этого, в своем выступлении на одной из панелей конференции YES, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что битва против "Северного потока-2" проиграна. "Я всегда улыбаюсь, когда пытаются озвучить аргумент, что мы будем конкурировать тарифами и различными условиями с "Северным потоком-2", и что это не проигранная борьба. Она уже проиграна", — сказал он, если верить цитате из сообщений СМИ. Таким образом, для главного специалиста отрасли заявление Трампа вряд ли стало сюрпризом, как и для многих экспертов, не понаслышке знакомых с тем, как именно велась эта борьба.

Очевидный факт, что Россию с Германией нельзя победить растопыренными пальцами, и что удар всегда эффективнее, когда они сжаты в кулак, был проигнорирован и на Банковой, и на Грушевского. Несмотря на многочисленные призывы на всех возможных уровнях к объединению всех имеющихся инструментов воздействия на сторонников и участников проекта — политических, парламентских, правительственных, экспертных, этого так и не было сделано. Разрозненные усилия на различных этапах приводили к промежуточным успехам, как, например, обещания Меркель сохранить украинский транзит или подготовка решения ЕС о распространении на офшорные трубопроводы Третьего энергопакета (немедленно пущенного под откос немецкими юристами), однако системную работу так и не удалось организовать. На заключительном этапе борьбы против "Северного потока-2" в ходе многочисленных обсуждений, круглых столов и конференций, на которых украинская сторона в большинстве случаев уговаривала сама себя, а также представителей ряда иностранных посольств, стало ясно, что новых аргументов уже нет, а старые не работают. В кулуарах все чаще стала звучать мысль, что однажды наступит спасение, и вступит в силу грозное оружие под названием "американские санкции", которые должен ввести Дональд Трамп, и победа будет за нами. И президент США, действительно, даже говорил об этом, и не раз, особенно находясь летом в Европе. Россия даже успела обвинить США в применении нечистоплотных средств по продвижению американского сжиженного газа на европейский рынок (и Польша действительно подписала с американскими поставщиками контракт), а Германия попросту отмахнулась, заявив, что проект будет реализован, невзирая на позицию Вашингтона.

Разумеется, среди отечественных экспертов не было недостатка и в тех, которые с самого начала предполагали, что вероятность введения подобных санкций крайне мала. Во-первых, само название трубопровода "Северный поток-2" появилось в санкционном законодательстве США благодаря активному лоббированию и позиции Конгресса, но отнюдь не Администрации, которой и принадлежит прерогатива их практического воплощения. Дело в том, что исполнительная власть может вводить подобные санкции, но вовсе не обязана это делать.

Во-вторых, учитывая постоянные заявления Трампа о намерениях наладить отношения с Россией, введение санкций в связи с проектом, который никак напрямую не касается США, было бы удивительным. Факт его реализации был использован Трампом для того, чтобы пристыдить европейцев (и в первую очередь немцев) сотрудничеством с Россией, от которой США и НАТО собираются этих самых европейцев защищать. Даже если в администрации Трампа есть энтузиасты резкого увеличения экспорта американcкого LNG в Европу, это пока еще только перспектива, а не реальность.

В-третьих, введение подобных санкций реально обострило бы и без того крайне напряженные отношения с Германией. А Трампу крайние обострения не присущи. Его тактика — чувствительные, но не смертельные удары, выводящие противника из состояния баланса, но не обязательно сбивающие с ног. "Северный поток-2" — слишком серьезный куш для Германии, чтобы его блокировка прошла безболезненно для крупнейшей экономики ЕС.

Наконец вполне вероятно, что в Вашингтоне выполнили домашнюю работу и выяснили, что санкции против участников проекта и его блокировка могут вызвать политический кризис в и без того непростой коалиции во главе с Ангелой Меркель, и это на фоне недавних сообщений СМИ о росте популярности "Альтернативы для Германии". В случае досрочных выборов не факт, что в Германии не придут к власти пророссийские силы, и тогда уж точно ущерб трансатлантическому единству будет нанесен непоправимый.

Хочется верить, что в команде Трампа и в Государственном департаменте достаточно специалистов, симпатизирующих Украине и понимающих всю пагубность "Северного потока-2" для нашей страны и для единства Европы. Однако в условиях отсутствия системной и последовательной работы с украинской стороны (при наличии системной и последовательной работы с российской) даже они не смогли убедить Трампа, что интересы Украины важнее, чем интересы крупного бизнеса Германии.

В этом контексте представляется немаловажным, что разговоры о создании консорциума по управлению ГТС с участием иностранных партнеров (в том числе из числа крупнейших компаний США) ведутся уже минимум 15 лет и без практических результатов, кто бы у нас ни возглавлял Минэнерго и "Нафтогаз". В условиях громогласных побед над "Газпромом" в Стокгольме и выплаты многомиллионных премий всем участникам процесса, остались как бы в тени неудавшиеся переговоры о переносе точек приема российского газа с нашей западной на нашу восточную границу и, соответственно, подписание транзитных договоров с компаниями ЕС. "Северный поток-2" затмил полный провал на "турецком фронте", который "Газпром" прорвал сразу двумя нитками "Турецкого потока", что означает не только потерю транзита в 32 млрд кубометров, но и возможную блокировку Южного транспортного коридора российским газом, который на совершенно законных основаниях вполне может разбавить азербайджанский газ по пути в ЕС.

По мнению зарубежных экспертов из числа симпатизирующих нашей стране, ситуацию с "Северным потоком-2" вполне можно рассматривать в контексте конкурирующей логики двух "школ" бизнеса. Одна — западная — основывается на том, что преимущество при принятии решений предоставляется более стабильному и устойчивому партнеру, по сравнению с тем, кто подвержен влиянию непредсказуемых внешних и внутренних факторов. Поэтому, когда в Украине говорят о потере 3 млрд долл. от транзита газа, нужно внимательно изучить, кто эти три миллиарда теперь получит. Вторая — восточная — исходит из того, что стоимость нашей ГТС без транзитных контрактов приближается к нулю, и в связи с этим вполне возможен запуск процесса ее приватизации. В условиях острой нехватки ресурсов, предвыборной борьбы и нового передела власти, которая ожидается в ближайшие два года, это вполне реализуемый сценарий.

В то же время существуют и другие мнения. В частности, что заявление Дональда Трампа вовсе не следует рассматривать как окончательное, поскольку он часто непредсказуем и принимает решения импульсивно. В Вашингтоне считают вполне вероятным, что на ноябрьских выборах в Конгресс по крайней мере Палата представителей перейдет под контроль демократов, и это вполне может изменить контекст взаимодействия Конгресса и Белого дома. Плохо только, что в среде демократов есть и такие, кто считает, что для Украины строительство "Северного потока-2" пойдет на пользу, так как наконец и в этом аспекте сотрудничество с Россией будет прекращено. Сообщения о том, что в Конгрессе США готовятся несколько новых законопроектов, значительно усиливающих давление на исполнительную власть в контексте введения санкций в связи с "Северным потоком-2", являются слабым утешением. Представляется крайне маловероятным, что они могут быть приняты до ноябрьских выборов, а после них все надо будет начинать сначала. В то же время отсутствие российского газа должно подтолкнуть Украину к активной реализации альтернативных решений, как минимум — к организации экспорта газа из Румынии и строительству интерконнектора с Польшей. Не исключено также, что заявление Трампа должно подтолкнуть правительство и "Нафтогаз" приступить, наконец, к немедленному формированию консорциума по управлению ГТС с участием иностранных партнеров. Видимо, администрация США исчерпала другие методы стимуляции единственно правильного решения, которое должно было быть принято давным-давно.