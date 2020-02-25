Зачем Украине документировать преступления агрессии

Кажется, главный нарратив последних заявлений власти — прощать и просить прощения, строить платформы примирения и договариваться. О чем эти разговоры? Неужели о тотальном и всеобъемлющем прощении всех всеми? О мире любой ценой и жертвовании интересами Украины? Это, во всяком случае, не сработает. Примирение и решение конфликтов, являющихся следствием агрессии другого государства и относящихся к гибридным войнам, не строятся на тотальном прощении, всеобъемлющих "братских" объятиях и забвении того, что произошло в рамках одного государства. Хорошо отображает ситуацию аналогичная картинка бытового уровня: в твой дом зашел сосед, аннексировал кухню, убил брата, а теща, живущая с тобой, считает, что об этом можно забыть, примириться и не вызывать правоохранителей, не судить за преступление.

Аспекты конфликта надо не забыть, а обработать, оценить причины, зафиксировать события, произошедшие в течение конфликта, и, что важно в нашем случае, — четко определить и назвать его непосредственных участников. Необходимо развернуть нагроможденную ложь, найти и осветить информационные манипуляции, показать правду людям возле линии размежевания. Прежде всего — правду о пытках, применявшихся к нашим защитникам и захваченным гражданским лицам, о том, как людей заставляли воевать на стороне террористических группировок или получать паспорта непризнанных республик, правду о том, кто на самом деле безосновательно обстреливал гражданские объекты на оккупированных территориях и как обстреливали территорию Украины со стороны России. Важно установить, кто и когда пересек грань человечности, совершил действия, за которые обязательно должно последовать наказание, ведь безнаказанность порождает новые преступления. Сверхважно это для Украины, страдающей от постоянных информационных атак со стороны агрессора.

Решение конфликта невозможно через забвение, ведь потери (хотя они и в прошлом), накопление лжи и ненависть никуда не денутся, — потребность справедливости будет порождать новые проблемы, новые конфликты между людьми с противоположными взглядами на события, особенно, если эти взгляды подкреплены вмешательством внешнего агрессора и являются следствием информационных операций. И это путь к гражданской войне в будущем.

Что говорит по этому поводу международное гуманитарное право? В соответствии с его нормами, вооруженные конфликты разделяют на внутренние (гражданские конфликты в пределах одной страны) или внешние (война между двумя странами). В научных кругах говорят также о смешанных конфликтах, так называемой гибридной войне. От того, как мы называем этот конфликт, зависят планы дальнейших действий. Прежде чем принять то или иное решение о примирении и прощении, надо признать, что в Украине — гибридная война, страну атаковал внешний враг — Российская Федерация. Последствием агрессии стали аннексия Крыма, оккупация части территории Украины и образование подконтрольных российской власти незаконных террористических группировок. Лица, участвовавшие в таких террористических формированиях, не могут считаться теми, кого называют законными комбатантами. У законных комбатантов есть право, например, быть отпущенными после завершения конфликта без суда и наказания. У законных комбатантов есть право воевать и уничтожать силы противостоящей стороны. Но это не касается участников террористических группировок, образованных по приказу и подконтрольных другому государству, но не признанных им. Они не должны быть прощены и отпущены.

По ту сторону, в оккупации, есть другие люди — гражданские лица, не принимавшие активного участия в войне, не входившие в незаконные формирования, не убивавшие украинских военных. Среди них есть украинские патриоты, есть равнодушные, есть родственники боевиков, а также есть люди, находящиеся под влиянием пропаганды агрессора и не воспринимающие Украину как свое государство. Именно с последними надо пытаться выстраивать диалог, доносить правду об этом конфликте, если мы хотим отстроить Украину, вернуть оккупированные территории и обезопасить страну от будущей гражданской войны.

В мире применяют различные инструменты для диалога между сторонами конфликта. Довольно часто во внутренних конфликтах используют комиссии по примирению. Они работают параллельно с правоохранительной системой, ведь их цель — не обеспечить расследование преступлений и неотвратимость наказания для каждого установленного преступника, а искать справедливость для жертв, собирать документальные свидетельства и определять политические пути разрешения ситуации. Очевидно, такой опыт хотят применить инициаторы платформы примирения, но мы не можем забывать о наличии внешней агрессии. Недавно мы наблюдали, как власть отложила вопрос создания платформы после нападения врага на Востоке Украины и попытки прорвать линию обороны. Понятно, что такие ситуации будут повторяться, и о примирении следует забыть.

Украине, противодействующей гибридной агрессии, надо искать собственные способы диалога с людьми на оккупированных территориях, и не через платформы примирения. Имея свою уникальную ситуацию, надо создавать систему сбора и освещения информации о событиях, связанных с оккупацией, — создавать систему освещения правды. Это могло бы делать бывшее Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, ведь среди его задач были следующие: проведение мониторинга состояния соблюдения прав и свобод человека и гражданина на временно оккупированных территориях Украины, проведение мониторинга соблюдения норм международного гуманитарного права и принятие мер реагирования на факты их нарушения. Выполнение этих задач должно было бы обеспечить реализацию полномочий по формированию политики в отношении временно оккупированных территорий и населения, проживающего там. Но этого не сделали.

Лишь недавно вопрос документирования событий, связанных с агрессией и оккупацией Украины, сдвинулся с мертвой точки. 31 января этого года на заседании Межведомственной рабочей группы по решению проблемных вопросов Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополь под председательством премьер-министра было согласовано создание Национального центра документирования фактов нарушений прав и свобод человека на временно оккупированных территориях Украины. Этот центр должен обеспечить реализацию полномочий по сбору информации о нарушении прав человека на оккупированных территориях, нарушении норм международного гуманитарного права и т.п. Полномочия создания такого Центр и организации его работы после разделения министерств должны перейти к новообразовавшемуся Министерству реинтеграции. Это устранит возможный конфликт интересов внутри Минветеранов, когда документироваться будут нарушения, совершенные защитниками Украины.

Несмотря на необходимость такого решения для обеспечения эффективного функционирования министерства, у него появились критики. В частности отмечается, что документировать нарушения на оккупированных территориях должна Генпрокуратура или МИД, или СБУ, или какие-то люди. Это ошибочное мнение, ведь СБУ обеспечивает защиту от разведывательно-подрывной деятельности, прекращение и раскрытие преступлений против мира и безопасности человечества, терроризма. Прокуратура осуществляет представительство в судах, надзор над соблюдением законов органами, ведущими оперативно-розыскную деятельность, дознание и досудебное следствие, а МИД защищает национальные интересы Украины в сфере международных отношений, дипломатическими средствами и методами осуществляет защиту суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Украины и не работает с квазигосударственными образованиями типа "ДНР"/"ЛНР". То есть ни один из перечисленных органов не обеспечивает аккумулирования информации для принятия государством политических решений. Именно поэтому Центр документирования должен существовать как часть министерства, занимающегося оккупированными территориями и последствиями конфликта. Такой центр обеспечит сбор и анализ информации для выработки политики государства в отношении оккупированных территорий, он способен противодействовать информационной агрессии, собирая данные и обнародуя собственные правдивые выводы о событиях конфликта. Деятельность такого Центра как неправоохранительной структуры соответствует установленным в современном мире практикам.

На сегодняшний день задачами Центра могут быть:

1) мониторинг соблюдения норм международного гуманитарного права и принятие мер реагирования на выявленные факты их нарушения;

2) организация документирования преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных на оккупированных территориях и вдоль линии размежевания, предоставление возможности высказаться пострадавшему населению;

3) аккумулирование информации о нарушении прав человека; вреде, причиненном оккупацией отдельных территорий Украины; обеспечение обмена информацией с другими органами власти;

4) проведение научных исследований, аналитической работы в сфере соблюдения прав человека; вреда, причиненного населению Украины, и выработка предложений для защиты и восстановления нарушенных прав;

5) содействие осведомленности населения в Украине и за границей о реальной ситуации с нарушением прав человека на оккупированных украинских территориях и на территориях, охваченных боевыми действиями;

6) предоставление объективной информации о ситуации с правами человека на оккупированных территориях и в районах боевых действий руководству государства;

7) разработка проектов политик и стратегий в сфере защиты прав и свобод граждан, нарушенных вследствие вооруженного конфликта и/или временной оккупации части территории Украины;

8) проведение разъяснительной работы среди комбатантов из числа украинских защитников по вопросам применения норм международного гуманитарного права;

9) содействие установлению информации о военнопленных и заложниках, поиску без вести пропавших в связи с вооруженным конфликтом;

10) содействие развитию мира посредством восстановления правды, в частности о причинах, характере, степени и последствиях нарушения прав человека, содействие установлению справедливости.

Возможно в Украине, в отличие от других стран, выяснение правды конфликта будет происходить не после, а во время конфликта. Но в условиях информационной войны фиксация и освещение правды — неоценимы и жизненно необходимы.