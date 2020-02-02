Являются ли роялти, задекларированные президентом Украины, вознаграждением от творческой деятельности?

Ознакомившись с сообщением о существенных изменениях в имущественном состоянии президента Украины, понимаешь, что задекларированные роялти не являются вознаграждением за осуществление творческой деятельности, поскольку внесенные в декларацию 4 880 000 гривен роялти начислены за пользование торговой маркой, а 104 000 гривен — как компенсация за пользование торговой маркой.

Следует отметить, что результатом творческой деятельности являются объекты права интеллектуальной собственности, у которых есть автор или исполнитель, поскольку эти объекты создаются творческим трудом физического лица.

К объектам права интеллектуальной собственности, у которых есть автор, относятся литературные и художественные произведения, компьютерные программы и другие произведения, исполнения, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компоновки (топографии) интегральных микросхем, рационализаторские предложения, сорта растений, породы животных, коммерческая тайна (ноу-хау).

Эти объекты права интеллектуальной собственности могут быть результатом творческой деятельности лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

К объектам права интеллектуальной собственности, не имеющих автора, относятся торговые марки (согласно Закону Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" торговые марки являются знаками на товары и услуги), фонограммы, видеограммы, передачи (программы) организаций вещания.

Эти объекты права интеллектуальной собственности не являются результатом творческой деятельности физических лиц, в том числе лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Детальнее о распределении объектов права интеллектуальной собственности на эти группы — в статье "Роялти народному депутату" (ZN.UA, №43–44 от 16 ноября 2019 года).

В связи с тем, что роялти, задекларированные президентом Украины, не являются вознаграждением от творческой деятельности, то деятельность по предоставлению лицензии на использование торговой марки является деятельностью, которая, на мой взгляд, подпадает под часть 1 статьи 172-4 "Нарушение ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности" Кодекса Украины об административных правонарушениях:

"Нарушение лицом установленных законом ограничений относительно занятия иной оплачиваемой деятельностью (кроме преподавательской, научной и творческой деятельности, медицинской и судейской практики, инструкторской практики по спорту) или предпринимательской деятельностью — влечет за собой наложение штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией полученного дохода от предпринимательской деятельности или вознаграждения от работы по совместительству".

Считаю, что роялти, полученные за использование торговой марки, лицами, уполномоченными на исполнение функций государства или местного самоуправления, к которым относится президент Украины (часть 1 статьи 3 Закона Украины "О предотвращении коррупции"), является вознаграждением за осуществление других видов деятельности, ограниченных пунктом 1 части 1 статьи 28 "Ограничение относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности" указанного закона.

По моему мнению, к другим видам деятельности можно отнести предоставление лицензии на использование торговой марки, за использование которой выплачивается вознаграждение, поскольку роялти, полученные за предоставление лицензии, не являются доходом от предпринимательской деятельности или вознаграждением от работы по совместительству.

Для того чтобы заключить лицензионный договор и получать роялти, лицам, уполномоченным на исполнение функций государства или местного самоуправления, не нужно заниматься предпринимательской деятельностью или работать по совместительству.

На этом месте наверняка у кого-то заблестят глаза от предчувствия возможности включить президента Украины в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Господа, остыньте. Считаю, что пока президент Украины и другие лица, уполномоченные на исполнение функций государства или местного самоуправления, по этому поводу могут спать спокойно, поскольку санкции, предусмотренные частью 1 статьи 172-4, применить сложно.

Конечно, плохо, что президент Украины явно попал в переплет. Но, как говорят, нет худа без добра, ведь проблема с декларированием роялти от использования торговых марок президентом Украины может запустить процесс внесения соответствующих изменений в законодательные акты, которые помогут искоренить хотя бы коррупцию с использованием объектов права интеллектуальной собственности.

Что делать?

Думаю, этот вопрос непременно зададут Верховная Рада, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, лица, уполномоченные на исполнение функций государства или местного самоуправления, и граждане Украины, которых коррупция просто достала.

Для искоренения правонарушений, связанных с использованием торговых марок, Верховной Раде, по моему мнению, надо внести изменения в часть 1 статьи 172-4Кодекса Украины об административных правонарушениях и в Закон Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг".

Чтобы часть 1 статьи 172-4 работала, Верховной Раде необходимо внести изменения в части санкций, изложив их в следующей редакции: "влечет за собой наложение штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией полученного дохода или вознаграждения".

Верховной Раде также надо внести изменения в Закон Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг", позволяющие выплачивать роялти только лицам, реально производящим товары и предоставляющим услуги.

Остановимся на этих изменениях в законе.

Согласно статье 1 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" владельцем свидетельства может стать физическое или юридическое лицо. В связи с тем, что статус физического лица не определяется, то владельцами свидетельства становятся граждане Украины, которые не производят продукцию и не предоставляют услуги.

У некоторых специалистов сложилось мнение о сокращении круга физических лиц, которые могут получить свидетельство, до физических лиц-предпринимателей. С этим мнением нельзя согласиться, потому что есть лица, которые не являются субъектами предпринимательской деятельности, а занимаются независимой профессиональной деятельностью или являются членами творческих союзов.

Учитывая то, что роялти начисляется согласно лицензионному договору, то, по моему мнению, решить проблему можно за счет: 1) запрета предоставления лицензии, если владелец свидетельства не занимается изготовлением товаров и предоставлением услуг, и 2) условий договора о контроле владельцем свидетельства качества товаров (услуг), которые изготавливаются (предоставляются) лицензиатом, то есть лицом, начисляющим роялти. При этом часть 8 статьи 16 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" нужно изложить в следующей редакции:

"Владелец свидетельства имеет право дать какому-либо лицу разрешение (выдать лицензию) на использование знака на основании лицензионного договора в период изготовления владельцем свидетельства товаров или предоставления им услуг, которые маркируются этим знаком.

Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров и услуг, изготовленных или предоставленных по лицензионному договору, не будет ниже качества товаров и услуг, которые изготавливает или предоставляет владелец свидетельства в период действия лицензионного договора, и что последний будет осуществлять контроль над выполнением этого условия".

Считаю, что предложенные изменения в закон позволят полностью исключить начисление роялти физическим и юридическим лицам, не производящим товары и не предоставляющим услуги.

Изменения в декларации

По моему мнению, НАПК необходимо внести соответствующие изменения по выделению роялти за каждый вид объекта права интеллектуальной собственности в раздел 11 "Доходы, в том числе подарки" декларации и аналогичный раздел 2 сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

В нынешней декларации и сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии не предусмотрено выделение роялти за каждый вид объекта права интеллектуальной собственности, что не позволяет увидеть правонарушения, связанные с коррупцией, если роялти получены за использование разных объектов права интеллектуальной собственности.

В связи с тем, что лица, уполномоченные на исполнение функций государства или местного самоуправления, могут осуществлять независимую профессиональную деятельность (пункт 14.1.226 статьи 14 Налогового кодекса Украины), а именно — научную, артистическую, литературную, художественную и другую творческую, то считаю целесообразным включать в декларацию информацию о независимой профессиональной деятельности.

О других предложениях по декларированию объектов права интеллектуальной собственности — в уже упоминавшейся статье "Роялти народному депутату".

Кроме того, по моему мнению, НАПК надо предоставить дополнительные разъяснения по внесению данных о нематериальных активах и доходах в виде роялти, поскольку информации явно недостаточно, о чем можно судить по имеющимся декларациям.

Приведем несколько примеров заполнения граф разделов 10 и 11 в декларациях лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Так, в графе "Описание объекта права" раздела 10 декларации Виталий Владимирович Кличко дает описание торговой марки без указания номера свидетельства на знак для товаров и услуг, а Владимир Александрович Зеленский указывает номер охранного документа (патента и свидетельства) без описания объекта права интеллектуальной собственности.

Считаю, что отсутствие информации об охранных документах усложняет проверку внесенных в декларацию данных.

В графе "Источник дохода" раздела 11 декларации Виталий Кличко указывает самого себя, хотя, на мой взгляд, это невозможно.

Лицам, уполномоченным на исполнение функций государства или местного самоуправления, необходимо: 1) расторгнуть лицензионный договор, по которому начисляются роялти за использование торговой марки, и 2) передать имущественные права на торговую марку другому лицу.

Детальнее о передаче права на торговую марку лицами, уполномоченными на исполнение функций государства или местного самоуправления, — в статье "Причины политического троллинга партии "Слуга народа" (ZN.UA, №33 от 7 сентября 2019 года), в которой рассматриваются проблемы со знаками для товаров и услуг (согласно Гражданскому кодексу Украины знак на товары и услуги является торговой маркой), зарегистрированными на Владимира Зеленского.

Охота на коррупционеров

Граждане Украины могут приобщиться к борьбе с коррупцией, воспользовавшись онлайн-тестом по проверке правонарушений, связанных с торговыми марками, который создан по алгоритму, приведенному в указанной выше статье "Роялти народному депутату".

Для того чтобы начать охоту на коррупционеров, необходимо выбрать лицо, уполномоченное на исполнение функций государства или местного самоуправления, пройти тест и по результатам тестирования подать заявление в НАПК.

Охотникам на коррупционеров надо знать, что с 1 января 2020 года вступил в силу Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно обличителей коррупции". С гарантиями защиты обличителей и условиями получения вознаграждения можно ознакомиться на веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Считаю, что совместными усилиями Верховной Рады, НАПК и граждан Украины мы сможем преодолеть правонарушения, связанные с коррупцией, с использованием объектов права интеллектуальной собственности.