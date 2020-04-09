Выздоровление Европы от коронавируса и моральная гигиена масс-медиа

Из двух гипотетических сайтов, один из которых публиковал бы исключительно негативные новости, а второй — исключительно оптимистические, первый был бы более посещаемым и, соответственно, собирал больше доходов от рекламы. Такова психология публики, и многие (не только украинские) масс-медиа не гнушаются эксплуатировать эту психологию в целях, прямо скажем, легкой наживы.

Некоторые сайты мудро разместили на главных страницах счетчики показателей заболеваемости —смертности —выздоровлений в стране и избавили себя от необходимости дублировать эти цифры в заголовках. Мне представляется, что на украинские СМИ сейчас ложится груз огромной моральной ответственности, тест на моральность. Информирование важно, но на первый план выходит способность влиять на поведение людей и их психологическое, эмоциональное состояние. Как паника, так и усталость, равнодушие и расслабленность, спровоцированные бездумными "сводками", одинаково опасны. Быть реалистичными и объективными, но при этом находить слова, тексты и образы, способные укреплять единство и дисциплину людей, вселять надежду и веру в преодоление беды — сегодняшняя миссия масс-медиа.

В течение марта веб-сайты пестрели заголовками "рекордное количество смертей (инфицированных) за сутки в Италии" (Испании, Иране, Франции и т.д.). Особое внимание журналисты уделяли круглым цифрам типа "приближается к 1000", "превысило 10000", "преодолело 100-тысячный рубеж". Трудно объяснить смысл "новости" "Коронавірус у Нідерландах: кількість померлих зросла до 1339", а подобных было немало.Не сомневаюсь, что авторы подобных "новостей" дежурили над статистическими счетчиками в стремлении первыми застать момент "миллион инфицированных в мире" и первыми сообщить об этом своей аудитории. "Великобритания обогнала Китай по количеству жертв коронавируса" — ну, каждый день в этом смысле кто-то кого-то "обгоняет", но ведь лента новостей — не спортивный репортаж.

29 марта Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США (главный инфекционный врач страны) доктор Энтони Фаучи предсказал, что в США от COVID-19 могут умереть от 100 до 200 тысяч американцев. На следующий день эту же цифру назвала координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс. Некоторые украинские сайты тут же вышли с заголовками "количество жертв в США может составить до 200 тысяч" (заметьте, уже без интервала), некоторые брали круче: "до 240 тысяч", а один вообще округлил "до четверти миллиона". К чести ZN.UA публикация об этом вышла с заголовком "Трамп признал, что в США от коронавируса могут умереть 100 тысяч человек" (оптимистический прогноз). Улавливаете разницу? Впору вспомнить Ф.Ницше: "факты не существуют, есть комментарии".

В такой "гонке преследования" за магией "страшных" и "круглых" цифр утрачивается главный приоритет работы СМИ в сложившейся ситуации: мобилизация населения на сопротивление заражению и борьбу с депрессией. Морально-психологическое состояние людей является не последним фактором в противостоянии эпидемии, тогда как тиражирование голых цифровых сводок смертей и заражений приводит к одному неизбежному результату — усталости от "новостей" и от самой опасности.

В минувшие выходные (4–5 марта) авторы новостей дождались наконец-то поводов для позитива: "В Италии впервые снизилось количество больных в реанимации", "В Германии заболеваемость коронавирусом снижается третий день подряд" "В Бельгии впервые число выписанных из больниц пациентов с COVID-19 превысило число вновь заболевших", "В Испании впервые за неделю уменьшилось количество смертей от коронавируса". Однако, "впервые" и даже "третий день" — еще не тренд, а ведь заметить положительную тенденцию, причем сразу в ряде стран, при желании можно было намного раньше.

Популярные сайты, ведущие статистику COVID-19, демонстрируют три показателя: число инфицированных, летальных случаев и выздоровевших (недавно заработавший аналог на сайте СНБО ведет еще и учет числа людей "на излечении"). Если бы некоторые любители статистики потрудились не только следить за этими абсолютными цифрами и копировать их в заголовки, а посмотреть на динамику темпов роста числа инфицированных в процентах по отношению к числу предыдущего дня, то увидели бы, что еще с 31 марта в ряде стран Западной Европы при продолжающемся росте числа зараженных прирост измеряется уже не двузначными цифрами (как в марте), а однозначными и имеет стабильную тенденцию к уменьшению (диаграмма 1).

Диаграмма 1. Прирост числа инфицированных по отношению к числу предыдущего дня в %.

Еще один производный показатель — отношение числа выздоровевших к числу инфицированных, назовем его "К". Чем выше "К" — тем ближе страна к окончанию волны эпидемии: теоретически он стремится к разнице "100 минус процент смертности". Скажем, в Китае он сейчас равен 93,5% (смертность не равна 6,5%, так как около 2000 человек еще лечатся). Обе переменные — число инфицированных и выздоровевших — с самого начала пандемии росли, но заражение людей шло гораздо быстрее, чем увеличивалось количество выздоровевших, поэтому с 12 марта до сегодняшнего дня в целом по планете "К" падал с 53 до 20% и продолжает снижаться. С конца марта это происходит главным образом из-за экспоненциального роста и относительно большого числа заболевших в США.

В то же время ряд стран Западной Европы, Израиль, Южная Корея, Канада, Австралия демонстрируют стабильный рост "К" (диаграмма 2). Это означает не что иное как постепенное затухание эпидемии в этих странах. Австрия первая в Европе с середины апреля начнет снимать ограничения по карантину, а с 1 мая планирует возобновить работу сферы услуг, в том числе ресторанов. А в Южной Корее "К" поднялся за прошедшую неделю с 54 до 64% и, очевидно, что еще в апреле страна объявит о победе над волной эпидемии.

Диаграмма 2. Соотношение числа выздоровевших к числу инфицированных в %.

Специфическая картина с "К" сложилась в Скандинавии и некоторых восточноевропейских странах. В Финляндии с 30 марта три дня было всего 10 выздоровевших, потом пять дней цифра держалась на 300. В Норвегии несколько последних дней неизменно было 32 выздоровевших, а в Швеции стабильно 205. Наверно, это объясняется национальными особенностями учета. Возможно, для попадания в категорию выздоровевших в этих странах, люди с отрицательными тестами после болезни должны пройти какой-то период обсервации. Но в ближайшие дни, уверен, любителей "горячих новостей" ждет "массовое исцеление" в Скандинавии, как это произошло, например 6 апреля в Греции, когда число выздоровевших прыгнуло с 78, державшихся три дня, до 269, увеличив "К" сразу с топтавшихся 4,5 до 15,3%. Нечто подобное произойдет и в Великобритании, где "К" к моменту написания этого текста не превышал 1%.

А вот в Японии ситуация усложнилась: при относительно умеренном и контролируемом росте числа инфицированных, "К" за последние восемь дней упал с 21,8 до 15,7%. И не случайно 6 апреля правительство этой страны приняло решение о вводе в ряде префектур режима чрезвычайной ситуации. Если говорить о европейских странах, нестабильная ситуация сохраняется в Великобритании, Франции и Нидерландах.

Но нас, конечно же, интересует положение в Украине. График процентного прироста числа инфицированных к числу предыдущего дня был бы не презентабельный: этот показатель с 30 марта, когда он был равен 46% роста по отношению к 29 марта, колебался далее по дням до 6 апреля таким образом: 17,7 — 23,1 — 13 — 19,5 — 14,3 — 6,8 — 11,8 — 14,1 — 13,4. Коэффициент "К" имеет тенденцию к росту: 1,46 — 1,55 — 1,64 — 2,12 — 2,05 — 2,04 — 2,14 — 1,92 — 2,1 — 2,38, но его величина указывает на то, что… мы находимся в самом начале этого пути роста, и слабенькая положительная динамика "К" может "провалиться" в любой день за счет резкой вспышки новых очагов заражения, тогда как выздоравливают люди пока, к сожалению, отнюдь не массово.

Те и другие цифры заставляют с осторожностью оценивать прогнозы Кабинета министров Украины о времени пика эпидемии в стране во второй половине апреля. Если эти прогнозы, дай Бог, оправдаются, то можно считать, что пандемия нас почти и не зацепила. Однако нестабильность динамики роста числа инфицированных и ничтожный "К" могут объясняться значительно более низким, по сравнению с другими странами, охватом населения тестами, и соответственно, более низким контролем государства над ситуацией в целом. В таком случае окажутся правы вездесущие британские ученые, которые (Оксфорд) спрогнозировали пик эпидемии в Украине на июнь. Между прочим, премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий 6 апреля заявил в Сейме, что пик эпидемии коронавируса в его стране, вероятнее всего, придется на май-июнь этого года. А ведь к нам эпидемия пришла позже.

В любом случае украинцев ждет новая волна числовой информации от СМИ — теперь по Украине. Нагнетанию, мягко говоря, ненужных настроений в обществе будет способствовать ряд факторов:

- отсутствие, как считают некоторые эксперты, у власти как общей стратегии преодоления эпидемии, так и частной стратегии тестирования населения, хаотические решения, направленные на ужесточение карантина и минимизацию потенциальной нагрузки на медицинский стационар;

- безответственность редакционной политики некоторых падких на дешевые сенсации СМИ;

- неистребимое стремление некоторых СМИ, подконтрольных заинтересованным сторонам, использовать страх (в данном случае — страх эпидемии) для того, чтобы отвлечь аудиторию от неудач власти в реализации внутренней и внешней политики;

- "украинский негативизм": три года назад научный сотрудник Atlantic Council, издатель журналов Business Ukraine и Lviv Today Питер Дикинсон в заметке для журнала "Новое время" обратил внимание на одну из характерных особенностей украинского информационного пространства. На фоне "народной забавы" поиска врагов (Россия, коррупця, бюрократия, МВФ, Сорос и т.д.) П.Дикинсон обнаружил "вездесущего и коварного, самого страшного" врага — "негатив, который обволакивает восприятие украинцами своей страны".

По наблюдениям Дикинсона, "большинству иностранцев, проживающих в Украине, знакома картина: бесконечные разговоры с украинскими друзьями и коллегами, рассматривающими проявление оптимизма как очаровательный, но ребяческий изъян. Всегда ожидать худшего, находить шипы на каждой розе, замечать лишь ложку дегтя — очень изнурительное занятие". П.Дикинсон на примерах из истории Украины последних лет показал, что практически любое позитивное изменение в Украине пропускается через цинизм и негатив.

Основания для этого общего негатива, с одной стороны, логический механизм защиты, основанный на многострадальной истории украинского народа и перманентных неудачах социально-экономической трансформации общества, а с другой — информационная политика большинства СМИ в Украине. Дикинсон обратил внимание на опасные последствия такого мировосприятия: этот негатив служит функции самоисполняющегося пророчества, лишает необходимого импульса для преодоления десятилетий инертности, укрепляет позиции тех, кто выступает за бездействие и покорность перед лицом неизбежного.

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