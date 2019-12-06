Украинские политические партии: кризис коммуникаций

Решительный и предсказуемый переход ПП ВО "Батьківщина" в оппозицию к монофракции, резкая и систематическая критика "слуг народа" со стороны ПП "ОПЗЖ", брожение и персональные скандалы внутри монофракции, настораживающая экономическая и социальная политика действующей власти — все это, очевидно, ведет к политическому кризису.

В наступающем году нас ждут не только местные выборы, но, возможно, и внеочередные парламентские. В такой ситуации логично предположить, что оппозиционные партии сконцентрируют значительные усилия на партийной мобилизации и разработке стратегии политического реванша, включая улучшение коммуникаций с избирателями, а "партия власти" обновит в свое время успешные, но уже приедающиеся подходы к коммуникациям. Следуют ли они в действительности требованиям этой логики?

Одно из направлений партийной работы — увеличение численности рядов партии и усиление ее качественного состава. Старшее поколение помнит, что в советские годы представителю "прослойки интеллигенции" недостаточно было быть умным, честным и убежденным, чтобы вступить в ряды КПСС.

Времена изменились, и сейчас социально активному гражданину или начинающему политическому карьеристу предоставляется выбор из более чем 350 партий, по идее борющихся за власть в стране и заинтересованных в притоке свежих сил.

Я задался простым вопросом: легко ли сейчас вступить в одну из рейтинговых партий? Или в несколько сразу (закон не запрещает, а инструментов перекрестного контроля, если вы не публичное лицо, не существует). Партийных знакомых у меня нет, и потому один путь — в интернет.

ПП ВО "Батьківщина"

На официальном сайте партии в разделе "Долучитися" имеются две онлайн-формы для заполнения желающими стать волонтером либо членом партии. Отличие второй формы — в дополнительном поле "область". Непонятно, почему организаторов не интересует место проживання волонтеров (в голову приходят воспоминания о географической мобильности "титушек"). Я заполнил форму кандидата в члены: имя, e-mail, область, телефон. В поле "для повідомлення" для повышения своих шансов написал, что имею многолетний научно-педагогический стаж в области маркетинга и политологии, что есть правда, и выразил желание "працювати на користь держави". Отправил.

Пришел автоматический ответ, причем его авторы не потрудились завести в него ни мое имя, которым я поделился, ни какую-либо персонализацию отправителя:

От Киевской горпарторганизации никто ко мне так и не обратился, поэтому я позвонил в общественную приемную, что на ул. Лаврской. Там, выяснив, что я проживаю в Днепровском районе, мне предложили связаться с соответствующим региональным представительством и дали номер телефона на бульв.Перова (044) 338-**-16, по которому его раздраженная владелица (видимо, достали ее пассионарные беспартийные) заявила, что это не бульв. Перова, и вообще не "Батьківщина". На мой повторный звонок на Лаврскую и пожелание явиться на собеседование в главный штаб я получил обескураживающий ответ: "Громадська приймальня не працює". Уровень конспирации или безразличия и беспорядка в ПП ВО "Батьківщина" свел мой пыл на нет. Сложилось такое впечатление, что эта партия после череды политических поражений до сих пор пребывает в столь глубоком нокауте, что следующего противоборства для нее может и не быть.

Кстати, в тот же день народный депутат от этой партии И.Крулько написал на своей странице в ФБ небольшую заметку на тему профессионализма в политике, которую я случайно увидел в виде репоста на каком-то сайте. Пользуясь случаем, в порыве праведного негодования я изложил свои перипетии в комментарии на странице И.Крулько, прямо и, не без греха, провокационно связывая их с профессионализмом партийной работы. И ни сам искренне уважаемый мною Иван Иванович, ни его помощники-консультанты, ни полторы тысячи его "друзей" не написали там ни слова в ответ. Вообще, страницы политиков в социальных сетях с точки зрения их целей и эффективности — тема отдельного разговора.

ПП "Оппозиционная Платформа — За Жизнь"

"Есть там порядочные люди", как сказал на днях про одноименную фракцию в парламенте экс-"слуга народа" А.Поляков. Намереваясь резко увеличить число порядочных людей в партии, я заполнил на сайте форму, аналогичную конкурентной, и нажал "отправить". Повторял, перезагружал — и в ответ неизменно получал плашку с одним словом undefined. Что не определено? Сколько у меня денег? Так ведь в форме такого поля как бы и нет… Взяв из раздела "Контакты" адрес электронной почты, я написал краткое, но воодушевленное письмо, сетуя на неработающую форму обратной связи и предлагая, опять-таки, сотрудничество в интересах страны. А в ответ — тишина… Телефон, обозначенный в контактах на сайте, целый день не отвечал. "Работаем!" (В.Рабинович). Между прочим, в райком КПУ можно было позвонить даже ночью — там всегда был дежурный.

ПП "Слуга Народу"

Вообще говоря, партия, в которой всего 500 членов и ни одного штатного работника, хотя бы поэтому как бы и не партия, а так, "политическое ополчение", как метко окрестил ее кто-то из политологов. Но справедливости ради я включил ее в "выборку" своего маленького "исследования": власть, говорят, надо уважать.

Сайт похож на заброшенный landing page. На странице формы для заполнения кандидатом стоит дата 01.06 — то ли дата начала отсчета, то ли конца… чего-то. Сама форма куда более развернутая, чем у конкурентов. Это касается адреса, вплоть до дома, места регистрации (а ведь сами "слуги" обещали прописку ликвидировать, о необходимости чего и я в ZN.UA писал, в т.ч. в интересах партий). Поля для произвольного сообщения о своих компетенциях и возможностях нет вообще. Зато партию интересует характер деятельности в партии (сторонник, эксперт, член партии — можно отметить все вместе, что логично) и роль, в которой кандидат поддерживал партию в предвыборный период (волонтер, наблюдатель, член комиссии, не принимал участия). То есть партию я интересую не как личность, а как бывшая в употреблении часть ее механизма. Кто наблюдает за кадровой политикой партии, без труда догадается, что, отправив заполненную форму, ответа я не дождался.

Судя по всему, лидеры партии "Слуга народа" видят ее дальнейшее развитие в нестандартном формате, без упора на формальное членство и рост численности рядов. Даже форма для кандидатов на сайте призывает стать "участником", а не "членом" партии. И даже далеко не все народные депутаты во фракции "Слуга народа" являются членами (участниками?) партии. Только вот без "стандартного формата" повторить имевший место предвыборный трюк вряд ли удастся: политическая ситуация будет не та, рейтинг кое у кого будет не тот…

На то, чтобы попытаться вступить в ПП "Европейская Солидарность", у меня не хватило научного мужества: слишком глубоки наши идейные противоречия. А ПП "Голос", по моему скромному мнению, помочь не смогу не только я, но вообще не сможет никто.

В общем, если вы не миллионер, не известный спортсмен или музыкант, не бывший узник российских лагерей, никто вас в украинских партиях особо не ждет. Это парадоксально, поскольку избиратели, в свою очередь, ждут партию, в которую они могли бы поверить, которая могла бы их объединить не в чувстве протеста, а вокруг системы новых идей и принципов.

И на десерт — еще один эксперимент

Отсутствие отзывчивости партийных функционеров подтолкнуло меня попробовать поискать эту самую отзывчивость, вернее, ее возможность, используя электронные адреса народных депутатов, предоставленные им согласно ст.28 Закона Украины "О статусе народного депутата" и демократично размещенные на сайте Верховной Рады. Из 423 нардепов, у двоих нет не только адреса электронной почты, но и телефона. По остальным 421 я разослал письмо следующего содержания:

В теме письма значилось: "Це повідомлення не є спамом. Увага: дослідження!" Конечно, на научное исследование данная деятельность не тянет, но на тест для любознательных — вполне. По этой же причине (отсутствия претензий на статус результата), я не стал персонализировать рассылку, т.е. отправлять каждое письмо отдельно и с персональным обращением. Рассылка делалась сериями по 17–19 скрытых копий — спасибо компании UkrNet за то, что, периодически блокируя рассылку (робот срабатывает на потенциальный спам), после моего звонка им позволила довести мою авантюру до конца. Опять же, не только ради приличия, но и для значимости и доверия я указал свое место работы и телефон.

Между прочим, в п. 11 ст.24 упомянутого выше Закона говорится, что народный депутат обязан "постійно підтримувати зв'язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запити населення" (п.11), а также "розглядати звернення виборців відповідно до вимог та в порядку, встановленому Законом України "Про звернення громадян" (п.13), в ст.5 которого, в свою очередь, говорится: "Звернення може бути усним чи письмовим. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення)". Иначе говоря, законами Украины предусмотрено все для того, чтобы избиратели могли использовать такой канал коммуникации с нардепами, как электронная почта, а народные депутаты — обязаны не пренебрегать им.

Надо сказать, что поскольку рассылка осуществлялась массово в течение 3–4 дней, некоторые народные депутаты или их помощники, осознав суть и цели происходящего, могли из искреннего чувства коллективизма, партийного единства и товарищества, предупредить коллег по фракции заглянуть в почту и ответить, обеспечив конкурентный и не позорный партийный показатель. И, надо сказать, по косвенным признакам (например, ответ мне с открытой копией коллеге), некоторые адресаты этой возможностью воспользовались, но не тотально-массово, хотя никто не сомневается, что такая техническая возможность (чаты, внутренние группы рассылок, сообщества в социальных сетях) у них была. В большей степени это касается фракции "Слуга народа", но кто другим мешал?

Итак, "актуальность почтового ящика", как выразился один из нардепов (некоторые писали в ответ пару теплых слов, но большинство следовали "инструкциям") подтвердили 57 адресатов (в некоторых случаях, по косвенным признакам, отвечали лично нардепы, но в большинстве, похоже, их помощники), или 13% респондентов. Из них 36 от фракции ПП "Слуга народа" (14% от численности фракции 249), 6 из 20 от фракции ПП "Голос", 2 из 23 от депутатской группы "За Будущее", 5 из 27 от фракции "Европейская Солидарность", 3 внефракционных, 3 из 44 от ПП "ОПЗЖ" ("Работаем!") и всего двое из 24 от фракции ПП ВО "Батьківщина".

Какие-то статистические корреляции и сравнения вряд ли корректны в силу как малочисленности групп совокупности (фракций), так и по причине "взаимовыручки" — "подсказками другу" заглянуть в почту. Но в глаза бросается особо низкая "отзывчивость" наиболее крупных и влиятельных оппозиционных фракций — ПП "ОПЗЖ" и ПП ВО "Батьківщина". То ли наигрались в демократию, то ли устали от политики и избирателей, то ли обладают неким очередным "секретным оружием" в предстоящей борьбе за избирателя и затаились. Примечательно, что никто из лидеров фракций и вообще из широко известных политиков (не в обиду откликнувшимся) не ответил. Понятно, лидеры заняты более важными вещами, чем просмотр почты. Но кому, как не им, иметь вымуштрованный годами штат помощников и отработанные механизмы коммуникаций? Как непонятно и то, почему многие новоявленные народные депутаты, записавшие себе в помощники до десятка и более людей, не обязали хоть кого-то одного из них регулярно просматривать почту.

Некоторые выводы

Понятие "коммуникация" этимологически восходит к двум близким по корню, но разным по значению латинским словам. Сommunicatio — сообщение, передача. Именно и только в этом смысле наши политики понимают свои коммуникации с народом. Неважно, телевидение это или несколько каналов в социальных сетях, главное для политиков — передавать информацию, сообщать о себе, о своих планах и достижениях, о происках врагов и конкурентов. Такая односторонняя "коммуникация" превращается в банальную манипуляцию общественным мнением, причем со временем начинает раздражать аудиторию и терять вообще какую-либо эффективность. Интернет — по своему существу интерактивная среда, предназначенная для обмена информацией, для диалога, для общения. Однако политики, и в первую очередь "слуги народа", свели уникальность этого инструмента к возможностям телевидения — вещанию.

Второе слово — communico — делаю общим, объединяю, communis — "общий". В этом смысле коммуникация — это создание информационного пространства, объединяющего людей, а не давящего на них. Это обмен информацией, мнениями, "зверненнями", возможность отклика и… быть народу услышанным. Помните, с чего, в частности, начинался донбасский кризис: "Нас не слышат"? И дело ведь в конечном счете не в онлайн-доступе к членству в партии или в "актуальности почтовых ящиков". 15% населения Украины вообще лишены широкополосного доступа к интернету. 6,4 миллиона человек ("голосов", разумеется, меньше), если это понятнее языком предвыборных коммуникаций. Со следующего года прекращают издаваться печатные версии газет "Сегодня" и "Зеркало недели". Партии теряют связь с избирателем, не замечая этого, по крайней мере, они об этом молчат и создают впечатление, что ничего не делают. Отчуждение власти от народа — противоречие, доставшееся нам из советского прошлого, но за годы независимости Украины оно все более углубляется. В Союзе была одна, но действительно по определению партия, а сейчас в Украине есть политические клубы, вождистские сообщества, временные политические бизнес-проекты, а партий, имеющих системную идеологию, стратегию и тактику партийного строительства и коммуникаций с народом, — нет ни одной.

Поражение П.Порошенко на президентских выборах подтолкнуло многих экспертов, аналитиков и даже криминалистов на поиски его ошибок. Интернет переполнен хештегами на тему "5 ошибок ПП", "10 ошибок ПП". Сам пятый президент в апреле этого года на одной из встреч с общественными организациями признался всего в двух своих главных ошибках — это кадровая политика и коммуникации. Поэтому те, кто рассчитывает, наступая на грабли Петра Алексеевича, сохранить рейтинги и победить в предстоящей борьбе за избирателя, рискуют повторить его судьбу.