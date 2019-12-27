Восстановить доверие к прокуратуре: миссия осуществима

Когда в начале осени 2019-го мы пришли в систему, общественное доверие к органам прокуратуры была одним из наиболее низких среди всех органов государственной власти. Так, по августовским данным опроса, проведенного Центром Разумкова, свыше 70% населения не доверяли прокуратуре.

Прокуратура была политизированной, разделенной на сферы влияния, а ее деятельность была далека от установления верховенства права и лишь обостряла в обществе вопрос о справедливости.

Система органов уголовной юстиции была фрагментированной и ориентированной, скорее, на ведомственные войны, чем на сотрудничество между элементами системы, ориентированного на достижение общего результата. Преодоление недоверия между органами уголовной юстиции — последствия таких войн, все еще остается одним из наших приоритетов на будущее.

В системе Генеральной прокуратуры находились прокуроры, которые вместо того, чтобы работать ради правосудия, обслуживали интересы олигархов, политических сил, других влиятельных людей в украинском обществе либо просто обогащались, используя прокурорские полномочия.

Уже выросла целая каста прокурорских олигархов, с собственным бизнесом, имениями, виллами, элитными автомобилями и дорогостоящим отдыхом.

Результаты работы Генеральной прокуратуры Украины не отвечали общественным ожиданиям, практически не было уголовных преследований высоких должностных лиц, не было прогресса в расследовании резонансных дел, зато в обществе появилось ощущение безнаказанности.

Все это нам следовало изменить, и в течение последних четырех месяцев мы достигли в этом весьма значительного успеха.

После принятия изменений в закон о прокуратуре, что позволило начать реформирование органов прокуратуры, были определены приоритеты, среди которых ключевыми стали обновление людей и процессов в прокуратуре, налаживание работы всей системы уголовной юстиции, активизация расследования резонансных дел.

Обновление прокуратуры

Под обновленной прокуратурой мы понимаем не просто других людей. Это, прежде всего, люди с иными ценностями и принципами, профессионалы, ориентированные на решение проблем страны, а не на обслуживание своих или других частных интересов.

Очевидно, что самой большой ценностью системы прокуратуры являются профессиональные и добропорядочные работники. Их системе критически не хватает.

Мы начали процесс очищения, то есть отбора лучших и добропорядочных прокуроров ГПУ, в середине октября и завершили его в конце декабря 2019 г.

За два с половиной месяца проведено тестирование на знание законодательства, общие способности, способность решать практические задачи, проведена проверка на добропорядочность прокуроров. С целью обеспечить прозрачность и беспристрастность процесса к работе кадровых комиссий привлечены внешние наблюдатели, представлявшие не менее половины состава таких комиссий.

По результатам этих процедур из 1339 прокуроров Генеральной прокуратуры лишь 610 прошли аттестацию. 55% прокуроров оставили органы прокуратуры. Именно они и будут составлять костяк обновленной прокуратуры. Следующий этап — привлечение профессионалов вне системы прокуратуры, который мы начнем в январе следующего года.

Мы приглашаем молодых, перспективных и добродетельных юристов присоединиться к прокуратуре и заполнить больше, чем 200 вакансий. Для этих людей это уникальная возможность профессионального роста, постоянного участия в инновационных процессах и возможность принести пользу своей стране.

В общем, только по результатам первого этапа реформирования штат Генеральной прокуратуры Украины уменьшился практически на тысячу прокуроров и служащих, что, опять-таки, происходит впервые в истории государства.

Кроме того, обновленная прокуратура — это новые процессы и правила, лишенные коррупционных рисков, лишнего бюрократического формализма, проволочек.

Мы подготовили и с 2020 г. будем внедрять новую кадровую и организационную модель прокуратуры, включающую развитие справедливой и конкурентной системы отбора кадров и продвижения по службе, объективную систему оценивания качества работы прокуроров, определение новых стандартов профессионального поведения, инструментов мотивации прокуроров, внедрение электронной системы учета кадровых ресурсов. Прокуроров будут назначать на должности, повышать и мотивировать не по принципам кумовства или решение начальника, а основываясь на прозрачной системе найма и оценки результатов работы.

Необходимо подчеркнуть, что за всю новейшую историю Украины ни разу органы прокуратуры не переживали таких изменений. Ни одна власть не отважилась добровольно отказаться от полномочий досудебного расследования, сократить численность Генеральной прокуратуры практически вдвое (до сих пор штат ГПУ лишь возрастал), избавиться от прокуроров-"саженцев", аффилированных с недобросовестными бизнесменами и политиками, несмотря на бешеное давление и массированные медиа-атаки.

Налаживание работы органов системы уголовной юстиции

Одна из самых серьезных проблем в системе уголовной юстиции — недоверие и конфликты между элементами этой системы. Вследствие злоупотреблений политиков органы уголовной юстиции часто становились орудием в политической борьбе, что иногда приводило к физическому столкновению между органами правопорядка. Мы хорошо помним противостояние между СБУ и НАБУ, прокуратурой и НАБУ, СБУ и полицией, НАПК и НАБУ.

Ныне, благодаря координирующей роли прокуратуры, удается улучшить взаимодействие между органами, что начало давать первые результаты.

На защите прав человека, бизнеса и инвестиций

Одним из наших приоритетов мы признали защиту интересов государства через определенную Конституцией Украины представительскую функцию. С эффективностью реализации функции представительства неразрывно связаны вопросы сохранения природно-заповедного и историко-культурного наследия. В последнее время массовый характер приобрели факты незаконного отчуждения земель.

Прокуратура активно отстаивает права как граждан, так и государства в противостоянии незаконным застройкам земель водного фонда, лесохозяйственного назначения, особенно — ценных земель (г. Киев, города Ирпень, Буча, поселок Коцюбинское, Ходосовка, побережье Черного и Азовского морей, лиманов — в Одесской, Запорожской, Николаевской областях).

В частности, Генеральная прокуратура принимает меры по возврату в судебном порядке незаконно отчужденных земель в пределах ландшафтного заказника "Остров Жуков". Эти земли ученые рассматривают как единственный сохранившийся в Европе эталон пойменного биотипа крупной восточноевропейской реки в среднем ее течении. Застройка жилыми домами приведет к фактическому уничтожению этого природного объекта. На сегодняшний день в судах рассматривается 12 исков прокуроров об истребовании 36 земельных участков стоимостью более 204,9 млн грн, площадью 35,3 га. Несмотря на яростное сопротивление заинтересованных лиц, сейчас уже удовлетворенно два таких иска и истребованы земельные участки площадью свыше 10,5 га.

Благодаря активной позиции прокуратуры принято семь решений о возврате в государственную собственность земель Беличанского леса, который входит в природно-заповедный фонд и фактически является легкими столицы.

По искам прокуратуры Одесской области возвращено 48 земельных участков площадью свыше 2,5 га, незаконно переданных в частную собственность, в пределах первой и второй полос побережья Черного моря в поселке Затока.

Кроме того, прокуратурой предъявлен иск о возврате в государственную собственность 41 га земли водного и лесного фондов в Конче-Заспе, 58 га земель пограничной полосы в Закарпатской области. И таких примеров много по всему нашему государству.

Также мы сфокусировали усилия на том, что является наиболее актуальным и может принести наибольшую пользу обществу. Мы взялись за преступления в банковской и экономической сферах, создав для этого отдельный департамент. Два основных направления его деятельности — расследования для установления лиц, виновных в выводе средств из банков и возврат этих средств в Украину, и защита прав инвесторов (так называемые антирейдерские расследования). За непродолжительное время работы уже привлечены к ответственности должностные лица таких банков, как ПАО "Михайловский", АО "Дельта Банк", ПАО "Фидобанк", "Финансы и Кредит".

Следует вспомнить и о ПАО "VAB Банк". Постановление о его закрытии было упразднено, и производство (убытки государству составляют 1 млрд 200 млн грн) направлено на досудебное расследование в НАБУ. Любопытно, что подозреваемый в этом производстве сейчас скрывается от следствия в Великобритании.

Следует привести и другие интересные и вместе с тем важные для общества примеры. Так, при процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры был предъявлен ряд подозрений, в том числе и бывшим народным избранникам, в совершении резонансных преступлений. Например, получило подозрение лицо, выдававшее себя за "друга" представителей руководства государства, за взятку более 50 тыс. долл. США обещавшее помочь в трудоустройстве в органы государственной власти. Также подозреваемый в процессуальном порядке депутат местного совета организовал на территории города Киева незаконную добычу и продажу песка на сумму почти 32,5 млн грн. Одному из бывших нардепов, в свою очередь, сообщено о подозрении в организации завладения средствами одного из украинских банков с последующей их легализацией. Другой же подозревается в причинении телесных повреждений представителю органа местного самоуправления. Показателен пример изобличения системы завладения средствами коммунального предприятия "Международный Одесский аэропорт" и сообщения о подозрении директору одной из подрядных организаций.

За последние три месяца разоблачена деятельность преступной организации, которая противоправно вмешивалась в работу государственного реестра недвижимости, вследствие чего были сняты ограничения более чем с тысячи объектов. Благодаря проведенной совместной спецоперации прекращено незаконное производство и реализация контрафактного алкоголя, изъята продукция на сумму свыше 400 млн грн. Благодаря усилиям ГПУ и Нацполиции разоблачено лицо, изготовлявшее и распространявшее порнографические материалы с участием собственных малолетних детей.

Кроме уже приведенного, следует вспомнить и завершенные за последние три месяца досудебные расследования. Так, в суд был направлен обвинительный акт против руководителя столичного предприятия, который обвиняется в противоправном завладении бюджетными средствами на общую сумму свыше 2 млн грн. Кроме того, в суд направлен кейс о сотрудниках Нацполиции, обвиняемых в завладении свыше

12 млн грн бюджетных средств.

Новый импульс получило расследование преступлений, связанных с деятельностью экс-премьера П.Лазаренко. В частности, в декабре 2019 г. обвинительный акт в отношении лица из его близкого окружения, принимавшего участие в легализации преступных средств, направлен в суд.

За последние три месяца Генеральная прокуратура перешла на качественно новый уровень международного сотрудничества. Так, нам удалось стать частью международной организации по возврату активов CARIN, приобщить к процессу реформирования системы прокуратуры международных экспертов и получить одобрительную оценку за выполнение антикоррупционных рекомендаций Совета Европы.

В этот период мы концентрировали наше внимание на возврате в Украину незаконно выведенных активов. Благодаря предоставленным нами материалам правительство Швейцарии продлило действие санкций в отношении украинских бывших высоких должностных лиц, итальянские коллеги направили в суд обвинительный акт об отмывании доходов бывшим народным депутатом Украины, удалось предотвратить разблокирование на территории Латвии 30 млн долларов США, связанных с еще одним бывшим народным избранником. Но, к сожалению, окончательный возврат активов в Украину не произойдет быстро, поскольку этот процесс сложный и длительный.

Активно внедряется новый для Украины механизм экстрадиции лиц в упрощенном порядке. Так, благодаря этой процедуре длительность выдачи лица в некоторых случаях сократилась в десятки раз (по сравнению с обычной процедурой, которая иногда продолжается годами). Например, в ноябре выдача лица в США впервые осуществлена в течение 10 дней. Важно, что этот процесс — путь с двусторонним движением. Так, в течение последних трех месяцев менее чем за две недели удалось вернуть для привлечения к ответственности украинцев из Кипра, Чехии и Молдовы.

Еще одно новое направление работы — выявление и наказание работников органов правопорядка,

виновных в истязаниях

С этой целью образовано специализированное подразделение, введена практика ежедневного мониторинга Единого реестра досудебных расследований на предмет начала новых расследований по этим статьям.

Из территориальных подразделений ГБР и Национальной полиции истребованы для изучения 35 уголовных производств по фактам применения насилия со стороны правоохранителей, которые долгое время не расследовались или были закрыты безосновательно. В части этих производств заменили группу прокуроров прокурорами департамента для дальнейшего расследования, в части — даны соответствующие поручения для обеспечения должного расследования.

Кроме того, департамент самостоятельно начал пять уголовных производств по фактам истязаний, продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия. Самое резонансное — расследование по факту возможного превышения силы со стороны правоохранителей в Кропивницком СИЗО (сейчас там работают четыре прокурора департамента).

Расследование резонансных дел

Сегодня в обществе возникает много вопросов о ситуации с расследованием "дел Майдана". Эти вопросы актуализировались в связи с окончанием полномочий следователей Генпрокуратуры по досудебному расследованию уголовных правонарушений. Мы должны заверить, что опасения о том, что расследование событий на Майдане остановится или даже развалится, не оправдались.

Ныне в делах о преступлениях, содеянных в связи с массовыми протестами 2013–2014 годов, сообщено о подозрении 447 лицам, в суд направлены 195 обвинительных актов в отношении 298 лиц. На данное время прокуроры новообразованного департамента процессуального руководства в производствах о таких преступлениях поддерживают публичное обвинение в судах в 81 уголовном деле, еще в 65 производствах осуществляется процессуальное руководство.

В связи с прекращением осуществления органами прокуратуры досудебного расследования 107 криминальных производств в указанной категории дела переданы в другие органы для дальнейшего расследования, в том числе в ГБР — 55 производств (51%), в НАБУ — 35 (33%), в Нацполицию — 16 (15%) и в СБУ — одно производство.

Львиная доля производств по делам Майдана передана в ГБР, где уже создано соответствующее следственное подразделение. После того как президент Украины подпишет изменения в закон о ГБР, следователи и прокуроры Генеральной прокуратуры будут иметь возможность перейти в ГБР и продолжать расследование этих дел.

Однако даже сейчас все неотложные следственные действия проводятся усилиями прокуроров Генеральной прокуратуры.

Расследование этой категории дел было осложнено из-за ряда организационных и правовых проблем, в частности связанных с недостатками законодательства, недостаточным уровнем оперативного сопровождения расследования "дел Майдана".

Но уже сегодня можно говорить и о недостатках в организации расследования таких дел. Среди ключевых проблем — неумение определить приоритеты в расследовании наиболее актуальных производств и неэффективное использование ресурсов. Это привело к тому, что многие дела, находившиеся в производстве специализированного управления следователей Генеральной прокуратуры, имели лишь воображаемую связь с событиями на Майдане, однако их расследование отбирало большую часть усилий и времени следователей.

Как следствие, мы, к сожалению, до сих пор не знаем ответов на основные вопросы о виновных в массовых убийствах на Майдане, немало производств остановлены, а некоторые из них вообще практически не расследовались.

Стараясь исправить эти ошибки, мы провели аудит таких производств, и по его результатам производства, касающиеся насильственных преступлений, переданы специальному следователю подразделения ГБР, которое сможет сосредоточиться именно на этих преступлениях. Кроме того, образовано отдельное специализированное подразделение прокуроров, которое будет надзирать за должным расследованием таких дел.

Надо сказать о некоторых сдвигах в раскрытии и расследовании других общественно резонансных преступлений.

Так, в деле о нападения на Екатерину Гандзюк полностью обновлен состав группы прокуроров. Начали активно отрабатывать версию, которая представляется перспективной в части установления полной картины совершения этого преступления. Продолжается розыск одного из организаторов нападения на активистку. По обстоятельствам этого нападения Генпрокуратура также начала уголовное производство по ч. 1 ст. 255 УК (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления).

Расследование этого дела осложняется тем, что с самого начала оно находилось под сильным политическим и общественным давлением, и это, очевидно, сказалось на ходе и результатах расследования. Одно дело — когда расследование осуществляется на первичном этапе, и совсем иное — когда новая группа берется за него спустя какое-то время, и приходится работать с материалами, наработанными другими.

Уже приобрел законную силу приговор суда, в котором юридически зафиксированы некоторые обстоятельства нападения и роль участников этого преступного действия. Сейчас мы идем дальше: есть четкая сориентированность прокуроров, следователей и оперативников на полное раскрытие этого преступления. Надеемся уже в скором времени продемонстрировать обществу результаты расследования.

Черным пятном в работе правоохранительной системы долгое время оставалось дело об убийстве известного журналиста Павла Шеремета.

Лишь осенью этого года благодаря консолидации усилий оперативников, следователей и прокуроров под руководством Генеральной прокуратуры удалось выйти на след подозреваемых в совершении этого позорного преступления. К его раскрытию были привлечены лучшие украинские и международные эксперты. Для подозреваемых суд избрал предупредительные меры в виде содержания под стражей, следователи и прокуроры и далее работают над установлением всего круга лиц, которые могут быть причастны к убийству.

Усиление роли прокуратуры в противодействии вооруженной агрессии против Украины

Вследствие вооруженной агрессии против Украины правоохранительная система нашего государства впервые столкнулась с немалым количеством преступлений, совершаемых в условиях вооруженного конфликта. Это ужасные, с точки зрения человеческого восприятия, вещи. Когда мы говорим о военных преступлениях во временно оккупированном Крыму, речь идет об убийствах, пытках, унижении человеческого достоинства, принудительном призыве в вооруженные силы оккупанта, о преступлениях против человечности, таких как депортация или насильственное перемещение населения, преследования по политическим и инім мотивам. Что касается событий на Донбассе, то прибавьте до этому списку еще и прямые атаки на гражданское население и объекты, изнасилования, истязания и нечеловеческое обращение с военнопленными и гражданскими лицами.

Сейчас, по данным ЕРДР, органы правопорядка расследуют свыше 15 тысяч преступлений, содеянных в условиях вооруженного конфликта.

Еще одна особенность, осложняющая расследование агрессии и военных преступлений, — ограниченная возможность полноценного сбора доказательств. Мы, к сожалению, не можем провести все следственные действия на неподконтрольной территории.

Однако мы собираем подробные показания о местах, в которых содержались военнопленные и гражданские, и об участниках террористических организаций и военнослужащих РФ, с которыми им приходилось столкнуться. Допрошены уже более 3500 человек: 1600 гражданских и 1900 военнослужащих. Установлено 160 мест незаконного содержания наших граждан. Самые крупные — в Донецке, Снежном, Горловке. В них, независимо от пола, одновременно содержали от 200 до 300 человек.

За все время вооруженного конфликта в Международный уголовный суд подано 12 информационных сообщений по фактам совершения преступлений в оккупированном Крыму и на Донбассе. Последнее было в начале декабря, в нем мы сообщили о фактах внесудебных смертных казней девяти военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых, по нашим данным, убили представители пророссийской организованной группы "Казачий союз "Область войска Донского" во время боев за Иловайск в 2014 г. и Дебальцево в 2015-м.

Эти данные ГПУ передала накануне публикации очередного ежегодного Отчета о результатах предварительного расследования. Отдельная часть документа касалась событий на оккупированных территориях АР Крым и Донбасса, что, как мы надеемся, станет предметом полноценного расследования.

Работа в поисках правды для конечной цели — неотвратимости наказания — будет еще более динамичной. Созданный в Генпрокуратуре департамент надзора в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта, станет мозговым центром, центром принятия решений по всем резонансным, глобальным и сложным преступлениям, которые происходили и, к сожалению, еще происходят в Крыму и на востоке Украины. По нашим предварительным расчетам, в департамент военных конфликтов будут переданы более 200 уголовных производств: Иловайская и Дебальцевская трагедии, уничтожение самолета рейса MH17, захват АР Крым, "дело моряков", а также факты развязывания и ведения вооруженной агрессии России, системного истязания и убийства плененных украинских военных и гражданского населения.

Сейчас все дела распылены по разным правоохранительным органам. До конца января мы планируем завершить аудит всех производств: проанализировать, на какой стадии расследования находится каждое из них, насколько оно эффективно расследуется и правильно ли квалифицировано.

Мы выработаем единую методику по документированию и расследованию всех нарушений международного гуманитарного права, военных преступлений и преступлений против человечности. Это такая пошаговая инструкция: как, что, когда и где делать правоохранительным органам, чтобы результат был действительно качественным и полноценным. И незаурядная роль в этом процессе принадлежит именно Луганской и Донецкой областным прокуратурам, а также прокуратуре АР Крым.

У нас амбициозная цель — хронологически почасово и посуточно воссоздать все, что происходило и происходит в Крыму и на Донбассе. Каждый факт и эпизод будет зафиксирован, доказательства будут обработаны, систематизированы и сохранены. Кстати, алгоритм действий по допросам пострадавших, свидетелей — не менее важный элемент в этой работе. Он должен учитывать и специфику, и психоэмоциональное состояние опрашиваемых, тяжесть преступления. Тут мы планируем привлекать отечественных и международных экспертов по международному гуманитарному праву.

Кстати, на повестке дня и общее с неправительственными организациями ведение дел и заполнение реестра всех пострадавших, с соблюдением условий их безопасности и синхронизацией всех данных с информационными базами органов правопорядка. Параллельный и чрезвычайно важный процесс — работа над переходным правосудием, то есть как страна и люди будут жить в постконфликтный период.

Есть понимание и в вопросе ратификации Римского статута.

Это чрезвычайно важно, и Украина сможет в полной мере использовать все правовые механизмы международной юрисдикции и ускорить процесс привлечения к ответственности виновных в преступлениях в оккупированном Крыму и Донбассе. Мы считаем, что на сегодняшний день это фактически единственный действенный механизм для осуществления правосудия против высоких должностных лиц государства-оккупанта, поскольку эффективно реализовывать уголовно-правовой механизм привлечения их к ответственности в Украине невозможно.

Создание специализированной прокуратуры по расследованию военных преступлений и преступлений в сфере ОПК

Военная прокуратура Украины в период 2014–2015 годов сыграла большую стабилизирующую роль в удержании военной дисциплины и правопорядка в войсках в начале войны на Востоке, когда был довольно высок объем военных преступлений, связанных с дезертирством, самовольным оставлением военной части или места службы и уклонением от мобилизации.

К сожалению, в последующие годы военная прокуратура все больше начала заниматься расследованием и процессуальным руководством преступлений, которые ей были и неподследственны, и неприсущи. Прежде всего, это преступления, связанные с экономическими отношениями, давлением на бизнес, налоговые правонарушения, киберпреступления или общеуголовные преступления, в которых не было военного субъекта.

Это послужило предпосылкой ликвидации военной прокуратуры и создания вместо нее специализированной прокуратуры в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и преступлениях в сфере военно-промышленного комплекса.

Новая специализированная прокуратура четко определила свои приоритеты и специализацию: процессуальное руководство в военных преступлениях и преступлениях, совершенных на предприятиях и учреждениях "Укроборонпрома", Министерства обороны и других военных формирований.

Прокурор будущей специализированной прокуратуры будет гражданским, чем устраняются конфликт интересов и возможность двойной дисциплинарной ответственности.

Главный офис этой прокуратуры на правах департамента сокращается почти втрое, ей делегируется четкая задача методически помогать прокурорам, которые будут работать "на земле", и только самые сложные дела она будет брать в собственное производство.

В результате это позволит эффективнее расследовать дела, связанные с расхищением в сфере национальной безопасности и обороны, в частности дать обществу ответ о преступлениях, которые стали поводом к громким скандалам в этой сфере, гремевшим в течение последних лет.

Что дальше?

Мы прекрасно понимаем, что для того, чтобы завоевать доверие общества нужно сделать больше. Но для лучших результатов нам нужны новые прокуроры и новые инструменты эффективного следствия и публичного обвинения, включая фундаментальные изменения в Уголовный процессуальный кодекс. В тесном сотрудничестве с европейскими и американскими партнерами мы внедряем лучшие западные практики для совершенствования процедур и успеха реформирования.

Очевидно, что мы на начальном пути реформы, и нужно решить еще многие проблемы, однако этот путь непростой. Мы уже столкнулись с массированными медиа-атаками со стороны тех, кто теряет влияние на прокуратуру или чьих прихотей новая прокуратура не собирается выполнять.

Однако мы не намерены останавливаться. В следующем году мы продолжим очищение прокуратуры и ее обновление на региональном и районном уровнях, планируя завершитьэтот процесс уже за девять месяцев, в сентябре следующего года.

Кроме того, мы усилим координацию между органами правопорядка, введя руководящие принципы в сфере уголовной юстиции, которые будут унифицировать практику работы всей системы.

Уголовно-правовая политика будет формироваться на основе исследования уровня преступности и создания единой системы статистических данных в системе уголовной юстиции. Ежегодно будут утверждаться приоритеты уголовно-правовой политики, с достижениями которых можно будет объективно оценивать качество работы системы.

Мы утвердим руководящие принципы и стандартные операционные процедуры для обеспечения одинакового применения закона, четкости и предсказуемости процесса, чтобы избежать двойных стандартов и сузить дискреции прокуроров.

Для повышения эффективности работы прокуроров, уменьшения бюрократизации процесса мы завершим внедрение системы электронного документооборота в уголовном судопроизводстве, устраним лишние неэффективные и порождающие коррупцию процедуры.

Еще одним приоритетом для нас является внесение изменений в уголовное процессуальное законодательство для устранения многочисленных разночтений, порождающих коррупцию и чрезмерно формализованных правил, которые мешают осуществлять эффективное досудебное расследование.

В новом году также начнет функционировать современный тренинговый центр прокуратуры, сориентированный на потребности прокуроров, где будут предложены специализированные учебные программы с привлечением лучших отечественных и иностранных специалистов-практиков.

Наша задача и конечная цель реформирования — восстановить доверие общества. Мы должны построить доверие едва ли не с нуля. За эти месяцы социологические рейтинги прокуратуры повысились почти на пять пунктов, 20% населения нам доверяет. Мы будем бороться за каждого гражданина. Прокуратура будет стоить этого доверия.

Поздравляем украинцев с Новым годом и, между прочим, с новым Офисом Генерального прокурора!

Руслан Рябошапка,

Виталий Касько,

Виктор Чумак,

Виктор Трепак,

Гюндуз Мамедов