Токсичная Россия

В начале недели премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй дважды выступала перед Палатой общин с жесткими речами, которые будут иметь далеко идущие последствия не только для Британии.

Глава правительства заявила, что, с высокой вероятностью, Россия причастна к совершению на территории Англии покушения на убийство бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери с помощью нервно-паралитического вещества. Премьер-министр выдвинула Кремлю ультиматум: до среды предоставить объяснение, была ли это "непосредственная акция российского государства против Британии", или "российское правительство утратило контроль над катастрофически опасным веществом, позволив ему попасть в руки посторонних лиц"? Тереза Мэй вписала преступление в Солсбери в более широкий контекст агрессивной политики путинского режима, вспомнив незаконную аннексию Крыма, разжигание войны в Донбассе, кибератаки и шпионаж, вмешательство в выборы и т.п.

Фразеология главы правительства насчет высокой вероятности причастности России не должна вводить в заблуждение — это отнюдь не отсутствие весомых доказательств. Наоборот, на языке спецслужб это означает, что все имеющиеся доказательства были проанализированы, и сомнений в их обоснованности нет. Так совпало, что близ города Солсбери, где произошла трагедия, расположена одна из мощнейших в мире лабораторий, специализирующаяся на исследовании оружия массового уничтожения. В частности в 1955 г. здесь было создано одно из самых токсичных веществ — нервно-паралитический газ VX. Именно в "Портон-Даун" установили, что другого российского разведчика-беглеца — Александра Литвиненко — отравили полонием-210. Более того, профессионалы этой лаборатории даже обнаружили, в каком именно реакторе произведено радиоактивное вещество.

То есть репутация учреждения не дает оснований сомневаться, что 4 марта в центре Солсбери было использовано нервно-паралитическое вещество под названием "Новичок", в десять раз более токсичное, чем газ "Зоман" и в 5–8 раз — чем газ VX. Это нервно-паралитическое вещество было создано в Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологий СССР в 1987 г. и испытано в 1992 г. Советская программа под кодовым названием "Фолиант" ставила целью создать такое химическое оружие, которое бы обходило ограничения "Конвенции о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении", которое было бы невозможно либо сложно обнаружить с помощью имеющегося в НАТО оборудования и которое могло противостоять средствам химической защиты возможного противника. Таким образом, ингредиенты "Новичка" не подпадают под международный запрет, а его бинарный характер (нетоксичность компонентов до момента их смешивания) делает его удобным для хранения и транспортировки. Похоже, удобство доставки и сложность обнаружения этого вещества и стали решающим фактором в выборе орудия внесудебного убийства. Этим обусловлено направленное в Москву требование Лондона немедленно раскрыть все детали программы химического оружия "Новичок" в рамках Организации по запрету химического оружия (ОЗХО). Ведь, согласно своим обязательствам по конвенции, Москва должна была сообщить обо всех программах разработки химического оружия, о местах, где они реализовывались, а также уничтожить оружие в десятилетний срок с момента подписания документа. Подтверждение выводов Скотланд-Ярда независимым расследованием ОЗХО, о чем британское правительство уже попросило, может стать серьезным ударом по России, как бы там ни критиковали отказ англичан предоставить образцы ядовитого вещества для их собственного расследования. В Лондоне очень хорошо известна "объективность" российских учреждений и экспертов, в частности и на примере малазийского самолета, сбитого российским ЗРК "Бук" над оккупированной территорией Донбасса.

Очевидно, что британцы не надеялись получить какое-то пристойное объяснение от режима, ведущего скрытые войны в режиме "настамнет". Впрочем, они не хотели и утратить хотя бы небольшой шанс использовать напряжение и некоторое давление на Кремль со стороны других игроков, чтобы "клиент" вышел из состояния полного отрицания и пусть неофициально, но начал бы вести себя более или менее приемлемо.

Самой важной целью паузы было дать время своим союзникам определиться с реакцией на российскую агрессию. Так, Рекс Тиллерсон заявил, что США "полностью доверяют британскому расследованию и оценке того, что, вероятно, Россия ответственна за атаку", а также что Вашингтон "солидарен со своим союзником — Соединенным Королевством и продолжает координировать общую реакцию". Однако его неожиданное увольнение с должности государственного секретаря несколько смазало эффект и стало поводом к спекуляциям: а не было ли такое заявление последней каплей для Дональда Трампа, избегающего антироссийской риторики и иррационально настроенного на нормализацию диалога с Владимиром Путиным?

Тереза Мэй и Ангела Меркель, утверждение которой на должности канцлера совпало с днем окончания действия ультиматума, обсудили агрессивное поведение России и согласились с важностью противодействия ей согласованными шагами союзников. С другими европейцами несколько сложнее, они едва придерживаются единства в вопросе сохранения имеющихся санкций против России и тем более не желают их усиливать. Вместе с тем глава Европейского Совета Дональд Туск высказал солидарность с Британией, возложил ответственность на Россию и заявил о готовности внести обсуждение ситуации в повестку дня саммита ЕС, который состоится на следующей неделе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заметил, что альянс высоко ценит Соединенное Королевство как союзника, инцидент вызывает большое беспокойство. Атлантический Совет высказал "глубокое беспокойство использованием химического оружия на территории страны-члена впервые за всю историю альянса", а также признал, что "любое применение химического оружия является угрозой международному миру и безопасности". С самого начала Лондон сознательно взвешенно подошел к определению действий России как "применение силы", а не "вооруженное нападение", что означало бы возможность введения в действие статьи 5 Вашингтонского договора, то есть коллективный ответ России. Впрочем, это не означает, что британцы не обратятся к союзникам с предложением если не общего наказания, то слаженных действий, направленных на сдерживание и предотвращение российской агрессии в будущем.

Некоторые юристы-международники также отмечают, что предоставленная России возможность исправить ситуацию была необходимой предпосылкой к получению Британией юридических оснований не только на реторсию, то есть разрешенные международным правом ограничительные меры одного государства, направленные против другого ради прекращения им несправедливых действий, но и на контрмеры, которые иначе рассматривались бы как нарушение международного права. Такая возможность применять более разнообразные и потенциально болезненные для Кремля санкционные действия предусмотрена принятым Комиссией по международному праву Проектом статей об ответственности государств за международные противоправные действия.

Хотя в среду на экстренном заседании Совета Безопасности ООН никаких решений и не принимали, его использовали для придания акту агрессии международную огласку. Большинство членов совета выразили поддержку Британии и ее нарративу относительно российской причастности, кроме традиционно нейтральных в высказываниях Китая и Казахстана, озвучившего сомнения в результатах британского расследования. Российский дипломат обвинил Британию и в нарушении конвенции, и даже в том, что преступление могли совершить сами англичане, поскольку хотят обвинить Россию, у которой нет мотивов для убийства.

И действительно, зачем было избавляться от бывшего двойного агента? Действительно ли российские спецслужбы ради устрашения других охотятся на предателей, даже на тех, кто уже не владеет тайнами? Такая версия опосредованно подтверждается не только убийством Александра Литвиненко, но и еще почти полутора десятком случаев загадочных смертей россиян и связанных с Россией лиц, произошедших на британских территориях. Возможно, после расследования мартиролог пополнится еще и именами членов семьи Сергея Скрипаля (брат, жена и сын умерли при подозрительных обстоятельствах). Наверное, это дало основания ведущему Первого канала российского телевидения назвать Лондон "губительным местом". Впрочем, есть и более реалистичное объяснение, поскольку бывший полковник ГРУ сотрудничал с Orbis Business Intelligence, принадлежащим Кристоферу Стилу. Собственно, отчет этого экс-сотрудника Ми-6 (британской разведки) о связях команды кандидата в президенты Дональда Трампа с Кремлем стал формальной причиной для начала расследования ФБР…

Владимир Путин отказался комментировать ситуацию, посоветовав сначала "разобраться у себя". Дмитрий Песков с самого начала назвал обвинение информационными упражнениями британских СМИ, которые не всегда славятся своей объективностью. Сергей Лавров оценивает все как чистой воды пропаганду, нагнетание истерики и истерии, а для его подчиненной — Марии Захаровой вывод очевиден: очередная информационно-политическая кампания, построенная на провокации. Она вообще назвала слушание в парламенте "цирковым шоу". Кремль включил все имеющиеся средства, чтобы откреститься от причастности к преступлению. Тяжеловесы голубых экранов продвигали темы от "настамнет" к тому, что, собственно, самим британцам и выгодно было отравить шпиона-беглеца, чтобы обвинить Россию. Конспирологические версии активно продвигались в социальных сетях. Специалисты проекта Атлантического Совета @DFRLab провели исследование блогосферы и выявили слаженную и скоординированную работу официальных учреждений (МИД РФ, российских зарубежных дипучреждений), канала RT (Russia Today), которых активно усиливали российские боты. В общем, была применена технология "отвергнуть, исказить, отвернуть, огорчить", которая себя хорошо показала во время аннексии Крыма, террористических актов и других преступлений в Донбассе. Агрессивная пропагандистская кампания Russia Today может стать причиной отзыва лицензии на вещание, о чем уже заявил независимый телекоммуникационный регулятор Соединенного Королевства. Тем временем в Москве уже грозят "зеркальным" ответом.

Совершенно ожидаемо Москва в определенный срок объяснений не дала и проявила "полное пренебрежение", что Лондон толкует как "безальтернативность вины России" в "незаконном применении силы против Соединенного Королевства". Глава внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заметил, что "всем давно понятно: Россия во многих аспектах — злонамеренная и дестабилизирующая сила, и Великобритания является мировым лидером в противостоянии этой активности". Таким образом, правительство Ее Величества приняло решение удалить 23 российских шпионов под дипломатическим прикрытием (почти 40% сотрудников российского посольства), приостановить все запланированные двусторонние контакты высокого уровня, включая отзыв приглашения министру иностранных дел осуществить визит в Лондон, бойкотировать чемпионат мира по футболу в РФ на уровне Королевской семьи и членов правительства, усилить контрразведывательный режим, ввести более жесткие санкционные мероприятия по причастным к коррупции и нарушениям прав человека (усовершенствование Акта Магнитского), увеличить количество проверок на частных рейсах, таможне и досмотры грузов, а также замораживать государственные активы в случае наличия свидетельств, что они могут представлять угрозу жизни и собственности британцев. Но самым болезненным шагом может стать более активное применение принятого в прошлом году закона о финансовых преступлениях, который позволяет взять за горло путинских олигархов, облюбовавших "Лондонград" и для жизни, и для обучения своих детей, и для афер с коррупционными, "оптимизированными", то есть из которых не уплачены налоги, средствами. За 2005–2014 гг. на Лондонской бирже россияне провели намного больше IPO — первичного размещения акций, чем на всех других иностранных площадках вместе взятых. По словам Терезы Мэй, отныне в Британии нет места для преступников, коррумпированной элиты и их денег. Впрочем, насколько эти слова будут подкреплены делами, покажет только время, ведь российские деньги в лондонском Сити — одном из мощнейших мировых финансовых центров — всегда играли сдерживающую роль, тем более в условиях неопределенности, вызванной выходом страны из ЕС.

Вводя контрмеры, Тереза Мэй фактически исправляет в том числе и свою ошибку, связанную с довольно мягкой реакцией на убийство Александра Литвиненко (во время ее каденции в министерстве внутренних дел). Тогда, руководствуясь нежеланием заострять политические отношения с Москвой, правительство решило не публиковать результатов расследования. Теперь это позволило министру иностранных дел России Сергею Лаврову смеяться над англичанами, заявив, что гибель Литвиненко также свалили на Россию, но так до конца и не расследовали. В том, что слабость ответа, то есть безнаказанность путинского режима, лишь поощрила его к новому преступлению, уверены эксперты Королевского института международных отношений. Джеймс Шерр и Джон Лаф считают, что послабление военной мощи (сокращение финансирования ВС, закрытие военных баз и т.п.), уменьшение роли Британии в ЕС (Брекзит) и мире (в частности и отсутствие за столом переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта) дали сигнал Кремлю, что Британия утратила статус великой силы и не может рассчитывать на уважение и боязнь. Таким образом, вопрос, могут ли новые, более жесткие меры унять Кремль, остается открытым.

Это преступление не только вызвало ухудшение и так не лучших отношений между Москвой и Лондоном, но и стало еще одним доказательством наличия цивилизационной пропасти между Россией и Западом. Очень символично, что покушение на убийство совершено неподалеку кафедрального собора, в котором хранится одна из четырех старинных копий Magna Carta — Великой хартии вольностей (1215). Именно этот документ условно можно считать корнями современной правовой, политической и политико-культурной системы западной цивилизации: ведь он ограничил произвол правителя, ввел прототип современной судебной системы, невозможность наказания без честного суда и защиты. Политическое убийство как одно из средств государственной политики уже давно стало предметом многих исторических и журналистских исследований. Однако кажется, что, воспользовавшись безнаказанностью, нынешний Кремль сделал его своим постоянно действующим инструментом запугивания и прямого уничтожения оппонентов. Хотелось бы, чтобы на этот раз он не отделался лишь легким испугом…