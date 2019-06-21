Тест на Коломойского

Данный вопрос прозвучал на текущей неделе в Вашингтоне во время слушаний по Украине в Сенате США. Отвечая на него, спецпредставитель американского внешнеполитического ведомства Курт Волкер, не только подтвердил, что госдепартаменту США известно об отношениях Зеленского и Коломойского. Он также подчеркнул: "Мы поддерживаем принципы реформ, преодоление доминирования олигархов в политический системе, таких как Коломойский. Мы надеемся, что он (Зеленский. — Авт.) сможет быть независимым и выполнить обещанное. И мы намерены как помогать ему, так и спрашивать с него, если этого не произойдет".

И вопрос сенатора, и ответ дипломата еще раз подтвердили то, о чем ZN.UA уже писало: на берегах Потомака сложился консенсус между всеми ветвями власти, и американская Система записала олигарха Коломойского в bad guy.

Игорь Коломойский вернулся в Украину не потому, что соскучился по местным журналистам, и даже не для того, чтобы давать указания новому президенту, — он вернулся, потому что тревожно. Пока мошенничество в Приватбанке обсуждалось лишь на закрытых судебных заседаниях, а результаты расследования Kroll оберегались, как государственная тайна, большинство просто не могло оценить масштабы катастрофы. Ситуация в корне изменилась, как только суд в США обнародовал иск банка против бывших собственников. Любой из эпизодов стостраничного иска — повод для серьезных обвинений.

Афера федерального масштаба

Целью иска Приватбанка против бывших акционеров, поданного в США, является возмещение убытков, нанесенных банку в период с 2006-го по 2016 г. Иск гражданский, банк не требует криминальной ответственности бывших собственников, но в качестве доказательств нанесения ему убытков описывает схемы, признание которых судом должно такую ответственность повлечь.

Коротко мошенничество в "Привате", описанное в исковых документах, можно обозначить как привлечение средств клиентов банка, которые выдавались в виде кредитов предприятиям Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, но далеко не всегда шли на их нужды, нередко аккумулируясь на счетах различных компаний в США, также (согласно иску) связанных с бывшими собственниками банка и носящих имя "Optima". Эти многочисленные Optima 500, Optima 777, Optima Specialty и прочие optima anything использовали средства вкладчиков банка для скупки коммерческой недвижимости, ферросплавных и сталелитейных заводов в США. Скорость транзакций, их сложность и количество задействованных счетов позволяют предположить, что для реализации "схемы Optima" был создан специальный алгоритм, посредством которого за десять лет банк с целью легализации прогнал по счетам порядка 470 млрд долл. Не все деньги из банка выводились, часть возвращалась, чтобы создавать видимость обслуживания взятых украинскими компаниями Коломойского кредитов и обеспечивать возможность получать новые. Это и позволило схеме просуществовать так долго. Но равно как в Украине наконец заметили, что вместо реальных залогов в капитале крупнейшего банка лежат расписки, так и в США обнаружили, что средства, на которые компании Optima скупают активы, имеют довольно сомнительное происхождение.

В частности, из материалов иска Приватбанка следует, что как минимум 36 млн долл. из 86,3 млн, потраченных Optima International на покупку офисного здания One Cleveland Center, были выведены из Приватбанка. Эти деньги — это кредиты, полученные Никопольским и Запорожским ферросплавными заводами для "финансирования текущей хозяйственной деятельности предприятий". На счетах в США они оказались после того, как были объединены с кредитом, взятым связанной с Коломойским компанией в кипрском филиале "Привата", и отмыты путем проведения 42 транзакций через 15 счетов, включительно с личным счетом самого Коломойского.

Иногда "вырученные" средства никуда не инвестировали, они просто растворялись в штате Делавэр. Например, в 2011-м в один день, 24 февраля, Никопольский ферросплавный и Орджоникидзевский ГОК взяли в Приватбанке кредиты в 11,7 и 40 млн долл. соответственно. Оба — для "финансирования текущей деятельности". В этот же день, в течение часа с небольшим, эти деньги отмыли шестью транзакциями через четыре счета, и вот они уже в США под видом инвестиций вкладываются компанией Optima Ventures в компанию Optima ECommerce and financing. Такими и аналогичными этим историями переполнен стостраничный иск Приватбанка. И повод у федеральных властей хотя бы попытаться разобраться в этих схемах определенно есть.

В апреле этого года американское издание The Daily Beast, ссылаясь на три независимых источника, написало, что Коломойский находится под следствием ФБР при участии прокуратуры США в северном округе штата Огайо. Источники The Daily Beast утверждают, что расследование длится давно и носит широкомасштабный характер, а следователи тщательно изучают возможные финансовые махинации Игоря Коломойского, в том числе отмывание денег.

Причем, до данным ZN.UA, внимание на бывших собственников Приватбанка ФБР обратило давно, еще в пик украинского банковского кризиса. США мягко говоря смущало, что пока МВФ изо всех сил пытается вернуть стабильность украинскому финсектору, НБУ выдает рефинансирование кэптивным банкам и будто не замечает, как это рефинансирование тут же выводят из страны. Общалось ФБР на эту тему и с экс-главой НБУ Гонтаревой, и экс-министром финансов Яресько, обе до сих пор убеждены, что действовали правильно. Напомним, что на январь 2016-го задолженность Приватбанка перед НБУ по рефинансу превышала 27 млрд грн, часть из которых наверняка обернулась в "схеме Optima".

Естественно, американские адвокаты олигарха эту информацию опровергают, утверждая, что никаких средств Коломойский не отмывал, а его банк был национализирован не из-за проблем с капиталом, а из-за политического давления на олигарха. В этом же ключе комментируют происходящее и американские партнеры Игоря Валерьевича. В частности, Optima Management Group, неоднократно фигурирующая в "американском" иске Приватбанка, утверждает: "Обвинения — часть организованной политической атаки украинского банка на инвесторов в наш процветающий бизнес — являются ложными, клеветническими и совершенно беспочвенными... Мы безмерно гордимся нашим обширным послужным списком по созданию динамичного портфеля недвижимости в Кливленде".

Настораживает, что портфель недвижимости Optima в последнее время становится слишком уж динамичным. Возмещение убытков, заявленных в иске Приватбанка, может потребовать отчуждения всех активов Коломойского и Боголюбова в США, и чем ближе развязка данной истории, тем меньше этих активов в его собственности остается. В лучшие годы Optima Ventures была собственником свыше 260 тыс. кв. м коммерческой недвижимости в Кливленде. Но, по данным американского еженедельника Cleveland Scene, в последние годы Optima активно избавлялась от своих активов. Офисный центр AECOM, приобретенный в августе 2010-го за 46,5 млн долл., был продан в прошлом году за 38 млн Rugy Realty. Когда Optima покупала это 20-этажное здание, оно было заполнено арендаторами на 90%, когда продавала — 45% офисов пустовали, а само здание, по словам нового владельца, выглядело "уставшим" и требующим вложения еще минимум 10 млн долл. в ремонт.

Huntington Building, историческое здание Кливленда, купленное также летом 2010 г. за 18,5 млн долл., тоже продали в апреле 2018-го, а новый собственник охарактеризовал приобретение как "зияющую дыру в оживленном центре города", требующую огромных инвестиций. В это же время Optima пыталась продать еще одну "кливлендскую жемчужину" — приобретенный за 34 млн долл. в 2008 г. офисный центр 55 Public Square. Но на момент продажи здание пустовало, требовало ремонта, а его рыночная стоимость была оценена в 20 с небольшим миллионов исключительно благодаря расположению. В итоге потенциальный покупатель отказался от сделки.

Незавидная судьба и у некоторых промышленных активов Коломойского в США. В январе 2018-го сталелитейный завод Kentucky Electric Steel, принадлежащий Optima Acquisitions и в свое время бывший одним из ведущих производителей штата, объявил об увольнении 113 сотрудников и закрытии. В сентябре завод удалось спасти новому владельцу — компании Steel Dynamics Inc. А вот сталелитейному заводу Warren Steel Holdings, также принадлежащему Optima Acquisitions, повезло меньше, — он закрылся навсегда еще в 2016-м.

Очевидно, что Коломойский не инвестировал достаточные средства в свои американские ресурсы, а иск Приватбанка и расследование ФБР, которые грозят их конфискацией, только ускорят его избавление от этой собственности. И пока суд не наложил арест на имущество ответчиков в качестве обеспечения иска, еще есть время устроить гаражную распродажу. Правда, следы уже не заметешь, любая из описанных в иске махинаций может быть квалифицирована как серьезное преступление.

Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США обвиняют в нанесении убытков банку и легализации на территории США сотен миллионов долларов, полученных незаконным путем, сговоре, незаконном обогащении. Каждый кейс из иска подходит под описание. Но главное, Коломойскому и Боголюбову вменяют нарушение специального федерального закона RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), предусматривающего расширенные и более суровые наказания за действия, совершенные в рамках действующей преступной организации. RICO был написан именно для того, чтобы судить лидеров синдикатов и ОПГ, которые не принимают непосредственного участия в махинациях, а лишь дают указания. А это очень серьезное обвинение.

Своих не бросаем

Где же безопаснее для Игоря Валерьевича укрыться от пристального внимания американской Фемиды, если та, в конце концов, решит призвать его к ответу? Какая из стран БЕНИлюкса — Израиль, Кипр или Украина, паспортами которых публично хвалился Коломойский, может защитить его "от тюрьмы да от сумы" надежнее?

Наш ответ, возможно, многих удивит: Украина. И первое тому доказательство, что любимый бизнес-партнер Игоря Валерьевича Геннадий Боголюбов, 15 лет назад отказавшийся от украинского гражданства, вернувшись в Украину перед вторым туром выборов, по информации источника ZN.UA, сразу же обратился в миграционную службу, чтобы исправить допущенную 15 лет назад ошибку и снова стать украинцем.

Вопреки весьма расхожему мифу о том, что "Израиль своих не выдает", на самом деле еще как выдает. Причем обвиняемых не только в тяжких уголовных преступлениях вроде убийства или изнасилования, но и в экономических. В законодательстве Израиля, в отличие от многих других государств, нет запрета на экстрадицию своих граждан. Более того, в этой стране существует специальный закон о выдаче правонарушителей. Если израильтянин совершил преступление в другом государстве, и этому есть веские доказательства, если с этим государством у Израиля подписан договор об экстрадиции, и если обвинения данного государства, предъявляемые гражданину Израиля, не имеют политической подоплеки, то правонарушитель после соответствующего судебного решения вполне может быть передан Израилем государству, требующему выдачи преступника. Израиль неоднократно выдавал своих граждан не только США или странам Западной Европы, но также России и даже Украине.

Существует еще один нюанс: если преступление было совершено правонарушителем после обретения израильского гражданства, то Израиль, соглашаясь на его экстрадицию, требует, чтобы свое наказание тот отбывал в Израиле. Если же гражданство было получено после преступного деяния, то Израиль может ходатайствовать о возвращении своего гражданина после его экстрадиции и осуждения в другом государстве для отбытия наказания в Израиль, если сам правонарушитель этого желает и обратится с соответствующей просьбой в израильское Министерство юстиции.

Что касается конкретно Соединенных Штатов, то с ними Израиль заключил договор об экстрадиции еще в далеком 1962 г., задолго до подписания Штатами подобных документов со многими другими государствами. В декабре 1963-го этот договор вступил в силу. В перечне из 31 правонарушения, совершение которых может привести к экстрадиции, помимо убийства, нанесения тяжких телесных повреждений, похищения людей, грабежа и других ужасных преступлений, есть также и взяточничество; и получение денег, ценных бумаг или товаров под ложным предлогом, угрозой или силой; и получение денег, ценных бумаг или иного имущества незаконным путем; и другие экономические правонарушения. Так что Земля обетованная отнюдь не может являться надежным убежищем для тех обладателей израильского паспорта, которыми живо интересуются правоохранительные органы США. Тех, напомним, Штатов, которые перенесли свое посольство в Иерусалим, и на президента которых Трампа в Израиле молятся.

Другой "райский уголок", где зачастую стремятся спрятаться от Фемиды той или иной страны разнокалиберные и разномастные правонарушители, это родина Афродиты. Однако Игорю Валерьевичу наверняка должно быть известно, что и у Кипра есть договор об экстрадиции с Соединенными Штатами, подписанный в июне 1996 г и вступивший в силу в сентябре 1999-го.

Более поздний, чем израильский, данный документ не содержит длинного перечня преступлений, совершение которых может повлечь за собой экстрадицию. Стороны упростили себе задачу и избежали необходимости последующих переговоров для внесения в документ наименований новых преступлений, договорившись, что экстрадиции подлежат лица, совершившие правонарушения, являющиеся таковыми согласно законодательству обеих стран и предусматривающие лишение свободы на срок более года.

Правда, в американо-кипрском договоре сказано, что ни одна из договаривающихся сторон не обязана выдавать собственных граждан, но запрашиваемое государство может сделать это, если иное не предусмотрено его законами и конституцией. Если же запрашиваемое государство отказывает в выдаче своего гражданина исключительно на основании его гражданства, то, согласно договору, оно обязано принять дело у другой стороны и передать его в свои правоохранительные органы для судебного преследования.

Какая же тюрьма комфортнее — американская, израильская или кипрская, вот в чем вопрос. Но вернувшемуся после избрания нового президента в Украину олигарху Коломойскому вряд ли хочется ломать над ним голову. Поскольку на Родину он вернулся не только потому, что президентом стал В.Зеленский, а, весьма вероятно, и потому, что как раз именно Украина "своих не выдает".

"Согласно части 2 статьи 25 Конституции Украины, гражданин Украины не может быть выдан другому государству", — напомнил в комментарии ZN.UA о нюансах международного сотрудничества нашей страны в правовой сфере заместитель генпрокурора Украины (2016–2019) Евгений Енин. По его свидетельству, "Украина много раз, в том числе и на протяжении последних нескольких лет, пыталась инициировать заключение с Соединенными Штатами договора о выдаче правонарушителей, однако США готовы на переговоры по этому вопросу лишь в случае, если Украина готова выдавать в США своих граждан (Соединенные Штаты своих выдают, как и Израиль, и Кипр)".

Кстати, свой отказ выдавать собственных граждан Украина закрепила и на международном уровне, ратифицировав в 1998 г. Европейскую конвенцию о выдаче правонарушителей 1957 г. с оговоркой — "Украина не будет выдавать другому государству граждан Украины".

Единственным "условным исключением", по свидетельству Е.Енина, стало дело МН17, где "стороны договорились передать юрисдикцию нидерландскому суду", и граждане Украины — пособники въезду российского "Бука" на нашу территорию и его возвращению в РФ — будут "заочно" участвовать в слушаниях через конференц-связь, а после вынесения им приговора они смогут выбрать, где им отбывать наказание, в Украине или Нидерландах.

Украина не единственная страна, чье законодательство запрещает экстрадицию собственных граждан. "Не выдают своих", например, Россия, Беларусь, Китай, Япония, Франция. Все наверняка помнят нашумевший случай, когда Франция отказалась выдать Штатам Романа Поланского, обвиняемого в растлении несовершеннолетней, на основании наличия у оскароносного режиссера французского гражданства.

Что же касается Европейской конвенции о выдаче правонарушителей 1957 г., то она обязывает запрашиваемую сторону, если та отказывается выдать своего гражданина, передать дело своим компетентным органам, "чтобы в случае необходимости можно было осуществить его рассмотрение", а "запрашивающая сторона информируется о результатах рассмотрения ее запроса".

В украино-американских отношениях существует еще одна опция. Согласно ст. 1 Договора между Украиной и Соединенными Штатами Америки о взаимной помощи в уголовных делах, эта помощь включает в том числе и "передачу лиц, находящихся под стражей, для дачи показаний или для других целей".

Под другими целями могут подразумеваться любые действия в рамках криминального процесса, уточняет Е.Енин, — опознание лиц или предметов, воссоздание событий, выдача вещей или документов и т.п.

"Передачу" не нужно путать с "выдачей", это не экстрадиция, а "одалживание на время" арестованного с его обязательным последующим возвращением на Родину после дачи показаний или других действий. Таким образом, даже если гражданин Украины и пересечет океан и окажется в руках американской правоохранительной системы, то судить его будут (если, конечно, будут) потом все равно на Родине.

"Базовый принцип международного права — "выдавай или суди", — поясняет Е.Енин. — Уголовный кодекс Украины предусматривает возможность принятия уголовных производств от иностранных государств".

Таким образом, если компетентные органы какого-либо государства "догоняют" кого-либо из граждан Украины, желая наказать его за совершенное преступление (лишением свободы и/или нажитого "непосильным трудом" богатства), welcome to Ukraine: они могут попытаться это сделать на территории самой Украины с помощью ее правоохранительных органов. Результат, правда, не обещаем. По информации ZN.UA, не одно и не два переданных из-за рубежа уголовных дела были "слиты" "доблестными" украинскими правоохранителями…

Но, как учил своих студентов один из мэтров еще советской юриспруденции, "главное — не посадить, главное — с сумой по миру пустить". Еще один пункт Договора со США о правовой помощи предусматривает "мероприятия, связанные с арестом и конфискацией имущества, реституцией и наложением штрафов". Причем любая помощь, согласно Договору, "предоставляется независимо от того, является ли деяние-предмет расследования, преследования или судебного рассмотрения в запрашивающем государстве преступлением согласно законодательству запрашиваемого государства".

Кроме того, как свидетельствует Е.Енин, возможность ареста и конфискации имущества предусматривает не только этот Договор, но и Конвенция ООН по борьбе с коррупцией, а также ряд других многосторонних документов, участниками которых являются Украина и США.

Поэтому не столь уж важно, выдает Украина своих граждан или нет: и международное право, и ее собственное законодательство позволяют наказывать всех преступивших закон украинцев, будь то закон Украины или одного из ее партнеров. Но, разумеется, при условии соблюдения принципа верховенства права и наличия политической воли. Вот только именно эти два ключевых условия в Украине до сих пор не соблюдались ни одной властью. Власть новая, как и все предыдущие, обещает быть лучше "папередников". Посмотрим, — во вторник начинается официальный визит в США в.и.о. главы СБУ Ивана Баканова, в ходе которого бывшему руководителю "95 квартала" придется говорить о совершенно несмешных вещах, а заодно и формулировать отношение к сложившейся ситуации команды нового президента. Многие уверены, что "тест на Коломойского" станет для нее одним из главных и самых сложных испытаний.