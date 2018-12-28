СБУ-2019: 5 жизненно важных изменений

Отсутствие системных изменений в деятельности главной спецслужбы страны является уже не просто непонятной, а по меньшей мере преступно небрежной. Ведь существует ряд объективных факторов, делающих такое реформирование жизненно необходимым.

Надо принимать во внимание, что последние пять лет СБУ работает в условиях, в которых она никогда не работала. Как и понимать то, что до 2014 г. СБУ не противодействовала спецслужбам России, которая не была в приоритетах внешних угроз для Украины (за исключением президентства Ющенко). Более того, при правлении Януковича российским спецслужбам были "открыты все двери" в СБУ.

Вместе с тем на пятом году российско-украинской войны не разработана даже концепция реформирования органа, призванного обеспечивать национальную безопасность.

Это не говоря уже о взятых Украиной международных обязательств (в т.ч. на Варшавском саммите НАТО в 2016 г.), согласно которым реформа СБУ определена ключевым приоритетом в ее сфере безопасности. Только за последний год наши западные партнеры по меньшей мере дважды показывали Украине "красную карточку" по поводу ее вступления в ЕС и НАТО из-за постоянного откладывания этой важной реформы.

Упрямое нежелание политического руководства государства реформировать спецслужбу объясняется тем, что его удовлетворяет нынешний статус-кво СБУ. Служба безопасности Украины всегда была подконтрольна главе государства, зависима от него и ориентирована на него. Она всегда работала так, как того хотел президент, но на сегодняшний день это доведено почти до абсолюта.

Условно говоря, сейчас существуют две СБУ, — одна из них воюет с агрессором, противодействует разведывательно-подрывной деятельности против Украины, борется с терроризмом, а вторая действует как личная служба безопасности президента и его окружения. Если первая выполняет функцию "щита и меча" государства, то вторая является одним из главных инструментов решения политико-частных вопросов, которые становятся доминирующими в деятельности СБУ. Особенно это становится очевидным с приближением выборов, когда спецслужба включается в избирательный процесс на стороне одного из его субъектов. Руководству СБУ чрезвычайно сложно, с одной стороны, удовлетворять все прихоти Банковой, а с другой — обеспечивать надлежащее реагирование на внутренние и внешние угрозы национальной безопасности.

Это ведет к разрушению СБУ как спецслужбы, потери ею своего функционального назначения, перерождению в средство политических преследований и выполнения коммерческих задач. Это при том, что по своему кадровому и оперативно-техническому потенциалу СБУ является сверхмощным государственным органом специального назначения, который при правильном (законном) использовании может качественно изменить ситуацию в сфере национальной безопасности.

Но для этого должна качественно измениться сама СБУ. В этом направлении необходимо сделать ряд простых, но вместе с тем твердых шагов.

1. Деполитизация СБУ. Спецслужба, которая по определению предметно работает в политической сфере, политизируется тогда, когда начинает действовать в интересах одного или нескольких политических субъектов. Закон содержит предостережение от политизации СБУ, устанавливая, что ее использование в партийных, групповых или личных интересах не допускается. Но это предостережение на практике остается декларацией, поскольку политическое руководство всегда стремилось использовать возможности спецслужбы в политической борьбе.

Владея монополией на снятие информации с телекоммуникационных сетей, СБУ может контролировать весь правоохранительный блок — включительно с новообразовавшимися НАБУ, САП, ГБР. Такая монополия дает возможность СБУ (а следовательно, и лицам, фактически руководящим ею) "видеть" все оперативные разработки, которые проводятся другими органами, быть в курсе дел, которые они ведут, а также при необходимости принимать меры противодействия их деятельности.

К тому же деятельность СБУ по проведению таких оперативно-технических мероприятий не обеспечена надлежащим контролем (в т.ч. судебным), что в принципе позволяет "включать прослушку" по собственному усмотрению. Достаточно наложить такую возможность на нынешнюю общественно-политическую ситуацию, чтобы понять, насколько масштабным может быть ее использование в предвыборной борьбе.

Мне уже неоднократно приходилось говорить о том, что ошибкой всех президентов было то, что вместо утверждения СБУ в качестве сильной национальной спецслужбы они пытались поставить ее на службу себе лично. Новый президент должен отказаться от соблазна иметь "спецслужбу президента" вместо спецслужбы государства. Опыт пребывания П.Порошенко на должности президента подтвердил, что он этого сделать не сможет.

2. Введение реального парламентского контроля над деятельностью СБУ. Суть парламентского контроля над сектором безопасности состоит в обеспечении соблюдения законов в деятельности органов сектора безопасности и обороны, недопущении их использования для узурпации власти, нарушения прав и свобод человека и гражданина. Сейчас такой контроль является чисто декларативным.

Ситуацию надо кардинально и безотлагательно изменять. Надо рассмотреть вопрос о создании специального парламентского комитета, предметно занимающегося вопросами национальной безопасности, — с правом доступа к определенному уровню оперативных материалов и конфиденциальной информации. Функцию получения и анализа такой информации могли бы выполнять специальные советники комитета из числа бывших работников спецслужб. Имея допуск и доступ к материалам ОРД и контрразведывательной деятельности и будучи предупрежденными об уголовной ответственности, такие советники могли бы информировать (без разглашения сведений, которые могут повредить работе спецслужб) членов комитета о соблюдении спецслужбами прав и свобод граждан, готовить для них соответствующие выводы и рекомендации.

Наконец, алгоритм работы указанного комитета может быть и другим, — он может функционировать по примеру комитета разведки Сената США или комитета парламента Норвегии по надзору за разведкой. Главное, чтобы он обеспечивал действенный парламентский контроль над деятельностью украинских спецслужб.

3. Оптимизация функций и полномочий СБУ. С момента определения статуса и основных задач СБУ (закон о СБУ был принят в 1992 г.) произошло много существенных изменений как в правоохранительной системе, так и в структуре угроз национальной безопасности государства. Это предопределяет необходимость системной реорганизации СБУ под новые реалии с определением присущих спецслужбе задач и полномочий.

Функционально деятельность СБУ должна быть сосредоточена на следующем: противодействии разведывательно-подрывной деятельности против Украины; контрразведывательной защите национальной государственности; кибербезопасности; борьбе с терроризмом; охране гостайн. Предметно — это прежде всего предотвращение и противодействие преступлениям против основ национальной безопасности (насильническое изменение или свержение конституционного порядка, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственная измена, диверсия, шпионаж), преступлениям террористической направленности, преступлениям против мира и безопасности человечества. За СБУ следует сохранить досудебное следствие по этим категориям преступлений.

Военная контрразведка, оперативно "обслуживающая" Министерство обороны и другие военные формирования, должна отойти к Минобороны, в структуре которого сейчас функционирует ГУР. Кажется, что объединение военной разведки и контрразведки в военном ведомстве даст положительный эффект, особенно в период войны. Не исключаю, что если бы такое объединение произошло раньше, то Украина не потеряла бы такое количество боеприпасов, уничтоженных в результате поджогов (диверсий?) военных складов.

Понятно, что от СБУ должны отойти те направления деятельности, которые очевидно не присущи спецслужбе, и которые сейчас используются ее "кураторами" в политических и коммерческих целях.

Оптимизация функций, задач и структуры СБУ создаст предпосылки для уменьшения ее численности, что даст возможность использовать сэкономленные средства для повышения социального статуса ее сотрудников, улучшения материально-технической базы и т.п.

4. Повышение статуса главы СБУ. Сильная спецслужба начинается с сильного и независимого руководителя. Сейчас статус главы СБУ искусственно унижен, что усиливает внешнее влияние на Службу и увеличивает возможности для ее незаконного использования.

Глава СБУ даже не в полной мере влияет на кадровую политику в возглавляемом им ведомстве. Так, заместителей председателя, начальников департаментов центрального аппарата и региональных управлений назначает президент, хотя Конституция его таким правом не наделяет. При этом, если для назначения таких лиц формально надо представление главы СБУ, то их увольнение может состояться и без такого представления. На ключевые кадровые решения в системе СБУ могут влиять совершенно посторонние лица, "занимающиеся" "своими" кадрами. Понятно, что руководить такими кадрами фактически будут те, кто пролоббировал их назначение.

Это приводит к ситуации, когда в спецслужбе образовываются автономные центры управления, а роль главы сводится к сугубо номинальной. Глава может и не знать, какие задачи Банковая и "кураторы" ставят его заместителям или руководителям региональных управлений. Именно такую систему управления СБУ наладил президент П.Порошенко, что не позволяет главе Службы полноценно руководить спецслужбой для выполнения задач, предусмотренных законом.

Эту ситуацию исправить довольно просто: глава государства отказывается от осуществления кадровых назначений, правом относительно которых он не наделен Конституцией, а председатель СБУ, на котором лежит персональная ответственность за результаты деятельности Службы, новым законом наделяется всей полнотой прав по решению кадровых вопросов в ведомстве. Еще одной гарантией независимости главы СБУ могло бы стать определение срока, на который он назначается, и который не совпадает со сроком полномочий президента (например семь лет).

5. Изменение принципов подбора кадров. На определенном этапе развития отечественной спецслужбы произошло неоправданное, по моему мнению, смещение акцентов в отборе кадров. Она стала пополняться в основном за счет выпускников ведомственной академии и профильного института Национального юридического университета им. Я.Мудрого. С одной стороны, вроде бы логично и правильно. Ведь как специализированные учебные заведения, академия и институт обеспечивают подготовку нужных для Службы молодых специалистов. В той же академии, в которой мне пришлось какое-то время преподавать, созданы все предпосылки для подготовки квалифицированных и, что сегодня очень важно, патриотически настроенных сотрудников.

Однако не надо забывать, что указанные учебные заведения осуществляют подготовку молодых офицеров на базе среднего образования. Но если это полностью приемлемо для подготовки военных или полицейских, то деятельность спецслужбы имеет свои существенные особенности, которые надо учитывать при кадровом отборе.

Важным источником пополнения СБУ должен стать отбор на службу в нее уже сформированных личностей — с высшим образованием и достаточным жизненным и профессиональным опытом. Такой кадровый отбор практикуют ведущие спецслужбы мира, ранее он широко применялся и в Украине. Кажется, что сейчас надо подумать о возвращении к такой практике (понятно, с сохранением подготовки в специализированной академии).

Если же говорить об успешности реформирования СБУ в целом, то оно обусловливается, во-первых, результатами президентских выборов, которые определят наличие/отсутствие политической воли к утверждению СБУ как действительно национальной спецслужбы, во-вторых, разработкой обоснованной концепции реформирования и принятия на ее основе нового закона о СБУ.