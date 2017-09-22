Перестаньте, черти, клясться на крови

"Виктория" до и после трагедии

"Это образцовый детский оздоровительный комплекс.

Мы вложили в него не только деньги, но и душу.

Ведь одесские дети должны отдыхать в самых лучших условиях.

И мы их создали".

Г. Труханов, май 2017 года

Груда черного пепла вперемешку с обуглившимися металлическими конструкциями и, как это ни страшно произносить, сгоревшими детскими телами. Это все, что осталось от одного из корпусов лучшего, по заверению мэра Одессы Геннадия Труханова, детского лагеря в Украине.

Шок и боль, гнев и бессилие, и сковывающий до оцепенения страх за детей — вот что оставил пожар в детском лагере "Виктория" в душах матерей, в сердцах украинцев после горячих телевизионных кадров с плачем и криками родителей, рассказов детей и комментариев прибывших пожарных, которым уже некого было спасать. Ибо деревянный двухэтажный сруб сгорел дотла, за считанные минуты, как спичечный коробок. Пожарные, борясь с огнем, фактически спасали соседние, такие же деревянные корпуса от огромных языков разбушевавшегося пламени.

Какой урок на сей раз вынесут власти из одесской трагедии? Какие выводы будут сделаны? Понесут ли наказание виновные? Как вообще могло такое произойти? Почему в образцовом лагере искрила проводка, почему била током вода, как рассказывали дети? Почему никто не реагировал? Почему пропитанный, по заверению властей, специальным безопасным раствором деревянный сруб сгорел за считанные минуты? Почему не была исправна пожарная сигнализация? Куда смотрело руководство лагеря? Куда смотрели городские чиновники?

Пожар, напомним, вспыхнул поздно вечером 15 сентября, в половине двенадцатого. Трое детей — восьми, девяти и двенадцати лет — погибли. Но родители одного из них не верили, что их ребенок погиб, и до последнего надеялись, что девочка найдется. Ее даже объявляли в розыск. Но чуда не произошло. Уже известны результаты экспертиз. Идентифицированы останки всех троих детей. Еще трое были госпитализированы. Одиннадцатилетняя девочка, выпрыгнувшая из окна второго этажа, получила травму позвоночника. Еще двое отравились угарным газом. Но угрозы для их жизни и здоровья сегодня нет. В больнице пока остается один ребенок, но ожидается, что он тоже будет выписан.

В момент пожара в корпусе находились 42 ребенка. Это воспитанники танцевального коллектива "Адель". Всего в лагере отдыхали свыше 150 детей. К счастью, большинство из них в тот злополучный вечер еще не спали, в противном случае жертв могло быть намного больше. Благодаря ребятам из соседнего корпуса и руководителю коллектива детям удалось спастись из горящего здания.

Кто виноват?

Власти, начиная от премьер-министра Владимира Гройсмана, министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко и заканчивая губернатором области Максимом Степановым, объявили на всю страну, что расследование будет тщательным и оперативным, а виновные понесут наказание. Проверять обещают всех: заказчика, проектировщика, подрядчика, тех, кто вводил корпуса в эксплуатацию, ставил свои подписи под документами, следил за функционированием лагеря и за его рабочим состоянием. Для этого создана следственная группа, в которую вошли сотрудники прокуратуры, и, по заверениям руководства Нацполиции, лучшие специалисты следственного управления. Глава ОГА Максим Степанов, со ссылкой на правоохранителей, сообщил, что на расследование уйдет два месяца.

Хочется верить, что власти сдержат свои обещания и все виновные понесут наказание. Все, а не только стрелочники, как зачастую бывает в нашем государстве. На сегодняшний день правоохранителями задержаны директор детского оздоровительно-спортивного комплекса "Виктория" Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Янчик, которая, с ее слов, формально числилась ответственной за пожарную безопасность, но к моменту трагедии уже уволилась. Тем не менее, по решению Киевского районного суда Одессы она взята под стражу сроком на два месяца, без права внесения залога. По решению этого же суда отправлен в СИЗО на два месяца и Саркисян.

Сразу же после трагедии подала в отставку директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич, был отстранен от исполнения обязанностей глава Киевской райадминистрации Одессы Владимир Сушков. По настоятельным рекомендациям губернатора области Степанова и вице-премьера Зубко (который в понедельник провел в Одессе заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям), а также ряда депутатов горсовета, мэр города был вынужден на время расследования всех обстоятельств пожара отстранить от работы двух начальников управлений — капитального строительства Бориса Панова и архитектурно-строительного контроля Александра Авдеева. Подписал Геннадий Труханов и заявление об отставке вице-мэра по гуманитарным вопросам Зинаиды Цвиринько.

Сам городской голова, несущий ответственность за все, что происходит на вверенной ему территории, не видит в случившемся ни своей вины, ни вины подчиненных. И просит не делать поспешных выводов до окончания расследования. "Никто с себя вины не снимает. Но давайте дождемся результатов расследования. Если виновные будут найдены, мы сделаем соответствующие выводы и примем необходимые меры", — заявил Труханов после трагедии.

По заверениям мэра, власти сделали все возможное. Мэр заверил, что новые корпуса — безопасные строения, строились с применением сертифицированного огнеустойчивого покрытия, что внутренняя проводка выполнена согласно всем требованиям, что подтверждено соответствующими заключениями. "Мы использовали все технологии, чтобы сделать комплекс максимально безопасным для пребывания детей"… Находящийся на территории лагеря гидрант прошел все испытания, информация о том, что он не работал, не соответствует действительности", — настаивает Труханов.

При этом мэр не исключает, что причиной пожара мог быть поджог. В комментариях журналистам одного из местных каналов Труханов намекнул на предполагаемого заказчика. "Моментально отреагировали определенные люди. Пришли к зданию горсовета с топорами выламывать дверь, хотя она не была закрыта. (Это было сразу после пожара в субботу. — Н.П.)… Возникает много вопросов о спланированности. А может быть — даже в умышленном планировании всего происходящего. Вот тут пожар ночью, и тут сразу акции, моментально организованные одними и теми же людьми, выступающими от одного и того же человека, который застраивает город неизвестно чем и неизвестно как, с полными нарушениями, с нарушениями по всем параметрам. Я хочу, чтобы ответило следствие. И прошу объективного расследования".

Страшно представить, чтобы кто-то решил поджечь детский лагерь, таким образом подставив мэра. Однако градоначальник, не допускающий мысли о возможных нарушениях в ходе строительства корпусов лагеря, легко допускает мысль о сознательном поджоге. Несмотря на то, что спасатели вероятной причиной пожара назвали аварийную работу электроприборов в комнате воспитателя на первом этаже. Она как раз находилась под комнатой погибших девочек.

Тем не менее, 21 сентября, в ходе совместной пресс-конференции руководства областной прокуратуры и полиции, начальник ГУНП Украины в Одесской области Дмитрий Головин сообщил, что следствие рассматривает три версии причин трагедии: нарушение правил пожарной безопасности, поджог и возгорание из-за электрических приборов.

Удобный повод?

Версию поджога сразу подхватили и российские СМИ. Небезызвестный бывший нардеп Игорь Марков, давно обретающийся в Москве, в эфире одного из российских телеканалов заявил, что за поджогом стоят украинские националисты, которые за 7 часов до пожара прибыли в Одессу и на следующее утро штурмовали мэрию. Мол, сожгли детей, чтобы обвинить своих политических оппонентов.

Как раз накануне трагедии на одном из подконтрольных мэру сайтов появились обличительные статьи о связях между сепаратистом Игорем Марковым и владельцем строительной компании Kadorr Group Аднаном Киваном. Именно на него и намекал Труханов в своем комментарии. Ресурс, близкий к мэру, сообщал об их якобы совместных проектах, а также о проплаченных акциях данного застройщика против городской власти и бизнес-конкурентов. Затем последовало пикетирование возводимого Киваном жилого дома на улице Каманина. В акции протеста принимали участие представители ОО "Всеукраинский союз ветеранов АТО" и заезжие активисты.

Надо сказать, различные акции протеста, организуемые Трухановым и Киваном, стали обыденной одесской картинкой. При этом банальные бизнес-схватки широко рекламируются обеими сторонами как борьба за интересы города и горожан.

Война между мэром города и скандально известным бизнесменом, застраивающим Одессу (в том числе центр города и прибрежную зону) жилыми комплексами и торговыми центрами, обострилась еще в период губернаторства Михаила Саакашвили. Напомним, соратник Саакашвили возглавлял фонд "На благо Одессы", создателем которого является А. Киван. С тех пор эта война то затухает, то разгорается с новой силой. Сегодня она на пике. Более того, трагедия в лагере вывела эту войну на новый уровень.

"7 канал", подконтрольный Кивану, накануне сессии горсовета (проходившей 20 сентября под усиленной охраной полиции и Нацгвардии и сопровождавшейся штурмом и дракой) призывал горожан на митинг во время трансляции телевизионного марафона "Коррупция убивает". "7 канал" инициировал проведение марафона сразу после трагедии в лагере "Виктория". Кстати, под лозунгами "Коррупция убивает" проходила и акция протеста у стен мэрии.

Участие в ней приняли местные активисты, представители ВО "Свобода", "Национального корпуса" и других националистических организаций. Главную скрипку играл глава Одесской областной организации ВО "Свобода", бывший нардеп Павел Кириленко, частый гость "7 канала", рупор протестов против застроек, проводимых компанией "Гефест" (ее связывают с Геннадием Трухановым) и предводитель выступлений против городской власти.

Кириленко вместе с другими активистами требовал отставки городского головы и самороспуска городского совета. Кстати, 13 июля 2017 года по инициативе депутатов-свободовцев было зарегистрировано постановление Верховной Рады "О назначении внеочередных выборов Одесского городского головы и Одесского горсовета". Однако, несмотря на призывы свободовцев, к стенам мэрии одесситы массово не пришли. Даже семьи пострадавших. Накануне митинга родители погибших, (которых некоторые СМИ попрекали тем, что городская власть обезопасилась от их возможного гнева финансовой помощью) выступили с обращением, что они вне политики.

Труханов, хоть и не сразу, встретился с родителями пострадавших детей. Но так и не нашел слов для обращения к горожанам.

Не поддержали митингующих, которые пытались прорваться в сессионный зал, и депутаты горсовета, в это время мирно заседавшие в зале. Накануне Труханов удовлетворил их требования отстранить от работы чиновников, причастных к строительству и функционированию лагеря "Виктория", и тем самым снял напряжение в зале. Сессия из-за беспорядков под стенами мэрии была прервана, а затем закрыта. Депутаты успели проголосовать за пару решений, в том числе за выделение финансовой помощи пострадавшим от пожара в "Виктории". По 200 тыс. грн будет выделено семьям погибших, по 100 тыс. — пострадавшим от пожара, и по 20 тыс. — всем находившимся в корпусе во время пожара".

Немного фактов

На сессии Труханов заверил депутатов, что все документы, необходимые для объективного расследования обстоятельств трагедии, собраны и предоставлены правоохранителям. По словам мэра, сегодня идут спекуляции цифрами, суммами, выделявшимися на реконструкцию лагеря, в частности — на пожарную сигнализацию.

Тем временем на различных сайтах появилась информация о компании, выигравшей тендер на реконструкцию лагеря "Виктория. В конкурсе участвовали две фирмы — будущий победитель "Юг-Укрстрой" и "Монолит", связанные между собой общим бизнесом. Глава "Юг-Укрстроя" — Светлана Донченко, "Монолит" принадлежит Любви Резниковой. Донченко и Резникова — соучредители компании "Пассажирская канатная дорога". Еще один совладелец "канатки" и соучредитель — супруг Резниковой, Юрий. Еще в 2013 году прокуратура (представлявшая интересы горсовета) требовала возвращения одесского пляжа "Отрада", отданного "Пассажирской канатной дороге" в аренду на 25 лет. Поводом стало установление фирмой металлической сетки перед входом на пляж, ограничивающей свободный доступ к морю.

Однако Одесский апелляционный хозяйственный суд принял сторону "канатчиков"

Не так давно против "Юг-Укрстроя" было возбуждено уголовное производство в связи с возможным внесением заведомо ложных сведений в тендерную документацию. Однако дело в итоге было спущено на тормозах.

Уже заполучив право на реконструкцию "Виктории", "Юг-Укрстрой", фактически без тендера, получил свыше 11 млн грн на установку пожарной сигнализации, внутреннего электроснабжения, благоустройство территории и прочие работы в лагере. Хотя подрядчиками выступали совсем другие фирмы. В итоге ООО "Юг-Укрстрой" получила свыше 33 млн грн. По информации местных СМИ, данная компания, начиная с 2015 года, выиграла в Одессе тендеров на 422,2 млн грн. Что наводит на мысль об особых отношениях с местной властью…

По данным Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Одесской области, пожар усложнился из-за позднего оповещения, порывов ветра, невозможностью забора воды из пожарного водоема, заполненного лишь на треть, слабого давления в пожарном гидранте, большого количества деревянных строений и значительного расстояния (около 800 м) до уличного пожарного водоснабжения. Поэтому пожарникам удалось локализовать пожар лишь к часу ночи, а ликвидировать — к двум часам.

Примечательно, что с 20 по 23 июня ГСЧС проводила плановую проверку в лагере "Виктория" и выявила 26 нарушений правил пожарной безопасности. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Федорчак во время заседания оперативного штаба под председательством вице-премьера Зубко в Одессе. Руководству лагерю было вручено предписание. А ответственное за пожарную безопасность лицо было оштрафовано на 51 грн. Среди основных нарушений значилось: отсутствие договора на обслуживание пожарной сигнализации, отсутствие вывода сигнала на пульт круглосуточного пожарного наблюдения и другие. На момент пожара, как известно, сигнализация была вообще отключена, поскольку она все время срабатывала.

В суде, во время избрания ему меры пресечения, директор лагеря "Виктория" Петрос Саркисян оправдывал наличие проблем отсутствием необходимых средств. Ими распоряжаются чиновники мэрии. По словам Саркисяна, он неоднократно обращался в городской департамент образования с письмами, но ему отвечали, что корпуса не находятся у них на балансе. Кстати, судя по письму, опубликованному на одном из местных сайтов, именно Саркисян просил руководство управления капитального строительства Одесского горсовета внести изменения в проект и вместо корпусов из панелей построить их из экологически чистых деревянных срубов, что и было сделано. Что интересно, местные журналисты раскопали принадлежащий сыну директора лагеря гостиничный комплекс в Лиманском районе, неподалеку от моря. Он приобрел его в 2015 году (начало реконструкции "Виктории"), а в 2016-м там появились похожие деревянные корпуса.

В ожидании вердикта

Власти сразу же дали указания проверить во всех детских учреждениях систему пожарной безопасности. И призвали общественность и родителей подключиться. К сожалению, распоряжение чиновников ничего не значат. Да они и сами это признают. И это главная беда. Ведь в начале нынешнего летнего сезона губернатор области Максим Степанов также издавал приказ с требованием провести проверки. И они были проведены, в том числе в лагере "Виктория"…

Чиновники намерены лоббировать внесение изменений в законодательные и нормативные акты, которые бы позволили снять мораторий на проверки, включить службу по чрезвычайным ситуациям в состав комиссии для приема объектов в эксплуатацию, и увеличить в разы сумму штрафов. Ведь работник лагеря за нарушения правил пожарной безопасности была оштрафована аж на 51 грн. Но сами власти признают, что проблема коррупции никуда не делась. И дополнительные проверки могут ничего не дать. Поэтому выход один — справедливое наказание виновных, способное предостеречь прочих любителей сэкономить на безопасности людей и предотвратить новые.

Право на безопасную жизнь должна обеспечить горожанам власть. Но с этим не просто проблема, с этим большая беда. И не только в Одессе. Во всей стране.

Одесская трагедия не только показала, в каком состоянии находится в городе пожарное оборудование. Она оголила прогнившую систему муниципальной власти. Способен ли очистить ее огонь, уничтоживший "Викторию"?

Трагедия, безусловно, нанесла удар по репутации и политическому будущему Геннадия Труханова. Казалось, ничто не угрожает его власти. Одессу охотно посещал Петр Порошенко, в сопровождении градоначальника, кстати, "инспектировавший" "Викторию" в мае. Теперь лагерь стал черной меткой не только для мэра Одессы, но отчасти и для президента.

Одесса и от него ждет реакции на трагедию.