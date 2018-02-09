Пенсионная реформа — будущее за "пенскоинами"?

Недавно в одном из ток-шоу довольно известный экономист в который раз озвучил мысль о необходимости ликвидировать Пенсионный фонд: дескать, единый социальный взнос остается непомерным бременем для бизнеса.

На вопрос, откуда брать деньги для выплаты пенсий, ответ был банальным — из бюджета. Привычно слышать такое от рядового народного депутата, однако отнюдь не от человека, который знает, что бюджет формируется из налогов. И если где-то ликвидируется один из них, то ставку другого нужно поднимать. Или уменьшать социальные обязательства государства. Или расходы на оборону. Можно, конечно, засунуть голову в песок и наращивать долги. Но долгов на сегодняшний день так много, что только их обслуживание съедает 15% государственного бюджета.

Да, для бизнеса любые затраты неприятны. В идеале бизнесмен предпочел бы делать бизнес в Украине, жить за границей, платить минимальную зарплату, избегать налогов. А закладывать в затраты будущую пенсию для своих работников — вообще расточительство. Легче доплатить денежную наличность в конверте и убеждать, что надо жить одним днем, а не думать о немощности в старости. Лоббизм бизнеса относительно уменьшения затрат, которые он считает нерациональными, уже дал определенный результат: ЕСВ законодательно уменьшили вдвое, оголив таким образом Пенсионный фонд на 140 млрд. Притока капитала, как обещалось, не дождались, зато на дорогах Украины стало больше авто премиум-класса. Однако желание бизнеса не нести социальных обязательств может сыграть с ним злую шутку. Коэффициент замещения, то есть соотношение пенсии к зарплате, уже пересек тревожную отметку 0,4 и находится на уровне 0,35. Нет, пенсионеры не будут громить усадьбы "малых олигархов", они просто проголосуют за гремучую смесь коллективного популиста. А дальше — грабь награбленное!

Рецепты повышения коэффициента замещения довольно просты: повышение ставки отчислений на пенсионное обеспечение с реальных 0,19 хотя бы до 0,25 или повышение фактического возраста выхода на пенсию. Первое предлагается обеспечить введением накопительной составляющей в размере 6% от зарплаты, второй инструмент станет ощутимым через постепенное увеличение минимального стажа для выхода на пенсию.

Тем временем спекуляции вокруг неслыханной нагрузки на фонд зарплаты будут продолжаться до тех пор, пока такая социальная нагрузка не станет частью самой зарплаты. Пока не произойдет так называемая брутизация зарплаты. Что давно должно было сделать правительство. Причем это не создает дополнительных затрат для предпринимателей. Простая бухгалтерская операция — перевести ЕСВ из начислений на фонд оплаты труда в саму зарплату. Да, номинально зарплата возрастет, оппозиция всю неделю будет кричать об обмане трудящихся. Однако будет достигнут двойной психологический эффект: бизнес избавится от аргументов относительно высокого фискального давления, а груз ответственности за организацию своей жизни перейдет на гражданина. Что существенным образом покачнет унаследованное еще с советских времен представление о государстве-покровителе, которое заботится обо всех и обо всем. И вообще, наиболее успешны те страны, где общественные расходы привязывают к сбалансированным фондам, источником наполнения которых являются изъятия из зарплаты. Кроме пенсионного страхования, это еще и медицинское страхование, образовательные фонды. Это принуждает гражданина ответственно относиться к своему образу жизни. В этом ракурсе отказ от медицинского страхования и гарантирования компенсаций затрат на здравоохранение из бюджета выглядит экономически несбалансированным, а централизация таких расходов — политически убийственной. Финансировать медицину исключительно из государственного бюджета может позволить себе только очень богатая страна.

Но вернемся к модернизации пенсионной системы. Кроме изъятия расходов на пенсионное страхование из зарплаты через работодателя — налогового агента, нужно позаботиться о выделении сугубо пенсионных взносов. Поскольку природа всех составляющих ЕСВ абсолютно разная, и смешивание их в один фонд — еще один троянский конь, полученный из России. Ведь это не позволяет перейти к главной идее реформирования пенсионного законодательства — расчетам по взносам, а не по зарплате. Именно взносы в Пенсионный фонд являются отложенными на старость средствами. Они, в общем, должны стать наиболее стабильным инструментом сбережения, защищенным от инфляции, более надежным, чем депозит в банке. Да, в отличие от накопительной составляющей, взносы в солидарную не дают прибыли. Но и не несут рисков убыточности или даже банкротства накопительной системы, что наблюдается во многих странах, где ее внедрили.

Теоретически, нынешняя пенсионная система должна быть сбалансированной. И дефицит в 140 млрд грн можно преодолеть довольно быстро, но не за счет роста экономики, как об этом говорят члены правительства. Ведь пенсия автоматически отслеживает рост средней зарплаты, которая и является гарантией защиты ее от инфляции. Проблема в очень низком охвате пенсионным страхованием. Сейчас этот показатель находится на уровне 35% и имеет тенденцию к снижению. Украинцы просто не доверяют государству. Не столько потому, что человек не склонен думать о будущем, — как раз украинская нации довольно экономна, и забота о немощности в старости и экономии на "черный день" после Голодомора врезалась в геном. Проблема в том, что государство мало делает для того, чтобы его граждане поверили пенсионной системе. И здесь недостаточно приводить примеры очень критических 1990-х, когда все рушилось, но пенсии платили. Хотя бы потому, что из Пенсионного фонда очень трудно украсть — там нет возможности аккумулировать средства. Поступления от будущих пенсионеров сразу идут на выплаты пенсий действительным.

Система должна стать очень простой, прогнозируемой и интерактивной. На сайте Пенсионного фонда должна появиться опция "Мой кабинет", как в большинстве платежных систем. Где гражданин может отслеживать накопление своих взносов, защищенных от инфляции тем, что они делятся на среднюю зарплату на время их уплаты, формируя таким образом стабильную "валюту", которую можно назвать условно "пенскоином". Добавление этих "пенскоинов" по годам формирует объем, который делится на количество лет пребывания на пенсии к среднему возрасту смерти пенсионера, названному актуарным (сейчас это 78 лет). И это становится пожизненным показателем, на который умножается средняя зарплата, что и составляет, в конце концов, размер пенсии.

В систему накопления "пенскоинов" нужно привлечь не только работающих, но и всех граждан Украины, включая домохозяек и трудовых мигрантов за рубежом. Но для этого нужно вывести поступления в Пенсионный фонд из-под администрирования государственной фискальной службы, которой мало кто доверяет. По большому счету, государству должно быть все равно, откуда взялись деньги на учетном счете гражданина. Человек заинтересован в будущей пенсии, государство — в обеспечении нынешних пенсионеров.

Пенсионный фонд нужно полностью лишить несвойственных ему функций — выплат лицам с инвалидностью, в связи с потерей кормильца и т.п. Эти расходы нужно перевести в программы социальной защиты. Пенсия должна рассчитываться исключительно по взносам в Пенсионный фонд.

Упрощение формулы расчетов пенсий через переход на учет взносов позволит также начинать формировать пенсионное дело не тогда, когда человек достиг пенсионного возраста, а в любой удобный для него момент. Особенно это важно для людей, которые начали свою трудовую деятельность до введения персонифицированного учета, то есть до 2004 г. Когда они еще имеют возможность поднять архивы своих зарплат на предприятиях и отыскать наилучшие показатели по годам для оформления пенсий.

Пенсионное законодательство должно быть универсальным для всех секторов. В этом плане инициатива Минсоцполитики подвести под единую систему расчетов пенсии работников силовых структур похвальна. Однако здесь заготовлена ловушка — коэффициент стажа. По теории, он должен показывать уровень изношенности организма от опасной или изнурительной работы. Теоретически он довольно легко определяется. Так, если среднестатистический работник достигает немощности после 40 лет работы, то на военной службе уровень готовности к необходимым нагрузкам для выполнения задач падает уже после 25 лет службы. Нет, конечно, можно служить и в дальнейшем, но, как правило, вне сферы высоких физических нагрузок. Таким образом, уровень коэффициента изношенности, который нужно брать в расчет как пенсионных начислений, так и отчислений из заплаты военнослужащего, должен составлять 1,6. Не 2, не 2,5, а 1,6. Если нужно решить политический вопрос перехода от нынешней отраслевой системы начислений к универсальной, следует учесть это в переходных положениях, а не в основном тексте закона.

Не следует повторять ранее допущенную ошибку — учет влияния инфляции в расчетах корректирования пенсий, который был внесен в основной текст принятого закона, вместо того чтобы содержаться в переходных положениях. В результате формула расчета пенсий стала сложной, непонятной, что не повышает доверия к пенсионной системе. А повышение доверия к ней — единственное, что позволит ее сбалансировать и избежать больших социальных потрясений, когда нынешние трудовые мигранты и физические лица-предприниматели, которые сейчас мало что платят в Пенсионный фонд, достигнут преклонного возраста, столкнутся с перспективой получения мизерной пенсии и, что ожидаемо, пополнят электорат политиков-популистов. Так вот, чтобы этого избежать, уровень охвата пенсионным страхованием нужно поднять хотя бы до 85% — показателя сбалансированности Пенсионного фонда.

Из всех чудес света до нашего времени сохранились египетские пирамиды, форма которых очень проста и рациональна. Мы сейчас имеем возможность создать пенсионную систему, которая благодаря своей простоте позволит обеспечить социальную стабильность в государстве на протяжении хотя бы ближайших десятилетий. Вот только хватит ли у наших членов правительства и законодателей ума и мудрости для этого?