Парижский саммит "нормандской четверки": спасти Украину от стратегической ошибки

С фанатичной настойчивостью команда Зеленского двигалась к организации этого саммита как самоцели, наивно полагая, что одна встреча на наивысшем уровне способна изменить поведение и стратегические расчеты Кремля.

Со своей стороны Киев выполнил ряд политических предпосылок, а по сути — прихотей Москвы. Речь идет прежде всего о согласовании московского варианта формулы Штайнмайера, что означает согласие на российский сценарий выполнения Минских договоренностей, отказ от принципа "сначала безопасность", согласие Украины на отступление украинских войск с занятых ценой крови позиций в трех точках — Петровское, Золотое и Станица Луганская, называемое невинным "разведением". Москва же не выполнила никаких безопасностных условий "Минска": не прекратила стрелять, не вывела свои войска и вооружение, не предоставила СММ ОБСЕ полный и беспрепятственный доступ ко всей оккупированной территории, не дала создать зону, свободную от тяжелого оружия в районе Мариуполя, не позволила СММ ОБСЕ установить постоянной контроль над неконтролируемым участком украино-российской границы с созданием зон безопасности, не прекратила поставлять смертельное оружие и боеприпасы со своей территории и т.п. По сути получается, что Киев приобрел билет президенту Путину в Париж да еще и сопроводил это мероприятие мощной рекламной кампанией.

Парадоксально наблюдать, как агрессора не принуждают, а приглашают на встречу. Кстати, благоприятна для российской стороны и сама дата Парижского саммита — 9 декабря. Речь идет о его проведении накануне заседания Европейского совета, где 12 декабря канцлер ФРГ А.Меркель и президент Франции Э.Макрон проинформируют лидеров ЕС о результатах саммита. Как ожидается, по итогам заседания будет одобрено политическое решение относительно судьбы секторальных санкций ЕС против России. И хотя на этот раз нет причин сомневаться в их продлении еще на полгода (одиннадцатый раз подряд), декабрьская встреча в Париже может начать обратный отсчет для перспективы снятия санкций ЕС с агрессора и эрозии проукраинской международной коалиции.

Накануне Нормандского саммита довольно неблагоприятно для Украины складывается и международная конъюнктура.

Во-первых, из-за внутриполитических процессов в США перед президентскими выборами в 2020 г. из переговоров на донбасском треке практически выбыл Вашингтон. После отставки американского спецпредставителя Курта Волкера на это место до сих пор так никого и не назначили. Хотя США и не были непосредственным участником нормандского формата, они действовали очень эффективно и скоординированно за его рамками. По собственному опыту знаю, как незаметная глазу работа американской стороны значительно усиливала позиции Украины.

Во-вторых, и это досадно, активную политику умиротворения России продвигает президент Франции. Стремясь стать первым среди равных в европейской политике, заменить Берлин и готовясь к перевыборам, он хочет наконец закрыть украинскую проблему (и убрать этот раздражитель для отношений Франции и России). Это также, по его мнению, помогло бы его амбициозному видению мифического европейско-российского партнерства.

В-третьих, все более неуверенными становятся внутриполитические позиции канцлера Меркель, особенно после избрания нового руководства социал-демократов с их скептическим отношением к пребыванию в правительственной коалиции Германии. К тому же на кону общая реализация с Россией проекта "Северный поток-2".

В конечном итоге невыгодный фон создает и российская сторона, которая традиционно играет на повышение ставок. Речь идет как об обстрелах вдоль линии разведения, блокировании процесса освобождения заложников в Трехсторонней контактной группе, так и об откровенных пощечинах накануне саммита вроде написанного Кремлем для его марионеток т.н. закона о границе. Не обошлось и без классического шантажа в исполнении главы Госдумы РФ В.Володина "о возможном выходе нескольких областей из состава Украины" (сценарий дестабилизации Москва никогда не отбрасывала и не отбрасывает).

В целом такое политическое расписание дает Кремлю возможность при минимальных уступках максимально выгодно продать свою позицию. Мы это видели на примере ситуации с возвращением украинских кораблей, которые к нормандскому треку не имели никакого отношения, поскольку Россия была обязана выполнить предписание Международного трибунала. Дошло даже до абсурда, когда за этот шаг президент страны-агрессора и нарушителя международного права в телефонном разговоре получил порцию позитива от президента Франции.

По собственному опыту спецпредставителя президента Украины в Грузии во время российской агрессии 2008 г. напомню, как благодаря активности тогдашнего президента Франции Саркози Грузия получила до сих пор не реализованный план из шести пунктов и замороженный конфликт. Зато Россия добилась снятия с актуальной международной повестки дня "грузинского вопроса", а позднее даже получила от ЕС мощный бонус в виде программы "Партнерство ради модернизации" и, главное — стратегическое время и опыт для подготовки агрессии против Украины.

Такое умиротворение агрессора, к величайшему сожалению, мы видим и сейчас.

Все международные инициативы относительно привлечения России исходят из ошибочного предположения, что ее агрессивную политику можно ограничить, предложив взаимовыгодное сотрудничество, или мотивировать к прекращению агрессии гуманными призывами и гуманитарными убеждениями; либо же побуждать Украину поступиться некоторыми интересами ради мира в Донбассе. Такая политика не учитывает ключевой момент: в системе геополитических амбиций В.Путина ему нужен не Донбасс, а вся Украина.

Интересно наблюдать, как постепенно угасает чрезмерный оптимизм президента Зеленского и его команды относительно ожидаемых результатов саммита. Еще три-четыре месяца назад они излучали уверенность, что для прекращения агрессии в Донбассе достаточно "сесть и поговорить", а восстановление мира является вообще вопросом шести месяцев. А сейчас руководитель государства заявляет, что сам факт проведения саммита является победой, и что никакого прорыва не следует ожидать, а лидеры могут ограничиться лишь коротким коммюнике. Кстати, соглашусь, что никаких подписей под документом не будет.

Однако осмелюсь спрогнозировать ключевые публичные результаты Нормандского саммита.

Во-первых, традиционным будет призыв к сторонам (к сожалению, не будет четко указан адресат, который должен прекратить огонь) обеспечить постоянный и всеобъемлющий режим прекращения огня по всей линии столкновения. Ведь стрелять так и не прекратили.

Во-вторых, участники саммита будут приветствовать согласование т.н. формулы Штайнмайера и призовут Украину к ее скорейшей имплементации в национальное законодательство принятием закона об "особом статусе ОРДЛО" на постоянной основе. При этом будет очевидным стремление Москвы принудить Украину согласовать его текст с российскими марионетками и, по сути, предоставить статус автономии региону.

В-третьих, участники парижской встречи также будут приветствовать успешное разведение сил и средств в трех пилотных точках и строительство моста в Станице Луганской. И призовут продолжить процесс разведения вдоль всей линии размежевания. То есть фактически речь будет идти об отступлении украинских войск с занимаемых позиций вдоль более 400 км линии столкновения. В сочетании с последним решением о т.н. границе ДНР вполне реальна перспектива получить замороженную квазиграницу незаконного образования. Не удивлюсь, если Москва в конечном итоге будет инициировать вопрос размещения миротворцев ООН вдоль этой контактной линии, чтобы ее фактически "забетонировать".

В-четвертых, лидеры будут приветствовать обмен заложниками 7 сентября по формуле "35 на 35" и призовут продолжить процесс освобождения всех удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". Вместе с тем освобождение в декабре 2017 г. 74 украинских заложников доказывает, что для прогресса на гуманитарном треке проводить саммит необязательно. Здесь скорее необходимо скоординированное международное давление.

В-пятых, в положительном ключе будут отмечены инициативы украинской власти о социальных и пенсионных выплатах жителям оккупированных территорий. Однако без внимания останутся важные предпосылки для такого шага, который должна была бы выполнить Москва, а именно: восстановление украинской гривни, украинского налогового поля и банковской системы на территории ОРДЛО. Не забываем и о захваченных Россией украинских государственных и частных предприятиях на оккупированной территории.

Чтобы не попасться в российскую ловушку, президент Зеленский должен четко понимать красные линии Украины. Некоторые из них, в частности относительно четких условий проведения местных выборов, уже озвучены в интервью Der Spiegel. Кроме того, вне публичной риторики президента и далее остаeтся несколько важных позиций, а именно: никакой федерализации Украины, никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса государства, восстановление принципа "сначала безопасность", включая вывод российских войск и оружия с территории Украины, никаких прямых переговоров с марионетками Кремля в Донбассе, восстановление контроля над украино-российской границей, никаких компромиссов по крымскому вопросу (мы не должны забывать о крайне опасных инициативах обмена Донбасса на Крым). Важным позитивом стало бы восстановление работы над дорожной картой имплементации "Минска", где предполагалась бы приоритетность выполнения безопасностных условий, а также решение вопроса размещения миротворцев ООН в оккупированном Донбассе, включительно с границей.

К сожалению, никаких гарантий учета российским агрессором этих позиций по результатам саммита нет. Поэтому вполне очевидно, что встреча может освятить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе по российскому сценарию и за счет национальных интересов Украины.

На сегодняшний день мы видим, что команда президента загнала себя в угол чрезмерными ожиданиями перед саммитом. Поэтому очевидным будет стремление оправдать этот полугодичный спринт и уступки Украины якобы достигнутым "прогрессом".

Можно уже ожидать эмоционального обращения президента Зеленского к украинскому народу, в котором он отчитается, что "привез долгожданный мир, а также добился освобождения украинских героев". Не ставим под сомнение важность возвращения наших граждан домой. Но что касается мира, то это, скорее, будет манипуляцией. Ведь Украине нужен мир с учетом наших национальных интересов на основе очерченных красных линий. И его точное название — победа. Вместо этого мир, о котором сейчас идет речь, — это мир на условиях России, что станет не победой, а фактически капитуляцией Украины по молчаливому согласию международного сообщества. К сожалению, мы должны осознать, что последствия решений Парижского саммита станут очевидными не 10 декабря. Но когда они скажутся, тогда уже может быть поздно. Призрак нового "Мюнхенского заговора" завис над нашими головами.