Паравоенное положение

В дебатах, вводить или не вводить военное положение, самую жирную точку поставил президент страны, он же гарант Конституции, он же по совместительству Верховный Главнокомандующий, он же главное лицо, несущее ответственность за безопасность и оборону Украины.

И если поначалу у большинства наших соотечественников анонсированная П.Порошенко угроза прямого вторжения со стороны Российской Федерации вызывала ощутимую тревогу, то уже к появлению в официальных СМИ третьего по счету варианта президентского указа о введении военного положения, утвержденного через два дня после внеочередного заседания Верховной Рады, начало складываться впечатление, что гражданам страны, как и народным депутатам, отведена роль зрителей в шоу Трумана с участием главы государства, который одновременно присутствует в этом действе как актер и режиссер.

Стоит ли говорить о профессионализме главного спикера, если в искренности его слов засомневались даже депутаты из самого близкого президентского окружения, ограничив военное положение 30-дневным сроком и территорией 10 областей? Хотя с точки зрения юриспруденции существуют сомнения в наличии полномочий у Верховной Рады ограничивать законодательным актом территорию, где вводится военное положение без отражения этой позиции в указе президента.

Единственное, о чем хотелось попросить президента, его окружение, военное командование, а также органы государственной и исполнительной власти, — перестаньте генерить фейковую новостную ленту и вернитесь к исполнению своих обязанностей по реальной подготовке армии, экономики и гражданского населения к адекватным и достаточным действиям для предотвращения внешней агрессии и ее пресечения.

Матрица действий органов исполнительной власти и военного командования в условиях военного положения детально описана в существующих документах оборонного планирования, хотя и складывается впечатление, что наши государственные мужи этих документов не видели. А посему, не раскрывая государственной тайны, напомним им некоторые их обязанности.

Ставка больше чем жизнь!

Учитывая, что большая часть аргументов для обоснования необходимости введения военного положения была озвучена президентом в ходе различного рода мероприятий и ток-шоу, сошлемся на некоторые публичные высказывания П.Порошенко. Оказывается, Петр Алексеевич стремился, цитирую: "защитить украинского воина. Защитить законодательно, предоставив ему право применять оружие за пределами операции Объединенных сил, где оружие применяется на основании закона про деоккупацию Донбасса. Защитить его конституционно". Вполне серьезное намерение! Однако в статье 10 этого же закона указано, что в случае расширения вооруженной агрессии Российской Федерации за пределы Автономной республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей для ее отражения и сдерживания в любое время и на любой части территории Украины привлекаются и используются силы и средства, предусмотренные этим законом. И никто не ограничивает возможности вооруженных сил и созданных в соответствии с законом вооруженных формирований по использованию оружия и своевременного реагирования на российскую агрессию. А посему основной аргумент президента для введения военного положения попросту отпал.

Анализ осуществляемых в настоящее время силовыми структурами, министерствами и ведомствами мероприятий по введению и обеспечению режима военного положения вообще наталкивает на мысль, что украинские чиновники не ощущают нарастающей угрозы российской агрессии и не очень спешат реализовывать указ президента по введению военного положения.

Так, председатель Верховной Рады подписывает закон об утверждении этого указа два дня спустя после принятия парламентом, после возвращения из зарубежной поездки. Еще через шесть дней в Минобороны собирается некая комиссия по подготовке проекта плана выполнения президентского указа, который лишь 5 декабря 2018 г. утвержден на заседании Кабинета министров.

Финальный аккорд в введении военного положения сделало правительство, которое своим распоряжением от 12 декабря т.г. дало ему "зеленый свет", утвердив собственный план по проведению упомянутых мероприятий, правда, даже не заморачиваясь тем обстоятельством, что истекла почти половина срока, отведенного парламентом на подготовку к пресечению широкомасштабного вторжения российского агрессора на территорию Украины.

Является ли такая "медлительность" КМУ недопустимой в сегодняшних условиях халатностью, демонстрацией недоверия президенту или дремучим непрофессионализмом? Я все же склонен считать, что последнее обстоятельство может быть в этом ряду определяющим.

Напомню премьер-министру, что в марте 2014 г. министр КМУ О.Семерак, который теперь охраняет окружающую среду, своим приказом ликвидировал в Секретариате правительства сектор мобилизационной работы, фактически завершив начатое в 2010 г. правительством Н.Азарова уничтожение системы управления мобилизационной подготовкой, проведения мобилизации национальной экономики и жизнеобеспечения населения в условиях особого периода. Может поэтому в Кабинете министров не знают, что для особого периода существует разработанный в мирное время типовой план введения и обеспечения мероприятий правового режима военного положения, для уточнения показателей которого достаточно нескольких часов, а не 15 суток, как в нашем случае.

Даже если военное положение вводится на некоторой части страны, то в мобилизационных мероприятиях участвуют все органы государственной и исполнительной власти, независимо от их местонахождения. Вся машина государственной и исполнительной власти была обязана заработать как часы, обеспечивая вооруженные силы всем необходимым для отражения агрессии, загружая заводы и предприятия оборонным заказом, одновременно обеспечивая поддержание жизнеспособности населения. Совпадает ли демонстрируемая на сегодняшний день различными военными чинами телевизионная картинка напряженной подготовки к российской агрессии с реальным положением дел? Если ситуация в этой сфере к концу следующей недели кардинальным образом не изменится, то на повестке дня встанет вопрос о несостоятельности военно-политического руководства страны по организации защиты территориальной целостности и суверенитета Украины.

Упустил президент страны еще одну уникальную возможность — "обкатать" в условиях военного положения коллегиальный орган военного руководства обороной государства, возможность создания которого предусмотрена в новоиспеченном Законе "О национальной безопасности". В Законе "Об обороне" этот орган назывался Ставкой Верховного Главнокомандующего. На сегодняшний день часть функций коллегиального органа военного руководства обороной взял на себя созданный при Минобороны координационный центр взаимодействия органов исполнительной власти и военного командования, некие пункты управления и еще оперативная группа, которые обеспечивают военно-политическое руководство, управляют поставками вооружений и военной техники, а также обеспечением материальными ресурсами. Весь этот управленческий конгломерат якобы должен оперативно решать проблемы, которые ставят перед Минобороны военное руководство, военное командование и генеральный штаб. Целесообразность создания такой структуры в Минобороны практически полностью перечеркивает состоятельность самого военного ведомства как центрального органа исполнительной власти и органа военного управления обеспечить свои прямые функции как в мирное время, так и во время особого периода.

Ликбез для военного положения на региональном уровне…

Никак не могу согласиться с президентом, что военное положение не коснется ни одного гражданского человека. Еще как коснется! Это в первую очередь касается не ограничения прав гражданского населения, а, наоборот, защиты наших гражданских прав по обеспечению личной безопасности. А для этого не надо заставлять начальника генерального штаба с указкой выходить на ток-шоу и демонстрировать места скопления военнослужащих и техники возле украинского кордона. Информационный ресурс необходимо сосредоточить на информировании населения о действиях при военном положении. Людям нужны подробные объяснения: Куда идти? Где пункты сбора? По какому сигналу? Где врачи? Что с собой брать? Где продукты? Где бомбоубежища? Гражданское население нужно готовить к действиям в условиях военного положения и в случае агрессии! Самый элементарный вопрос — работа систем оповещения в этих условиях. Есть уверенность, что при отсутствии мобильной связи и телевизионного сигнала система оповещения населения может функционировать?

Еще один существенный аспект обеспечения режима военного положения в регионах Украины — организация территориальной обороны. Прямая обязанность президента страны — осуществление стратегического руководства территориальной обороной. Напомню Верховному Главнокомандующему, что подробный алгоритм действий в этой ситуации описан в секретном указе президента №406 от 23 сентября 2016 г. Один из пунктов предусматривает издание соответствующих директив по развертыванию территориальной обороны для обеспечения правового режима военного положения, прикрытия важных объектов и обеспечения стратегического развертывания войск. Можно хотя бы на некоторых направлениях возможного нападения противника попытаться реализовать этот алгоритм, отработать схему управления и координации действий основных сил и подразделений территориальной обороны? Кстати, на принятие СНБО решения и доведения до правительства показателей материального, финансового, кадрового, организационного обеспечения разворачивания территориальной обороны отводится не более суток с момента введения режима военного положения.

А как будет осуществляться в условиях внешней агрессии оказание медицинской помощи военнослужащим и населению? Хоть одну попытку разворачивания территориальной госпитальной базы Минздрав предпринял?

Переведена ли система государственных резервов на функционирование в условиях военного положения? Смогут ли еще не разворованные предприятия Госрезерва Украины обеспечить в случае необходимости население первоочередными продуктами питания? В состоянии ли государственная машина за оставшуюся неделю восстановить или хотя бы частично пополнить в случае необходимости военные, оперативные, стратегические запасы (ГСМ, лекарства, продукты и т.д.). Понятно, что в условиях войны оперативно закупить и транспортировать необходимые ресурсы чрезвычайно сложно. А как обстоят дела с материальными ценностями мобилизационного резерва? Завершена ли их инвентаризация, или уже в закромах ничего не осталось? Судя по тому, что правительство не очень спешит рассматривать вопросы дополнительного финансирования и перераспределения средств государственного бюджета на обеспечение введения режима военного положения, то, по всей вероятности, реальных действий в этом плане ждать не приходится.

О военном положении для правительственных чиновников…

Единственный, кто из государственных мужей спокойно относится к введению военного положения, это премьер-министр В.Гройсман. Или что-то знает или не осознал серьезности угрозы полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации. А как же еще оценить его слова относительно того, что режим военного положения может быть досрочно прекращен?

Так выходит, что страна в рекордные сроки успела подготовиться к российской агрессии, а экономика Украины готова к переходу на функционирование в условиях особого периода?

Прямая обязанность правительства — провести уточнение и корректировки мобилизационного плана страны, а также мобилизационного плана национальной экономики с учетом того, что военное положение вводится в 10 областях Украины, и также известны предполагаемые направления нападения со стороны противника. Естественно, уже сегодня должен быть сверстан и бюджет страны на особый период.

Неужели правительству невдомек, что в настоящее время весь оборонно-промышленный комплекс должен быть переведен на работу в условиях особого периода? Не отдельные оборонные предприятия в 10 областях, а все предприятия Украины! Не может функционировать Харьковский бронетанковый завод в режиме военного положения, а поставщики комплектующих в других регионах — в условиях мирного времени. Все эти предприятия по производственным цепям требуют организации технического прикрытия и усиления их охраны. Такой же охраны требуют и все важнейшие объекты инфраструктуры (мосты, путепроводы, военные склады, аэропорты, гидроузлы, атомные станции и т.д.).

Особой проверки требует система управления национальной экономикой в условиях военного положения. Большинство загородных и заглубленных пунктов управления органов исполнительной власти Украины строилось еще во времена СССР, а посему высока вероятность того, что, в первую очередь, именно Россия нанесет удар по этим пунктам для дезорганизации функционирования правительства страны. Я не говорю уже о стабильном функционировании систем жизнеобеспечения этих объектов, наличии запасов питания, средств личной защиты, а самое основное — связи. На эти цели в государственном бюджете всегда выделялись мизерные средства.

Еще одна важнейшая задача — места рассредоточения и пути эвакуации населения. Эти мероприятия проводятся как на территориях, где введен режим военного положения, так и на территориях прилегающих и удаленных регионов страны.

О боевой готовности телевизионных экранов…

Судя по массовому появлению на эфирах высокопоставленных военных чиновников и президента, Ставка Верховного Главнокомандующего все же создана и перемещается по разным телестудиям.

Во время поздравления десантников глава государства заявляет, что принял решение передислоцировать "десантно-штурмовые войска на наиболее опасные места вдоль линии нашей границы для усиления оборонных возможностей". Странно, что П.Порошенко никто не подсказал, что такие подразделения используются в несколько иных целях.

Может быть, создание высшего коллегиального органа военного руководства обороной государства позволило бы избежать подобных, не совсем корректных, заявлений. Глава государства обязан осуществлять стратегическое руководство ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами через Генеральный штаб ВСУ путем издания приказов и директив по приведению ВСУ в высшие степени боевой готовности, организации и ведения территориальной обороны с целью обеспечения правового режима военного положения, частичного или полного стратегического развертывания ВСУ, проведение частичной или полной мобилизации и т.п.

Как мне кажется, нелишним было бы инициировать обращение к странам-партнерам, прежде всего в НАТО и ЕС, по поставкам в кратчайшие сроки ВСУ критических видов вооружений и военной техники (ВВТ) и товаров двойного назначения (средства противовоздушной обороны, самолеты, средства связи, разведки, РЭБ и т.д.) по номенклатуре, определенной Генеральным штабом.

А еще провести реальное, а не формальное, приведение армии в полную боевую готовность с призывом на весь период действия военного положения, а не на однодневные сборы, военнослужащих резерва первой оперативной очереди в части и подразделения постоянной готовности, силы специальных операций десантно-штурмовые войска, части и подразделения разведки, РЭБ, связи.

Обоснованность введения военного положения могло бы подтвердить и принятие решения о возвращении в Украину военнослужащих, ВВТ, находящихся за рубежом. Одновременно отозвать военнослужащих из отпусков и остановить плановое увольнение из рядов ВСУ.

Органы военного управления всех уровней и части постоянной боевой готовности уже сегодня необходимо доукомплектовать личным составом и ВВТ до штатов военного времени.

В случае необходимости следует вывести части постоянной боевой готовности ВСУ в районы сосредоточения, приближенные к районам возможных боевых действий и приступить к подготовке к применению по назначению.

А еще -- начать призыв военнослужащих резерва и военнообязанных для комплектования частей и подразделений территориальной обороны, а не для краткосрочных сборов с ними.

Если в резервном фонде бюджета есть неизрасходованные средства, правительство должно неотложно принять решение об увеличении финансирования армии и правоохранительных органов не через перераспределение финансового ресурса между программами Минобороны по согласованию с правительством, а за счет дополнительного выделения средств из резервного фонда Кабмина, или срочно внести изменения в закон о госбюджете.

Хотя бы в некоторых районах страны необходимо назначить военно-гражданские администрации для проверки их эффективного функционирования в условиях военного положения.

В этой статье описаны лишь некоторые аспекты кризисного реагирования на главную угрозу — вероятность широкомасштабной агрессии Российской Федерации против Украины. К сожалению, со стороны власти мы видим на сегодня лишь нагнетание страстей и панических настроений, а не адекватных мероприятий по защите нашей с вами безопасности.