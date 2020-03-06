Осторожно, Крым. Скользко и больно

У кремлевских пропагандистов есть свой тематический календарь. Приближение весны знаменует появление фейков или политических заявлений о восстановлении подачи на полуостров днепровской воды. Более полувека затворы Каховского водохранилища открывались в апреле, и по Северо-Крымскому каналу шла вода, альтернативы которой нет до сих пор, потому что она покрывала 85% потребности полуострова в пресной воде. Без нее не может беспроблемно существовать ни аграрный сектор, ни крымская химия и прочая промышленность, ни сейчас уже — все возрастающий военный контингент российского оккупанта с обслуживающей инфраструктурой.

После смены власти в Украине в 2019-м тема воды стала для пропагандистов не сезонной — под начало поливного сезона, а круглогодичной. Не только потому, что дефицит воды с каждым годом растет, и самостоятельное решение этой проблемы — за пределами возможностей России, но и потому что надежды на уступчивость новой власти Украины большие и, видимо, небезосновательные.

Первое прощупывание реакции общества произошло в октябре 2019 года: председатель парламентского бюджетного комитета Юрий Аристов (фракция "Слуга народа") в разговоре с корреспондентом проекта "Схемы" Сергеем Андрушко сообщил о новой идее для пополнения бюджета — продавать воду "в Россию. В Крым".

"Была идея — продавать воду. Израильтяне продают воду практически в воюющую страну. Зарабатывают. То есть фактически они решают свои социальные проблемы за счет этого. Вот и у нас была идея, например продавать воду в Россию", — сказал Аристов, уточнив после повторного вопроса журналиста, что речь идет именно о поставках в Крым, который "конечно же, наш".

Волна негодования, поднявшаяся в медиа после обнародования этой оригинальной "бюджетообразующей" идеи, заставила Аристова оправдываться, дескать, это были лишь "поиски возможностей", и уверять, что "сейчас этот вопрос не обсуждается в принципе".

Не обсуждать вопрос не удается: щекотливая тема поставок днепровской воды в Крым, в которой украинские политики, как и в теме по Крыму в целом, явным образом дают слабину, вбрасывается в медиапространство не только российскими пропагандистами, она используется и в межпартийной борьбе в Украине. Рассмотрим на примере последнего месяца, как легко взбудоражить общественные настроения и расшатать ситуацию, когда у власти нет четкой публичной позиции, заявленной на высшем уровне, у политиков и членов правительства — элементарных знаний предмета обсуждений и международного гуманитарного права и/или моральных ограничений, а у медиа — профессиональных навыков и потребности проверять информацию.

Нынешняя зима в Крыму, как и во всей Украине, в целом выдалась теплой и сухой.

5 февраля 2020 года председатель "Госкомитета по водному хозяйству Крыма" Игорь Вайль заявил ТАСС, что из-за недостаточного количество осадков, в трех водохранилищах, из которых вода подается в Симферополь, осталось воды всего на 104 дня: "Ситуация не критическая, но напряженная".

"Мэрия" города взялась готовить график подачи воды. Эта новость, конечно же, мгновенно облетела СМИ и в России, и в Украине, бэкграундом-прицепом к которой была информация о прекращении Украиной поставки воды по Северо-Крымскому каналу. Только в украинских СМИ это было подтверждением мнения, что без Днепра Крыму не жить, а в российских — что Украина устроила едва ли не экоцид населения полуострова. Но в последующие сутки прошли обильные дожди, и дефицит был покрыт. Сообщалось, что водохранилища наполнены на треть и этого достаточно для удовлетворения потребностей населения. Но это уже никому не было интересно.

11 февраля. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в прямом включении из студии "Прямого".

"Если Путин будет требовать: "Я пойду на уступки по Донбассу, но дайте воду в Крым", какой будет ваша личная позиция?" — спрашивает у него Матвей Ганапольский, точно зная вес личной позиции Арахамии в переговорах с Путиным.

"Моя личная позиция — я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое пошел бы, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины. Если это будет такой обмен, что они отходят со всеми вооруженными формированиями в Ростов, и мы устанавливаем контроль над границей, то я на такое пошел бы", — ответил Арахамия.

"Заявление" главы президентского монобольшинства тут же начали обсуждать и критиковать в других эфирах. И залпом — поощрять: Виктор Медведчук дал интервью телеканалам "112 Украина", NewsOne, ZIK и "Интер", где заявил: "…для Украины было бы более выгодным подавать воду, продавать эту воду в Крым для того, чтобы, в том числе, улучшить экологическую ситуацию в Херсонской области". (Еще один фейк росСМИ, даже два: один говорит о заболочивании из-за "переливания излишка воды" в канале, другой — о засухе из-за закрытия канала.)

12 февраля на слова Арахамии откликнулся и спикер Путина — Дмитрий Песков, который после обычной мантры "торг по Крыму неуместен" дал понять, что по воде торговаться в Москве готовы: "Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению на коммерческой или на другой основе, они могут быть рассмотрены".

12 февраля. Андрей Ермак на первом брифинге в должности главы Офиса президента назвал заявление председателя фракции СН "личным мнением Давида Арахамии" и сказал, что никогда не обсуждал с российской стороной и, в частности с заместителем председателя АП Путина Дмитрием Козаком вопрос подачи днепровской воды в оккупированный Крым.

Но волну уже было не остановить, — она докатилась и до границы с оккупированным Крымом.

Там именно в этот день проходили мероприятия в рамках выездного заседания парламентского комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и Севастополе. В его программе, кроме посещения КПВВ "Чонгар" и "Чаплинка" и встреч с гражданами из Крыма, было еще и посещение дамбы — капитального сооружения, которое с 2017 года перекрывает доступ воды по Северо-Крымскому каналу в оккупированный Крым. Этого было достаточно, чтобы появились фейки "комиссия по Киеву инспектирует дамбу перед открытием воды в Крым", хотя почти за неделю до этого и "личной позиции" Арахамии постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич заявлял на опережение: "Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации. Выездное заседание комитета никак не связано с вопросом водоснабжения". Но комитету и его председателю все равно пришлось отбиваться и подавать специальное заявление.

13 февраля нардеп Вадим Новинский, удерживая тему в тренде, выступает с резким осуждением рекомендаций парламентского комитета по правам человека, реинтеграции и деоккупации ВОТ (в состав которого он входит вместе с Медведчуком и Рабиновичем) не восстанавливать подачу воды в Крым до его освобождения. При этом он говорит явную неправду, что речь идет о питьевой воде, и манипулирует нормами международного гуманитарного права (но кто его читал?).

Василий Артюшенко, ZN.UA

"Международное гуманитарное право, в частности ратифицированная Украиной четвертая Женевская конвенция и приложения к ней обязывают наше государство обеспечивать условия для сохранения жизни и здоровья мирного населения[...] Недопустимо, препятствуя обеспечению мирных граждан Украины жизненно важными ресурсами, говорить о том, что это необходимо для политического давления на Российскую Федерацию", — заявил Новинский, не уточняя, что речь идет о населении оккупированных РФ территорий Украины и о том, что IV Женевская конвенция ООН о защите гражданского населения предусматривает обязательства именно для страны-оккупанта.

24 февраля позицию Постпредства президента в АРК, но уже со ссылкой на его Офис, озвучила первый заместитель представителя президента Дарья Свиридова: "Официальная позиция представительства президента в АРК, и эта позиция коммуницирует с позицией Офиса президента Украины: никакую воду в Крым до деоккупации никто открывать не собирается".

Но сам президент Владимир Зеленский ни о заявлениях Аристова и Арахамии, ни о своей позиции по поводу возможности подачи/продажи воды оккупантам в Крыму публично не высказывался. Хотя был очень благоприятный случай, — 26 февраля он открывал речью форум Age of Crimea — "Время Крыма".

В то же время подкатила новая волна "зрады": бывший народный депутат Сергей Хлань распространил информацию о подготовке к передаче в управление частной компании ПАО "Воды Таврии" двух государственных каналов — Северо-Крымского и Каховского магистрального. По его версии, некоторые заинтересованные в Офисе президента лица плюс инвестор, которого Хлань отказался называть, планируют провести аферу со скрытой приватизацией, которая открывает возможность подачи воды в Крым. Непрямым свидетельством того, что с двумя каналами что-то не так, является правительственный проект нового Перечня государственных объектов, не подлежащих приватизации. Несмотря на стратегическое значение обеих водных артерий в пограничном с Крымом регионе, ни Северо-Крымского, ни Каховского магистрального каналов в проекте нет.

Но это еще не точно, поскольку в стране сменились премьер и правительство. И что они думают не только о воде, но и обо всем крымском клубке проблем в целом, можно только представить. Потому что новый премьер Денис Шмыгаль во время первого же публичного выхода поскользнулся и больно приземлился на первом же крымском вопросе. Прослушав его ответы несколько раз, склоняюсь к версии: пан Шмыгаль думал, что сейчас вода из Днепра в Крым подается, и поэтому настаивал: "…мы не перекроем воду для украинцев".

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это не вопросы торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, живущими в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе... Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина", — говорил Шмыгаль.

При этом он достаточно активно парировал народному депутату фракции партии "Голос" Юлии Клименко, заметившей, что Крым — оккупированная территория, превращенная Россией в военную базу, и обеспечивать ее должна страна-оккупант. На что премьер ответил: "Оккупант не может нести ответственность за украинцев, живущих там", — чем продемонстрировал полное незнание норм международного гуманитарного права. Или же знание их в интерпретации Новинского из разряда "Рабинович напел".

Такое впечатление, что все шесть лет оккупации Крыма, Севастополя пан Шмыгаль был не с нами. Ничего не читал о преследовании в Крыму украинцев, политических и этнических, о дискриминации крымских татар, о политических пленниках Кремля. Иначе он хотя бы раз натолкнулся на информацию об исках Украины против России по этому поводу в международных судах. О крымском сопротивлении оккупации, о Гражданской блокаде Крыма — товарной и энергетической, о перекрытии поставок воды еще в 2014 году. О закрытых портах и небе Крыма. И о том, что это — по сути единственные работающие ограничительные меры Украины против России за незаконную аннексию полуострова.

О да, после эфира Денис Шмыгаль опроверг себя в Facebook, перебросив ответственность на "не тот формат" ток-шоу, помешавший ему заявить позицию четко. Она, оказывается, следующая: "Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно... Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины".

Что остается в головах украинцев?

ZN.UA публикует данные социологического исследования, проведенного "Нью Имидж Груп" именно во время обострения "водной" темы — с 13 по 23 февраля 2020 года по заказу Украинского института будущего.

65% респондентов полностью согласны с утверждением, что "в Крыму произошло незаконное вторжение России, на данный момент Крым — территория Украины, оккупированная Россией".

Полностью несогласных с ним — всего 9% опрошенных.

Ровно столько же полностью согласны с утверждением, что Россия законно защищала в Крыму русскоязычных граждан, притесняемых Украиной.

61% опрошенных полностью не согласны с таким утверждением.

Елизавета Чижик, ZN.UA

При этом ответы на вопрос о возобновлении подачи в незаконно аннексированный Россией Крым днепровской воды распределились следующим образом:

Каждый третий респондент (35%) поддерживает идею возобновления поставок воды в оккупированный Крым, поскольку "там наши люди,этого требует гуманитарная и экологическая ситуация". Еще 17% поддерживают идею пана Аристова — "воду можно продавать, это выгодно".

Ощутимо меньше — 27% респондентов —не поддерживают идею возобновления поставок воды в Крым, поскольку это "облегчит России содержание оккупированного Крыма. Россия сама должна решать проблемы с водой".

Еще 13% не поддерживают возобновления водоснабжения, потому что это фактически будет признанием Крыма российским и отказом от него.

Елизавета Чижик, ZN.UA

Как я для себя объясняю такие алогичные, по моему мнению, данные: большинство опрошенных считают незаконной оккупацию Крыма и действия России, но каждый третий готов помогать ей содержать Крым, потому что там наши люди или же воду выгодно продавать?

Позитив в том, что люди на свободной территории воспринимают население на оккупированных землях Крыма как часть своего сообщества, — это "наши люди". Это важно, поскольку отдельные политики и в Украине, и — преимущественно — в России прилагают много усилий к тому, чтобы этой связи не существовало. Не буду останавливаться на клише о "сплошных предателях" или "вы в Украине никому не нужны". Это — важно, поскольку доказывает, что за шесть лет войны эту связь не удалось разорвать.

Многих, очевидно, шокирует, что каждый третий готов поставлять воду на оккупированную территорию — за деньги или по гуманитарным причинам. Но многие ли знают, что там действительно "гуманитарная и экологическая обстановка"? Вот новый премьер точно не знает. Пока что, надеюсь.

Елизавета Чижик, ZN.UA

Три орешка для Путина

О них он должен был сломать зубы, как только начал откусывать украинские территории в Крыму. Потому что на момент начала оккупации Крыма полуостров был абсолютно (то есть на 70–85 процентов) зависимым от поставок с "материка" Украины электроэнергии и пресной воды, в значительной степени — продовольствия. Мнение многих, кто полностью в теме: если бы постмайданная власть ввела хотя бы чрезвычайную ситуацию в АРК и Севастополе, прекратила поставки хотя бы электроэнергии, кремлевский блицкриг с "референдумом" и "вхождением в РФ" Крыма и Севастополя не произошел бы. Это даже без предусмотренных Конституцией и законом об обороне военных мер — исключительно задействовав ресурсные ограничения.

Но с Петром Порошенко и другими лидерами сцены Майдана договорились, — и Украина поставляла электроэнергию "Крымскому федеральному округу", завозила на территорию фейковой "СЭЗ "Крым" товары на миллиарды долларов вплоть до осени 2015 года, дав возможность Путину обустроить на захваченном полуострове новую мощную военно-морскую базу. Этот поток остановила лишь Гражданская блокада, инициированная Меджлисом крымскотатарского народа и поддержанная переселенцами из Крыма и бойцами добробатов. Но Путин сполна использовал фору в полтора года, полученную от Киева, поэтому два орешка он сгрыз. И даже мост построил.

Вот только с водой получился облом. И этот последний орешек ни продать, ни подарить Путину украинской власти уже никто не позволит. Если правительство Зеленского на это отважится, — оно получит невиданные акции протеста, в которых сойдутся очень разные, но одинаково злые на власть последних лет, люди. Граждане.

Поэтому хотелось бы посоветовать народным депутатам от СН еще раз съездить на выходные в Трускавец и послушать лекции профессионалов по основам международного гуманитарного права, поработать над стратегией деоккупации Крыма, почитать на ночь отчеты правозащитных организаций о ситуации на полуострове. По крайней мере, чтобы 18 марта во время крымских парламентских слушаний не наговорить глупостей, которые потом будет играть российская пропаганда.

И отдельная сфера знаний — какой же воды и для чего не хватает Крыму? Арифметика простая. Ежегодно до незаконной аннексии Россией Крыма, на полуостров подавалось в среднем 1–1,3 млрд кубометров воды. До 70% днепровской воды использовалось для орошения в сельском хозяйстве, 10 — использовала промышленность (больше всего — химические заводы северного Крыма — "Крымский титан" и Содовый завод Дмитрия Фирташа, завод "Бром"), и почти столько же (10–12 %) — использовалось как питьевая вода и для хозяйственных потребностей населения. Питьевую воду Крым собирал и продолжает собирать в водохранилищах, куда она идет из рек и горных источников. И по всем подсчетам — и оккупационных, и украинских учреждений — никакой гуманитарной катастрофы сейчас нет.

Но она может возникнуть, если Россия будет продолжать наращивать свой военный контингент в Крыму, осуществлять политику изменения структуры населения — поощрять россиян к переезду (что уже привело к росту населения в самых крупных городах), а также вести варварское "освоение" полуострова, уничтожающее его экологию.

По данным Министерства обороны Украины, с момента аннексии Россия утроила военный контингент на полуострове, а количество вооружений нарастила в 5–7 раз. На полуострове также появилось вооружение, которого не было до аннексии и наличие которого существенно меняет расстановку сил в регионе: до десяти кораблей и подводных лодок имеют в своем оснащении крылатые ракеты "Калибр" (дальность поражения — от 1,5 до 2,5 тыс. км), системы противовоздушной обороны С-400, береговые противокорабельные ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

Потребность в воде увеличивается со строительством каждой казармы и дома, каждой семьи, переехавшей в рамках госпрограммы, с каждым шале, мода на которые пошла у российских чиновников и бизнесменов, дерибанящих крымские земли.

При всех уверениях, что Россия справляется с водной проблемой в Крыму, очевидно, что это не так, потому что Путин ставит задачу решить ее до 2025 года, под программу заводятся очередные миллиарды. Но все, что можно было выжать из крымских источников, рек и из-под земли — уже выкачано, поэтому здесь остается один вариант, как в сказке про летучий корабль: "Построишь — куплю".

Есть ли вода на продажу?

Но у "прагматиков", пропагандирующих такой вариант, есть сильная оппозиция. Кроме крымчан — аграрии Херсонской области и в целом Юга Украины. Дело в том, что водных ресурсов в Украине с каждым годом глобального потепления все меньше. И ученые предостерегают — дефицит качественной воды уже на пороге.