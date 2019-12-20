Охота "слонов" на "ослов" в украинском сафари

Отчаянные дебаты 18 декабря, которые завершили 85-дневный марафон, стали наглядным свидетельством высокой поляризации политического класса и глубокого раскола американского общества. По точному высказыванию бывшего конгрессмена-республиканца Криса Кэннона, одного из управляющих импичментом в сенатских слушаниях в деле Билла Клинтона, страна разделилась на две воинствующие группы, одна из которых "носит бейсболку с надписью "Сделаем Америку сильной снова" и готова ударить несогласных, а другая — готова ударить за бейсболку с такой надписью".

Со словами "он не оставил нам выбора" спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси начала обсуждение двух пунктов обвинения — о злоупотреблении властью и о препятствовании работе Конгресса. Метафорически столкнулись две "правды". Демократы бьют в набат: дескать, если не сдержать Трампа с его монархическими посягательствами, то можно потерять Республику.

В свою очередь, республиканцы обвиняют оппонентов в непринятии Трампа и неуверенности в своих перспективах на грядущих выборах, чем якобы на самом деле обусловлено желание во что бы то ни стало отстранить от власти законно избранного президента, оспорив таким образом выбор 63 млн американцев. Адвокат президента в деле по обнародованию данных об уплаченных Трампом налогах (таких дел в судах сейчас три) дошел до того, что твердит о невозможности, благодаря иммунитету, привлечь действующего президента к ответственности, даже если тот выстрелит в кого-нибудь на 5-й авеню в самом центре Нью-Йорка. Кстати, оправдание каких-либо действий власти тем, что она пришла законным путем, — любимый в Кремле тезис в защите "легитимности" удобных политиков: от Виктора Януковича до Башара аль-Асада, не говоря уж о самом Владимире Путине, что бы тот ни совершил.

Почувствовал свою ответственность перед историей и сам Дональд Трамп, направив в преддверии голосования спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси неординарное письмо с изложением своей позиции. Хотя настоящим адресатом документа являются его нынешние сторонники и грядущие поколения, которые "через сто лет должны понять это дело и не допустить повторения такого в отношении другого президента". Трамп не только охарактеризовал действия демократов как предубежденный партийный "крестовый поход", являющийся "декларацией открытой войны против американской демократии", но и, традиционно, напал на самую г-жу Пелоси. По его мнению, больше, чем Отцов-основателей, она обидела американских верующих, ведь сказала, что молится за президента. Благодаря его содержанию и стилю, присущим исключительно Трампу, это письмо гарантированно попадет в исторические анналы, вероятно подвинув не менее колоритное октябрьское письмо президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Республиканцы единодушно голосовали против всех обвинений, а вот ряды оппонентов несколько дрогнули. Очевидно, что не аргументация Трампа изменила мнение двух демократов, голосовавших против обоих пунктов обвинения, и еще одного "осла", который, поддержав обвинение в злоупотреблении властью, проголосовал против пункта о препятствовании Конгрессу. Отступникам от партийной линии придется переизбираться на округах с ощутимой поддержкой Трампа. Один из них даже планирует изменить партийную принадлежность. Ренегаты не нашли в себе мужества присоединиться к десятку "молодых демократов", попавших в Конгресс из округов — вотчин Трампа, так что они могут потерять свои мандаты на выборах в следующем году. Особенно интересна позиция конгрессвумен от Мичигана Элизы Слоткин, которая, несмотря на бурную негативную реакцию, на встрече с избирателями заявила, что ее обязанность — защищать Конституцию. Впрочем, такая политическая и гражданская позиция понятна, ведь за плечами у нее служба в ЦРУ. Одним из важных результатов расследования и собственно импичмента стало то, что американцы увидели преданных и готовых идти на самопожертвование государственных служащих, дипломатов и военных.

Несмотря на озвученное желание лидера республиканского большинства в Сенате провести слушание быстрыми темпами и как можно скорее, контроль над ситуацией пока что остается в руках их оппонентов. Спикер Палаты представителей заявила, что не будет спешить определять управляющих импичментом нижней палаты, которые будут представлять дело в Сенате, пока республиканцы не обеспечат честный процесс. Понимая бесперспективность отстранения 45-го президента от должности, на что нужно голосование двумя третями в контролируемом республиканцами Сенате (53 против 47), Нэнси Пелоси пытается извлечь из импичмента максимум политической пользы в год выборов. По иронии судьбы, она использует такую же аргументацию, с помощью которой республиканские конгрессмены подвергали обструкции импичмент в Палате представителей. Большую старую партию могут ожидать неприятные сюрпризы, которые, впрочем, существенно диспозицию не меняют. Так, одним из управляющих импичментом от Палаты представителей может стать Джастин Амаш, непримиримый критик Трампа, покинувший ряды республиканцев в этом году и считающий себя независимым.

"Ослы" выставили требование принять одной резолюцией регламент слушаний и список свидетелей. "Слоны" настаивают на двух резолюциях, как это было во время рассмотрения дела Билла Клинтона, когда правила голосовались всем составом верхней палаты, а вот свидетели — по партийной принадлежности. Демократы предпочли бы вызвать в качестве свидетелей и.о. главы администрации Мика Малвейни и бывшего советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, а вот их оппоненты — Джозефа Байдена и информатора, который и запустил всю историю с импичментом. Поговаривают, что за пункты обвинений могут проголосовать, по меньшей мере, три сенатора-республиканца: Сьюзан Коллинз, которая в следующем году будет бороться за переизбрание в штате, в свое время поддержавшего Хиллари Клинтон; Мит Ромни, на предыдущих президентских гонках назвавший возможную номинацию Трампа мошенничеством; Лиза Мураковски от Аляски, которой будет нужна поддержка независимых и демократов на выборах в 2022 г.

Политический потенциал импичмента снижается при сохранении значительной поляризации общества. Так, по усредненным данным RCP, поддержка импичмента с октября, когда были зафиксированы наивысшие показатели (52,2%), снизилась в день голосования до 49%. Зато количество противников импичмента возросло на 2,4% — до 44,2%. Неприятие политики Трампа в целом несколько уменьшилось (51%), а поддержка — немного возросла (45%). Согласно опросу PEW Research, наиболее полярно, с точки зрения партийной ориентации, отношение к проблематике контроля над оружием (разрыв 57%), расовых вопросов (55), противодействия климатическим изменениям (48), социального обеспечения (46) и иммиграции (43%).

Декабрьский опрос USA Today/Suffolk подтвердил 3%-е преимущество Трампа над главным кандидатом в стане демократов. Тогда как остальные опросы и усредненные данные RCP продолжают прогнозировать победу Джозефу Байдену (48,4 против 44%). Тем временем бывший вице-президент с 28% поддержки остается лидером демократического лагеря, по которому с разрывом в 9% идет Берне Сандерс и в 13,2% — Элизабет Уоррен. Очевидно, что успехи "ослов" на выборах как президента, так и в Конгресс 2020 г. будут зависеть как от консолидации внутри партии (три года назад более левые сторонники Берне Сандерса, не поддержавшие Хиллари Клинтон, немного упростили задачу политическим оппонентам), так и от конструктивной и сбалансированной (опять об идеях Берне) повестки дня, в отличие от борьбы с самим Трампом.

На фоне положительных экономических показателей, а именно: исторически наиболее низкого уровня безработицы (3,5%), неплохих темпов роста ВВП (1,9% в третьем квартале), сугубо экономическая проблематика не будет доминировать на выборах. Исследование Surveymonkey свидетельствует, что лишь треть опрошенных будет руководствоваться экономической логикой, тогда как две трети — нет. И это неудивительно, ведь только 21% чувствуют ухудшение своего благосостояния за последние три года, тогда как треть демократов и две трети республиканцев почувствовали улучшение своего финансового состояния. Если не принимать во внимание вопросы рабочих мест и экономики в целом, самыми актуальными остаются вопросы системы здравоохранения (21%), иммиграции (15) и окружающей среды (13%).

До выборов еще довольно много времени, и фактор незавершенного импичмента и кампании против лидера гонок от демократов оценивать еще слишком рано. Впрочем, вторая каденция Дональда Трампа сейчас представляется весьма возможной. Похоже, информационные посылы республиканцев скорее находят отклик и конвертируются в поддержку со стороны избирателей, в частности и финансовую. С начала процедуры импичмента количество доноров Национального республиканского комитета увеличилось более чем на 600 тыс. человек, трое суток после объявления расследования принесли 15 млн долл. взносов, и только на прошлой неделе пожертвований малыми сумами (что свидетельствует о широте охвата средних граждан) поступило на 10 млн долл.

К сожалению, импичмент имеет не только сугубо внутриполитический аспект, но непосредственно касается и нас. Украина все это время была полем, на котором разворачивались межпартийные баталии. И перспектива сохранить за собой такой статус в поствыборный период совсем не радует.

Если этот сценарий реализуется, прежде всего останется фактор непрогнозируемости и спонтанности, умноженный на сформированное окружением, прежде всего Руди Джулиани, негативное отношение к Украине. Результатом вояжа личного адвоката президента в Киев стало создание "документальной" ленты в сенсационном стиле российского канала RENTV о "коррупции Байденов". Не кажется случайным обнародование народным депутатом Андреем Деркачом после встречи с Джулиани "Подписки о негласном сотрудничестве с КГБ с 1987 г.", якобы составленной Виктором Пинчуком. Мало верится, что выпускник Академии безопасности РФ (с 1995 г. — Академии ФСБ РФ) таким образом реализует политику декоммунизации. Скорее, такой шаг направлен на усиление негатива и привязку, в видении Джулиани и Трампа, украинского магната к демократам, которые были частыми гостями организованных им международных мероприятий, и Атлантического совета в частности. Взносы в этот аналитический центр могут стать подтверждением "заговора" с Дмитрием Альперовичем. Этот американский гражданин российского происхождения является владельцем компании Crowdstrike, которая доказала причастность к вмешательству в серверы Национального демократического комитета именно российских спецслужб. Республиканские сенаторы согласились с аргументами бывшей сотрудницы СНБ Фионы Хилл, что отрицание вмешательства Кремля и вместо этого притягивание за уши Украины является нарративом российских спецслужб. Однако же такое толкование довольно выгодно самому Трампу, и он его долгое время использовал.

Наверное, должны поразить Трампа и жертвенность и небывалый "героизм" в желании привести к финалу расследование дела "Бурисмы" и участия в ней Хантера Байдена бывшего генпрокурора Виктора Шокина, который, несмотря на отравление, дважды возвращался с того света.

Еще больший героизм проявил Юрий Луценко, попавший в тюрьму за "откровенную критику России", а также "вместе с женой и сыновьями отбивавший атаки российских танков, защищая украинский суверенитет". Общение с бывшими генпрокурорами дало основания Руди Джулиани утверждать, что отзыв посла США в Украине Мари Йованович был обоснован. Дескать, она блокировала выдачу украинским борцам с коррупцией виз в Соединенные Штаты, ведь они не могли передать соответствующие документы. И это при том, что в посольстве США в Киеве есть отдел, который отвечает за такое сотрудничество, а мировая дипломатическая практика вообще предусматривает передачу такого типа документов через свое министерство иностранных дел и свое посольство в стране пребывания. Уже не говоря о том, что скороспелый, но кратковременный сотрудник генпрокуратуры и посольства Украины в США Андрей Телиженко спокойно живет за океаном.

Такие мелочи, как получение другом Джулиани Львом Парнасом 1 млн долл. от швейцарского адвоката Дмитрия Фирташа, которого американцы привязывают к российской организованной преступности, точно не попадут в поле зрения хозяина Белого дома. Не поколеблют его веру в свою правоту и получение бывшим заместителем Пола Манафорта в предвыборном штабе Трампа Риком Гейтсом очередного вердикта за заговор против США и лжесвидетельство ФБР, а также запланированное на 28 января объявление приговора бывшему советнику по вопросам национальной безопасности Майклу Флинну за связи с россиянами во время избирательной кампании.

Чтобы не ставить в неудобное положение госсекретаря США Майка Помпео, который планирует посетить Киев 3–4 января, из Украины отзывают временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора. И вопрос не только в том, что "стойкий оловянный дипломат" создал наиболее подробную и логичную картинку событий, связанных с "альтернативной дипломатией" и "безумной задержкой военной помощи Украине". Где гарантии, что конфидент Трампа не намекнет украинскому руководству о желательном выполнении обещаний расследовать коррупцию в Украине, включая, конечно, и "Бурисму"? Если палка, наверное, благодаря хаотичному стилю Трампа, не сработала, то морковка в виде увеличения вооруженной помощи и гарантированного кредита МВФ вполне имеет шансы на успех.

На этой неделе Сенат принял и передал на подпись президенту оборонительный бюджет на 2020 г., который, в частности, предусматривает не только увеличение помощи Украине до 300 млн долл. (на 50 млн долл.), но и удвоение разрешенной суммы, которая может быть использована на приобретение летального оружия, список которого тоже был дополнен крылатыми ракетами для береговой охраны и противокорабельными ракетами. Министр обороны Марк Эспер заявил, что планирует удвоить затраты на военную программу обучения, которую считает критически важной долгосрочной инвестицией ради доброго партнерства. Бесспорно, на днях назначенный посол Украины в США Владимир Ельченко приложит силы к налаживанию (насколько это возможно в нынешних условиях) прагматичных отношений с хозяином Белого дома и его ближайшим окружением, а также к использованию новых возможностей, прежде всего в сфере безопасности. Этому будет способствовать и вероятное, по данным издания Politico, назначение послом в Украине генерал-майора Кита Дейтона. Но не усилится ли — после неудачного для демократов импичмента — нетрадиционное для политической и управленческой культуры влияние Трампа? Не будет ли он приглушать голоса профессионалов от государственной службы, дипломатии и военного дела? Этого никто не может предвидеть.

Акт об оборонительном бюджете, кроме того, содержит довольно неприятный для Кремля сюрприз — введение санкций в отношении стратегически важного для Путина "Северного потока—2", а также "Турецкого потока". А в среду сенатский комитет по международным отношениям проголосовал за проект закона о "Защите американской безопасности от кремлевской агрессии", предусматривающий, среди прочего, санкции против российских банков, окружения Путина, сектора информационно-коммуникационных технологий и даже суверенного долга РФ за вмешательство в работу демократических учреждений и кибератаки. Кроме того, предполагается создать Национальный смешанный центр противодействия гибридным угрозам.

Тем временем конгрессмены требуют от президента договориться с Москвой о продлении действия договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-ІІІ), срок действия которого подходит к концу в феврале 2021 г. В Кремле хотят этих разговоров, поскольку считают это возвратом России за стол крупных игроков. Именно ради продвижения идеи о невозможности обойтись без России в вопросах глобальной и региональной безопасности в Вашингтоне находился Сергей Лавров. Отрицая вмешательство российских спецслужб в выборы 2016 г. (с чем охотно соглашается Трамп, считая, что иначе это подрывает его легитимность), российский эмиссар привез извлеченную из советского нафталина идею договора о невмешательстве во внутренние дела друг друга. Неизвестно, по душе ли Трампу заморские идеи, принимая во внимание его увлечение личностью и стилем обладателя часов Hublot?

С точки зрения перспектив украино-американских отношений, грядущий год обещает быть нелегким. Впрочем, еще большие испытания могут ожидать нас и после 2020-го…