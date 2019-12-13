Оборонный заказ в "заказе"…

За последнее десятилетие не припомню в Украине ни одного министра обороны, который не начинал бы свою деятельность во главе ведомства с декларации о необходимости сокращения аппарата и урегулирования сферы закупок и оборонного заказа, называя этот процесс реформой.

Не стал исключением и новоиспеченный министр А.Загороднюк, вместе с народными депутатами от "Слуги народа" с проектом нового закона "Об оборонных закупках" он в спешке обскакал даже офис собственного патрона, готовивший новую редакцию закона "Об оборонном заказе". Свой законопроект Загороднюк предложил Банковой в качестве первоочередного законопроекта президента.

Авторы так спешили "протолкнуть" свои новации, что даже не обратили внимания на многочисленные правовые коллизии в законопроекте, в результате чего последний был отклонен депутатами в первом чтении и возвращен на доработку субъекту права законодательной инициативы.

22 и 27 ноября сего года на сайте Верховной Рады появляются еще два депутатских законопроекта по оборонным закупкам с одинаковым названием — один как альтернативный, а второй — доработанный. Офис же президента пока хранит по этому поводу гробовое молчание.

Законодательное поле и нормативно-правовое регулирование в сфере оборонного заказа функционирует уже добрых два десятка лет. Понятно, конечно, не без недостатков и коррупционных рисков, особенно с учетом отсутствия конкуренции среди производителей вооружений и военной техники, действующих по принципу — покупайте то, что есть, а не то, что вам необходимо! Все это сопровождается еще и существенными недостатками в оборонном планировании, что приводит к хроническому неосвоению выделяемых на эти цели бюджетных средств.

ZN.UA регулярно информировал читателей о существующих теневых схемах хищений материальных и финансовых государственных ресурсов в ходе выполнения оборонного заказа и проведения закупок материально-технических ресурсов для Вооруженных сил. Теперь же попытаемся раскрыть некоторые нюансы: кому и зачем понадобилось в конце текущего года в пожарном порядке сделать крутой замес существующего законодательства в сфере оборонного заказа и государственных закупок, камуфлируя этот процесс борьбой с коррупцией.

Дьявол кроется в деталях…

Основной мотив внесения законопроекта "Об оборонных закупках", зарегистрированного в Верховной Раде под №2398-д, кроется в первой же его статье, где определены некие международные специализированные организации, их представительства и аффилированные с ними лица как участники процесса оборонных закупок. Почему и в чьих интересах в тексте проекта закона упомянуто лишь Агентство НАТО по поддержке и поставкам и указывается программа правительства США "Международные военные продажи"? Если принципиально подходить к этому вопросу, то в законопроекте надо было бы прописать и другие международные организации, специализирующиеся на оборонных закупках и продажах. Не имеем ли мы дело с формированием закрытого клуба иностранных поставщиков из-за рубежа какого-нибудь отслужившего все сроки военного хлама, который, при нормальном развитии событий, должен быть утилизирован в стране пребывания? Может, напомнить министру А.Загороднюку весьма скандальную историю с покупкой британских б/у бронеавтомобилей SAXON для ВСУ? Пусть прочитает статью "Оборонный заказ или оборона в "заказе" (ZN.UA, март 2015 года). Наступаем на те же грабли? Кто-то еще верит в сказку, что нам продадут современные образцы вооружений и военной техники, особенно из США?

Более интересной эта история станет после ознакомления с проектом постановления правительства "О внесении изменении в постановление КМУ от 23 апреля 2014 года №117 "Об осуществлении предварительной оплаты товаров, работ и услуг, закупаемых за бюджетные средства", завизированным министром обороны А.Загороднюком и направленным на согласование в центральные органы исполнительной власти. Именно в этом проекте упомянуты те самые международные специализированные организации, которые фигурируют в тексте законопроекта "Об оборонных закупках". Самое главное, что именно для этих контрагентов предусматривается 100-процентная предоплата поставок. При этом предоплата в рамках сотрудничества с этими организациями переводится проектом постановления на постоянную и бессрочную основу! К сожалению министра обороны со товарищи, правительство на одном из последних заседаний вообще отменило постановление 117, существенно ограничив процедуру проведения предоплаты для закупок на средства государственного бюджета, закрыв таким образом еще одно "окно возможностей" для разворовывания бюджетных средств.

Инициаторы и авторы законопроекта, помимо усиления прозрачности оборонных закупок, обосновывая необходимость законодательного урегулирования, забрасывали общественность мишурой словоблудия о развитии научно-технического и технологического потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса, эффективного использования бюджетных средств, установлением общественного и демократического гражданского контроля над этой сферой. Однако, нет никаких гарантий, что военные чиновники не попытаются еще раз "пропихнуть" постановление правительства, предусматривающее 100 процентную предоплату для указанных в проекте закона иностранных торговых площадок, вытолкнув туда средства госбюджета на оборонные закупки и лишив тем самым возможности участия в них украинские предприятия.

Среди авторов указанных законопроектов не упоминаются штатные и нештатные сотрудники Минобороны и консультанты, проталкивающие идею законодательного закрепления за органом военного управления абсолютно несвойственной уникальной функции формирования государственной политики в одной из сфер государственных закупок — оборонных. Не секрет, что доныне политику в этой сфере формировало Минэкономики, реализовавшее проект по созданию системы электронных закупок, и под эгидой ЕС — проект создания централизованной закупочной организации. Никаких уникальных процедур этот законопроект не вводит. Как и не устанавливает специфических особенностей оборонных закупок. Неужели только мне видится, что целью этого акта должно быть создание системы эффективного обеспечения всех сил сектора безопасности и обороны, включая НАБУ и ГБР, о которых инициаторы законопроекта как-то позабыли?

А как Минобороны будет формировать политику оборонных закупок для СБУ, СВР, ГКАУ или МВД? Особенно в том, что касается разработки методологии формирования потребностей в товарах, работах и услугах оборонного назначения, оказания консультативной помощи заказчикам в планировании оборонных закупок и осуществления процедур закупок? Согласен, что опыт у Минобороны в этой сфере, судя по количеству уголовных производств в отношении чиновников оборонного ведомства, гораздо больше, чем у правоохранительных органов, являющихся на сегодня оборонными заказчиками, обеспечивающими свои подразделения разнообразными материально-техническими ресурсами, вооружением, военной и специальной техникой, программным обеспечением, спецсредствами.

Вместе с формированием политики в сфере оборонных закупок, Минобороны — единственное из ведомств в секторе обороны и безопасности, которое получает в этих законопроектах еще и право создания централизованной закупочной организации в сфере оборонных закупок. Вот так незатейливо вскрылась основная идея военных чиновников — объединить все финансовые потоки силовиков "в одних руках". Единственное, о чем позабыли господа, — это спросить, например, министра внутренних дел, согласен ли он поделиться своим финансовым "пирогом" с Минобороны?

Справедливости ради отмечу, что положения законопроекта об обязательных критериях оценки предложений участников торгов относительно цены, стоимости жизненного цикла изделий, локализации производства на территории Украины, для закупок в оборонной сфере являются действительно новациями, которые могут серьезно повлиять на приоритетность выбора исполнителя из числа именно отечественных предприятий.

Новая обертка старых схем…

Решит ли предлагаемое депутатами в проекте закона "Об оборонных закупках" тотальное рассекречивание информации о закупаемых Вооруженными силами и другими воинскими формированиями вооружения, военной и специальной техники, проблему разворовывания средств государственного бюджета? Могу ответить однозначно — не решит!

Самый яркий коррупционный пример в этом плане относится к каденции бывшего президента П.Порошенко и аффилированного с ним и его ближайшим окружением предприятием "Кузня на Рыбальском", которое через электронные закупки на площадках системы просто "купалось" в заказах по ремонту судов и двигателей украинских Военно-морских сил, даже не имея для этого соответствующих производственных мощностей и квалифицированного персонала. Вряд ли кто-нибудь заметил флагман ВМС "Гетьман Сагайдачный", идущий вблизи Киева по Днепру.

В электронной системе ProZorro есть сотни примеров несекретной информации о проведении торгов по ремонту и модернизации вооружений и военной техники. Но обнародование этих сведений никак не спасает от коррупционных проявлений. Я недавно писал об организации одним из предприятий ГК "Укроборонпром", ГП "Укроборонсервис", ремонта зенитно-ракетных комплексов С-300 на территории арендуемых сельских мастерских в Житомирской области, принадлежащих аффилированным лицам с одним из руководителей "Укроборонсервиса". Эта информация почерпнута из ProZorro. Там же есть достаточное количество сведений о проведении закупок упомянутым предприятием продуктов, гостиничных услуг и услуг по питанию сотрудников. Не на таких же сделках журналисты "отловили" заместителя директора "Укрспецэкспорта", который щедро платил "своему" ресторану якобы за питание иностранных делегаций?

Спешу разочаровать группу народных депутатов из "Слуги народа": замена термина "основные показатели оборонного заказа" термином "централизованный план закупок по закрытым процедурам" никак не повлияет на борьбу с коррупцией. Эта коррупция рождается не после утверждения Кабмином постановления плана закупок, а в большинстве своем еще задолго до его вынесения на рассмотрение правительства. Для тех, кто не в курсе, поясняю. Ни в одном постановлении правительства по оборонному заказу нет и малейшего упоминания о предприятиях, которые будут этот заказ исполнять. Но они там уже есть! Армия чиновников, потирая руки, уже провела переговоры и договорилась с будущими исполнителями о ценах, предоплатах, процентах и откатах. А если об условиях сделки не договорились, то появление такой позиции в правительственном документе маловероятно. Таким образом, когда министры голосуют за планы закупок, они голосуют и за теневые схемы, которые уже тщательно оговорены всеми участниками процесса.

Кстати, министр обороны может поинтересоваться у своего профильного заместителя, как проводилось недавнее перераспределение не освоенных бюджетных миллиардов гривен между предприятиями "Укроборонпрома". Кто и с кем проводил переговоры? Что покупали и по каким ценам? Почему дотянули до конца года? Как планировали закупки в рамках оборонного заказа?

В принципе, большинство этих вопросов рано или поздно зададут министру и его заместителю следователи. Именно по такому сценарию развиваются сегодня события по расследованию уголовного производства по закупке Нацгвардией вернувшихся в Украину морем "иракских БТР". Открою некоторые сомнительные детали этой закупки бронетехники, в которой виноватым делают стрелочника — руководителя в то время воинской части Нацгвардии. Командиру в/ч инкриминируют служебную халатность, поскольку при закупке БТР в их стоимость была включены средства на растаможивание возвращенной из-за рубежа техники, а также затраты на восстановление БТР после их транспортировки до Ирака. Деньги для контракта Нацгвардии и ГП ХКБМ были выделены по решению правительства А.Яценюка в апреле 2014 года из резервного фонда бюджета. Именно во время принятия КМУ этого решения один из присутствовавших на заседании представителей Нацгвардии задал премьер-министру А.Яценюку вопрос о включенных в цену изделий таможенных платежей и средств на восстановление бронетехники после транспортировки по морю. Можно поднять стенограмму того заседания, если ее не уничтожили, и выяснить, кто сказал "Поехали!" и взмахнул рукой. В мае 2017 года в статье "Золотая броня" я писал о необходимости исследовать вопрос о том, почему в стоимость БТР были включены затраты на таможенные платежи. На сегодняшний день следователи военной прокуратуры считают, что только по одному из эпизодов упомянутого уголовного производства госбюджету нанесен ущерб в сумме 25.6 млн гривен.

За период с момента покупки военной техники Нацгвардией уже сменилось два правительства. Теперь уже правительство А.Гончарука пытается наступить на грабли, оставленные Арсением Петровичем на ниве оборонного заказа. Почему никто из членов Кабинета министров при последнем внесении в гособоронзаказ изменений не задался вопросом: "А по какой причине почти 3 млрд гривен средств из и без того скудного государственного бюджета остались не израсходованными и в пожарном порядке проводится закупка, говоря словами высокого минобороновского чиновника, "того чего есть на предприятиях "Укроборонпрома"? Еще не ясно, как рождается коррупция?

Еще кое-что о коррупции...

После недавнего визита В.Зеленского в Харьков история, тянущаяся с мая 2015 года и связанная с невыполнением ХКБМ оборонного заказа в интересах Минобороны, обрела некоторую публичность.

Не буду опережать события и следователей Нацполиции, которые в рамках уголовного производства с марта 2018 года расследуют действия должностных лиц, причастных к срыву важнейшего оборонного заказа. Одних только процентов по кредитам для этого предприятия из государственного бюджета компенсировано на 300 млн гривен. Уже сегодня следователями установлено, что предприятие поставляло, а военные чиновники принимали изделия с серьезными конструкционными недостатками. Срок реализации контракта закончился. Предприятие находится почти в состоянии банкротства. Обороноспособности государства и бюджету нанесен ущерб. Кто виноват?

Не сомневаюсь, что аналогичные вопросы у следователей НАБУ возникли относительно поставки корпорацией "Богдан" в Минобороны непригодных для перевозки раненых санитарных автомобилей на сотни миллионов бюджетных средств. Как поговаривают в НАБУ, уголовное производство по этим фактам на следующей неделе должно попасть в зал суда.

Еще хуже обстоят дела у фигурантов уголовного производства по факту закупки Минобороны 120 мм минометов "Молот", разрывы которых повлекли за собой ранения и гибель военнослужащих.

В первом ряду на скамье подсудимых, конечно, должны находиться конкретные исполнители и те, кто сопровождал указанные контракты со стороны военного ведомства. Далее по ранжиру идут поставщики дефектных бронекорпусов и военной техники, а также чиновники Минобороны, которым функциональными обязанностями положено контролировать выполнение гособоронзаказа. За ними — министры, бывшие или действующие, а также профильные их заместители, т.е. те, кто вносил в Кабинет министров предложение о заведомо невыполнимом контракте и подписывал платежки по неисполненным пунктам оборонного заказа. А рядом, возможно, пока как свидетели, должны присутствовать руководители правительств, прошлых и настоящего.

Только после такого разворота событий хотя бы по одному уголовному производству можно говорить о прозрачности оборонных закупок и системной борьбе с коррупцией на всех уровнях иерархии военного руководства страны, включая и президента. Можем ли мы надеяться, что глава государства активно включится в борьбу с коррупционными проявлениями в Минобороны, если он, возможно, вообще не доверяет этому ведомству. А как тогда объяснить, что во время предпраздничного визита президента в Минобороны (по сообщению нашего источника в этом ведомстве) сотрудники Госохраны президента разоружили служащих Вооруженных сил (обычно охраняющих МО) и на время пребывания Верховного Главнокомандующего в Министерстве обороны заменили их охранниками президента. Не припоминаю подобной истории за все время существования независимой Украины.

Пока же все идет по накатанной колее...