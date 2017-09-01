Об энергетике угля и инертности покупателей

Когда в киевских кабинетах говорят об импорте энергетического угля из Соединенных Штатов, то подчеркивают, что контракт коммерческий.

В Вашингтоне акцентируют внимание на том, что таким образом США помогают Украине. На фоне антироссийского скандального шлейфа администрация президента Трампа демонстрирует американцам, что действует в интересах Америки, поддерживая Украину в стремлении избавиться от энергозависимости от РФ. И если с "побочными" целями сторон все ясно, то с самим контрактом и перспективой поставок — не совсем.

В конце августа — начале сентября в Украине ожидали министра энергетики США Рика Перри. И, в соответствии с анонсами Минэнергоугольпрома, первый энергетический уголь из США для государственной генерирующей компании "Центрэнерго". Министр энергетики Рик Перри отложил свой визит в Украину из-за проблем, связанных с тайфуном "Харви", разрушительные последствия которого для нефтегазодобывающих штатов США в регионе Мексиканского залива уже сравнивают с печально известным тайфуном "Катрин", который десять лет назад почти уничтожил Новый Орлеан.

Ждать ли Украине первой поставки энергетического угля из Соединенных Штатов, как долго и почему?

На неоднократные настойчивые попытки ZN.UA получить ответ хотя бы на эти вопросы в Минэнергоугольпроме Украины отделались двумя словами: "Информации нет". Возможно, такая пиар-дистрофия происходит потому, что ни у Минэнерго, ни у государственного "Центрэнерго" нет личной заинтересованности в угольном контракте с американцами?..

Россияне при этом не сдерживали эмоций. Дескать, американский уголь обойдется украинцам намного дороже, чем российский. Возможно, но не так критично, как уверяют в РФ. Вопрос же простой: нужно ли позволять агрессору контролировать энергобаланс Украины, в частности угольный?!

Контракт на поставку американского угля в Украину, безусловно, имеет политическую окраску. Официальный Киев ищет ниши, которые полезны нам и в которых заинтересованы Соединенные Штаты, и которые также могут смягчить отношение президента Трампа к украинской власти после скандала с Манафортом и способны продемонстрировать бизнес-Трампу практическую пользу сотрудничества с Украиной.

Так, как выяснило ZN.UA, цена американского угля могла быть меньше. Но здесь дело не во внешней политике, а в отсутствии системной внутренней политики. Если бы этот контракт был прогнозируемо долгосрочным, с четкой перспективой пролонгации хотя бы на следующий год, цена снизилась бы. Но, с одной стороны, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявляет о быстрой переориентации ТЭС на другое топливо вместо антрацита энергетической марки, с другой — "Центрэнерго" заключает контракт на импорт энергетического угля с американской XCoal.

Не Соединенным Штатам, а нам стоит четко определиться: или мы говорим о долгосрочном контракте на поставку энергетического угля из США (и не только), или практически занимаемся переводом украинских ТЭС на альтернативные марки угля, например газовый (марка "Г"), или вообще на альтернативное топливо. За последние три с половиной года на альтернативную марку угля начали переводить два блока ТЭС, да и то не государственные, а ДТЭКовские. Госпрограммой и бюджетом средства на анонсированную Насаликом масштабную и быструю модернизацию теплоэнергетики не предусмотрены. Мы и в дальнейшем будем делать вид, что верим просто заявлениям, и вместе с тем терять деньги, или же будем модернизировать ТЭС? Если речь идет о модернизации, то заключать долгосрочный контракт на поставки американского угля не имеет смысла. Все это понимают.

В поисках ответов ZN.UA обратилось к человеку, который на дипломатическом уровне был мотором угольного контракта с американской компанией XCoal, — к Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в США Валерию ЧАЛОМУ. Его ответы на наши вопросы многое объясняют, если учесть, что сугубо экономические вопросы мы задали дипломату.

ukrslovo.net Валерий Чалый

— Валерий Алексеевич, когда был заключен контракт на поставку 85 тыс. тонн угля (и какой именно марки?) между американской компанией XCoal Energy and Resources и украинской государственной энергогенерирующей компанией "Центрэнерго", которыев порт "Южный" должны были бы поступить в начале сентября 2017 г.?

— Контракт был заключен 14 июля 2017 г. Мы можем говорить только о том, что уже было озвучено компаниями, а именно: согласно условиям контракта до конца года можно ожидать поставку 700 тыс. т антрацитового энергетического угля из США. Было запланировано, что объем первой поставки составит 85 тыс. т. Но отправителям удалось быстро найти немного меньшее судно на 62 тыс. т, при загрузке которого я присутствовал вместе с американскими высокими должностными лицами. Судно с американским углем еще на прошлой неделе вышло из порта г. Балтимор, будет идти ориентировочно три недели, следовательно, где-то ближе к середине сентября можно ожидать его прибытия в порт "Южный".

Нужно отметить: этот контракт важен с точки зрения развития украино-американских торговых отношений, а в первую очередь он является еще одним шагом на пути диверсификации поставки энергетических ресурсов. Украина получает доступ к надежному и прозрачному источнику поставок угля из Соединенных Штатов.

— Заключены ли другие контракты на импорт угля из США, кем, когда, каких марок угля?

— Мы совместно с Министерством торговли США и Министерством энергетики США оказали содействие государственной компании "Центрэнерго", которая фактически осталась без отечественных поставщиков антрацитовой группы угля после того, как Россия захватила контроль над значительными запасами угля в Донбассе. Компания должна была искать варианты импорта угля. Российское направление по понятной причине остается неприемлемым для государственной компании. Поэтому, среди прочего, была отработана возможность поставки энергетического угля из США.

В июне текущего года состоялся визит в США делегации ПАО "Центрэнерго", были проведены переговоры с ведущими пенсильванскими угольными компаниями — Jeddo Coal, Blaschak Coal, Lehigh Anthracite Coal и XСoal, которые имеют возможность экспортировать энергетический уголь. Именно с последней удалось договориться по всем контрактным позициям.

Существуют ли договоренности у других украинских компаний о поставках именно энергетического угля из Соединенных Штатов, у нас информации пока нет, хотя, насколько нам известно, такой возможностью интересуется, в частности, ДТЭК. (Как недавно ZN.UA рассказали в ДТЭК, там изучают все возможности поставок энергетического угля антрацитовой группы, но об импорте энергетического угля из США пока речь не идет.)

Что же касается поставок угля из Соединенных Штатов в Украину в целом, в частности коксующегося для потребностей металлургического сектора, то, по американской статистике, такие поставки в Украину на протяжении последних лет происходят регулярно. Так, в 2015 г. было поставлено 2,5 млн т, в 2016 г. — 1,8 млн. По результатам первого полугодия 2017 г., объемы таких поставок увеличились на 42% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составили 1,3 млн т.

— Предусмотрена ли контрактом/контрактами отправка в Украину следующих партий антрацитового (энергетического) угля из США? Когда, в каких объемах, на каких условиях?

— Всей информацией, очевидно, владеет "Центрэнерго". То, что нам известно, — следующая партия угля должна быть большей, ориентировочно 120 тыс. т, и должна прибыть в Украину в начале октября. Можно ожидать прибытия одного-двух судов ежемесячно.

В случае успешного первого этапа сотрудничества, в следующем году Украина при потребности может закупить больше американского энергетического угля, речь шла об объемах до 2 млн т. Но все контрактные условия, объемы и цена — переговорный процесс двух хозяйствующих субъектов Украины и США.

Важно отметить, что партнер с американской стороны, компания XСoal, — надежный производитель и опытный экспортер угля. Компания рассчитывает на продолжительные отношения с украинской стороной. Рассматривает не только торговую составляющую, но и, что важно, инвестиционную тоже. Компания заинтересована в инвестировании в сектор угольной промышленности и газодобычи в нашей стране, сотрудничает с Американской торговой палатой в Украине.

— На ваш взгляд, какой будет стоимость американского угля, если он поступит в Украину, будет ли он конкурентоспособным с учетом других предложений для Украины?

— Озвученная цена на американский энергетический уголь (113 долл. за метрическую тонну) является компромиссной и была снижена от начального этапа переговоров. Переговорный процесс был довольно сложным. Уверен, что экономическая целесообразность хорошо просчитана специалистами "Центрэнерго", ведь к этому контракту приковано значительное внимание, в том числе России. С другой стороны, этим контрактом украинская компания обеспечивает диверсификацию поставок, открывая возможности широкого сотрудничества с американскими партнерами с привлечением американских технологий, опыта и инвестиционных возможностей. Поэтому мы можем говорить, что этот контракт выгоден для обеих сторон.

Главная особенность контракта — его прозрачность. Коммерческая служба Министерства торговли США полностью сопровождала переговорный процесс между "Центрэнерго" и XCoal. Национальная лаборатория Министерства энергетики США обеспечила оперативную проверку и сертификацию угля на предмет соответствия потребностям украинских ТЭС, в частности Трипольской, где планируется его использование. Следовательно, еще раз подчеркну, Украина получает доступ к надежному и прозрачному источнику поставки угля.

— Министр энергетики США отложил свой визит в Киев из-запоследствий урагана в нефтегазоносном регионе США — Техасе и Мексиканском заливе в целом. Продолжаютсялипереговоры на дипломатическом уровне о визите министра энергетики Рика Перри, и когда его можно ожидать в Украине?

— К сожалению, учитывая не зависящие от нас обстоятельства, министр энергетики США Рик Перри, который до этого трижды переизбирался губернатором штата Техас и в целом 14 лет возглавлял этот штат (дольше всех за всю историю штата), был вынужден внести коррективы в свой рабочий график и заняться вопросом преодоления последствий масштабного стихийного бедствия, ведь большая часть американской энергетической инфраструктуры находится в Техасе (нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы, электростанции, порты и т.п.).

Министерство энергетики США проинформировало нас о переносе его первого визита в Украину. Важно, что этот визит должен состояться и, надеемся, довольно скоро, ведь у Украины и США амбиционная повестка дня сотрудничества в энергетической сфере. Новые даты визита будут определяться с учетом графиков американской и украинской сторон, о дате визита будут информировать по дипломатическим каналам.

P.S. Как выяснило ZN.UA, к визиту министра энергетики США в Украину осторожно готовятся на октябрь 2017 г.