Минская инфекция. Возможны осложнения

Сегодня "виртуальный Минск" снова онлайн. И хотя Александр Лукашенко заявляет, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях" перед коронавирусом, и готов лично идти лечить пациентов от этой заразы, представители Трехсторонней контактной группы больше не рискуют пользоваться гостеприимством белорусского "бацьки" и продолжают свои заседания в режиме видеоконференций.

Казалось бы, неравнодушные к судьбам Родины украинцы хотя бы на время карантина могут вздохнуть с некоторым облегчением и не опасаться подписания злополучного Решения ТКГ об учреждении Консультативного совета (КС).

Увы, покой нам только снится. И хотя поднявшаяся в украинском обществе волна возмущения несколько остудила пыл "минской команды", намеревавшейся подписать решение о создании КС уже 25 марта (и зафиксировавших свои стремления личными автографами в Протоколе от 11 марта!) и эти планы и не были реализованы (что вызвало у Москвы и ее миньонов форменную истерику), тем не менее дискуссии о необходимости Консультативного совета продолжаются. В том числе, и в Украине. И то невероятное упорство, с которым идею создания данного органа отстаивают представители официального Киева, свидетельствует о том, что Москве, пожалуй, рановато прощаться с надеждами завести в ТКГ своего троянского коня, мастерски убедив "хохлов" в том, что это их собственный "троян".

Глава ОПУ Андрей Ермак защищает идею КС с ОРДЛО с не меньшим жаром, нежели родного брата в истории с записями Гео Лероса. Правда, консультативный совет он, прям по Фрейду, упрямо называет исключительно "координационным" (послушайте его брифинг от 31 марта). Не нужно быть филологом, чтобы понимать разницу между этими прилагательными.

"Веерные" обширные интервью вице-премьера — министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова — заполонили информпространство, появившись в течение последних двух недель сразу в нескольких СМИ. И хотя подобная информатака была бы куда логичнее до разразившегося вокруг Консультативного совета скандала, нежели после, сейчас она дает понимание хотя бы того, что власть, вопреки мнению значительной части общества, вовсе не намерена отказываться от своей сомнительной затеи.

Ну, и "вишенка на торте" — ответ президента Владимира Зеленского на электронную петицию, требовавшую "незамедлительно отозвать подписи представителя Украины и согласования руководителя Офиса президента Украины под Протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, состоявшегося в Минске 11 марта 2020 г.". Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов всего за пару недель. Дабы не мучить читателя юридическими изысками сотрудников ОП, готовивших ответ главы государства, перескажем его кратко: президент отказался удовлетворить требования петиции. Он также, по сути, подтвердил намерения продолжать работу над созданием КС: "Как предусматривается, Консультативный совет должен стать техническим инструментом с совещательными функциями в рамках политической подгруппы ТКГ…".

Что ж, как мудро заметил в интервью РБК-Украина Резников, "окончательное решение будет приниматься высшим политическим руководством страны, и оно будет брать на себя ответственность за это". Видимо, те, кто это решение сегодня готовит и подталкивает к нему президента, считают, что они, используя любимое выражение вице-премьера, "мимо проходили, случайно зашли". Зеленскому не стоит забывать об этом.

Голубями или "почтой мясников"?

Может ли решение о создании Консультативного совета быть подписано в условиях карантина, когда участники "минской группы" общаются лишь онлайн? Запросто! Слукавил господин Резников, когда две недели назад заявил в своем комментарии, что, мол, "никаких решений о создании подписано быть не может физически", поскольку "ТКГ происходит в формате видеоконференции". Это неправда.

ZN.UA озаботилось данным вопросом, изучило матчасть и поинтересовалось возможностью использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) при визировании международных документов. По поводу последней опции сразу же удовлетворим любопытство читателей: это невозможно. И хотя законодательство Украины приравнивает правовой статус ЭЦП к собственноручной подписи или печати, как разъяснили нам юристы-международники, при подписании международных договоров она не используется. Кроме того, на сегодня это даже технически было бы невозможно, поскольку Украина и Россия используют разные системы. Как подчеркнули консультировавшие ZN.UA эксперты, Украина работает, в первую очередь, с Европейским Союзом — с целью взаимного признания рынков электронных доверительных услуг, в том числе сертификатов и электронных подписей, и это является одним из украинских приоритетов в углублении отношений с Евросоюзом.

Что же касается реальных опций дистанционного подписания международных документов, то, как заметил один из наших опытных консультантов, "подписать можно что угодно, когда угодно и в каком угодно формате, главное — наличие политической воли сторон и подтверждение полномочий". В общем, у кого насколько хватит фантазии: хоть на границе можно встретиться и подписать в одном месте и в одно время, хоть один текст по очереди завизировать, хоть письмами или нотами обменяться.

На сегодня, по свидетельству профессионалов, существует несколько форм дистанционного заключения международных договоров Украины в том смысле, в котором данный термин используется в ЗУ "О международных договорах Украины": это соглашения в форме обмена нотами и соглашения, подписываемые с помощью дипломатических каналов. Говоря доступным языком — с помощью диппочты или известных почтовых компаний. Не секрет, что украинский МИД давно имеет договоры с ведущими почтовыми компаниями мира, которые и обеспечивают доставку нот, писем или других документов в случаях, когда по тем или иным причинам невозможно воспользоваться обычной диппочтой. Кстати, подобная практика широко использовалась, например, во время подготовки и проведения как президентских, так и парламентских выборов 2019 года.

А если речь идет не о международном договоре, а о чем-то вроде "минского протокола", который и сам президент не считает международным договором (о чем и сообщил, отвечая на электронную петицию), то подобные документы, по словам юристов-международников, подписываются согласно договоренности сторон. То есть, они могут хоть DHL использовать, хоть гонцов-марафонцев, почтовых голубей или "почту мясников" как встарь, главное — наличие политической воли сторон (или непротивление злу одной из них…).

Украинская история совсем недавно пополнилась весьма любопытным образчиком такой "договоренности сторон". Помните сагу о "формуле Штайнмайера" и придумку "виртуоза Минска" Мартина Сайдика, тогдашнего спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе? Для тех, кто потерялся в информационных вихрях последнего полугодия, напомним эту дивную историю.

Как Сайдик "Штайнмайера" подписал

Приснопамятный старик Сайдик тем еще затейником был…

Многими вещами запал он в душу украинцев. Но его "дембельский аккорд" — подписание украинской стороной "формулы Штайнмайера" в российской редакции — мы будем отхаркивать еще долго. Даже если переживем коронавирус.

Тогда, в конце лета 2019-го, Зе!президент зело в Париж на саммит "нормандской четверки" хотел. Рвался, можно сказать. А Кремль условие категорическое выставил — сначала фиксация на бумаге "формулы Штайнмайера", потом — "Норманди". Отправил тогда Зе!президент друга своего верного и помощника ретивого Андрея Ермака на встречу дипломатических советников "четверки" "порешать проблемы". Тот и "порешал".

Как поделился с нами много позднее один из западных источников, именно дипломатические советники согласовали тогда окончательный текст "формулы Штайнмайера", именно тогда в ней вдруг появилась российская "закладка" — слова "в целом" касательно признания ОБСЕ местных выборов в ОРДЛО соответствующими стандартам этой уважаемой организации. И в Минске перед участниками ТКГ на стол была положена уже именно эта, согласованная дипломатическими советниками, редакция "формулы Штайнмайера".

Но тут заартачился представитель Украины в ТКГ — Леонид Кучма. И формула ему никогда не нравилась ("Это вообще сдать нас с потрохами"), и подпись свою он на одном документе рядом с "представителями" ОРДО и ОРЛО ставить не хотел, памятуя, что на "Минске-2" оставили автографы не "представители" ОРДЛО, а просто некие персонажи по фамилии Захарченко и Плотницкий.

И тогда на авансцену вышел Мартин Сайдик. Не хотите свою подпись на одном документе вместе со всеми ставить? Любой каприз — за ваши нацинтересы. Будет вам пять документов. В результате, подписание пресловутой "формулы Штайнмайера" было организовано как подписание пяти писем почти идентичного содержания: четырех — на имя представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе М.Сайдика — от представителя Украины в ТКГ Л.Кучмы, от РФ — Б.Грызлова, "представителей" ОРДО и ОРЛО Н.Никоноровой и В.Дейнего соответственно и пятое письмо — от самого М.Сайдика на имя тогдашнего действующего председателя ОБСЕ М.Лайчака.

И хотя письмо с подписью Кучмы завершалось констатацией "Украинская сторона принимает текст этой формулы", по сути украинская сторона заодно зафиксировала свое согласие и с имплементацией данной формулы в украинское законодательство, поскольку в преамбуле "типового" письма на имя Сайдика, подсунутого Кучме, как бы невзначай упоминалось, что в "приложении к Вашему электронному сообщению от 13 сентября сего года среди участников Трехсторонней контактной группы был распространен <…> текст об имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство в следующей редакции…".

В результате, в Париже 9 декабря 2019 г. необходимость инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство признал на высоком международном уровне уже и президент Зеленский, присоединившись к политическому документу — совместному коммюнике лидеров "нормандской четверки".

Профессионалы, мнению которых ZN.UA доверяет, считают, что история подписания "формулы Штайнмайера" с участием Сайдика — "явная спецоперация" россиян.

Вы, кстати, никогда не интересовались биографией этого австрийского дипломата? Его жизнь тесно связана с СССР и Россией. Он много лет жил в Москве: учился в МГУ, служил в посольстве Австрии на разных должностях, возглавлял представительство одного из австрийских банков и был генеральным директором совместного предприятия в Якутске. Его семейные связи тоже весьма интересны: отец его жены 25 лет был членом Верховного суда Киргизской ССР, сестра жены — еще более известный советский деятель — зампредседателя Совета министров Киргизской ССР, министр иностранных дел, член Бюро Компартии Киргизии, председатель Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО, член коллегии МИД СССР — Роза Отунбаева, которую наверняка хорошо помнит старшее поколение наших читателей. Как вы думаете, проявляла ли интерес Лубянка к австрийскому дипломату — родственнику столь важных советских персон? Так что, как знать, возможно, предположения наших умудренных опытом собеседников и не предположения вовсе.

К чему этот подробный рассказ? Да к тому, что россияне играют вдолгую, терпеливо, не мытьем так катаньем стараясь достичь своих долгоиграющих и далеко идущих целей. Гэбистское государство годами и десятилетиями взращивает и прикармливает кадры за рубежом, внедряет нужных людей во все сферы жизни интересующих Москву государств (подробно об этом — в статье "Технология.ру для власти.Зе. Инициатива КозЕрмака"). Кто знает, какие "консервы" были "вскрыты" после ухода Сайдика? Через кого теперь реализуются российские задумки по "урегулированию в Донбассе"? Мы можем лишь строить догадки…

Российская дипломатия насчитывает столетия, а нынешние украинские "вершители судеб страны" презрительно отмахиваются от навыков и умений пусть и молодой, но за три десятилетия независимости Украины уже поднаторевшей в переговорных сражениях с россиянами дипломатии отечественной.

Неопытность в международном публичном праве нынешней "минско-нормандской" украинской команды, самоуверенность и переоценка собственных возможностей вкупе с недооценкой коварства россиян, плохим знанием их повадок и методов работы плюс убежденность, что с русскими можно "добазариться", могут принести Украине немало бед.

История с "формулой Штайнмайера", несколько лет назад задуманной всего лишь как часть процесса урегулирования, этап соответствующей "дорожной карты", причем далеко не первоочередной, наглядно демонстрирует, как устная договоренность на уровне дипломатических советников при игнорировании украинскими неофитами "незначительных мелочей" может стремительно превратиться в крайне невыгодные для Украины односторонние масштабные политические "обязы" на самом высоком уровне.

Так и изначально хорошая и, в общем-то здравая идея привлечь к работе в ТКГ временно перемещенных лиц, чтобы изменить баланс сил в "минской группе" и "ликвидировать монополию" непризнанных республик Донбасса на представление "отдельных районов Донецкой и Луганской областей", рискует стать огромной проблемой в случае ее извращения и создания пропихиваемого Москвой руками нынешней украинской "минско-нормандской" команды Консультативного совета.

О "полномочных представителях", косвенном согласии и Гондурасе

Неискушенному читателю, возможно, также могут показаться незначительными мелочи вроде "титрования" подписантов тех или иных международных документов. Какая, мол, разница, написано на "минском протоколе" от 11 марта, скажем, просто Н.Никонорова, "представитель ОРДО Н.Никонорова" или же "полномочный представитель отдельных районов Донецкой области Н.Никонорова"? Интересно ли кому-то, "с какого перепугу" (опять же, используя лексику вице-премьера Резникова) и с какими полномочиями свою подпись, сопроводив ее резолюцией "согласен", прямо под словами "полномочный представитель" ОРДО и ОРЛО поставил глава ОПУ Ермак, и, главное, чем это может Украине грозить?

Напрасно господин Резников отмахнулся от настойчивых вопросов дотошных журналистов РБК-Украина по поводу того, не подтвердила ли тем самым Украина руками Ермака полномочия Никоноровой и Дейнего, не предоставила ли им "юридическую субъектность". Он в который раз слукавил, заявив, что "Козак и Ермак ставили свои подписи, парафируя текст документа, а не свое согласие с тем, что там кто-то потом себя после этого подписал". Тем, кто "потом себя после этого подписал", был как раз Ермак, а вот "должности" Никоноровой и Дейнего были изначально впечатаны в Протокол заседания Трехсторонней контактной группы от 11 марта, и не только в конце — там, где подписи, но и в самом верху документа. После перечня участников черным по белому значится: "…с участием Полномочного представителя отдельных районов Донецкой области Н.Ю.Никоноровой и Полномочного представителя отдельных районов Луганской области В.Н.Дейнего".

Ермак не мог этого не видеть. И теперь представители Украины могут годами что угодно рассказывать, с чем на самом деле был согласен глава офиса украинского президента. Но россияне все равно будут трактовать это так, как им выгодно, — "со всем".

В связи со спорами о значимости или незначимости того, как были обозначены в "минском протоколе" персонажи с оккупированных территорий, маститые юристы говорят о таком юридическом понятии, как непрямое согласие, и приводят весьма поучительные примеры из практики международных судов. Поделимся с вами тремя из них.

Первый. Решение 1962 года Международного суда ООН. В ходе визита министра внутренних дел Таиланда на спорную территорию его встречал французский почетный караул с французским флагом. Министр не заявил протест против французского флага на своей земле. И суд постановил, что это (среди прочего) свидетельствует о согласии Таиланда с тем, что данная территория принадлежит Франции (сегодня — Камбодже).

Второй пример. Решение 1933 года Постоянной палаты международного правосудия. Норвегия оккупировала часть Гренландии, провозгласив ее "ничейной землей". Дания считала Гренландию своей полностью. Суд решил следующее: после заключения Норвегией международных договоров, в которых Гренландия названа территорией Дании, у Норвегии нет прав утверждать обратное.

Третий. Решение МС ООН 1960 года. Никарагуа просила отменить арбитражное решение короля Испании в ее территориальном споре с Гондурасом. Суд постановил, что Никарагуа утратила право ссылаться на недействительность решения, так как президент Никарагуа телеграммой поздравил президента Гондураса с принятием спорного решения, а само решение было опубликовано в официальной газете Никарагуа.

А теперь вспомним о том, что Ермак написал "согласен" и поставил свою подпись прямо под определением Никоноровой и Дейнего "полномочными представителями" ОРДО и ОРЛО.

Его коллега Резников всюду поясняет, что ОРДЛО и "ДНР/ЛНР" — это не одно и то же, что, безусловно, соответствует действительности.

Но запишем для наглядности, например, такое равенство: "министр иностранных дел "ДНР" = Н.Никонорова = полномочный представитель ОРДО. Правильно? Правильно. А теперь просто уберем из этой формулы фамилию. Что получим?

И кто-то продолжает оспаривать, что последними "минскими" манипуляциями россияне руками членов команды Зеленского продолжают легитимизировать и придавать субъектности "ЛНР" и "ДНР"?

* * *

Пока что от дальнейшего дрейфа вглубь российской повестки дня в вопросе Донбасса и очередных "минских водоворотов" Киев у родной пристани удерживают три "швартовых". Как ни удивительно, один из них — наши западные партнеры по "Норманди" Франция и Германия, свидетельство чего — истерический комментарий департамента информации и печати МИД России от 2 апреля, которым Москва, по сути, подтвердила отсутствие у Парижа и Берлина желания поддерживать идею Консультативного совета. По информации дипломатических источников ZN.UA, отношение обеих европейских столиц к "минским новеллам" в самом деле весьма осторожное, поскольку они опасаются утратить контроль над процессом урегулирования и рычаги влияния на РФ и предпочитают решать все важные вопросы в рамках "нормандского формата". Кроме того, наши западные партнеры всерьез опасаются нового бурного всплеска политических эмоций в Украине и срыва процесса урегулирования конфликта как такового.

Второй "швартовый", опять же, как ни удивятся многие, — это на сегодняшний день Леонид Кучма. Здоровьем представителю Украины весьма преклонных лет приходится заниматься все больше, и участие в ТКГ превратилось для Кучмы в ощутимую проблему. Да и за собственную репутацию, вполне можно предположить, он переживает. К слову, любопытно, почему в минском протоколе от 11 марта Кучма значится не как обычно — "представитель Украины в ТКГ", а лишь как "второй президент Украины"? Не потому ли, что он не получил на тот момент необходимых полномочий и соответствующих официальных директив? Как утверждают источники ZN.UA, директивы украинской делегации для работы в ТКГ 11 марта сего года были подписаны задним числом…

По мнению наших информированных собеседников, Путин очень хочет получить необходимые ему значимые результаты по Донбассу на момент проведения инициированного им саммита постоянных членов СБ ООН (по задумке Кремля, наилучшее время для этого — 75-я сессия ГА ООН, запланированная на 15–30 сентября в Нью-Йорке, если, конечно, пандемия коронавируса не внесет свои коррективы). Следовательно, он любыми способами будет стараться навязать Украине собственный план, в котором пресловутый Консультативный совет играет ключевую роль.

Поэтому на самом деле главный и самый надежный из трех "швартовых" канат, уже не единожды доказавший свою способность удерживать страну на избранном ею курсе, — это украинское гражданское общество, которое, несмотря на всю опасность охватившей планету пандемии, не должно утратить бдительности и упустить из виду постоянную опасность для Украины, приносимую дующими с северо-востока ледяными ветрами.