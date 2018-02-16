Махинации с ОВГЗ: что скрывают Порошенко и Гонтарева?

Этой статьей мы продолжаем серию опубликованных ранее материалов, посвященных махинациям с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Как я уже писал ранее, при Януковиче ОВГЗ впервые в истории Украины превратились в инструмент легализации и хранения украденных из бюджета коррупционных средств. По приблизительным подсчетам, с помощью этого инструмента ближайшему окружению беглого экс-президента Украины удалось вывести из страны около 5–6 млрд долл. Однако после Революции достоинства махинации с ОВГЗ не прекратились.

Новая власть помпезно отчиталась о конфискации 1,4 млрд долл. у связанных с "семьей" компаний, но при этом о судьбе остальных денег пока ничего не известно. Между тем даже данные из открытых источников свидетельствуют о том, что к махинациям с ОВГЗ в период правления Януковича были причастны структуры, связанные с Петром Порошенко и Валерией Гонтаревой. И это значит, что они не только несут ответственность за масштабную коррупцию, но и прекрасно осведомлены о том, сколько именно было украдено и как эти деньги можно вернуть. Давайте разберемся в этом вопросе более детально.

Группа "Инвестиционный капитал Украина" (ICU) была создана в июне 2006 г. Она предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами. В ICU вошли КУА "Инвестиционный капитал Украина", инвестиционная компания с таким же названием, а с 2013 г. — также и банк "Авангард". Одним из соучредителей КУА был муж Валерии Гонтаревой — Олег Гонтарев, поэтому вполне логично, что ICU возглавила Валерия Алексеевна. Управляла компанией она довольно успешно. Под ее руководством финансовая группа быстро заняла шестое место по объемам инвестиционных сделок в Украине.

Такому успеху ICU поспособствовало тесное сотрудничество Гонтаревой с заместителем председателя российского "ВТБ Банка" Юрием Соловьевым. Его жене Галине Улютиной принадлежала четверть группы. Гонтарева связь с Соловьевым скрывала, и правда открылась только в 2016 г., когда разгорелся панамский офшорный скандал. Согласно документам Mossack Fonseca, в декабре 2013-го офшорная компания Юрия Соловьева Quillas Equities давала заем в 10 млн долл. другому офшору — Keranto Holdings Ltd. Средства были переведены на счета Keranto в кипрскую дочернюю фирму ВТБ — RCB Cyprus. В договоре указан почтовый адрес Keranto, совпадающий с центральным офисом ICU в киевском бизнес-центре "Леонардо". К тому же сделку сопровождал Дмитрий Недельчев, который на сайте ICU значился как специалист операционного управления и член инвестиционного комитета.

После прихода к власти Виктора Януковича и его команды показатели компании ICU только улучшились. В 2011-м по количеству заключенных сделок с ОВГЗ на первом месте расположился "Эрсте Банк" (9,85%), на втором месте с результатом 8,84% — украинский филиал "Сбербанка России", а на третьем — компания "Инвестиционный капитал Украина", осуществившая 5,99% всех сделок с внутренними гособлигациями на биржевом и внебиржевом рынках. В 2012 г. компания Гонтаревой и вовсе стала лидером по количеству сделок с ОВГЗ с долей 10,29%. Кроме того, на девятом месте в рейтинге оказалась компания "Фондовый актив", которая также была связана с ICU. Эта компания являлась одним из акционеров банка "Авангард", принадлежавшего собственникам ICU.

В 2013-м ICU сохранила первое место в рэнкинге торговцев ОВГЗ, при этом существенно нарастила долю — до 28,69% от общего количества сделок на биржевом и внебиржевом рынках. Вторая позиция сохранилась за "Сбербанком России".

По итогам 2014–2015 гг. ICU продолжала сохранять лидерство среди торговцев ОВГЗ по количеству сделок, кроме того, все большее их количество стал проводить и аффилированный с ICU банк "Авангард". Еще через год компания ICU усилила свои позиции на рынке торговцев ОВГЗ до рекордных 34% от общего количества сделок на биржевом и внебиржевом рынках.

Таким образом, можно утверждать, что в период с 2011-го по 2016 г. имело место укрепление позиций ICU и выход этой компании на первое место по количеству сделок. Если в 2011 г. компания обеспечивала только 5,99% от общего числа сделок, то в 2016-м ее показатели постепенно доросли до 34,7%.

Разумеется, при таких показателях эта структура не могла не участвовать в коррупционных махинациях "семьи". Выглядели они следующим образом. 21 января 2014 г. ICU купила у Ощадбанка облигации Минфина для своего клиента — кипрского офшора Westal Holdings Ltd на сумму 72,9 млн грн. А уже через три недели продала эти же ценные бумаги Ощадбанку назад за 78,3 млн грн. На этой нехитрой сделке махинаторам удалось заработать 5,4 млн грн. Особую пикантность этой схеме придавал тот факт, что офшор Westal Holdings Ltd владел 99,99% акций банка "Авангард" и принадлежал собственникам компании ICU Константину Стеценко и Макару Пасенюку. В 2013–2014 гг. среди владельцев офшора значилась и Валерия Гонтарева.

С середины 2014 г. в СМИ стали появляться публикации о махинациях с государственными ценными бумагами со стороны компании ICU. 24 ноября 2014 г. сообщалось, что член комитета по иностранным делам Палаты представителей США Стив Стокман обратился в Исследовательскую службу Конгресса с просьбой расследовать факты коррупции и махинаций с госсредствами в Украине. В частности, конгрессмен упоминал о махинациях бывших украинских чиновников с валютными ОВГЗ. Те вкладывали похищенные из госбюджета средства в государственные ценные бумаги, покупая их через посредника в Ощадбанке. Права требования по этим ОВГЗ затем передавались офшорным компаниям. В некоторых сделках брокером выступала компания ICU…

По информации СМИ, при помощи ICU в интересах офшорных компаний транзитом через счета физлиц было осуществлено около трети сделок с валютными ОВГЗ. Их сумма составила почти 300 млн долл. В общей сложности валютных облигаций было продано примерно на

1 млрд долл.

5 ноября 2015 г. на сайте ostro.org сообщалось о махинациях с ОВГЗ: "Схема следующая: некий банк №1 продает, к примеру, 1000 ОВГЗ по заниженной цене посреднику, который далее несколько раз прогоняет эти ОВГЗ между фирмами-"прокладками". Теперь котировки ОВГЗ идут вверх, и банк №2, также через посредника, покупает эти ЦБ уже дороже номинала. Разницу участники схемы распределяют между собой. Главной площадкой, на которой оседают прибыли, сегодня являются либо ICU, либо связанный с В.Гонтаревой банк "Авангард".

1 ноября 2016 г. на сайте "Экономическая правда" была опубликована статья "Неприкасаемые торговцы. Кто и как помогал "семье" грабить госбанки", в которой автор Александр Моисеенко указывал, что окружению Виктора Януковича выводить деньги из госбанков помогали структуры, связанные с инвестиционной компанией ICU, которая уже несколько лет обслуживает Петра Порошенко. В статье отмечалось, что после Революции достоинства эти компании не перестали существовать и не понесли наказания. Автор делал вывод, что если раньше они работали в интересах "семьи" Януковича, то после революции стали обслуживать новых ситуативных клиентов.

"Компания "Фондовый актив" в ноябре 2014 г. приобрела в ходе приватизационного аукциона на Восточно-Европейской фондовой бирже 25% госпакета акций "Винницаоблэнерго". А в начале 2015 г. эти акции попали в портфель к ICU", — говорилось в статье.

В ответ на все изобличающие публикации в СМИ Валерия Гонтарева осенью 2016-го опубликовала на сайте НБУ официальное заявление, в котором указывала, что все действия совершались ею и компанией ICU в рамках действующего законодательства. Однако оправдания Гонтаревой выглядели неубедительно. Факты упрямо подтверждают, что компания ICU была активным участником различных "черных" схем с оборотом ОВГЗ в период президентства Януковича. Но несмотря на этот факт, после революции Валерия Гонтарева получила пост главы НБУ, то есть по сути заняла место Арбузова как главный человек по ОВГЗ в Украине, а компания ICU увеличила свою долю на рынке до 34,7%.

Знал ли о происходившем Петр Порошенко, и как определить степень его ответственности? Ответы на эти вопросы очевидны. Разумеется, как министр экономики в правительстве Азарова, коим тогда являлся Порошенко, он не мог не знать о том, какие махинации прокручивают с ОВГЗ представители высшего руководства страны. Кроме того, связь Гонтаревой, ICU и Порошенко не скрывается (именно ICU занималась продажей "Рошена"), поэтому действующий президент, бесспорно, был осведомлен о всех коррупционно опасных схемах этой компании. В период президентства Януковича Порошенко являлся косвенным участником процесса обращения ОВГЗ и прекрасно понимал природу происхождения накопленных в валютных и индексационных ОВГЗ средств.

Любопытен и такой эпизод. Сразу после революции, 24 февраля 2014 г., новым председателем НБУ был назначен Степан Кубив. Его кандидатуру пролоббировал новый премьер-министр Арсений Яценюк, с которым Кубив был знаком еще с 1998 г. по работе в банковском секторе. Однако Кубив практически не проводил операций с облигациями. Первое успешное размещение ОВГЗ новой властью состоялось только 27 и 29 мая 2014 г. — тогда было привлечено 254 млн долл. США на 30 дней по низкой процентной ставке в 3%. Вскоре после этого новым президентом на пост председателя НБУ была назначена Валерия Гонтарева.

В 2014 г. в прессе упоминалось о проведении некоего расследования по махинациям с ОВГЗ, инициированного Кубивым. Из НБУ Кубив перешел в Верховную Раду, причем по спискам БПП. А позже стал представителем президента в ВР. Как бы там ни было, но ни о каких расследованиях, связанных с ОВГЗ, Кубив больше не вспоминал.

Назначение на должность главы НБУ Валерии Гонтаревой означало для нее, как и для Порошенко, непосредственный контроль над обращением и эмиссией ОВГЗ. А кроме того, гарантировало, что вопрос о возможных махинациях подниматься не будет.

По этим и другим эпизодам были открыты уголовные производства (№42016000000002914, 42016000000003033 и 12013220540000400), в частности, расследующие нерыночные контракты, подписанные сотрудниками госбанков в интересах других структур и дилерских договоров. В материалах дел фигурирует "Инвестиционний Капитал Украина", и прокурору было дано добро на выемку документов.

Вероятно, описанное выше темное прошлое и является основной причиной, по которой Гонтарева так долго занимала свой пост, а президент так и не назначил никого на ее место. По этой же причине мы можем утверждать, что при нынешнем президенте махинации Януковича и его окружения не будут расследованы правоохранительными органами в полной мере. Иначе, как говорится в известной поговорке, в ходе следствия можно выйти на самих себя…

Описанное выше в очередной раз доказывает, что среди представителей старых элит нет и не может быть не замешанных в коррупции политиков. Все украинские финансово-политические кланы тесно переплетены коррупционными связями. Все так или иначе сотрудничали, обслуживали друг друга, заключали ситуативные сделки и союзы. И Петр Порошенко, будучи ярким представителем украинского олигархата и лидером одной из крупных финансово-промышленных групп, не мог избежать участия в подобных делах.

Очевидно, что хотя бы частично освободиться от коррупционного ярма Украина сможет лишь тогда, когда произойдет реальная смена правящих элит, и старые кланы, сформированные в 90-е, в период правления Леонида Кучмы, будут отстранены от управления страной. До тех пор, пока этого не произойдет, рассчитывать на качественные изменения не стоит.