Лётное поле в тени "Краяна"

Еще совсем недавно страна следила за событиями, разворачивавшимися вокруг обвиняемых в коррупции мэра Одессы Геннадия Труханова и его подчиненных, и гадала, чем же все закончится.

И хотя нашумевшие дело не завершено, казалось, и так все ясно. Хотя вопросы оставались. Но после опубликованных записей разговоров Назара Холодницкого — прояснилось. Если записи действительно подлинные, а не смонтированные, как уверяет сам фигурант пленочного скандала, то услышанное — шокирует.

Геннадия Труханова велели не трогать. "Давай всех, кроме Труханова, до принятия позиции", — настаивал голос Холодницкого на пленках. По поводу заместителя мэра Павла Вугельмана тоже были слышны рекомендации: "Я думаю, что его еще больше, чем Труханова, не дадут"…

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры и его заместитель обсуждают, как действовать в отношении семи фигурантов дела по "Краяну", включая мэра, его зама, трех подчиненных, оценщицы имущества и представителя продавца. Решают, кого казнить, а кого миловать. Решают, как поступить: "По закону? Или…" Политика — на первом месте: "Он (то есть Труханов) держит город в украинских цветах", — слышен голос главы САП. Мол, непонятно, кто придет на его место. "Чтобы мы не нас...ли стране", — подытожил он.

Расследование НАБУ по "Краяну", выросшее в громкое коррупционное дело, задержание чиновников горрады и лично мэра Одессы, взятие их под стражу, продемонстрировало борьбу с казнокрадами. Однако затем страна увидела освобождение даже не под залог, а на поруки нардепов. Это что, постановочный спектакль? Режиссура Банковой?

На этом фоне любопытно, как же будут развиваться события. Ведь по Труханову есть еще одно дело-близнец. Оно было открыто в рамках того же уголовного производства, в том же 2016 году, что и дело по "Краяну". Эту сделку власти провернули первой, за месяц до решения по "новой" мэрии. Но о ней фактически ничего не было слышно. Хотя это дело — похлеще "Краяна".

Крутая махинация

Речь идет о покупке у ООО "Авиакомпания "Одесса" зданий и сооружений бывшего аэродрома "Застава" для расширения городского кладбища. Ведь мест для захоронений в Одессе катастрофически не хватает. Но все дело в том, что за ветхие строения на окраине (Тираспольское шоссе, 22-г) в районе Двух столбов (при въезде в город) общей площадью чуть более 6 тыс. кв. м Одесская мэрия выложила

неоправданно высокую сумму —146,85 млн грн. (Приблизительно одну тысячу долларов за 1 кв. м.) Хотя сами объекты были оценены в 15,6 млн.

Самое невероятное, что в цену была включена стоимость огромнейшего массива городской земли (140,87 га). Точнее, частичное право пользования земельным участком. ООО "Консалтинговая компания "Бюро оценки Стефанович" оценило это "право" в 131,17 млн. грн. Но "Авиакомпания "Одесса" хоть и пользовалась землей, за которую не вносила необходимую плату в бюджет, долгие годы пыталась взять в аренду или выкупить, но безуспешно. То есть горрада фактически купила свою же землю у себя самой.

О расследовании этого дела стало известно совсем недавно. Хотя в 2017 году скупая информация об обысках в мэрии в связи с покупкой зданий аэродрома "Застава" мелькала в СМИ. Судя по решениям Соломенского райсуда Киева, детективы агентства по согласованию с САП в феврале и марте этого года (решения от 15.02.2018 г. и 13.03.2018 г.) обратились в суд с требованием о получении доступа к банковским счетам, на которые поступили бюджетные средства от покупки зданий бывшего аэродрома. Но если на деньги, перечисленные фирмам по делу "Краяна", сразу был наложен арест, то деньги за покупку бывших объектов "Заставы" продавец — ООО "Авиакомпания "Одесса" — успел прокачать через счета нескольких компаний.

Когда все было уже сделано, возникла буря в стакане. И то после того, как в СМИ стали мелькать разоблачительные материалы, и группа народных депутатов отправила запрос в адрес руководителя НАБУ с просьбой привлечь к ответственности за разворовывание бюджетных средств должностных лиц Одесской мэрии по делу "Заставы" и "Краяна".

Прозрели и депутаты горрады, давшие добро на покупку. Когда сессия горрады рассматривала вопрос об объектах аэродрома, этого вопроса в повестке, размещенной на официальном сайте города, не было. Его внесли туда в день голосования. Поэтому депутаты вряд ли до конца понимали, за что же давили на кнопки. Впрочем, депутатскому большинству, голосующему по мановению трухановской палочки, и понимать не надо было. И привычная для власти тактика сделала свое дело.

Тень на плетень

Решение о покупке зданий и сооружений бывшего аэродрома у "Авиакомпании "Одесса" депутаты принимали в два этапа. Вначале они дали согласие на покупку и проведение независимой оценки для определения рыночной стоимости объектов. На это ушло пару минут. Мэр города Геннадий Труханов зачитал решение, и депутаты за него тут же проголосовали. Но когда спустя два с половиной месяца сессия утверждала размер выкупной цены и стало понятно, из чего она складывается, из уст депутатов прозвучал ряд недоуменных вопросов, связанных с землей.

Руководитель Юридического департамента горрады Инна Поповская согласилась, что ситуация парадоксальная. Но, тем не менее, стала рассказывать депутатам, что в ситуации, когда городу крайне необходима территория для расширения кладбища, горрада ничего поделать не может — кроме как выкупить объекты с возмещением их рыночной стоимости.

"ООО "Авиакомпания "Одесса" приобрела здания и сооружения бывшего аэропорта еще в начале 90-х, — поясняла она депутатам. — Среди них значится и взлетно-посадочная полоса, и территория для ее обслуживания. Фактически это земельный участок. Де-юре у них нет кадастрового номера, но по факту есть право собственности. Поэтому при оценке учитывалось право пользования территорией".

Она также поведала, что долгое время эта сделка 90-х обжаловалась по иску прокуратуры, но авиакомпания выигрывала суды. В дальнейшем возник спор между городом и авиакомпанией, но он закончился в 2010 г. мировым соглашением. Была достигнута договоренность по поводу права пользования на землю, и в дальнейшем авиакомпания обратилась в горраду с ходатайством о выделении ей этого участка. Однако участок не выделялся, поскольку по генплану города там значилось кладбище. "Но у компании действительно есть право собственности на здания и сооружения, и правоустанавливающие документы никто никогда не отменял", — заверяла она.

Юрист также отметила, что имеется текущий судебный спор между авиакомпанией и горрадой по генеральному плану города. И для обеспечения спора действие генплана в части расширения кладбища решением суда приостановлено до момента, пока горрада не решит вопрос выкупа у авиакомпании зданий и сооружений.

Однако все это далеко не так. В Едином госреестре судебных решений значится свыше 80 решений, связанных с делом по аэродрому "Застава", из которых вырисовывается совершенно иная картина.

На самом деле за 25 лет, в результате долгих судебных баталий, одни суды признавали право собственности на здания и сооружения бывшего аэропорта за "Авиакомпанией "Одесса", другие — за горрадой, которая считала бывший аэродром коммунальным имуществом.

Купить здания и сооружения, а точнее — весь аэродромный комплекс вместе со взлетной полосой и, заметьте, лётным полем (оно значилось в документах как отдельный объект), можно было только во времена развала Союза, в период дикой "прихватизации" госимущества, что, собственно, и произошло в 1991 году, когда были подписаны два договора купли-продажи зданий и сооружений бывшего аэропорта "Застава". Там была своя схема.

Одним словом — "прихватизация"

Сначала Одесский объединенный авиаотряд продал здания и сооружения бывшего аэропорта Экспериментальному производственному инновационному объединению (20.02.1991 г.). Затем это объединение (спустя полгода, 8.10.1991 г.) продало их созданной месяцем ранее "Авиакомпании "Одесса" за 815 тыс. рублей.

Иными словами, в период, когда лишь формировалась законодательная и нормативная база в сфере приватизации, принимались сырые правительственные решения по разгосударствлению госсобственности, разграничению государственного и коммунального имущества, эта сделка сразу вызвала много вопросов. Поэтому договоры купли-продажи вначале оспаривала транспортная прокуратура, затем прокуратура города и, конечно, сама горрада.

Словом, на момент, когда в 2016 году депутаты давали согласие на приобретение зданий и сооружений в коммунальную собственность, вердикты судов по искам как прокуратуры в интересах горрады, так и самой горрады к "Авиакомпании "Одесса" были в пользу города. После того как депутаты дали согласие на выкуп имущества аэродрома, коммерсанты через Высший административный суд добились отмены решений, принятых не в их пользу, но дела при этом закрыты не были. ВАСУ вернул их в Одессу на новое рассмотрение.

Далее. Горрады, несмотря на судебные споры, еще в 2000 году, на правах собственника земли, приняла решение о строительстве на территории бывшего аэропорта "Застава" городского кладбища, получившего название "Западное". И утвердила проект отвода земельного участка площадью в 208 га. В том же году по распоряжению властей было объявлено о начале захоронений.

Поскольку, во-первых, "Авиакомпания "Одесса" давно потеряла право на земельный участок, который заполучила вместе с покупкой аэродрома. Он был выделен аэропорту "Застава" Одесским горисполком в 1953 г. И площадь его составляла 331 га. Но сам аэропорт был закрыт еще в 60-е годы, когда построили новый.За эти годы срок действия документа давно истек. Авиакомпания пыталась оформить права на землю, но город был против.

Во-вторых, к этому времени и аэродром "Застава", после закрытия аэропорта обслуживавший малую авиацию, уже не действовал. Полеты прекратились где-то во второй половине 90-х. "Аэродром заброшен, все сооружения и строения используются не по назначению". Так в начале 2000-х рапортовали чиновники, принимая областную программу развития малой авиации.

В третьих. "Авиакомпания "Одесса", от которой тоже осталось одно название, стала сдавать территорию аэродрома в аренду. Взлетка стала местом автогонок и проведения различных мероприятий.

В 2007 г., когда началась новая волна судебных разбирательств, суды выносили решения в пользу города. Власти в это время даже оформили на горраду свидетельство о праве собственности на здания и сооружения аэродрома. Но впоследствии Верховный суд Украины все отменил, и дело было передано на новое рассмотрение.

Авиакомпания через суд вновь пыталась заставить горраду оформить на нее землю. На тот момент в пользовании у авиакомпании оставалось 153 га. И после того, как мэром города стал Алексей Костусев, авиакомпания и горрада (в 2011 г.) подписали мировое соглашение, на которое и ссылалась директор Юридического департамента, убеждая депутатов, что у города иного шанса, кроме выкупа, нет. Однако по этому соглашению власти приняли обязательство вынести на сессию вопрос о предоставлении авиакомпании земельного участка в аренду и рассмотреть просьбу компании о выкупе земли у города, а не наоборот. Но даже получив добро (в 2012 г. было принято соответствующее решение горрады) оформить право на участок авиакомпания так и не смогла — из-за протеста прокуратуры. И горрада была вынуждена отменить свое решение о согласии на разработку проекта землеотвода.

Договорились

В общем, судебные баталии могли бы длиться еще не один десяток лет, но Геннадий Труханов решил пойти навстречу коммерсантам и выкупить у них здания и сооружения. К слову сказать, часть объектов на тот момент уже была продана ООО "Био-парк" — компании, подконтрольной заместителю военкома Приморского райвоенкомата Одессы, депутату горрады из фракции "Доверяй делам" Андрею Кисловскому, который на суде по делу "Краяна" во время избрания меры пресечения мэру Одессы был в группе поддержки. Вместе со строениями компания получила и порядка 9,5 га территории "Заставы" для размещения детского развлекательного центра с зоопарком и садом.

Эти факты, а также решение горрады по "Заставе" легли в основу досудебного расследования, начатого военной прокуратурой Одесского гарнизона в октябре 2016 года. Дело это связано с заявлением одного из учредителей ООО "Авиакомпания "Одесса" Николая Щевича. Как установило следствие, он не давал согласия на продажу объектов аэродрома. Более того, загадочным образом Щевич вообще выпал из состава учредителей.

"Авиакомпания "Одесса" перед сделкой с мэрией дважды сменила собственников.Бывшая владелица Галина Курочкина продала свою долю представителю адвокатского объединения "Вирченко и партнеры" Леониду Лесниченко, защищавшему интересы компании в суде. А тот уступил свою долю Андрею Вирченко, у которого город и купил собственную землю.

Вначале вся сумма — 145,85 млн. грн. бюджетных средств — поступила ООО "Авиакомпания "Одесса". Затем по цепочке часть из них упала на счета ООО "Ньюс Йорк Корпорейшен", далее ООО "Логистик сервис-групп", а потом ООО "Протрейдерс" и ООО "ИПГ "Мастер". Некоторые из этих компаний на данный момент прекратили свою деятельность.

В общем, имеем две мэрские аферы — по "Заставе" и "Краяну", с помощью которых из городской казны вытянули свыше 330 млн грн, и которые легли в основу уголовного производства, открытого НАБУ в ноябре 2016 года против высших должностных лиц Одесской мэрии. И что в итоге?