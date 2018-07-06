Лермонтовские владения, или Зачем Минюсту санаторий?

Сколько вообще необходимо в Украине ведомственных здравниц для чиновников? Для силовиков? Для военных? Сколько — для участников АТО, которыми прикрываются власти, передавая профсоюзные санатории в управление отдельным непрофильным министерствам? Почему государство реализует социальные функции таким совковым способом? Разве увеличение ведомственных санаторий вписывается в новую систему реабилитации граждан, в реформу санаторно-курортной сферы Украины?

Какой вообще она должны быть сегодня — власти не сказали до сих пор. Зато сразу принялись за передел самых привлекательных санаторных владений у моря.

Война за старейшую здравницу Одессы — санаторий "Лермонтовский", расположенный на десяти гектарах в исторической части города, длится уже четвертый год между Министерством юстиции, которому правительство Яценюка передало в управление "Лермонтовку", и руководством санатория, находящегося в руках "Укрпрофздравницы". При этом каждая из сторон обвиняет друг друга в скрытых целях, направленных на уничтожение санатория.

Его шикарная территория над морем давно привлекает внимание алчных чиновников и нечистых на руку дельцов. А потому всякие телодвижения вокруг здравницы воспринимаются не иначе, как чьи-то намерения и попытки "отжать" территорию и застроить ее жилыми высотками, виллами, коттеджами. С десяток, если не больше, санаториев "Укрпрофздравницы" были таким образом уничтожены. Поэтому нынешнее противостояние и взаимные обвинения двух противоборствующих сторон имеют под собой почву, пропитанную горькой правдой. Однако это не повод превращать клинический санаторий в ведомственную здравницу.

Каждому ведомству — по санаторию?

Еще во времена Януковича власти решили забрать у профсоюзов санатории, находившиеся в руках ЧАО "Укрпрофздравница", и вернуть их в государственную собственность. Что и было сделано с помощью судов. Но многие из них, такие как "Лермонтовский", им. Пирогова (Куяльник), "Зеленый мыс" (Черноморка) — продолжали работать как дочерние предприятия "Укрпрофздравницы", которая продолжала оспаривать в судах права профсоюзов на эти учреждения. И суды по некоторым санаториям тянутся по сей день. Но нынешние чиновники, придя к власти, решили не мешкать. К тому же потеря Крыма, война на Донбассе и масса переселенцев подсказали новой власти решение отложенного в долгий ящик вопроса о профсоюзных здравницах.

В январе 2015 г. секретарь РНБО А. Турчинов заявил, что будет инициировать передачу санаториев Федерации профсоюзов Украины Министерству обороны для оздоровления и лечения раненых военнослужащих. Тогда же и появилось скандальное распоряжение А. Яценюка по "Лермонтовскому", продиктованное якобы заботой об участниках АТО. Но слов из правительственного циркуляра не выкинешь. А там написано, что здания и сооружения санатория по переулку Лермонтовскому, 2 передаются в управление Минюсту с целью "реализации социальной функции государства в части создания условий для реабилитационного лечения и оздоровления работников системы органов юстиции, Государственной пенитенциарной службы, Государственной архивной службы, в том числе тех работников и членов их семей, которые перемещаются с временно оккупированных территорий… и районов проведения антитеррористической операции… а также участников АТО".

Более чем спорное решение передать для оздоровления в первую очередь чиновников клинический санаторий, в котором проходят лечение и реабилитацию больные после инфарктов, инсультов, операций на сердце, серьезных травм и переломов, а также женщины с тяжелым течением беременности, сразу же вызвало недоумение. И обеспечило руководству здравницы и медперсоналу, не желавшему переходить под юрисдикцию Минюста, поддержку со стороны общественности. При этом заверения Минюста в том, что правительственное решение гарантирует полноценное функционирование санатория, обеспечит его развитие, в полнм объеме удовлетворит в лечении и оздоровлении тысячи украинцев, а главное — не допустит приватизации здравницы, услышаны не были.

Коллектив немало натерпелся во времена Януковича, когда здравницу трясло и лихорадило от смены руководства и слухов о застройке ее территории жилыми высотками. ZN.UA об этом подробно писало в публикации "Попандопуло отдыхает. Или как власть спасала "Лермонтовку" (№ 24, 6.07. 2012 г.). Но после ухода тогдашнего руководителя здравницы (выходца из Донецка) страсти улеглись. Работа стабилизировалась с приходом нового директора — одессита Дмитрия Антипова, который возглавляет учреждение и по сей день. Так что коллектив, после появления новой угрозы смены директора, выступил против минюстовской опеки.

На президентском сайте электронных петиций было размещено обращение с просьбой остановить рейдерский захват санатория. "В связи с курсом на приватизацию убыточных госпредприятий Министерство юстиции, очевидно, намерено поставить санаторий себе на баланс, показать его убыточность и приватизировать 10 га земли в историческом центре города на берегу моря", — говорилось в сообщении. Был также организован сбор подписей переселенцев, которые в то время там проживали. К "обороне" здравницы затем подключились и участники АТО, проходившие там реабилитацию.

Дело в том, что Минюст, а точнее — созданное им для управления здравницей госпредприятие под названием "Санаторий "Лермонтовский" вначале пытался взять бразды правления в свои руки мирным путем, потом с помощью судебных исполнителей, затем — с участием "титушек". Таких попыток было несколько. Последний захват был зимой этого года. Рано утром группа молодчиков в черном, с закрытыми лицами ворвалась на территорию "Лермонтовского", связала охрану, взломала замки, и пыталась занять административный корпус. Но после того как прибыла милиция, общественность, пресса, захватчикам пришлось удалиться.

Администрация санатория для защиты от министерских набегов, помимо объявления общей тревоги, мобилизации своих сторонников и привлечения СМИ, наняла частную охрану, поставила бронированную дверь при входе на второй этаж админздания, и таким образом держит оборону, ожидая новых атак. Не удивительно, что министерских чиновников в Одессе называют "рейдерами", а их методы — "рейдерскими атаками".

"А что я должен делать? — пояснял автору этих строк и. о. директора новоиспеченного ГП "Санаторий "Лермонтовский" Илья Лубашев. — Я, как директор госпредприятия, захожу на территорию государственного санатория, и ко мне применяется физическая сила. Полиция при этом бездействует. Как я могу в такой ситуации провести инвентаризацию имущества, от которого на данный момент непонятно что осталось".

По словам Лубашева, скважина минеральной воды — уже в частных руках. На территории возводится частная гостиница. "А вы пойдите, посмотрите, во что превратилась грязелечебница! — возмущался он. — А в каком состоянии сама здравница? Даже санаторий им. Горького (он тоже в подчинении "Укрпрофздравницы", — Н.П.) выглядит намного лучше. А отделение для беременных на Лидерсовском бульваре, 13? Оно вообще давно не работает. Рядом открыли ресторан-усадьбу. Это на территории здравницы. И это делают те, кто больше всего выступает в роли "защитников" санатория, и рассказывает, что коллектив категорически против Минюста. Но это не так. Сегодня персонал работает на 0,25 ставки, и месяцами не получает зарплату. Из старых кадров там осталось четыре-пять человек".

Бывшая дача Маразли — нараспашку

Санаторию более 100 лет. И, конечно, он нуждается в обновлении. Его главные корпуса, расположенные в Лермонтовском переулке на восьми с лишним гектарах парковой зоны, работают, как и прежде. А вот другая часть здравницы, что на Лидерсовском бульваре, у входа в парк им. Шевченко, недалеко от пляжа "Ланжерон" (это приблизительно в двух кварталах от основных корпусов), — представляет собой жалкое зрелище. Еще пару лет назад на эту территорию (свыше 1,6 га) нельзя было не только попасть, но даже сфотографировать расположенные здесь здания. Охранник запрещал. Сейчас все — нараспашку. И в полном запустении. Территория заросла травой, а бывшая дача Маразли (памятник архитектуры), в котором когда-то располагалось отделение для беременных, стоит теперь буквально на улице. По обе стороны игровые площадки, с одной стороны — спортивная, с другой — детская. Рядом кафе с расставленными повсюду столиками, ярмарочные павильоны. На втором этаже, говорят, живет начальник охраны с семьей. А на первом — можно снять престаренький двухместный номер с трехразовым питанием, которое можно получить в столовой в Лермонтовском переулке. Кто сегодня использует эту территорию, сколько и кому за нее платит, какова судьба расположенных здесь зданий и строений — администрация санатория пояснить отказалась.

Надо думать за эту территорию и идет борьба. Что касается основного участка, то там имеется немало запущенных свободных мест, которые тоже запросто можно отрезать от здравницы. Для этого необходимо заполучить лишь расположенные здесь здания и сооружения или какие-либо их части.

Разумеется, в такой ситуации нужен глаз да глаз, как за землей, так и за всем недвижимым имуществом "Лермонтовки". С лица одесской земли стерто много санаториев. По разным причинам. Но все они были застроены с помощью одних и тех же преступных схем, в основе которых лежат манипуляции с имуществом и землей. Поэтому сегодня необходима не только инвентаризация всех зданий и сооружений санатория, но и земельных участков, а не взаимные обвинения в возможной их краже.

Чтобы обезопасить санаторную территорию от уничтожения и застройки, в прежние годы областная и городская рады принимали решения о придании территории в переулке Лермонтовский, 2 статуса парка-памятника садово-паркового искусства. Но дело так и не было доведено до конца.

Что же касается зданий и сооружений, то на сегодня имеется приказ Минюста о проведении инвентаризации имущества санатория. Он был издан еще в начале 2015 года, сразу после создания ГП "Санаторий "Лермонтовский", в уставной капитал которого Минюст передал имущество здравницы. Однако этот приказ был оспорен в суде. Была оспорена и регистрация права собственности на нежилые здания санатория за государством в лице Минюста, а также выдача свидетельства на право собственности, и регистрация прав хозяйственного ведения на эти здания за ГП "Санаторий "Лермонтовский".

ЧАО "Укрпрофздравница" считает, что имущество санатория — его частная собственность, и госрегистратор, находящийся в подчинении Минюста, используя свое служебное положение, незаконно внес новую запись в Госреестр имущественных прав на недвижимое имущество. Судебные разбирательства по этому поводу тянутся четвертый год, и точка в споре пока не поставлена.

Но помимо дочернего предприятия "Укрпрофздравницы", оспаривает регистрацию санаторного имущества за Минюстом и некто В. Павленко. С помощью суда он пытается признать за собой право собственности на помещение, которое еще в 2011 году взял у санатория на два года в аренду, и якобы отремонтировал за 450 тыс. грн. О каком помещении идет речь, администрация санатории пояснить не захотела.

Санаторий Лермонтовский / Facebook

Так вот, эти исковые требования частного лица впоследствии вполне могут стать началом конца для "Лермонтовки". Собственно, это одна из схем, по которой корпуса бывших санаториев "Укрпрофздравницы" переходили в частные руки, а вслед за ними — санаторные территории, которые затем застраивалась жилыми домами.

Одесская областная рада на своем заседании 12 июня этого года приняла обращение к Верховной Раде и Кабмину с просьбой передать в собственность территориальных громад области памятники архитектуры, расположенные на территории "Лермонтовки", чтобы таким образом уберечь здравницу от уничтожения. Надо сказать, что во время правления Януковича облрада уже обращалась к государственной власти с просьбой передать области все санатории "Укрпрофздравницы". Но тогда это было вообще нереально.

Готов ли Киев решить судьбу "Лермонтовки"?

Министр юстиции П.Петренко 18 мая этого года в парламенте (во время часа вопросов к правительству) заявил, что готов передать санаторий Министерству обороны или Нацгвардии, чтобы там проходили реабилитацию участники боевых действий, жители Одессы и пенсионеры. Именно такая идея якобы была заложена в самом начале. Будучи 21 мая в Одессе, он подтвердил свою позицию. "Там должны проходить лечение воины Вооруженных сил Украины, но какая-то часть будет доступна и для лечения одесситов", — уточнил министр.

Надо сказать, заявление Петренко прозвучало после того, как комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения двумя днями ранее рассмотрелситуацию вокруг "Лермонтовки" с участием местных депутатов из Одессы. И рекомендовал Кабмину отменить распоряжение А.Яценюка от 21.01.

2015 г. А для выработки предложений по управлению санаторием создать рабочую группу с участием народных депутатов, представителей Минсоцполитики, Минздрава, Минюста, Фонда госимущества, Одесской облгосадминистрации, Одесской горрады, Федерации профсоюзов Украины, ЧАО "Укрпрофздравницы" и руководства санатория. А также провести по этим вопросам выездное заседание в Одессе.

Но уже сегодня ясно, что не все разделяют позицию Минюста по передаче специализированного клинического санатория "Лермонтовский" Минобороне или Нацгвардии.

Во-первых, судьбу здравницы должны решать министерства, отвечающие за лечение и реабилитацию граждан. Во-вторых, по распоряжению Кабмина от 11.01.2018 г. Нацгвардии для лечения, реабилитации и оздоровления военнослужащих, участвующих в АТО, и для членов их семей уже передан бывший клинический санаторий матери и ребенка "Зеленый мыс", находившийся в управлении "Укрпрофздравницы". Он расположен на пяти гектарах на проспекте Свободы. Это в Черноморке, рядом с морем. По информации пресс-службы Нацгвардии, санаторий ныне закрыт, поскольку требует серьезной реконструкции. На его базе планируется создание современного реабилитационного центра, но когда это произойдет — неизвестно.

В-третьих, стоит учитывать и тот факт, что участники АТО, согласно постановлению Кабмина от 1.03. 2017 года, имеют право самостоятельно выбирать себе здравницу. Правда, по факту они получают бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение в соответствии с медицинскими рекомендациями, то есть в тот санаторий, который подходит им более всего по профилю заболевания и состоянию здоровья и который может предоставить им необходимый объем услуг.

Так вот, по данным местных управлений по вопросам социальной защиты населения, в 2017 году в целом по Украине бесплатное санаторно-курортное лечение получили 7 898 участников АТО из расчета выделенных бюджетных ассигнований на эти цели — 49 614 700 грн. Всего же по Украине нуждается в санаторно-курортном лечении — 15 108 участников. В Одесской области таковых 269 человек, но средства были выделены только на 141 участника АТО, а воспользовались путевками 138 человек, из них 22 из Одессы. При этом в санатории "Лермонтовском" в прошлом году было лишь два участника АТО. В нынешнем — ни одного.

По информации Госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников Антитеррористической операции, в Одесской области находятся девять санаториев, обеспечивающих воинов АТО услугами санаторно-курортного лечения. Из них пять -- в Одессе. Это три санатория в подчинении "Укрпрофздравницы": "Лермонтовский", им. Горького, им. Пирогова (Куяльник). И два ведомственных: санаторий "Одесский" Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (16-я станция Большого Фонтана) и "Аркадия" Госпогранслужбы Украины (Гагаринское плато).

По сведениям местных социальных служб, в этом году два участника АТО получили направление в санаторий им. Пирогова. И подано восемь заявок одесситов на получение путевок в различные санатории Украины. По информации ведомственных здравниц, в них проходят реабилитацию и оздоровление участники АТО из числа военнослужащих и сотрудников их ведомств. Санаторий "Одесский" планирует принять в этом году свыше 500 человек. В клиническом санатории "Аркадия" из 200 с лишним койко-меств июне участникам АТО было отведено 60.

В Одессе свою здравницу имеет также СБУ. Это санаторий "Одесса" (Французский бульвар). Путевки в эту здравницу свободно продаются, но мест на летний сезон уже нет. Сколько участников АТО планирует оздоровить "Одесса", учреждение назвать отказалось.

Понятно, приведенные данные не отражают истинную картину с оздоровлением участников АТО в одесских санаториях, но вызывают вопросы о целесообразности передачи клинического санатория "Лермонтовский" (что приведет к смене его профиля) Минобороне или Нацгвардии. И вот почему. Если сегодня имеется потребность в лечении и реабилитации участников АТО в "Лермонтовке", то почему их там нет? Они туда сами не хотят, их туда не направляют, им не подходит профиль учреждения — или потому, что там нет свободных мест? Кстати, в настоящее время все вышеназванные санатории, расположенные вдоль центральных пляжей Одессы, полностью заполнены.

Сегодня справедливо ставится вопрос о передаче "Лермонтовки" профильным министерствам — Минздраву (что более логично) или Минсоцполитики. Хотя здесь тоже есть свои сложности. Стоит вспомнить 2017 год. Тогда в проекте госбюджета правительство не заложило финансирование государственных санаториев. И муниципальные власти были в шоке от того, что местная казна должна взять на свое попечение санатории МЗ. В Одессе таковых семь. Но в итоге, во избежание риска закрытия здравниц и неконтролируемой их приватизации, а также в результате общественного резонанса санаториям Минздрава вернули государственное финансирование. Где гарантия, что подобное не повторится?

Сегодня важно, чтобы к решению вопроса о клиническом санатории "Лермонтовский" был взвешенный, комплексный, государственный подход. К сожалению, его не наблюдается.

Словом, в нынешней ситуации, учитывая риторику двух противоборствующих сторон, которые называют друг друга не иначе как "мошенниками", принятие здравого решения о дальнейшей судьбе одесской здравницы — под большим вопросом.