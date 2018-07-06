Лермонтовские владения, или Зачем Минюсту санаторий?

Война за санаторий "Лермонтовский" длится уже четвертый год.
Сколько вообще необходимо в Украине ведомственных здравниц для чиновников? Для силовиков? Для военных? Сколько — для участников АТО, которыми прикрываются власти, передавая профсоюзные санатории в управление отдельным непрофильным министерствам? Почему государство реализует социальные функции таким совковым способом? Разве увеличение ведомственных санаторий вписывается в новую систему реабилитации граждан, в реформу санаторно-курортной сферы Украины?
Какой вообще она должны быть сегодня — власти не сказали до сих пор. Зато сразу принялись за передел самых привлекательных санаторных владений у моря.
Война за старейшую здравницу Одессы — санаторий "Лермонтовский", расположенный на десяти гектарах в исторической части города, длится уже четвертый год между Министерством юстиции, которому правительство Яценюка передало в управление "Лермонтовку", и руководством санатория, находящегося в руках "Укрпрофздравницы". При этом каждая из сторон обвиняет друг друга в скрытых целях, направленных на уничтожение санатория.
Его шикарная территория над морем давно привлекает внимание алчных чиновников и нечистых на руку дельцов. А потому всякие телодвижения вокруг здравницы воспринимаются не иначе, как чьи-то намерения и попытки "отжать" территорию и застроить ее жилыми высотками, виллами, коттеджами. С десяток, если не больше, санаториев "Укрпрофздравницы" были таким образом уничтожены. Поэтому нынешнее противостояние и взаимные обвинения двух противоборствующих сторон имеют под собой почву, пропитанную горькой правдой. Однако это не повод превращать клинический санаторий в ведомственную здравницу.
Каждому ведомству — по санаторию?
Еще во времена Януковича власти решили забрать у профсоюзов санатории, находившиеся в руках ЧАО "Укрпрофздравница", и вернуть их в государственную собственность. Что и было сделано с помощью судов. Но многие из них, такие как "Лермонтовский", им. Пирогова (Куяльник), "Зеленый мыс" (Черноморка) — продолжали работать как дочерние предприятия "Укрпрофздравницы", которая продолжала оспаривать в судах права профсоюзов на эти учреждения. И суды по некоторым санаториям тянутся по сей день. Но нынешние чиновники, придя к власти, решили не мешкать. К тому же потеря Крыма, война на Донбассе и масса переселенцев подсказали новой власти решение отложенного в долгий ящик вопроса о профсоюзных здравницах.
В январе 2015 г. секретарь РНБО А. Турчинов заявил, что будет инициировать передачу санаториев Федерации профсоюзов Украины Министерству обороны для оздоровления и лечения раненых военнослужащих. Тогда же и появилось скандальное распоряжение А. Яценюка по "Лермонтовскому", продиктованное якобы заботой об участниках АТО. Но слов из правительственного циркуляра не выкинешь. А там написано, что здания и сооружения санатория по переулку Лермонтовскому, 2 передаются в управление Минюсту с целью "реализации социальной функции государства в части создания условий для реабилитационного лечения и оздоровления работников системы органов юстиции, Государственной пенитенциарной службы, Государственной архивной службы, в том числе тех работников и членов их семей, которые перемещаются с временно оккупированных территорий… и районов проведения антитеррористической операции… а также участников АТО".
Более чем спорное решение передать для оздоровления в первую очередь чиновников клинический санаторий, в котором проходят лечение и реабилитацию больные после инфарктов, инсультов, операций на сердце, серьезных травм и переломов, а также женщины с тяжелым течением беременности, сразу же вызвало недоумение. И обеспечило руководству здравницы и медперсоналу, не желавшему переходить под юрисдикцию Минюста, поддержку со стороны общественности. При этом заверения Минюста в том, что правительственное решение гарантирует полноценное функционирование санатория, обеспечит его развитие, в полнм объеме удовлетворит в лечении и оздоровлении тысячи украинцев, а главное — не допустит приватизации здравницы, услышаны не были.
Коллектив немало натерпелся во времена Януковича, когда здравницу трясло и лихорадило от смены руководства и слухов о застройке ее территории жилыми высотками. ZN.UA об этом подробно писало в публикации "Попандопуло отдыхает. Или как власть спасала "Лермонтовку" (№ 24, 6.07. 2012 г.). Но после ухода тогдашнего руководителя здравницы (выходца из Донецка) страсти улеглись. Работа стабилизировалась с приходом нового директора — одессита Дмитрия Антипова, который возглавляет учреждение и по сей день. Так что коллектив, после появления новой угрозы смены директора, выступил против минюстовской опеки.
На президентском сайте электронных петиций было размещено обращение с просьбой остановить рейдерский захват санатория. "В связи с курсом на приватизацию убыточных госпредприятий Министерство юстиции, очевидно, намерено поставить санаторий себе на баланс, показать его убыточность и приватизировать 10 га земли в историческом центре города на берегу моря", — говорилось в сообщении. Был также организован сбор подписей переселенцев, которые в то время там проживали. К "обороне" здравницы затем подключились и участники АТО, проходившие там реабилитацию.
Дело в том, что Минюст, а точнее — созданное им для управления здравницей госпредприятие под названием "Санаторий "Лермонтовский" вначале пытался взять бразды правления в свои руки мирным путем, потом с помощью судебных исполнителей, затем — с участием "титушек". Таких попыток было несколько. Последний захват был зимой этого года. Рано утром группа молодчиков в черном, с закрытыми лицами ворвалась на территорию "Лермонтовского", связала охрану, взломала замки, и пыталась занять административный корпус. Но после того как прибыла милиция, общественность, пресса, захватчикам пришлось удалиться.
Администрация санатория для защиты от министерских набегов, помимо объявления общей тревоги, мобилизации своих сторонников и привлечения СМИ, наняла частную охрану, поставила бронированную дверь при входе на второй этаж админздания, и таким образом держит оборону, ожидая новых атак. Не удивительно, что министерских чиновников в Одессе называют "рейдерами", а их методы — "рейдерскими атаками".
"А что я должен делать? — пояснял автору этих строк и. о. директора новоиспеченного ГП "Санаторий "Лермонтовский" Илья Лубашев. — Я, как директор госпредприятия, захожу на территорию государственного санатория, и ко мне применяется физическая сила. Полиция при этом бездействует. Как я могу в такой ситуации провести инвентаризацию имущества, от которого на данный момент непонятно что осталось".
По словам Лубашева, скважина минеральной воды — уже в частных руках. На территории возводится частная гостиница. "А вы пойдите, посмотрите, во что превратилась грязелечебница! — возмущался он. — А в каком состоянии сама здравница? Даже санаторий им. Горького (он тоже в подчинении "Укрпрофздравницы", — Н.П.) выглядит намного лучше. А отделение для беременных на Лидерсовском бульваре, 13? Оно вообще давно не работает. Рядом открыли ресторан-усадьбу. Это на территории здравницы. И это делают те, кто больше всего выступает в роли "защитников" санатория, и рассказывает, что коллектив категорически против Минюста. Но это не так. Сегодня персонал работает на 0,25 ставки, и месяцами не получает зарплату. Из старых кадров там осталось четыре-пять человек".
Бывшая дача Маразли — нараспашку
Санаторию более 100 лет. И, конечно, он нуждается в обновлении. Его главные корпуса, расположенные в Лермонтовском переулке на восьми с лишним гектарах парковой зоны, работают, как и прежде. А вот другая часть здравницы, что на Лидерсовском бульваре, у входа в парк им. Шевченко, недалеко от пляжа "Ланжерон" (это приблизительно в двух кварталах от основных корпусов), — представляет собой жалкое зрелище. Еще пару лет назад на эту территорию (свыше 1,6 га) нельзя было не только попасть, но даже сфотографировать расположенные здесь здания. Охранник запрещал. Сейчас все — нараспашку. И в полном запустении. Территория заросла травой, а бывшая дача Маразли (памятник архитектуры), в котором когда-то располагалось отделение для беременных, стоит теперь буквально на улице. По обе стороны игровые площадки, с одной стороны — спортивная, с другой — детская. Рядом кафе с расставленными повсюду столиками, ярмарочные павильоны. На втором этаже, говорят, живет начальник охраны с семьей. А на первом — можно снять престаренький двухместный номер с трехразовым питанием, которое можно получить в столовой в Лермонтовском переулке. Кто сегодня использует эту территорию, сколько и кому за нее платит, какова судьба расположенных здесь зданий и строений — администрация санатория пояснить отказалась.
Надо думать за эту территорию и идет борьба. Что касается основного участка, то там имеется немало запущенных свободных мест, которые тоже запросто можно отрезать от здравницы. Для этого необходимо заполучить лишь расположенные здесь здания и сооружения или какие-либо их части.
Разумеется, в такой ситуации нужен глаз да глаз, как за землей, так и за всем недвижимым имуществом "Лермонтовки". С лица одесской земли стерто много санаториев. По разным причинам. Но все они были застроены с помощью одних и тех же преступных схем, в основе которых лежат манипуляции с имуществом и землей. Поэтому сегодня необходима не только инвентаризация всех зданий и сооружений санатория, но и земельных участков, а не взаимные обвинения в возможной их краже.
Чтобы обезопасить санаторную территорию от уничтожения и застройки, в прежние годы областная и городская рады принимали решения о придании территории в переулке Лермонтовский, 2 статуса парка-памятника садово-паркового искусства. Но дело так и не было доведено до конца.
Что же касается зданий и сооружений, то на сегодня имеется приказ Минюста о проведении инвентаризации имущества санатория. Он был издан еще в начале 2015 года, сразу после создания ГП "Санаторий "Лермонтовский", в уставной капитал которого Минюст передал имущество здравницы. Однако этот приказ был оспорен в суде. Была оспорена и регистрация права собственности на нежилые здания санатория за государством в лице Минюста, а также выдача свидетельства на право собственности, и регистрация прав хозяйственного ведения на эти здания за ГП "Санаторий "Лермонтовский".
ЧАО "Укрпрофздравница" считает, что имущество санатория — его частная собственность, и госрегистратор, находящийся в подчинении Минюста, используя свое служебное положение, незаконно внес новую запись в Госреестр имущественных прав на недвижимое имущество. Судебные разбирательства по этому поводу тянутся четвертый год, и точка в споре пока не поставлена.
Но помимо дочернего предприятия "Укрпрофздравницы", оспаривает регистрацию санаторного имущества за Минюстом и некто В. Павленко. С помощью суда он пытается признать за собой право собственности на помещение, которое еще в 2011 году взял у санатория на два года в аренду, и якобы отремонтировал за 450 тыс. грн. О каком помещении идет речь, администрация санатории пояснить не захотела.
Так вот, эти исковые требования частного лица впоследствии вполне могут стать началом конца для "Лермонтовки". Собственно, это одна из схем, по которой корпуса бывших санаториев "Укрпрофздравницы" переходили в частные руки, а вслед за ними — санаторные территории, которые затем застраивалась жилыми домами.
Одесская областная рада на своем заседании 12 июня этого года приняла обращение к Верховной Раде и Кабмину с просьбой передать в собственность территориальных громад области памятники архитектуры, расположенные на территории "Лермонтовки", чтобы таким образом уберечь здравницу от уничтожения. Надо сказать, что во время правления Януковича облрада уже обращалась к государственной власти с просьбой передать области все санатории "Укрпрофздравницы". Но тогда это было вообще нереально.
Готов ли Киев решить судьбу "Лермонтовки"?
Министр юстиции П.Петренко 18 мая этого года в парламенте (во время часа вопросов к правительству) заявил, что готов передать санаторий Министерству обороны или Нацгвардии, чтобы там проходили реабилитацию участники боевых действий, жители Одессы и пенсионеры. Именно такая идея якобы была заложена в самом начале. Будучи 21 мая в Одессе, он подтвердил свою позицию. "Там должны проходить лечение воины Вооруженных сил Украины, но какая-то часть будет доступна и для лечения одесситов", — уточнил министр.
Надо сказать, заявление Петренко прозвучало после того, как комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения двумя днями ранее рассмотрелситуацию вокруг "Лермонтовки" с участием местных депутатов из Одессы. И рекомендовал Кабмину отменить распоряжение А.Яценюка от 21.01.
2015 г. А для выработки предложений по управлению санаторием создать рабочую группу с участием народных депутатов, представителей Минсоцполитики, Минздрава, Минюста, Фонда госимущества, Одесской облгосадминистрации, Одесской горрады, Федерации профсоюзов Украины, ЧАО "Укрпрофздравницы" и руководства санатория. А также провести по этим вопросам выездное заседание в Одессе.
Но уже сегодня ясно, что не все разделяют позицию Минюста по передаче специализированного клинического санатория "Лермонтовский" Минобороне или Нацгвардии.
Во-первых, судьбу здравницы должны решать министерства, отвечающие за лечение и реабилитацию граждан. Во-вторых, по распоряжению Кабмина от 11.01.2018 г. Нацгвардии для лечения, реабилитации и оздоровления военнослужащих, участвующих в АТО, и для членов их семей уже передан бывший клинический санаторий матери и ребенка "Зеленый мыс", находившийся в управлении "Укрпрофздравницы". Он расположен на пяти гектарах на проспекте Свободы. Это в Черноморке, рядом с морем. По информации пресс-службы Нацгвардии, санаторий ныне закрыт, поскольку требует серьезной реконструкции. На его базе планируется создание современного реабилитационного центра, но когда это произойдет — неизвестно.
В-третьих, стоит учитывать и тот факт, что участники АТО, согласно постановлению Кабмина от 1.03. 2017 года, имеют право самостоятельно выбирать себе здравницу. Правда, по факту они получают бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение в соответствии с медицинскими рекомендациями, то есть в тот санаторий, который подходит им более всего по профилю заболевания и состоянию здоровья и который может предоставить им необходимый объем услуг.
Так вот, по данным местных управлений по вопросам социальной защиты населения, в 2017 году в целом по Украине бесплатное санаторно-курортное лечение получили 7 898 участников АТО из расчета выделенных бюджетных ассигнований на эти цели — 49 614 700 грн. Всего же по Украине нуждается в санаторно-курортном лечении — 15 108 участников. В Одесской области таковых 269 человек, но средства были выделены только на 141 участника АТО, а воспользовались путевками 138 человек, из них 22 из Одессы. При этом в санатории "Лермонтовском" в прошлом году было лишь два участника АТО. В нынешнем — ни одного.
По информации Госслужбы Украины по делам ветеранов войны и участников Антитеррористической операции, в Одесской области находятся девять санаториев, обеспечивающих воинов АТО услугами санаторно-курортного лечения. Из них пять -- в Одессе. Это три санатория в подчинении "Укрпрофздравницы": "Лермонтовский", им. Горького, им. Пирогова (Куяльник). И два ведомственных: санаторий "Одесский" Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (16-я станция Большого Фонтана) и "Аркадия" Госпогранслужбы Украины (Гагаринское плато).
По сведениям местных социальных служб, в этом году два участника АТО получили направление в санаторий им. Пирогова. И подано восемь заявок одесситов на получение путевок в различные санатории Украины. По информации ведомственных здравниц, в них проходят реабилитацию и оздоровление участники АТО из числа военнослужащих и сотрудников их ведомств. Санаторий "Одесский" планирует принять в этом году свыше 500 человек. В клиническом санатории "Аркадия" из 200 с лишним койко-меств июне участникам АТО было отведено 60.
В Одессе свою здравницу имеет также СБУ. Это санаторий "Одесса" (Французский бульвар). Путевки в эту здравницу свободно продаются, но мест на летний сезон уже нет. Сколько участников АТО планирует оздоровить "Одесса", учреждение назвать отказалось.
Понятно, приведенные данные не отражают истинную картину с оздоровлением участников АТО в одесских санаториях, но вызывают вопросы о целесообразности передачи клинического санатория "Лермонтовский" (что приведет к смене его профиля) Минобороне или Нацгвардии. И вот почему. Если сегодня имеется потребность в лечении и реабилитации участников АТО в "Лермонтовке", то почему их там нет? Они туда сами не хотят, их туда не направляют, им не подходит профиль учреждения — или потому, что там нет свободных мест? Кстати, в настоящее время все вышеназванные санатории, расположенные вдоль центральных пляжей Одессы, полностью заполнены.
Сегодня справедливо ставится вопрос о передаче "Лермонтовки" профильным министерствам — Минздраву (что более логично) или Минсоцполитики. Хотя здесь тоже есть свои сложности. Стоит вспомнить 2017 год. Тогда в проекте госбюджета правительство не заложило финансирование государственных санаториев. И муниципальные власти были в шоке от того, что местная казна должна взять на свое попечение санатории МЗ. В Одессе таковых семь. Но в итоге, во избежание риска закрытия здравниц и неконтролируемой их приватизации, а также в результате общественного резонанса санаториям Минздрава вернули государственное финансирование. Где гарантия, что подобное не повторится?
Сегодня важно, чтобы к решению вопроса о клиническом санатории "Лермонтовский" был взвешенный, комплексный, государственный подход. К сожалению, его не наблюдается.
Словом, в нынешней ситуации, учитывая риторику двух противоборствующих сторон, которые называют друг друга не иначе как "мошенниками", принятие здравого решения о дальнейшей судьбе одесской здравницы — под большим вопросом.