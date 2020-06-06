Киев. Договор с тенью

Нынешний мэр Виталий Кличко оказался ответственным "арендатором". Перепланировку не делал, шумные компании не водил. Чтобы, не дай Бог, хозяевам малину не спалить. Так с приходом Кличко из стен Киеврады тихо и незаметно ушла политика, окончательно уступив место договорняку.

На Крещатике, 36 давно никто не кричит и не требует справедливости, как то было на сессиях Киеврады при Черновецком, когда сам нынешний мэр был в УДАРе и в оппозиции. Быть в ударе во власти — не получилось. Зато отлично получилось маневрировать между бизнес-интересами и улавливать направление политического ветра.

Ветер же в сторону Киева, с приходом на Банковую команды Зеленского, не изменился. Немного поштормило во времена главы ОПУ Андрея Богдана и ожидаемо прошло. С весной посадили лишь туи на Крещатике. Потому старые и новые партии чинно делают последние социологические замеры и пошевеливают, кто мускулами, кто извилинами, дабы не ошибиться в главном — локомотиве, способном пройти хотя бы взвешивание с Кличко. Ну, а потом как компенсацию за проигрыш (у Кличко 40 мэрских почти недосягаемых процентов), затянуть как можно больше прицепных вагонов от бизнес-групп в Киевсовет.

Хотя всегда есть варианты. Ведь все, что происходит в наших городах, санкционируем мы сами. И в маленьком украинском Остре, и в большом Киеве.

Пройдет лето и нам с вами придется решать, кто способен вкрутить лампочки в самых темных углах, где за долгие десять лет все стены успел пожрать грибок корысти, равнодушия и безвкусицы.

Зонтик Кличко

Прежде чем заглянуть в предвыборную подсобку самого рейтингового кандидата, подведем краткие итоги правления Кличко в столице. Их немного.

"Виталий сильно обжегся со Столаром, — говорит политик, близкий к формированию официального избирательного штаба Кличко. — Он очень болезненно воспринял произошедшее. Был поражен масштабом. Утверждает, что ничего не понимал. Не хотел понимать или закрывал глаза? — это другой вопрос. Но второй раз в такие игры он точно играть не будет. Хотя…".

Внимание: на четвертый (!) год каденции мэр столицы 38-миллионной страны вдруг обжегся и поразился масштабу коррупции, реализуемой под его же "крышей". Как бы осознание пришло не по собственной воле, а с подачи Банковой, решившей раскачать под ним кресло главы столичной администрации. Осенью прошлого года подробности об институте "смотрящих" в столице продемонстрировал стране экс-глава ОПУ Богдан. Согласно его версии булава Кличко все это время лежала в кармане экс-любимца Леонида Черновецкого нынешнего нардепа от ОПЗЖ Вадима Столара и ныне сидящего под домашним арестом главы "Укрбуда" Микитася. "Я бы уволил не Кличко, а господина Столара. Но у него нет официальной должности", — дерзко уточнил на тот момент глава правительства Алексей Гончарук. "Там какие-то здания, какие-то средства, какие-то отмывания, очень крупные, миллионные суммы и… эти проблемы надо решать", — со знанием дела почесал затылок президент в поддержку, как мы на тот момент могли подумать, провозглашенной стратегии очищения Киева от коррупции.

"Но за спиной Андрея Богдана стояла тень его друга-застройщика, главы SAGA Development Андрея Вавриша", — скажете вы.

Правильно! Однако в периоды борьбы за охотничьи угодья разных политико-бизнесовых групп, нам и надо внимательно слушать участников. В таких ситуациях говорят то, о чем обычно молчат в периоды передышки и насыщения. А значит появление в высшей лиге Вавриша, которого СМИ прошлой осенью наделили полномочиями "нового смотрящего" (о столичном кейсе СН и ее осколков мы поговорим ниже), не затенило, а лишь высветило заслуги пана Столара. А вот в ближайшее время киевляне многое услышат о Ваврише. Ведь после отставки Богдана его сменщик открыл глаза ГБР и прокурорам на вавришевские объекты. В офисах компании уже ждут дорогих гостей с обыском.

Итак, как же Столару — некогда владельцу маленькой фермы в Мотовиловке, а ныне совладелецу киевского бизнес‑центра 101 Tower — удалось организовать теневой кабинет под носом у Кличко? Если ответ совсем упростить, то — легко! Когда в прошлом у тебя в "резюме" доходное партнерство со Степаном Черновецким и Александром Супруненко (бессменным главой земельной комиссии киевской эпохи Леонида Черновецкого) и глубинное знание экономики, ты — просто находка для нового мэра без команды и малейшего представления, как управлять городом.

Тем более что параллельно другой "птенец" гнезда Черновецкого — Сергей Березенко стал незаменимым послом по особым поручением для президента Петра Порошенко.

Чей ближайший партнер Игорь Кононенко в свое время крепко помогал Черновецкому с обеспечением большинства в Киевраде. И никуда Кличко от Порошенко не мог деться не только ввиду известных соглашений в Вене, но и потому что находился под пристальным и деятельным вниманием Столара, Березенко и Кононенко.

Конечно же, став мэром в 2014 году, Кличко не отдал все вопросы в городе получужим смотрящим. Он завел и членов своего кружка. А Столар стал частью этого узкого круга, хотя публично Кличко это всегда отрицал. Однако всплывшая в сети видеозапись его тоста, произнесенного в Монако в честь друга Вадима Столара, сомнений не оставила.

Но не стоит забывать и про Артура Палатного. Всего лишь одним кликом в Google это фамилия возвращает расследователя любого уровня в лихие 90-е. С тех пор много воды утекло из аквариума "Рыбки". Братья Кличко стали чемпионами на мировом боксерском ринге, а друг их детства преуспел в девелоперском бизнесе. И как, утверждают многие, очень хорошо разбирается в кладбищенском.

А если добавить к этому такой мощный информационный ресурс как Укрнет (совладельцем которого он является) и не забывать стыдливо о почти ЧВК (частной военной компании), способной конкурировать с "Азовом" в разруливании бизнес-споров, то понятно, почему проверенный временем Палатный стал незаменимой опорой Кличко. После пятилетней каденции от БПП в кресле главы профильного комитета ВРУ по вопросам молодежной политики, семьи и спорта Палатный как бы отошел в тень. В то время как его бессменный помощник Василий Мокан — внимание! — оказался полезен уже "слугам народа" и по рекомендации спикера ВР Разумкова служит представителем правительства в Верховной Раде. Чувствуете, опять, да? Менеджеры в агентстве недвижимости меняются, а хозяева остаются.

А ведь у Кличко был зазор, когда можно было установить свои правила, а не закрывать глаза на чужие. Богдан, начав войну за столицу, сбил Столара и его напарника Максима Микитася. На ринге почти чисто, а публика по-прежнему верит в своего бойца. Что еще надо пришедшему в себя после удара тяжеловесу для того, чтобы аккумулировать имеющиеся ресурсы и провести победный финальный раунд? Выиграть бой с тенью в прямом и переносном смысле.

А для этого что нужно? На волне массового ожидания качественных изменений в столице провести детальный аудит города, вскрыть незаконные схемы и сделки, отменить незаконные решения Киеврады, принять новый Генплан, инициировать расследования в отношении своих и чужих, на чьи схемы и пришла команда Кличко, а главное — поставить в один ряд всех застройщиков Киева, подравняв их прозрачными правилами игры на рынке.

Что, кстати, достаточно внятно артикулировал Вавриш в интервью ZN.UA: "Мы говорим о системе, где коррупция в сочетании с некомпетентностью привели к той атмосфере, которую мы сейчас имеем в столице. Граждане недовольны, а застройщики продолжают работать в формате непредсказуемых и непрофессиональных взаимоотношений с властью. Я выступаю от той части бизнеса, у которой нет индульгенций от власти, которая не может купить разрешение на 24 этажа вместо девяти по генплану.

Нелинейность применения даже существующих правил на строительном рынке — главная проблема всех девелоперов. Изначально на нашем рынке, как и на всех других, работает принцип Парето, когда 80% всей застройки делают 20% компаний, работающих на нем. У нас это 10–15 компаний, из которых три-четыре находятся в привилегированных условиях. Надо понимать, что жизненный цикл любого крупного девелоперского проекта составляет около двух-четырех лет, иногда и пять-шесть. А жизненный цикл политических управляющих команд любого уровня — два-три года. Получается, что отношения застройщика с городом и его жителями априори длятся дольше, нежели такие же отношения политических команд и громады. Вы понимаете, кому выгоднее получить единые и прозрачные правила?".

Я понимаю, что любой власти выгодно "снимать" Киев на время своей каденции у застройщиков и, ничего не меняя, намывать в "арендованном жилье" собственное золото. Как, впрочем, и то, что в словах Вавриша — квинтэссенция происходящего в столице. В Киеве давно конкурируют не идеологии политических команд, а застройщики и бизнесмены от бюджета, стремящиеся попасть в фавориты власти.

Но если бы Кличко дерзнул начать с чистого листа, если бы обозначил свою позицию киевлянам, даже не имея поддержки Киеврады, тогда, возможно, мы бы могли еще раз поверить в Виталика. И в партию с любым названием, которую он поведет на выборы в Киевскую раду. А экс-мэр Нью-Йорка Джулиани или любой другой миллиардер из телефонной книжки великого боксера смог бы сделать в эти сложные времена реальную ставку на город, расчищенный великим боксером.

Но! Со дна снова постучали. Точнее, позвонили. Бессменный экс-глава фракции Блока Леонида Черновецкого (2008–2014 годы) Денис Комарницкий подал сигнал о том, что Кличко отказался от матча-реванша с коррупцией. Для того чтобы это понять, оказалось достаточно записи телефонного разговора Комарницкого с заместителем Кличко Александром Непопом — многолетним директором муниципальной строительной компании "Житлоинвестбуд-УКБ". Этот разговор хозяина с вассалом показал, кто в доме теперь главный.

Внимание! Разговор состоит из ненормативной лексики и содержит вкрапления цензурных слов





Здесь уместна небольшая ремарка. Комарницкий в 2011-м получил два года условно. Он стал чуть ли не единственным из "птенцов" Черновецкого, кого власть после победы Януковича в 2010 году позволила себе привлечь к минимальной ответственности. Да и то за преступление, совершенное Комарницким еще до каденции Черновецкого.

Напомним, что в 2011-м ПР пошла на громкое разоблачение земельных афер, сделок с недвижимостью и бюджетных схем на коммунальных предприятиях. Но, как оказалось, только затем, чтобы, сместив Черновецкого с поста главы КГГА, легитимизировать пребывание на этом посту Александра Попова. И потом, удержав разграбленное городское хозяйство от полного коллапса, очередные золотоискатели сами сели с ситечком на берегу.

"Масштаб катастрофы в 2010 году был ужасающий. Когда мы зашли, в городе не было ничего. Городское хозяйство было в страшном упадке, — рассказывает бывший член команды Попова в 2010–2013 годах. — "Киевгаз", "Киевводоканал", "Киевгорстрой", "Киевэнергохолдинг" ушли в руки аффилированных с Черновецким структур… Комарницкий был председателем наблюдательного совета "Киевгорстроя", и только после того, как его выпустили из СИЗО, он в обмен на лояльность подписал бумаги и вернул городу холдинг. Мы буквально с колес возвращали то, что команда Черновецкого украла у Киева, По земле в общей сложности вернули около 3 тысяч гектаров. Сюда вошли большие кооперативы в Конча-Заспе, вдоль Окружной дороги…".

ZN.UA опубликовало тогда большой материал на эту тему. Однако почти все, что было разворовано во время правления Черновецкого, так и осталось в руках воров. Вкусные земельные участки в тысячи проданных и отданных в аренду за копейки гектаров, объекты коммунальной собственности, проекты, схемы, компании... Реально за десять лет после Черновецкого из его команды никто не был наказан. Истинный размер ущерба так никто и не определил.

Если по земле хотя бы звучали какие-то данные, до которых добрались, кстати, только регионалы, то по коммунальному имуществу, потерянному городом, вообще нет никакой информации, — архив сгорел вместе с джипом главы "Дельта девелопмент" Александра Иванова. Сам Черновецкий уже много лет в свое удовольствие успешно курсирует между Грузией и Израилем, а силовики за тысячи украденных у киевлян гектаров земли символично потрепали экс-главу земельного комитета Киеврады Александра Супруненко и экс-секретаря Олеся Довгого. Силовики-старатели. Короче, не янтарем единым…

Все попытки прокурорских времен Порошенко/Луценко посадить Довгого (а у Юрия Витальевича к бывшему секретарю Киеврады была личная неприязнь, как и к его патрону Черновецкому) разбились о полезность, которую экс-секретарь Киеврады приносил Порошенко.

"Почему никто не сел? — ищет ответ на вопрос другой источник из группы экс-регионалов, в свое время поверивший в то, что в Киеве можно навести порядок. — Где-то кто-то договорился и купил себе свободу. Где-то не хватило времени. Кононенко, Березенко — люди команды нового президента Порошенко абсолютно органично вписались в архитектуру городской власти при Кличко. Сергей Березенко, участник схем Черновецкого, занял пост советника президента. Олесь Довгий стал уполномоченным укротителем в парламенте.

Думаю, что они сумели защитить своих старых соратников по Киеву. Более того, в 2015 году были заметны активные действия по возврату команде Черновецкого уже возвращенных городу активов. Суды Порошенко отреформировали "справедливость". Это видно по развернувшимся стройкам. Два участка на бульваре Дружбы народов. На одном из них уже стоит уродливый небоскреб, по второму — на пересечении со Старонаводницкой — идет судебный процесс. Если судить даже по открытым источникам, очевидно, что эти люди сохраняют свои позиции и продолжают работать. Безусловно, влияние команды Порошенко постепенно уменьшается. Потому что Кличко дрейфует в сторону собственного проекта. На самом деле в Киеве речь вообще не идет о каких-то идеологических командах. ОПЗЖ, ЕС, УДАРа, БЮТ или какой-то другой. Партии — это просто оболочки для "столаров" и "комарницких" для того, чтобы пролезть к кормушке. Кукловоды в Киеве одни и те же. Кличко всех устраивал и устраивает, он никому не мешает грызть сыр со своей стороны".

Хорошо ж они там в Вене некогда страну разделили. Довгий в вышиванке несколько лет разруливал голосования Рады без коалиции, по сути, обеспечивая своим "ресурсом" голоса для ПАПа, а Столар и Ко после дубля столичных выборов в 2014–2015 годах, когда победил Кличко, удобно сели на схемы Черновецкого. Ну, а Кличко с тех пор — просто зонтик держит.

Возращение под этот зонтик Комарницкого — и активное оживление строек, которые были заморожены, — свидетельствует о том, что хозяева жизни отдышались. Они уже не боятся действовать сами и не хотят тратиться на марионеток. Мальчики давно выросли. Им надоело сидеть в засаде. Циничные. Умные. Щедрые на приманку и жадные на добычу. Они еще достаточно молоды и офигенно богаты.

Денис Басс справа от нынешнего "фаворита" и возможного кандидата в мэры Киева от "СН" Николая Тищенко

Денис Басс — экс-первый зам Черновецкого, единоразовым платежом покупает в Москве такие апартаменты, что видавшие виды нотариусы закатывают глаза.

Братья Супруненко — Вячеслав и Александр. Сейчас это один из самых мощных кланов в Киеве, в собственности которого банки, строительные компании и прочее. Первый — бывший зять Черновецкого и бывший при нем же глава комиссии по собственности, второй — рулил земельной комиссией. Такие изобретательные ребята!

Выкупленные тогда за бесценок хлебзаводы с десятками гектаров земли — очевидный фронт работ Александра Супруненко сегодня, как и еще целый ряд оживших объектов.

Однако топ — Степан Черновецкий. Абсолютно правильный посыл на сайте его инвестиционной компании, откуда мы и взяли этот добрый снимок: "Доходные стартапы не появляются из ниоткуда".

Масса своих строительных объектов, питаемых офшорами. Кроме того, земля, полученная за счет админресурса. Ею легко входить в долю к строительному бизнесу и забирать 15–20% квартирами, этажами, площадями. В эти игры вынуждены играть множество других способных застройщиков. Питаться площадочными костями не выгодно ни Никонову, ни Алиеву. А вступать в такие союзы — выгодно.

Комарницкий же ходит рядом с бюджетом, там, где чужие вообще не ходят. Не так давно мэр Киева Виталий Кличко без какого-либо конкурса определил малоизвестной компании "Еко-Буд-Трейд" 359 миллионов гривен на строительство транспортной развязки Большой Окружной дороги: на участке от проспекта маршала Рокоссовского до улицы Богатырской. Компанию связывают с Комарницким.

О наличии этой компании-прокладки, собственно, и заявил на последнем брифинге оппозиционный нардеп СН Гео Лерос. Протянув ниточку от Комарницкого к Тищенко, до которой мы еще дойдем. Но сначала разберемся с Кличко.

На Комарницком, по информации наших источников, лежит теневой штаб предстоящей кампании Виталия Владимировича. Стоит вопрос включения "сеток Черновецкого" для возобновления прикорма самых "сознательных" избирателей страны.

Дело Аллы Шлапак — живет и побеждает. Сейнер забрасывает сети и ловит бабушек. А бабушки косяком идут на красивые этикетки консервного завода.

Кличко опять не в курсе? На него опять давят? Не дают работать на благо города? Заставляют делиться? Новоназначенными руководителями районов — с Банковой, казной города — с решалами, остатками красоты Киева — с корыстными жлобами, пакующими город в многоэтажные коробки. Да все Виталик, конечно же знает... А отмалчиваясь, разрешает селиться рядом с собой всей этой нечисти, Кличко в здравом уме и твердой памяти пролонгирует договор о разграблении столицы, который политикум и бизнес заключили еще во времена правления Черновецкого. С которым он сам боролся всего лишь каких-то десять лет назад.

Партия мэров и все, все, все

Процесс формирования официального избирательного штаба Кличко еще не завершен. Причина одна. Виталий Владимирович никак не может определиться: синица или журавль? Мэрство или президентство?

"Синичники", по нашей информации, настаивают на игре "в Киев", дабы не распыляться и вместе с победой мэра завести в Киевраду как можно больше своих штыков. Под брэндом УДАРа, который для столицы еще что-то да значит. Эта же группа за полную лояльность к Банковой. Почему?

Фактор рейтинга Зеленского и закон о столице. "Действующий закон о столице позволяет президенту не согласиться с мнением проголосовавших за мэра жителей столицы и назначить главой администрации не Кличко, — уточняет свою позицию наш источник в создающемся штабе. — Снять и не назначить — разные вещи. Здесь Джулиани не поможет. Зеленский в случае реального участия в кампании и поддержке своей партии может хорошо ей помочь. А заведя в Киевраду большинство — реально претендовать на справедливый по отношению к избирателям шаг: сбалансировать власть в столице, оставив Виталику только мэрство и Киевраду. Без реальных рычагов исполнительной власти, которая есть только у главы КГГА. Поэтому с Банковой лучше договариваться уже сейчас — на берегу".

А что же "журавлисты"?

Эти подталкивают Кличко к общенациональному мэрскому проекту. (Фактор стабильного присутствия в окружении Кличко Оксаны Продан, которую, кстати, никто не освобождал от Фирташа, намекает на величину возможных ставок еще одного "не друга" Кличко). История с мэрами имеет ресурс и запас энергии. Обострившееся на фоне борьбы с коронавирусом противостояние президентско-губернаторской вертикали с мэрами областных центров на время объединило местное самоуправление. Достаточно хорошо укрепившиеся в процессе децентрализации, а также на фоне заявленной партизации местных выборов, городские головы заговорили о необходимости создания партии.

Мэр столицы, а по совместительству глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко автоматически был записан в лидеры возможного проекта. Особо отмечалась мэрами его способность к компромиссу. Кличко даже провел первое организационное онлайн-совещание, куда были приглашены наиболее влиятельные мэры. О чем ZN.UA и написало по горячим следам. Слабеющий центр и усиливающиеся регионы — хороший ресурс для президентского забега.

Думает ли Кличко о президентстве? Конечно. Этот журавль почти был у него в руках в 2014 году. Но в политике он очень искренне замахивается, но никогда не бьет. "Смелый человек, но всего боится". И здесь Кличко очень похож на Украину. История нашей страны — скопище утраченных шансов. Так же как и политическая история Кличко — парад нереализованных возможностей.

Вот и сегодня так легко себе пообещать, что на этот раз он будет классным мэром и с этой позиции сможет претендовать на руководство страной, уставшей от Зеленского. Чуть позже. Поэтому и не поддался Виталий Владимирович на уговоры Порошенко объединить свои силы в городе и пойти одной колонной с ЕС. Для выживания Кличко нужен действующий президент. Сегодня вчерашний презент ему не нужен. Потому что "в завтра могут смотреть не только лишь все".

Таким образом на компромисс Виталий пошел не с Порошенко, не с мэрами (идея создания партии мэров не умерла и в начале июля она стартует без Кличко), а — с Банковой. И в основе этого компромисса — Комарницкий. Одной рукой зацепившийся за Кличко, а второй — за главу ОПУ Ермака.

P.S. Во второй части статьи мы расскажем об отношениях старой молодой команды Черновецкого и новой молодой команды Зеленского. Об условиях праймериз, возможных кандидатах и бизнес-вагончиках, которые они потянут в Киевсовет.

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