Киев. Договор с тенью — 2

В первой части статьи (читайте здесь), мы рассказали о том, что Кличко отказался от матча-реванша с коррупцией в Киеве. Предвыборный негласный союз мэра столицы с Банковой, основанный на схемах вышедших из своих укрытий "птенцов" Черновецкого, вводит Киев в очередное пике.

Франшиза слуг

Витринной линией "Слуг народа" в Киеве станет праймериз. Об этом уже заявил президент, дав старт битве за Киев. По нашей информации, в ближайшие дни партия объявит об условиях. Утрясаются детали. Речь, конечно, не о глобальном открытом праймериз американского образца с народным голосованием. И даже не о всеобщей внутрипартийной кампании. Организаторы постараются провести конкурс в масштабе столичной партийной ячейки.

"Киевская ячейка сейчас содержательно отображает все подгруппы партии, — рассказывает наш источник в СН. — Там есть люди и Ткаченко, и Тищенко, и Холодова. Есть и свободные депутаты. Была идея привлечь фракцию, но проблема в том, что многие члены фракции не являются членами партии. Вообще идею с праймериз инициировали блогеры, и не Дубинский даже, а Куницкий. Он почему-то решил, что может стать мэром Запорожья. Смешно. Хотя, Бужанский на Днепр — не смешно. Дубинский в Киеве? Не факт, что Александр вообще может провести кампанию на каком-то позитиве. Поэтому вряд ли. Но мы и так планировали проводить отбор кандидата по результатам соцопроса. Меряли и меряем всех кто на слуху — Ткаченко, Тищенко, врача Ляшко, Холодова".

Разделять полномочия мэра и главы КГГА никто не будет. Закон о столице, по нашей информации от источников в партии, приниматься до выборов не будет. Не ко времени. История с необходимостью сбалансировать власть в столице и передать реальные полномочия мэру, выведя их из-под главы КГГА, стала общим местом. И нынешний президент вряд ли захочет лишать себя возможности держать на поводке мэра, назначая или не назначая главу КГГА. Проблема, вероятно, получит свое решение уже в контексте децентрализации в Украине, когда реформа дойдет до своего третьего регионального уровня. И Киеврада наряду с областными советами получит настоящее местное самоуправление в виде собственного исполкома. А глава КГГА превратится в префекта с контрольно-надзорными функциями.

Кроме того, закон о столице готовил Александр Ткаченко, а он (с учетом интересов Ермака) вряд мог быть поддержан и как законодатель, и как претендент от СН в мэры. Собственно, его как чуждого главе ОПУ кандидата проверенным советским способом уже отправили на повышение.

Что касается осколков СН, то Андрей Богдан кулуарно пошутил о своем походе в мэры и забил на идею. А вот слуга народа Гео Лерос, атаковавший Комарницкого и Тищенко, во всей этой мэрской истории человек-пас, а не человек-гол.

Брифинг Гео Лероса после визита в НАБУ

Но пас, надо сказать, точный. Сначала Гео Лерос опубликовал развернутый фотоотчет о встрече Тищенко с Комарницким. Потом нардеп посетил НАБУ с документами по случаю многомиллионных операций города с вышеупомянутой компанией-прокладкой Комарницкого "Еко-Буд-Трейд".

Ну, и наконец в открытом доступе появились списки компаний, за которыми, возможно, стоит Комарницкий: ООО "Адамант Инвест", ООО "Центр развития экономики и права", ПАО "Всеукраинский научно-исследовательский институт аналитического приборостроения", ООО "Варда", ООО "Форма", ООО "Скайбуд", ООО "Проектная организация "Укрбуд".

Как Банковая будет забивать свой гол в киевские ворота, пока не ясно. Но на сегодняшний день главный медийный претендент — Николай Тищенко. Мэрские баннеры "фаворита" главы ОПУ на этой неделе заполонили Интернет. И, судя по зафиксированной журналистами переписке в смартфоне, пиарщиком у Коли служит сам президент. Но кто Тищенко в реале? Человек — трагический праздник, вобравший в себя "управленческий" опыт начала 90-х на Оболони и основы современного менеджмента ресторанами Степана Черновецкого. "Слуга народа", легко воспользовавшийся услугами Комарницкого в период своей мажоритарной избирательной кампании в ВР. Он же — кум Ермака и послушный локомотив, везущий по рельсам правильные вагончики в Киевраду.

Еспресо.TV Человек-праздник — второй слева, четвертый — Степан Черновецкий

Конечно, иронизировать по поводу "велюрового" кандидата можно долго, но при этом помнить, что Тищенко не только кормит клиентов в карантин, но и неплохо ест сам. Причем давно. "Согласно данным на сайте youcontrol.com.ua, Юлия Тищенко (сестра Николая Тищенко. — И.В.) является основателем и бенефициаром частного предприятия "Экспресс-К", которое, как свидетельствуют данные портала clarity-project.info, в течение 2016–2017 годов выиграло 13 конкурсов на закупки от коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" на общую сумму 11 639 283 гривни", — сообщают медиа.

И перепало ведь не только куму Ермака. Кличко хорошо подвинулся. Люди главы ОПУ и Комарницкого сели на благоустройство, стали стражами архитектурных и МАФовских ворот города. Обладателями золотых ярлыков. Хотя, по идее, Киевом должен заниматься профильный замглавы ОПУ по региональной политике некто Сергей Трофимов — кум Зеленского. Он попытался и начал с ГАСКа. Доходное предприятие. Но его проект раскритиковал не только премьер Денис Шмыгаль, но и президент. А Ермак со своей стороны решил, что Киев слишком важный кусок, чтобы отдать его Трофимову. И его советнику — известному в Киеве нерадивому застройщику Родину.

"Кличко на самом деле в достаточно сложной ситуации, — уточняет наш источник в СН. — Он может вложить очень много денег, времени и сил в кампанию, а в итоге стать английской королевой. У него есть рейтинг, но он не конвертируется, потому что его электорат разделился между УДАРом, ЕС и СН. Структура его электората, по нашим опросам, не изменилась. Как было осенью, так и есть. По трети у всех. Чтобы реально руководить городом, ему нужно не только стать мэром, а прежде завести в Киевраду дееспособную фракцию. И Виталик маневрирует, стараясь изо всех сил нас не обидеть, понимая, что его будущая коалиция — это "Слуга народа". Он поругался со Столаром, это значит минус Юля, ОПЗЖ и минус Смешко с Пальчевским. Еще "Голос", если он пройдет, конечно. Кличко понимает и резких движений делать не будет".

А, значит, будет вмещать в себя столько интересов, сколько скажут. Как и Тищенко. Лишь бы рукавичка не треснула.

Надо заметить, что бывшая команда Черновецкого не едина. Локомотивы для своих паровозиков в Киевраду конструирует и Вадим Столар. Война Комарницкого со Столаром очевидна всем. Его ссорой с Кличко никто не удовлетворился, ибо лапки в ране остались. Интернет-противостояние Столара и Комарницкого происходит потому, что Комарницкий разрушает схемы Столара. Выковыривая лапки клеща путем устранения верных Столару кадров. Более того, зная слабые места строительных проектов Столара, экс-напарник Черновецкого атакует аффилированные с ним стройки.

Но Столар способный и сдаваться не намерен. Он знает, как резать электоральный торт. Он делает ставки на несколько проектов. Среди них — ОПЗЖ, под которую создается новый столичный телеканал Kyiv.live в союзе с одиозным одесским Галантерником. Кроме того, Столар активно ведет переговоры с Андреем Пальчевским, имеющим достаточно высокий рейтинг в Киеве, пытаясь привязать его выдвижение к партии Смешко. Кропотливый труд, наградой за который могут стать такие нужные вагончики.

Предвыборный состав Порошенко, вполне вероятно, уйдет наполненный пустыми вагонетками от Кононенко и Березенко. Главное — в шахту заехать. БЮТ, как всегда, сформирует бронепоезд пассионариев, который привезет нас прямо к Фуксу. Оставит на его станции очередные 80 миллионов от столичного метро и умчится на публичную войну за "благо киян". "Голос", пожалуй, единственная партия, которая не запятнала себя коммерческими пассажирами. Но у этого состава проблема с локомотивом. Сергей Притула, поймавший звезду, подумывает о собственном столичном партийном проекте. И может так случиться, что простые пассажирские вагоны вообще не попадут в Кивраду.

…А что же Зеленский? Как мы и говорили, за ним будет последнее слово в усеченном партийном праймериз. Победитель будет назначен президентом с подачи Ермака или в этот раз станет исключением?

Вдохновленный пиар-успехами борьбы правительства с COVID-19, Владимир Александрович, по нашей информации, все еще видит мэром Киева санитарного врача Ляшко. (Новым министром здравоохранения, кстати, тоже его). Даже не знаю, плакать или смеяться, предположив, что в случае реализации мэрской фантазии президента на Крещатике, 36 для Ляшко будет обеспечен лучший столичный карантинный бокс. Хорошо охраняемый. И аж до конца каденции. Маски, перчатки, а на всем, на чем надо, отпечатки оставят другие.

LB.ua Вот как-то так это и может выглядеть….

Зеленский хочет в столице результата. Его окружение — тихо и смазано-работающего большинства в Киевраде. Как они будут объединять над- и подковерную программы, не наша головная боль. Наша наступит потом. Точнее, продолжится.

Еще президента, якобы, очень беспокоит вопрос наполняемости партийных списков. И в Киеве, и в регионах. "Но мы ищем варианты, — делится наш другой источник из СН. — Формат личной ответственности — главный фильтр. Близкие и доверенные люди будут отвечать за регионы и Киев. Мы не просто раздаем франшизу — мы контролируем. Люди, которые пойдут руководить штабами, все идеологические. Компаньон, друг семьи, человек президента... Личная ответственность у них на порядок выше, чем у тех же губернаторов, которые сильно не напрягаются, зная, что их могут снять в любой момент. Качество будет".

То есть вы поняли, идеологический — это друг. А менеджерские качества, нравственный уровень — вообще не критерии.

Вот интересно, это упрямое "наївне малярство" президента — игра или глупость? Ведь, ребята, это уже даже не теплая ванна, а прямой "развод" главы государства.

Слушая пресс-конференцию и комментарии Зеленского по конкретным сферам, невозможно не заметить не только его высококлассную некомпетентность, но и высокоуровневую дезинформированность. Это касается и проблем с местным самоуправлением, и провала большинства губернаторов, и медицинской реформы, и Донбасса…

На очереди — Киев. Коррупционный криминальный кейс, начало которому положил Александр Омельченко (он же после Майдана продал франшизу "Єдності" Супруненко), развил — Леонид Черновецкий, а потом пользовал кто хотел.

А что же киевляне? Для них остается имитация выборов. Что прошлая, что будущая Киеврада будут походить на слет карманников, где в первый раз встречаются только для того, чтобы предъявить количество ходок, подсчитать мандаты, выманенные у зевающей публики в ходе избирательной кампании, и разделить территории кормления. А потом по накатанной. Застройки, бюджеты, асфальтовики, МАФовики, тендеры, рекламные площади… Вот за этим, громыхая, составы поедут на Киев.

Ладно, хищники, большая часть санитаров леса, сделали свою борьбу формой заработка! Уже не разберешь, какие общественные организации борются с нелегальными застройками, а кто — в интересах конкурентов-застройщиков. Войны титушек при захвате объектов под видом гражданской активности — сплошь и рядом. При Черновецком игрища с землей шли через студентов. А сейчас через АТОшников. Все перестало быть тем, чем кажется.

Что делать чудом сохранившимся порядочным людям и общественным организациям, которые продолжают отстаивать экологию, эстетику и законность в городе? Если их клоны первыми по команде "фас" дискредитируют любые начинания.

Никто из больших политических игроков не захотел вырастить конкурента для Кличко и настоящего мэра для Киева. Эти выборы, вероятнее всего, закончатся подтверждением сегодняшнего статуса Кличко в тесном союзе с Банковой.

Есть вообще в этом городе кандидат в мэры, прокурор, СБУшник, НАБУшник, или честный мент, готовые разнести это осиное гнездо ко всем чертям? Вы знаете ответ на этот вопрос, правда? Но у меня в запасе еще один вопрос: а есть ли в Киеве избиратель? Способный сформировать другой выбор и сделать его.

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