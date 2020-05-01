Партия мэров. Ответка центру

На этот раз, как утверждают наши источники, речь шла не об "искусственном местечковом проекте", каковой уже создавали в рамках прошлых парламентских выборов мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, а именно об общенациональной партии.

Старый, плохо отработанный, но все еще действующий "УДАР" Кличко, не будут перенаправлять. Ставка на новую идею, способную завоевать всю страну.

Уже сейчас очевидно, что в случае реализации проекта Виталию Кличко предстоит новое вхождение в большую политику. Потому, что волею судьбы (точнее поста главы Ассоциации городов Украины), именно мэр Киева стал магнитом, притягивающим мощную протестную энергию местного самоуправления, не на жизнь, а на смерть схлестнувшегося с центральной властью.

Более того, поддержка новой партии уже бывшими во власти тяжеловесами-управленцами (а в совещании принимали участие представители экс-премьера Владимира Гройсмана), только усиливает основной посыл мэров о необходимости "навести порядок в стране на фоне тотальной некомпетентности и провалов центральной власти".

Но есть нюансы. На Кличко поставили не только мэры, но и — "слуги".

Ставка 1. В прислугах у "слуг"

В том, что Виталий Кличко намерен продлить свой мандат пребывания у руля столицы, никто не сомневался. Он выдержал натиск прежнего главы ОПУ Андрея Богдана, показав, что в случае чего может "порешать" свой вопрос на уровне личного адвоката президента Америки Рудольфа Джулиани. Не факт, конечно, что именно американские партнеры и подмигнули нашему президенту на счет неприкосновенности великого спортсмена. Однако неоспоримый факт, что с утверждением в ОПУ его нового главы Андрея Ермака взаимоотношения команды Зеленского и мэра столицы изменились в корне.

Андрей Ермак достаточно быстро отсек амбиции Александра Ткаченко вместе с его киевскими стратегиями и планами на него Коломойского. ОПУ заключил договор с Кличко от имени группы Ермака-Комарницкого-Холодова, в результате чего Кличко подвинулся на два очень хлебных места. Начальником управления благоустройства Киева, в компетенцию которого входит и надзор за МАФами, стал Алексей Кулеба. Сегодня никому из политических предпринимателей не дают зеленую улицу без согласования с ОПУ. В то время как не политические занимаются традиционным жертвоприношением. Кресло же заместителя главного архитектора столицы, в ведении которого находятся все градостроительные условия и разрешения, занял ставленник группы Ермака— Юрий Таций.

Все это добавило дополнительной сладости в отношения центральной власти с Кличко. Но не Зеленского. У которого не было и нет особого доверия к Виталию Владимировичу. В этой точке есть резон вспомнить о недавних скандалах, связанных с ближайшим окружением киевского мэра. Однако пока нет повода думать, что отношения с ним Банковая строит по классическому сценарию – кнута и пряника. Кнута еще нет, просто пряник могли чуть надломить. Как то и положено в случаях с прислугой.

По утверждению наших источников, задержание СБУ первого зама Кличко Николая Поворозника, якобы за вымогательство у застройщика 125 тыс.у.е., —инициатива исключительно силовиков и не связана с прямой командой Банковой. "Парень сам нарвался", — так комментируют ситуацию люди, находящиеся в эпицентре этой истории. Поэтому, давление ли это на Кличко или торжество меча справедливости — вопрос почти риторический. В том смысле, что утвердительный ответ может лежать сразу в двух плоскостях.

По поводу недавно уволенного Кличко еще одного зама, на этот раз дебошира Владимира Слончака, проводить параллели с Банковой уж точно не будем. Вряд ли патрульный, получивший от разбушевавшегося нетрезвого Слончака "на орехи", был подослан Банковой для компрометации Кличко. Просто так удивительно красноречиво сложились обстоятельства.

Впрочем, есть еще одно не менее яркое обстоятельство, которое Банковая точно собственными руками моделирует для привлечения Виталия Владимировича на свою партийную сторону. Наверное, большинство, наблюдавших за "велюровым" скандалом, возмутили вседозволенность и безнаказанность отдельных "слуг", "шастающих" (реклама с закатывающим рукава Кличко таки плохо сработала) по ресторанам и не признающих карантин. Более внимательные же, дочитавшие до конца оправдательный поств Фейсбуке хозяина "Велюра", а по совместительству народного депутата Николая Тищенко, без сомнения, смогли оценить еще и киевский план Банковой.

Vesti

"…В Велюре же я встречаюсь со своими помощниками, — делится наболевшим Николай Тищенко. — С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... Преобразования Киева. И поверьте,результаты этих встреч,почувствуют все кто последующих 5 лет захочет грабить мой город. Потому что я категорически устал жить в неопрятном и все более неуютном городе. Я хочу другого качества жизни...". (Стилистика и орфография автора поста сохранены).

Андрей Ермак, претендующий на роль человека, который приводит в команду Зеленского профессионалов и управленцев, вдруг ставит кандидатом на кресло мэра столицы (!) от партии власти Колю Тищенко — мускулистого хозяина "Велюра", родом из 90-х.. Который в своем ресторане "на коленке" пишет стратегию Киева. Это большой успех, конечно. На фоне такого новорожденного"титана" мысли, Кличко сегодня выглядит примерно так же, как некогда сам Кличко выглядел на фоне Юлии Тимошенко. Что, безусловно, косвенный комплимент Виталию Владимировичу, но одновременно —прямой приговор системе управления страной.

Я даже боюсь начинать высчитывать на сколько позиций мы опустили планку требований к управленцам и государственным менеджерам. И сколько в итоге мы теряем. И в Киеве, и в стране. Неприкрытое же желание ОПУ по-тихому "слить" Киев под Кличко, которому придется еще более значительно подвинуться на кадровой лавочке в пользу хозяев, даже как-то неудобно продолжать комментировать на фоне этой дичайшей действительности.

Но! В какой-то момент игра Офиса президента в поддавки с Кличко вышла из под контроля банкующих. Эпидемия подкосила и без того слабый центр, обнаружив силу местной власти, за которой стоят миллионы жителей громад.Политические ставки Кличко, как главы АГУ, ведущего сегодня диалог с центром от имени всех мэров страны, взлетели. А сам Кличко оказался реальным претендентом на лидерство в оппозиции. Однако претендент — еще не лидер.

Ставка 2. Крыша для "управленцев"

ZN.ua написало не один текст о том, в какое противостояние между мэрами и центральной властью вылилась борьба с короновирусом. Проседание губернаторской вертикали, несогласованность действий правительства и парламента с местным самоуправлением привели к ситуации, когда мэры городов во всех смыслах приняли на себя основной удар эпидемии и априори идут на два шага впереди центра. На фоне разворачивающейся децентрализации, которая и так финансово усилила местное самоуправление, центр нащупывает рычаги, с помощью которых можно сбалансировать уровни власти. Незаконченность реформы на региональном уровне, не позволяет четко разделить полномочия и компетенции самоуправления и государственной власти.

Центр ищет варианты укрощения мэров. Один из возможных и уже анонсированных властью —партизация местных выборов. Когда зайти на выборы сможет партия, имеющая представительство в 2/3 страны. Плюс 5-процентный национальный барьер для прохождения в местные советы. Плюс мэр – только партийный. Пока журналисты пишут статьи, политики ломают копья, а эксперты озвучивают возможные риски, связанные с федерализацией, припоминая случай с Северодонецком, мэры идут на создание общенационального партийного проекта.

Вышеупомянутое совещание проводил Кличко дистанционно. Точно участвовал мэр Днепра Борис Филатов, люди Гройсмана и мэры других крупных городов. Харьков и Одесса не были представлены мэрами, но присутствовали их гонцы. По утверждению наших источников, идет широкий горизонтальный диалог между большим количеством городских голов об объединении.Пока никто не хочет называть своих имен, опасаясь преждевременной атаки силовиков. Кнут у Банковой всегда под рукой.

Фокус

"Есть серьезные ЛОМы (лидеры общественного мнения – И.В.), которые смотрят на происходящее со страной и понимают, что надо что-то менять, — рассказывает источник. — Вначале это были разговоры об очередной партии нескольких мэров и пр., а теперь все понимают, что такая партия, это не взлетающая местечковая история. Уже невозможно смотреть на происходящее в стране безумие,нужно создавать нормальную общенациональную политическую силу, которая будет в первую очередь отстаивать интересы местного самоуправления, представляя себя во всей стране. Страну строят снизу вверх, а не сверху вниз. Как это происходит в Европе. Идеология? Как таковой идеологии в постиндустриальном обществе нет. Условно говоря, мы за благосостояние, справедливость и порядок".

По словам другого источника, местные выборы – это стартовая площадка для новой партии.

Речь идетв том числе и омультилидерстве. Обсуждаются возможные внутрипартийные праймериз. "Однако для всех очевидно, что сейчас объединение идет вокруг мэра Киева, — уточняет собеседник. — В отношении Виталия Кличко у большинства мэров нет отторжения. Да, он не суперпрофессионал. Но, во-первых, нет альтернативы. А во-вторых, он умеет маневрировать и слышать всех. Есть ли у него глобальное мышление? А у кого в этой стране сегодня оно есть? Надо, чтобы была команда. Управленцев. И чтобы она не была презентована какими-то друзьями, кумовьями или 95-м кварталом. То есть оставшиеся в этой стране управленцы, из разных регионов могут объединиться. Это не значит, что возьмут лидера на флаг и понесут. Никто не собирается продвигать кличковских, гройсмановских и пр. Собираются те, кому небезразлична страна. Мы примем всех, с кем у нас нет идеологических противоречий".

Что касается коррупционного шлейфа части известных "управленцев", то собеседник парировал: "Пусть власть проводит расследование и сажает, а не держит на крючке годами. Коррупционер Труханов? Докажите и посадите. Коррупционер Кернес? Сделайте то же самое. А не держите годами на крючке в своих интересах".

Вместо выводов

Странапопадает в клинч.С одной, стороны, центральная власть неприлично несостоятельна. С другой,— компетенция и опыт на стороне мэров. Однако децентрализация не завершена. Областной уровень не сбалансирован. Полномочия между центром и местным самоуправлением размыты. В такой ситуациинеконтролируемое усиление мэров и местных элит может привести к созданию скопища отдельных княжеств.

Власть ищет выход. Анонсировав партизацию, заявляет о желании структурировать политическую карту страны, подмяв местные элиты под себя, и поддерживающие партизацию большие парламентские партии. "Дабы местные элиты взяли на себя политическую ответственность в масштабах страны".

Создание партии мэров — ответка на давление центра. И если проект выстрелит, то вполне вероятно, что управлять мэрами и растаскивать их от объединения Банковая будет за счет силовиков. Делать мэров ручными будут силами ручных ОГПУ, СБУ, ГБР, полиции и судов.Что, собственно, уже и происходит в Днепре. Партия силовиков против партии управленцев?

Тем не менее, пока власть считает, что Кличко все равно примкнет к команде "слуг". Что "он всегда дергается, а потом в Вене принимает правильное решение, выбирая синицу в руке".

Однако сегодняшняя амбиция местного самоуправления, значительнее и весомее чем когда-либо. Его сила обусловлена слабостью центра. Все зависит как от решения самого Кличко, так и от того насколько настойчивыми окажутся другие фигуры, стоящие за проектом, договороспособными – мэры, и щедрыми – инвесторы.

По нашей информации, с Кличко уже работают иностранные консультанты, давая рекомендации не только по выборам, но и по зачистке налипших на него столичных схемных ракушек. И если Кличко предпочтет таки "журавля в небе", тодоговор с ОПУ и его главой Ермаком, отпадет первым.

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