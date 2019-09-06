Как не стать командирами хаоса, или Жаркая зима-2020

Офицер Генштаба царской армии России времен Первой мировой, белоэмигрант, ставший впоследствии одним из видных военных теоретиков ХХ в., Евгений Месснер предвидел войну будущего в своих работах.

Выражаясь современным языком, он описал войну гибридного типа (мятежевойна), в которой "воителями являются не только войска и не столько войска". По его мнению, офицеры становятся при этом командирами хаоса. Хаос создается в стане противника не только усилиями извне, но и действиями изнутри.

Воюют не только обычным оружием. Воюют "агрессо-дипломатией, нефтеоружием, оружием-порнографией, оружием-наркотиками, оружием — промыванием мозгов". Месснеровские подходы, описанные им еще в 60-х годах ХХ в., взяты на вооружение в современной России. Стоит с этой позиции взглянуть на вызовы и угрозы ближайшего будущего для Украины. Звучащая из Киева формула "Просто прекратить стрелять..." не означает прекращения войны, особенно, войны гибридного типа, где стреляет не только оружие поля боя, но и оружие массового поражения мозгов — пропаганда. А также может быть использовано и энергетическое оружие с эффектом массового поражения — холод, тьма, отсутствие привычного комфорта, сервиса в зимний период и мятежные толпы тех, кто еще вчера составлял 73%. Командирами (не)управляемого хаоса могут оказаться не только офицеры армии противника, но и собственные "слуги народа", не имеющие адекватного представления о происходящем.

Что нам готовят?

Никто не знает, насколько суровой или, наоборот, мягкой в метеорологическом смысле может оказаться предстоящая зима. Однако в плане политическом она обещает быть жаркой. Украина уже вошла в зону высокого давления внешних факторов. Энергополитический фактор давления играет одну из ключевых ролей в инструментальном наборе ведения войны гибридного типа. Особенно для стран с высоким удельным уровнем энергопотребления, к которым мы все еще относимся.

Сразу стоит отметить, что, вопреки "всепропальству", звучавшему и звучащему с разных сторон, нам есть чем гордиться, и у нас есть чему поучиться тем западным "учителям", которые поучают нас. Украина смогла в критический период 2014–2015 гг. нейтрализовать энергетическое оружие противника. Отказ от импорта природного газа напрямую из России был единственно возможным и правильным вариантом действий в условиях внешней агрессии. Переход к реверсной схеме закупки газа от компаний из стран ЕС стал возможен благодаря поддержке Европейской комиссии и конструктивному сотрудничеству со Словакией, Польшей и Венгрией. Ну а решение проблемных вопросов между "Нафтогазом" и "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже продемонстрировало, что Украина отдает предпочтение правовым подходам, а не закулисным коррупциогенным договоренностям о "дешевом" газе. Ну и не самое последнее по значимости — это то, что в 2018-м впервые объем израсходованных средств на закупку газа по импорту был меньше чем доходы, полученные "Нафтогазом" за транзит газа в Европу. Это тем, кто мыслит исключительно коммерческими категориями.

Какой сценарий могут нам готовить на зиму-2020? В России не скрывают того, что транзит газа через территорию Украины будет прекращен с 10.00 1 января 2020 г. Можно, конечно, надеяться на наших партнеров из ЕС, что им удастся убедить Россию, с тем чтобы новый транзитный контракт был подписан, однако не факт, что у Еврокомиссии и ключевых европейских игроков будет достаточно политической воли для этого. Скорее, они предпочтут действовать шаблонно, как в 2009-м — давить на более слабую сторону переговорного треугольника, т.е. на нас, с целью склонения к подписанию любого контракта, независимо от того, будет ли он соответствовать нашим интересам или наоборот.

Но не только газом единым нас будут склонять к капитуляции, действуя энергетическими рычагами. Сценарий, который готовится извне и изнутри, можно назвать сценарием гетерогенного воздействия, который имеет целью самодеструкцию противника, т.е. мы сами своими руками себя же должны победить.

Как это может работать?

В последние несколько месяцев из Москвы нам показывают "морковку" — традиционный прием "дешевого газа", который уже трижды был обещан испытанным партнерам по схеме "Росукрэнерго" под кремлевским кураторством. Через путинские СМИ в Украине, которые почему-то инерционно считают контролируемыми кумом российского президента, обещают 25% скидки в цене. Обещая скидку, почему-то не удосуживаются заплатить 2,8 млрд долл. США "Нафтогазу" согласно решения Стокгольмского арбитража. Именно это и указывает на то, что имеет место нехитрый трюк в стиле наперсточников из 90-х. Пообещать — не значит сделать, а если и сделают, то это будет временно. Просто нужно, чтобы жертва заглотнула наживку, а дальше — дело технологии, отработанной под новогодние кризисы 2005–2006, 2008–2009 гг.

Видя отсутствие должной реакции в виде прибывшей в Москву делегации "Нафтогаза", пытаются угрожать, соединяя в пакет требования неприкасаемости путинского информационного оружия в Украине в виде группы телеканалов-ретрансляторов и подписания газовых контрактов, включая не только транзит, но и закупки газа (очевидно, "Газпром" поиздержался без украинского рынка). Мол, если газополитический пакет не будет воспринят в Киеве, то на президента полетят риски, несовместимые с властью. Также акцентируется внимание, что, дескать, Европа будет действовать заодно с Россией в вопросе газа. "Шредеризация" европейского политикума расплодила внутри ЕС немалое количество тех, кто ретранслирует российскую позицию.

Хотя в Европе действительно достаточно тех, кто находится на содержании российских госмонополий, но в целом в ЕС время не теряли, чтобы обезопасить себя от газового оружия Кремля. Там за 10 последних лет появилось понимание, что "командиры хаоса" сидят в Москве. Поэтому к зиме-2020 уже подготовились основательно. Хотя еще только начало сентября на календаре, а европейские ПХГ уже заполнены газом более чем на 92%, что превышает прошлогодний показатель на 20%. Вывод — нам не стоит переживать за Европу, как и она не сильно переживает за нас, отдавая предпочтение равноудаленной позиции подобно тому, как это было в 2009 г.

Российский сценарий уже прописан и вовсю реализуется. Базовая легенда традиционна: есть некие злокозненные силы, которые хотят сорвать планы укрепления российско-европейского энергостратегического партнерства. Эти злокозненные силы, конечно же, — США, Украина, Литва и Польша. Украина нужна США в роли страны, которая сорвет поставки газа в Европу, а обвинят во всем Россию как ненадежного поставщика. Польше и Литве отведена роль подстрекателей, которые садятся на американский газ и других, т.е. Украину в угоду Вашингтону подсаживают. Доказательство — подписание в Варшаве трехстороннего американо-польско-украинского меморандума о сотрудничестве в сфере энергетической безопасности 31 августа.

Логика Газпром-пропаганды сделана по советскому шаблону времен СССР с апгрейдом периода оккупации Крыма РФ: если бы Советский Союз не ввел войска в Чехословакию в 1968 г., там бы хозяйничали блок НАТО и западногерманские реваншисты; если бы СССР не ввел войска в Афганистан, там были бы США; если бы Россия не аннексировала Крым, там были бы базы НАТО; если не будет транзита через Украину на российских условиях, то США подсадят украинцев и европейцев на дорогой американский газ и лишат всех дешевого российского. Американцам, дескать, не нужен в Европе не только российский, но и любой другой — туркменский, азербайджанский, катарский — газ, даже своим союзникам по НАТО норвежцам могут посоветовать забыть о газе и вернуться обратно к "временам трески и селедки".

Вот под таким соусом идет заблаговременная подготовка под временное прекращение транзита через Украину с тем, чтобы, действуя кнутом и пряником, склонить Киев либо к кратковременному продлению контракта на транзит, либо к реинкарнации схемы "Росукрэнерго". Ну а европейских клиентов "Газпрома" очередной кризис должен подвигнуть, по представлениям Кремля, к быстрому решению всех вопросов достройки "Северного потока-2", над которым все еще висит дамоклов меч американских санкций.

Секторальные уязвимости: нефтепродукты

Следует обратить внимание на процессы, идущие в соседней Беларуси. По сообщениям СМИ, в рамках Союзного государства России и Беларуси отработана программа действий по реализации союзного договора, состоящая из 66 пунктов, по которой предполагается до 1 ноября разработать около 28 дорожных карт. Программа базируется на принципе "две страны — один рынок". Это по официальной информации из Минска. А реальные тенденции таковы, что будет реализован подход, который можно назвать "бинарным суверенитетом", т.е. формально две страны есть, а фактически всем заправляет одна — старший брат (сестра) с его монополиями на едином рынке. По принципам единого рынка белорусские поставки нефтепродуктов, которые мы считаем диверсификацией, окажутся еще под более жестким, если не полным, российским контролем.

Если по потребляемым нам бензинам картина приближается к 50% обеспечения рынка собственным производством (Кременчуг и Шебелинка), то по дизелю картина выглядит неоптимистично. Из вот этого "Союзного государства России и Беларуси", которое сейчас выглядит больше как существующее на бумаге, а в одночасье может приобрести иное качество, в Украину поступило в первом полугодии т.г. 78,5% потребляемого нами дизтоплива! Если в

2016 г. из РФ было импортировано 1,058 млн тонн нефтепродуктов, то за прошлый год объем импорта составил 3,16 млн тонн. Поэтому не стоит удивляться, откуда деньги на приобретение стреляющих антиукраинской пропагандой телеканалов, расширение лоббистских сетей, услужливость судей. Это накопленный эффект последних двух лет, когда дали возможность разгуляться кумовскому бизнесу.

Таким образом, картина выглядит совершенно противоположной той, которую мы имеем в газовом секторе. Там мы обнулили зависимость от прямого импорта российского газа, а в секторе нефтепродуктов не только не ограничили, а наоборот — усилили, вложив в руки агрессора дополнительный рычаг воздействия. И хотя рынок нефтепродуктов остается достаточно гибким в плане диверсификации импорта, и сам по себе дизельный рычаг не приведет к катастрофическим последствиям, если решат его задействовать, тем не менее, в комплексе с другими рычагами — угольным, электроэнергетическим — это может вызвать резонансный эффект в экономической и социальной сферах. Кстати, так и остается нерешенным вопрос создания Стратегического резерва нефти и нефтепродуктов. С 2005 г. идут дискуссии. На шестом году войны.

Секторальные уязвимости: электроэнергетика

Несмотря на проблемы в газовом и нефтяном секторах, все же наибольшей уязвимостью становится сектор электроэнергетики. Переход на новую модель рынка электроэнергии в Украине стартовал фактически с монопольной структурой генерации. Три компании — "Энергоатом", ДТЭК и "Укргидроэнерго" вместе производят более 80% электроэнергии, а в некоторые периоды — даже более 90%. Введение свободного доступа к энергосетям в условиях монопольной структуры производства приводит к росту цен. Для того чтобы избежать такого ценового скачка, правительство вынуждено регулировать цены на энергорынке.

Сейчас правительство вместе с другими причастными организациями пытается выровнять ценовую ситуацию, в частности путем снижения тарифа на услуги "Укрэнерго" и изменений квот на продажу электроэнергии по ПСО для "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Однако все эти меры если и дадут результат, то только в краткосрочной перспективе, поскольку основную причину роста цен на перспективу — монопольную структуру производства — преодолеть не так легко. Тем более что частная угольная генерация активно использует свое доминирующее положение, пытаясь путем шантажа, который уже успешно апробирован в 2014–2015 гг., получить комфортные для себя цены и доходы. Срабатывание в период после 1 июля запасов угля со складов, а не их увеличение — прямой намек власти на будущие проблемы в отопительный период, если тепловая генерация и частная угледобыча не получит нужный уровень цен.

Но если на ценовые вопросы новой модели рынка правительство реагирует, то проблемы регулирования Объединенной энергосистемы практически вне его внимания. Рынок вспомогательных услуг и, соответственно, балансирующий рынок так и не начали свою работу, поскольку порядок сертификации субъектов для работы на нем был принят практически накануне начала внедрения новой модели энергорынка. Как следствие, предусмотренная в законодательстве система балансировки ОЭС, не работает, что сразу же дало о себе знать. Диспетчерская "Укрэнерго" вынуждена была давать команды "Укргидроэнерго" на регулирование ОЭС в предаварийном и аварийном режимах, а также пользоваться перетоками с ОЭС РФ. Если зимой, в условиях возникновения или искусственно созданного дефицита угля, возникнет ситуация необходимости импорта больших объемов электроэнергии для предотвращения блэкаута ОЭС или веерных отключений, то тем самым в руках агрессора окажется еще один рычаг влияния. Стоит вспомнить 2014-й и контракт на импорт электроэнергии из РФ под жестким условием обеспечения Украиной ее транзита в оккупированный Крым. Мечущееся и суетящееся руководство "Укрэнерго", внезапно меняющее стратегические приоритеты, создает эффект соблазна для агрессора. Он может повторить и кибератаки по образцу декабря 2015-го и 2016-го.

Также следует иметь в виду, что односторонней инициативой новой власти по отводу сил и средств в Станице Луганской создана угроза захвата единственного на всю Луганщину источника генерации электроэнергии — ТЭС в Счастье. И это в условиях, когда "Укрэнерго" введет в эксплуатацию подстанцию "Креминская", которая даст возможность поставок электроэнергии из ОЭС Украины в лучшем случае в мае 2020 г. Кстати, недостаточная деятельность "Укрэнерго" имеет место и в до сих пор не завершенном проекте строительства высоковольтной линии 750 кВ от Запорожской АЭС до подстанции "Каховская", вследствие чего ЗАЭС не может работать на полную мощность.

Таким образом, Украина входит в отопительный сезон с неподготовленной электроэнергетикой, что может сказаться на всем энергосекторе. Исключением, пожалуй, является только газовый сектор, где "Нафтогаз" выходит к началу отопительного сезона на 20-миллиардную отметку запасов в ПСГ и провел учения по реверсному использованию ГТС в условиях нулевого импорта газа, а также "Энергоатом" с достаточными запасами ядерного топлива. Благодаря газовикам и атомщикам мы успешно прошли пять последних зимних сезонов. Но атомная генерация может оказаться уязвимой зимой, когда вырастут нагрузки на ОЭС, а указанные проблемы регулирования могут обостриться из-за дефицита маневровых мощностей, предоставляемых частной угольной генерацией, и привести к блэкауту. К тому же использование "Укрэнерго" аварийных режимов наносит ущерб производителям электроэнергии и может вызвать судебные преследования компании, а в перспективе — банкротство.

Не так страшен черт, как пытается казаться...

Российская Федерация в описанных выше условиях будет иметь возможность влиять на энергообеспечение Украины зимой путем прекращения поставок угля и нефтепродуктов. Механизм для этого уже создан апрельским постановлением правительства РФ, которым с 1 июня предусмотрено получение разрешения в Министерстве экономического развития для экспорта энергетической продукции в Украину. Также РФ может прибегнуть к отключению своей ОЭС от параллельной работы с ОЭС Украины или шантажировать этим. Конечно, дефицит угля можно покрыть газом. Но если так делать, то хватит ли нам запасов газа на конец отопительного сезона, если зима окажется затяжной?

Необходимо уделить особое внимание киберзащите ОЭС и локальных распределительных энергосетей, а также противодиверсионным мероприятиям на Харьковщине и Полтавщине, газовые месторождения которых совокупно обеспечивают более 80% добычи отечественного газа. То же самое относится и к объектам атомной генерации, и ОЭС. Ну и, конечно же, подписанный в Варшаве 31 августа трехсторонний украино-польско-американский меморандум о сотрудничестве в сфере энергетической безопасности следует закрепить контрактом и экспериментальной поставкой СПГ из США в ближайшие месяцы и в аккурат под Новый год. По истерике в российских СМИ видно, что это правильное направление, стратегически определенное, как только первый танкер с американским СПГ прибыл в Польшу в 2017 г. Его еще мало на европейском рынке, его еще нет в Украине, но американский СПГ — уже мощный фактор влияния. За первым танкером с американской нефтью, который прибыл летом этого года в Украину, должен последовать и первый метановоз с американским газом. Кстати, в 2018 г. добыча нефти в США выросла на 16%, а газа — на 12%. Глобальные рынки становятся все более насыщенными и конкурентными, чем мы должны воспользоваться, особенно в условиях, когда нам пытаются навязать возврат к старым схемам типа "Росукрэнерго".

И еще одно. Не надо бояться ставить свои условия. Не надо тащиться в кильватере чужих хотелок. Зарубежные визиты не заменят домашней работы, которая должна быть выполнена, а страна подготовлена к жаркой зиме-2020. Никаких двусторонних переговоров с "Газпромом" не должно быть, пока не будет выплачено "Нафтогазу" 2,8 млрд долл. США по решению Стокгольмского арбитража. Только трехсторонний формат с участием Еврокомиссии и контракт на транзит на основе европейского энергетического законодательства.

Приведенное в этой статье — далеко не полное описание возможных проблем, готовящихся нам к зиме как извне, так и изнутри.

Изнутри противник орудует не только кумовскими силами и схемами, но и теми, кто называет себя "свободными радикалами и токсичными личностями". Все они и есть "командиры хаоса" — каждый на своем направлении. Кто по чину, а кто по собственному неразумению, нарисовав свою картину мира, считая ее единственно правильной. Нам необходимо пройти грядущее полугодие. Это очередное испытание для общества и государства, во власти в котором оказались люди со сцены.

Но театр военных действий и собственно театр имеют мало общего, несмотря на то, что называются одинаково. Полагаем, что новая власть это уже осознала и не будет поддаваться искушениям быстрых плодов электоральной победы над обществом и ожидания милости от агрессора, "сойдясь посредине". Потому что это и есть путь к самодеструкции, на который нас подталкивают не только извне, но и изнутри. Нынешние власти предержащие должны стать творцами порядка, а не "командирами хаоса" в чужом сценарии из мира постправды.