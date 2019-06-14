Россия: формула "Чужого" для Украины и Запада

В СМИ рисуют картинку, что в России все железобетонно. В Москву и Петербург снова потянулись украинские квислинги. Россия обновляет сети влияния на Украину изнутри. Убираются старые схемы, по которым работали с предшественниками на украинском властном Олимпе. Для новых "голодных" и "жаждущих" отрабатываются схемы захода в Украину из Европы под известными брендами. Идет вербовка лоббистов, разрабатываются меры воздействия. Но все ли так хорошо в самой России, принимая во внимание ее внутреннюю неоднородность?

Россия рассредоточивается…

Князь Александр Горчаков

Князь Горчаков, министр иностранных дел царской России времен после разгромной Крымской войны, известен своим крылатым выражением "Россия сосредоточивается…". Нынешний властитель Кремля В.Путин в своей предвыборной статье 2012 г. тоже писал, что Россия сосредоточивается, собирается с силами.

Очевидно, можно констатировать, что этап сосредоточения и собирания сил завершился, и Россия в 2014-м перешла к новому этапу — пошла в наступление. Агрессия против Украины символизировала очередной этап экспансии на очередном витке эволюции России. Владислав Сурков довольно четко его охарактеризовал: "Обрушившись с уровня СССР до уровня РФ, Россия рушиться перестала, начала восстанавливаться и вернулась к своему естественному и единственно возможному состоянию великого сообщества народов, собирающего земли". Разумеется, стоит вопрос — а какие "потерянные" земли Россия собирает на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Арктике? И откуда ресурсы на глобальную экспансию, тогда как мировые цены на нефть вдвое ниже, чем в 2000-х?

После интервенции в Сирию и неудачной попытки переворота в Черногории, а также с учетом ведения Россией войны в Донбассе против Украины, казалось, что Кремль не сможет действовать еще где-то. Но Ливия, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Индонезия, Мадагаскар опровергают это. Сейчас к этому перечню добавляется Алжир. Российские ЧВК в Венесуэле защищают режим Мадуро, в Ливии Россия способствует маршалу Хафтару, Москва вмешивалась в президентские выборы на Мадагаскаре и в Индонезии. Сегодня мы становимся свидетелями эскалации на Балканах. В общем, Россия действует стратегически в пяти регионах: постсоветское пространство — против Украины и Беларуси, против ЕС на Балканах и на Ближнем Востоке и в Северной Африке (Сирия, Ливия, Алжир), против США в Латинской Америке (Венесуэла) и в Арктике. Кроме того, она действует в информационном и киберпространстве.

То есть можно утверждать, что Россия после этапа сосредоточения стала рассредоточиваться, внедряться, вмешиваться. Она пытается проникнуть везде, даже туда, где ее присутствия было мало, а то и вообще не было в постсоветские времена. Для такого глобального проникновения Россия должна быть внутренне консолидирована и сосредоточена. Внешне так и кажется. Это напоминает СССР конца 1980-х. Россия — не Советский Союз. Это наглядно видно из того, как падают российские ракеты и самолеты. Что на самом деле происходит в России, если заглянуть под толстое одеяло кремлевской пропаганды и дезинформации?

Под одеялом

Несколько показательных вещей, на которые обратили внимание СМИ, но которые не рассматриваются во взаимосвязи с другими. Новой манипулятивной методике социологических исследований ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения), по которой рейтинг Путина с реального уровня исторического минимума доверия в 30,5% трансформировался в 72,3%, предшествовала новая методика Росстата, по которой тот нашел в РФ "скрытые инвестиции" объемом 67 млрд долл., правда, российские же эксперты квалифицировали их как существующие исключительно на бумаге. Кроме того, по оценке российских экономистов, "подозрительно неадекватно" выглядит еще одна "новая методика" Росстата — подсчет доходов населения; в соответствии с ней доходы россиян растут, что противоречит данным экспертных исследований, свидетельствующих о снижении реальных доходов вследствие фискальной политики.

Tatyana Shtabel RFE/RL

Признаком системных проблем в российской экономике является появление таких идей как использование принудительного труда для выполнения государственных заказов. Речь идет о возвращении к советской практике как в части привлечения узников, отбывающих наказание в колониях МВД, так и в части привлечения армии, в частности инженерных войск, для строительства крупных инфраструктурных проектов.

Еще один штрих: 48% прибыли "Газпрома" за 2018 г. оказались бумажными — появились за счет переоценки акций дочерней компании "Газпром нефть". А сама "Газпром нефть" и другие нефтяные компании протестуют против ручного управления ценами на нефтепродукты на внутреннем рынке и требуют от правительства компенсации убытков, возникающих у них вследствие этого.

По данным российских источников, ряд крупных российских банков, "крышующихся" на высоком уровне, погрязли в убытках. В частности, речь идет о "Транскапиталбанке" под крышей главы Центробанка Э.Набиуллиной, "Международном финансовом клубе" под патронатом главы "Ростеха" С.Чемезова, "Абсолют Банке", связанном с РЖД, и многих других.

Как известно, у нынешнего российского режима традиционной является ставка на четыре опоры — нефть, газ, силовые структуры и РПЦ. Поэтому то, что происходит в этих сферах, имеет определяющее значение для политического долголетия той или иной власти в Кремле. Самая большая тектоника наблюдается в нефтяном и газовом секторах.

Инцидент с загрязненной дихлорэтаном российской экспортной нефтью, кстати, еще не исчерпанный после двух месяцев периодических заявлений о скором восстановлении статус-кво, не является отдельно взятым досадным случаем или диверсией малых нефтяных трейдеров, как уверяют российские члены правительства. Сразу после первых сообщений о "техническом инциденте" на "Дружбе" я отметил, что причина проблемы носит глубинный характер. Теперь уже очевидно, что 5 млн тонн некондиционной нефти в системе трубопроводов не могли дать малые компании. Это — следствие деятельности "крупняка". А кто им является? Прежде всего еще одна любимая, наряду с "Газпромом, игрушка Путина — "Роснефть", крупнейшая не только в нефтегазовом секторе, а вообще самая большая в России компания. Она обеспечивает 40% общего российского нефтяного экспорта. Не вдаваясь в технические подробности, ибо это не является темой указанной статьи, могу констатировать, что некондиционная нефть, полученная из истощенных месторождений Урало-Поволжья, хищническая эксплуатация которых осуществляется, в том числе, и "Роснефтью", скапливалась в резервуарных парках в немалых объемах и раньше. Ее подмешивали в поток с кондиционной нефтью, и она шла себе на экспорт. Хотя содержимое хлорорганики было в сырье, однако не в той концентрации, которая представляла опасность. Но вдруг "Роснефти" срочно понадобились деньги. Причем немалые. Оказывается, самая большая и богатая компания России живет в долг. Корпоративная задолженность за последние 15 лет возросла в 44 раза и составляла на начало 2019 г. более 63,3 млрд долл. (4,4 трлн рублей)! В первом квартале т.г. "Роснефти" удалось сократить его на 12%, но в течение следующих 12 месяцев она должна вернуть кредиторам свыше 11 млрд долл. Кроме этого, компания понесла серьезные убытки в Венесуэле, спасая свои многомиллиардные проекты в этой стране и помогая Кремлю спасать режим Мадуро, финансируя не только "повара Путина" и ЧВК Вагнера. Ко всему этому добавилось еще и то, что цены на нефть пошли вниз, и хотя периодически они подскакивают, однако общую тенденцию движения к снижению это не меняет. Поэтому денег не хватает, формула Медведева "…но вы держитесь!" не работает, долги нужно возвращать.

Сергей Кузнецов

При таких обстоятельствах руководство "Роснефти" срочно распорядилось отгрузить на экспорт все, что может течь по трубам. Тем более что разгребать "инцидент" будет "Транснефть", которую Игорь Сечин давно хочет инкорпорировать в свою империю. Поэтому и произошел "беспрецедентный случай", на самом деле — мощное проявление кризиса ресурсно-ориентированной экономики России, где нефтяные компании являются кормушками Кремля и лояльного олигархата, и все меньше из той кормушки поступает в бюджет. Резервный фонд в 2018-м полностью пошел именно на покрытие бюджетного дефицита. Фонд был ликвидирован. Остался только Фонд национального благополучия, который 10 лет назад аккумулировал объем средств, эквивалентный 7,7% ВВП, а теперь имеет на своих счетах 58,74 млрд долл., что составляет 3,6% ВВП.

Более чем проблемное положение и в "Газпроме". Одновременная реализация трех экономически необоснованных, геополитически мотивированных проектов — "Северный поток-2", "Турецкий поток", "Сила Сибири", да еще и в период низких цен на газ в Европе, экспансия на рынок ЕС американского СПГ, непомерные траты на лоббистов в ЕС — все это привело к превышению затрат над доходами. Нуль поступлений из украинского рынка и почти 3 млрд долл. (вместе со штрафными санкциями) выплат в адрес "Нафтогаза" по решению Стокгольмского арбитража дамокловым мечом висят над "Газпромом". Видя это и почти получив свое в ходе реализации проектов "откатопроводов", с газпромовского "Титаника" соскочили люди из ближнего круга Путина, его эксклюзивные подрядчики — братья Ротенберги. Поэтому в газовой монополии России грядут изменения (и не только кадровые), которые кремлевской пропагандой будут поданы как реформа газового сектора.

Среди силовых структур Кремль выделяет "Росгвардию", усматривая в ней последнюю надежду режима на сохранение власти. Ее финансирование увеличивают, тогда как полицейским урезают дополнительные выплаты, оставляя голые оклады. Провал РПЦ на украинском направлении и события в Екатеринбурге показали, что "духовные скрепы" РПЦ на самом деле ничего не скрепляют, а наоборот.

Каковы вероятные сценарии будущего России? Мы не знаем достоверно, где точка хрупкости российского режима, да и, как показывает пример СССР, этого не знают и в Кремле, потому что живут в искусственно сконструированной реальности, где все подвластно обладателю трона. До определенного часа "Х"…

Матрица неопределенностей

В общем, существуют четыре базовых сценария продления власти "долгого государства Путина", по определению отставленного В.Суркова. Собственно говоря, матрица вероятных сценариев насчитывает их значительно больше, но так или иначе сводятся они к четырем.

Сценарий 1. "Собранные земли", или "Россия + ошметки". Полноценный вариант может быть при условии усмирения Украины и аншлюса Беларуси. Малоформатный вариант может быть за счет Беларуси, "Республики Южной Осетии", "Абхазии", "ПМР", "ДНР", "ЛНР". Это дает возможность переформатировать государство в СССР 2.0 и перезагрузить власть Путина, начав новый "нулевой цикл".

Сценарий 2. "Бесконечная власть Путина". Пролонгация власти В.Путина из-за критической необходимости преодоления внешней угрозы ("агрессии НАТО" извне или/и "цветной революции" изнутри). Если по тем или иным причинам не удается усмирить Украину и укротить Беларусь, а формат "Россия + ошметки" кажется неубедительным, то предпочтение может быть отдано классической советской схеме "группирование народа вокруг лидера в условиях нарастающей империалистической угрозы внешней агрессии и подрывной деятельности агентов США и НАТО изнутри". Все, что понадобится, — превентивный удар против Украины с целью недопущения введения "войск агрессивного военного блока НАТО и размещения его военных баз близ границ России".

Сценарий 3. "Власть Путина без Путина". Если правитель России внезапно покинет этот мир, коллективное Политбюро 2.0 совместно с "силогархами" определяют преемника, который продолжает линию "безвременно ушедшего" Владимира Владимировича, как в свое время Иосиф Виссарионович продолжил дело Владимира Ильича.

Сценарий 4. Управляемая дезинтеграция. Чрезмерные затраты на регионы при уменьшении возможностей финансового вливания из центра вследствие обвала нефтяных цен. Критическая масса недовольства Москвой взрывается в наиболее проблемных регионах. Вероятно, Северный Кавказ. Вероятно, как в 1990-х, — Чечня. Вероятно, бунт Рамзана Кадырова. Центр идет на сознательную дезинтеграцию по принципу Ельцина "берите суверенитета, сколько сможете". Центр переносится в Санкт-Петербург, Москве отводится роль второй столицы.

В отличие от Кремля периода коммунистических вождей, Кремль путинский чувствует угрозы и пытается просчитать алгоритм самосохранения, который обеспечит его властителю власть и деньги, независимо от сценариев будущего российского государства как такового и даже в случае его дезинтеграции. Вы думаете, что это просто питерские "хотелки" раннего Путина — выстроить две мощные нефтетранспортные системы: Балтийскую трубопроводную систему-1 и БТС-2 с терминалами в Приморске и Усть-Луге близ Петербурга? Или консолидация в рамках крупнейшей нефтяной компании России украденных активов ЮКОСа? Или разработка газовых месторождений Ямала и нефтяных на арктическом шельфе? Или перемещение главного офиса "Газпрома" в город на Неве? Это довольно продуманная стратегия на случай дезинтеграции, которая базируется на опыте коллапса СССР и внутрироссийских процессах 1990-х.

Россия Light будет включать в себя богатые энергетическими ресурсами регионы севера с трубопроводной инфраструктурой, ведущей на запад — на Балтику с ее экспортными терминалами и рынком ЕС, германскими друзьями Путина, через которых Кремль подсадил Европу на российские ресурсы. Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округи, Москва и Петербург — самые большие среди 13 доноров федерального бюджета, которые обеспечивают свыше половины всех налоговых поступлений, тогда как 70 других субъектов федерации и две оккупированные территории Украины (Крым и Севастополь) являются хроническими получателями дотаций. Зачем кормить всех дармоедов, если нужно подумать о себе?

Хотя Сценарий 4 на сегодня кажется маловероятным, однако он обсуждается среди российской несистемной оппозиции. А еще — мы становимся свидетелями того, как возрождаются и набирают силу оппозиционные режиму в Москве национальные движения автономий Урало-Поволжья, которые объединились ради обретения независимости Мордовией, Чувашией, Марий Эл, Татарстаном, Удмуртией, Башкортостаном.

В математике есть категория задач, не имеющих однозначного решения. Похоже, что будущее (пост)путинской России не имеет своего четкого решения, несмотря на усилия пропаганды изобразить виртуальное реальным. Однако матрица возможных вариантов, как и в случае с СССР, содержит решение вопреки воле и намерениям Кремля. Там это чувствуют. Поэтому действуют соответственно. "Вдруг" появляется идея российского Минфина вывести часть Фонда национального благополучия за границу через инвестиции в высокодоходные проекты по норвежской модели. Похоже на операцию публичного прикрытия для легализации вывода средств в интересах питерских чекистов на час "Х".

Чего на самом деле хочет Кремль?

Кремль хочет высоких цен на нефть, на газ, как в 2000-х. Экономической основы для роста цен на углеводороды нет. Их достаточно на мировых рынках. Более того, США как крупнейший с начала 2000-х потребитель и импортер нефти и газа не просто сократили импорт углеводородов, а уже превратились в экспортера газа и нефти. Не за горами то время, когда США станут полностью самодостаточными относительно нефти, как это уже есть относительно газа. Попытки России договориться об общих действиях с ОПЕК по поддержке нефтяных цен имели некоторый успех, но цены ведут себя крайне волатильно. Как ни парадоксально, но Россию очень устраивают американские санкции против Венесуэлы и Ирана, поскольку это дает дополнительные возможности для российского нефтяного экспорта. Однако из-за загрязненной "Дружбы" экспорт сократился, поступления упали, а затраты возрастают.

Нужны более радикальные меры, чем договоренности в рамках ОПЕК+, чтобы цены на нефть и газ пошли вверх. И, по сути, такая радикальная мера осталась только одна — глобальная дестабилизация из-за войны. Кстати, Путин озвучил эту кремлевскую мечту на недавнем Санкт-Петербургском международном экономическом форуме: "Это путь к бесконечным конфликтам, к торговым войнам, а может, даже и не только торговым. Образно говоря, к боям без правил всех против всех". Конечно, эти слова прозвучали в традиционной привязке к американской политике, которая является, по логике Кремля, источником всех проблем международной безопасности. Но именно это — "война всех против всех" — больше всего нужно режимам в России, Иране, Венесуэле, поскольку означает глобальную дестабилизацию и рост цен на ресурсы, а соответственно — и их доходов. Бизнес под знаком войны — то, что очень нужно путинскому режиму.

Москва и Тегеран нуждаются в таком сценарии в регионах нефтедобычи и тех, которые важны для транспортировки энергоресурсов. Поэтому неслучайно заострилось положение в Персидском заливе в связи с атакой 12 мая на четыре нефтяных танкера близ одного из крупнейших в мире терминалов в порту Фуджейра (ОАЭ). Персидский залив — это зона добычи, а Ормузский пролив из нее — стратегический маршрут движения нефти и сжиженного газа на мировые рынки. Если там начнется война, то цены на нефть могут подскочить до овеянного мечтой уровня выше 100 долл. за баррель. До сих пор остается вопрос: кто это сделал? Однако, если задуматься над классическим вопросом, кому выгодно, то ответ очевиден: России и Ирану, потому что им нужны деньги. США не заинтересованы в росте цен на нефть, политика Трампа именно направлена на то, чтобы цены были умеренными, и граждане США переизбрали его в следующем году на новый срок.

Поэтому Россия живет войной. Войной, которая спишет все распилы федерального бюджета путинской клептократией, внутриэкономические провалы кремлевской политики. Войной, которая консолидирует российское общество, ибо не время разбираться, кто и сколько украл, потому что происходит агрессия НАТО и США против России, которая "встала с колен".

Особое значение при этом имеет украинский контекст. Опомнившись от Зе-феномена, поскольку в Кремле были больше склонны надеяться на победу лояльной Ю.Тимошенко, там пришли к выводу, что такого сорта явление — новая разновидность угрозы. Ведь "скоморох на троне" — это десакрализация власти как таковой. А власть в России — сакральная, неприкосновенная, она достается лишь достойным, т.е. Путину. Помните володинское "Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России"?

С другой стороны, в Кремле быстро поняли, что некомпетентное лицо в Киеве на президентской должности, да еще и с риторикой "прекратить стрелять", "сесть и договориться", — это окно возможностей победно завершить операцию по принуждению Украины к миру.

Внешняя агрессия через войну изнутри

Голливудский триллер "Чужой", премьера которого состоялась 40 лет назад, может быть довольно удачной иллюстрацией того, как действует Россия в своей экспансии наружу. В фильме внеземное существо-монстр незаметно пробирается в человека, используя его организм для выращивания себе подобных. Когда человеческая оболочка становится ненужной, рождается новый монстр. Похожим образом действует и Россия, проводя массированной пропагандой, усилиями лоббистов и агентов влияния эмиссию токсичных нарративов в информационную среду, социальные сети. На выражение В.Суркова из его последней статьи мало кто обращает внимание, а напрасно. "Чужеземные политики приписывают России вмешательство в выборы и референдумы по всей планете. В действительности дело еще серьезнее, Россия вмешивается в их мозг, и они не знают, что делать с собственным измененным сознанием", — утверждает главный технолог российской версии гибридной войны. И он тут не ошибается. Такое вмешательство в мозг часто незаметно для того, кто является его объектом. Более того, политик может считать, что это его собственное мнение, или что он самостоятельно пришел к определенной мысли.

Вершина искусства гибридной войны — запустить механизм самодеструкции противника изнутри, действуя как массированной пропагандой извне, так и агентурой, лоббистами и подрывной деятельностью изнутри, а также создав обстоятельства, условия и схемы, когда жертва практически сама будет оплачивать агрессию против себя. Более чем за пять лет России это удалось в значительной мере. Но прежде всего потому, что она использовала ошибочные представления, уязвимость и ошибки предыдущей властной группировки в Киеве, которая села за стол Минских договоренностей, считая их безальтернативными. Но Минские договоренности не привели к миру. Это потому, что они являются не указателем к миру, а механизмом принуждения Украины к капитуляции в войне, которую Москва называет гражданской, обвиняя Киев в ее инициировании, тогда как "их там нет". Поэтому "инициативы" вроде "снять блокаду с ОРДЛО", "пустить воду в Крым", которые обосновываются гуманитарными мотивами, на самом деле являются установкой для информационного перепрограммирования на мирный алгоритм недостаточно осведомленного руководства государства-мишени. Один из бывших начальников Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский отмечает, что победа над противником в информационной войне может быть намного важнее, чем победа в классическом военном противостоянии, поскольку она бескровная, а эффект впечатляющий — обескровливает и парализует все органы власти государства-противника. Это именно то, что и нужно Кремлю для его победы, — полная дисфункция украинского государства.

"Просто прекратить стрелять" — инициатива, которая прокладывает прямой путь к победе России над Украиной, поскольку дальше, по кремлевскому сценарию, идут амнистия, автономия, переформатирование незаконных вооруженных формирований в "народную милицию", выборы, восстановление экономических связей, восстановление региона и т.п. Вчерашние боевики получают мандаты депутатов Верховной Рады и вместе с пятой колонной, парламентским "болотом" и пророссийским лобби осуществляют здесь уже не просто геополитический разворот Украины в сторону внеблоковости (это уже было при Януковиче), а фактически убийство украинской государственности. Из ее тела появится, как в "Чужом", монстр УССР 2.0.

В 2013-м Россия пыталась воплотить в жизнь сценарий аншлюса Украины. Янукович пытался откупиться активами в обмен на сохранение власти. В результате потерял все. Россию же мало интересуют фамилии украинских вождей. Они для нее лишь инструмент в достижении имперских целей. Ничего не изменилось в алгоритмах поведения хищника за последнюю сотню лет.

Как ничего не изменилось и в поведении европейских лидеров, таких как Германия или Франция. В конфликте в Донбассе их интерес заключается не в восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины, а в том, чтобы "перестали стрелять", и тогда они быстро снимут санкции с России и восстановят с ней немного нарушенные торговые отношения. Что будет потом в Украине и с Украиной, их не будет интересовать. Большой знаток России, один из директоров Совета национальной безопасности США Ричард Пайпс во времена, когда, вероятно, нынешний президент Украины был еще студентом, написал: "Как свидетельствует опыт прошлого, на случай открытого конфликта между Россией и другой бывшей республикой Советского Союза европейские союзники США вряд ли отважатся на что-то больше, чем высказывание сожаления". Как в воду смотрел с далекого уже 1997-го. Пример Грузии и Украины — подтверждение его слов. А недавнее подписание немецко-российской декларации относительно партнерства по эффективности — лишнее подтверждение реальных, а не декларированных приоритетов Германии.

Прекратить стрелять на самом деле — это не то, что нужно Москве, несмотря на ее миротворческую риторику и поддержку ЕС в признании нового правительства Молдовы, чем Москва хочет провести параллель с вопросом Донбасса, где, дескать, Россия действует так же конструктивно, и проблема не в ней, а в украинской власти.

России нужна телевизионная картинка для Европы "Украина в огне", чтобы принудить Брюссель снять свои возражения против "Северного потока-2" и второй нити "Турецкого потока", ведь в Украине нестабильность, война, и, соответственно, она является высокорискованным звеном для снабжения российского газа в Европу. Вывод, на который Москва программирует Брюссель, — Украину нужно обойти ради обеспечения стабильного и бесперебойного получения газа европейскими потребителями. А "медведчекистское" лобби Кремля будет показывать из Киева деструктивность и недоговороспособность Украины, даже когда "Газпром" предлагает восстановить продажу в Украину дешевого газа. Ясное дело, о каком-либо дешевом газе речь не идет, но соответствующие манипулятивные вбросы в информпространство Россия уже дважды сделала во время вызова в Москву и Петербург украинских квислингов.

Так что новой власти нужно избавиться от иллюзий относительно России. Россия Путина живет и после Путина будет жить войной. Врага нужно знать и изучать. Нужно вспомнить, что Давид победил Голиафа, а не сдался ему. Не следует наступать на миротворческие грабли предшественника. 20 июня исполнится пять лет с дня провозглашения инициативы новоизбранного президента Украины П.Порошенко о 10-дневном одностороннем прекращении огня. То же самое "просто не стрелять", что и теперь муссирует в информпространстве новое руководство. Результат односторонней инициативы — 27 погибших военнослужащих, включая девять на борту сбитого 24 июня на горе Карачун вертолета ВСУ. Верховному главнокомандующему нужно знать, что цена его ошибки — жизнь его солдат, свобода граждан и независимость страны.