Харьковский пасьянс. Кучер, Кернес, Райнин и другие

Назначение 34-летнего народного депутата Алексея Кучера председателем Харьковской областной госадминистрации дало старт новому витку борьбы региональных элит за место под солнцем. Вернее, за перераспределение наиболее освещаемых участков между традиционными местоблюстителями и относительно новыми игроками.

Кадровому решению президента Владимира Зеленского предшествовали непростые аппаратные игры, результат которых объективно не мог удовлетворить все заинтересованные стороны.

В Киеве рассматривали несколько кандидатур, а также вариант с переназначением Юлии Светличной. Пока, в конце концов, не остановились на Алексее Кучере. По данным ZN.UA, в Офисе президента при принятии этого решения прислушались к бывшим харьковским пограничникам Павлу Сушко и Вадиму Слюсареву. Первый возглавляет областную организацию "Слуги народа" и является заместителем главы президентской фракции в Верховной Раде. Второй был фактическим руководителем избирательного штаба "слуг" и согласовывал местных кандидатов-мажоритарщиков. За 25 лет в ГПСУ Слюсарев дослужился до генерал-майора, отвечающего за внутреннюю безопасность, и, уволившись в запас, занялся бизнесом. В свое время он был помощником народного депутата Артема Пшонки, сына одиозного генпрокурора времен Януковича.

Не было причин протестовать против кандидатуры Кучера и у Арсена Авакова, ранее лоббировавшего Светличную. В "деле о рюкзаках" адвокат Алексей Кучер защищал в суде харьковского бизнесмена Владимира Литвина, доброго знакомого сына главы МВД Александра и его близкого соратника Игоря Котвицкого. Литвин оказался единственным осужденным по делу: он пошел на сделку со следствием и получил условный срок, выплатив государству 5 млн гривен.

Первые несколько дней Кучера на должности показали, что называть его "человеком Слюсарева" или же "человеком Авакова" было бы серьезным преувеличением. По крайней мере пока. Сейчас возле новоназначенного главы ОГА сформировались две конкурирующие группы влияния. С одной стороны, на лояльность Кучера рассчитывают и поддерживают с ним контакт уже упомянутые "пограничники" Слюсарев и Сушко. С другой ― главу ОГА активно консультируют агробизнесмен Всеволод Кожемяко и близкий к нему экс-глава областной организации "Самопомочи", депутат Верховной Рады восьмого созыва Роман Семенуха. Функции негласного управляющего делами губернатора взял на себя бывший подзащитный Кучера Литвин. Частенько навещать Кучера, как утверждают источники, стал владелец одной из сетей супермаркетов, уроженец РФ Алексей Еськов.

В комментарии ZN.UA и Кожемяко, и Слюсарев подтвердили, что знакомы с Кучером, и высоко оценили его профессионализм как юриста.

"Нас познакомили около года назад. Алексея мне представили как хорошего адвоката, профессионала", — рассказал Кожемяко, добавив, что его консультации направлены на улучшение бизнес-климата в области.

"Бизнес в области систематически подвергался давлению. И мы обсуждаем, как сделать жизнь бизнеса легче", — пояснил Кожемяко.

Слюсарев, в свою очередь, выразил надежду, что Кучеру удастся не только "разобраться в перипетиях статей бюджета области", но и сломать выстроенные предшественниками "схемы".

"Я хорошо знаю его как успешного адвоката и народного депутата, который продемонстрировал на последних выборах самый высокий показатель поддержки избирателей в Харьковской области среди всех кандидатов", — отметил бизнесмен.

Также к новому главе ОГА присматриваются и пытаются найти подходы и другие представители региональной элиты. В первую очередь — бизнесмены. Но в какие-либо союзы это общение пока что не переросло. Как не конвертировались в кадровые решения консультации с людьми, с которыми Кучер общается более тесно. Это можно объяснить резонными опасениями главы ОГА, что подписанные им документы легко могут быть обжалованы в судах: в течение месяца парламент не лишал его депутатского мандата. Но, по информации ZN.UA, Кучер отклонил кандидатуру бывшего зампрокурора области Дмитрия Кавуна, которого Слюсарев активно рекомендовал на должность заместителя главы ОГА. В 2014 году Кавуна люстрировали, запретив ему на 10 лет занимать государственные должности. Но это не помешало Авакову назначить его своим советником осенью этого года.

По данным источников ZN.UA, Кучер планировал назначить заместителем (возможно, даже первым) Семенуху, чем вызвал серьезное недовольство "пограничников".

В комментарии ZN.UA Семенуха сообщил, что познакомился с Кучером и другими депутатами-харьковчанами уже после выборов. Обсуждать свои кадровые перспективы экс-депутат из этических соображений отказался, выразив при этом готовность поддержать главу ОГА. По словам Семенухи, у него есть "оптимизм относительно возможности позитивных перемен".

Серьезными вызовами, с которыми столкнулся новоназначенный глава ОГА, стал дефицит ресурсов и медийные атаки, организованные несколькими заказчиками.

На отсутствие лояльных депутатов в областной раде накладывается желание ключевых региональных игроков максимально ослабить Кучера. Показать как ему, так и Киеву, кто на самом деле "в доме хозяин". Сохранить, таким образом, свое положение, или даже добиться новых преференций.

Мэр Харькова Геннадий Кернес имеет не только устойчивое большинство в городской раде, но и контролирует около 70 из 120 областных депутатов. У городского головы есть все основания готовиться к серьезной борьбе: во время своих визитов в Харьков в качестве президента Владимир Зеленский ни разу не только не пообщался с Кернесом, но и вообще уклонился от встречи с ним. А на представление главы ОГА мэра областного центра не пригласили вообще. Видя эти действия главы государства, Кучер также не спешит выходить на прямой контакт с Кернесом, хотя такие предложения поступали. По данным ZN.UA, общение губернатора и городского головы осуществляется через посредников. Одним из них стал председатель облрады Сергей Чернов, член кернесовской фракции "Видродження". Через него городского голова просит Кучера учитывать его интересы в обмен на поддержку своих депутатов в облраде.

Активно атакуют Кучера его предшественники, Юлия Светличная и Игорь Райнин. Бывший глава президентской администрации Петра Порошенко предусмотрительно приберег запасной аэродром, оставаясь все эти годы депутатом областной рады.

Недавний кульбит Райнина, который, обойдя Александра Фельдмана, возглавил областную организацию "Оппозиционной платформы — За жизнь", не стал большим сюрпризом для включенных в местный политический процесс людей, но заставил ситуацию заиграть новыми красками. Пикантности ей придает также то, что экс-глава АП является членом фракции "Блока Петра Порошенко" в облраде. И часть депутатов от БПП ориентируется на Райнина, а уж никак не на пятого президента Украины. Теперь Светличной придется, по крайней мере, публично дистанцироваться от своего патрона. Как сообщили источники ZN.UA, политтехнологи уже работают над созданием партийного проекта патриотического направления "под Светличную", который примет участие в предстоящих местных выборах. А пока что бывшая глава ОГА, по данным ZN.UA, будет наращивать политический вес на должности первого замглавы облрады, на которую ее должны избрать лояльные Райнину и Кернесу депутаты. Новый глава областной ОПЗЖ тем временем сосредоточится на развитии региональных структур партии, опираясь на ресурсы глав райгосадминистраций, с которыми он работал, когда возглавлял область.

Светличная, еще до недавнего времени демонстрировавшая лояльность президенту Зеленскому, с ходу атаковала назначенного им губернатора, едко раскритиковав проект бюджета области.

Возросший интерес экс-главы ОГА к местной политике источники ZN.UA объясняют тем, что ее перспективы получить должность в Совете нацбезопасности и обороны на сегодняшний день равны нулю. В Киеве, объясняя отказ, ссылаются на нежелание секретаря СНБО Алексея Данилова работать со Светличной. Вместе с тем, по данным ZN.UA, Данилов не скрывает, что ему навязали в советники шоумена Сергея Сивохо. И уже около месяца секретарь СНБО не может согласовать с Банковой назначение своими заместителями экономиста Игоря Уманского и эксперта в фармации Алексея Соловьева.

Тем временем депутатский корпус активно обсуждает сценарии "политической расправы" над Кучером: от жесткого варианта с выражением недоверия губернатору и отзыва облрадой переданных ОГА полномочий до относительно мягкого — провала голосования за бюджет на сессии 5 декабря.

Кучер, в свою очередь, выстраивает политические связи, чтобы укрепить свои позиции. Он прилагает усилия для налаживания прямой коммуникации с Зеленским, которой до недавнего времени у него не было. Пытается заручиться поддержкой главы МВД, опереться на глав ОТГ и подобрать новые кадры для замены председателей районных администраций. В работе с депутатами Кучеру пригодился бы совет Авакова, которому, как главе Харьковской ОГА в годы президентства Виктора Ющенко, приходилось работать с явно недружелюбной областной радой, большинство в которой было у "регионалов".

Новый губернатор все же ведет работу в облраде, которую ряд депутатов считают недостаточно активной. По состоянию на конец минувшей недели поддерживать Кучера были готовы представители фракций "Самопомочи" и "Батькивщины". Выжидательную позицию заняли представители БПП, которые не готовы дрейфовать в сторону партии Медведчука, а также ориентированные на Фельдмана депутаты из "Нашего края". Вот только их голосов явно не хватает для результативного голосования. В будущем Кучер теоретически может воспользоваться давно опробованным предшественниками способом достижения "сговорчивости" депутатов — с помощью прокуратуры. Однако связь нового прокурора области Александра Фильчакова с Вадимом Слюсаревым таит в себе как возможности, так и серьезные риски для губернатора: ведь областная прокуратура может стать центром принятия решений, который будет конкурировать с ОГА.

В окружении Кучера есть люди, которые считают, что предварительные договоренности с Кернесом уже достигнуты, и они обеспечат позитивный для губернатора сценарий предстоящей сессии облрады. Однако этот оптимизм разделяют далеко не все. Поскольку методы мэра, который руководит городом уже почти 10 лет, известны многим. К тому же у Кернеса есть все основания рассматривать Кучера как потенциального кандидата в мэры. И работать на усиление своего вероятного соперника городскому голове невыгодно.

Вместе с тем практически все игроки ожидают скорого распада ситуативного союза Кернеса и Райнина, которым вскоре придется конкурировать за общий электорат. По данным ZN.UA, городскую ячейку ОПЗЖ вскоре возглавит Андрей Лесик, "медведчуковец" со стажем, которого Кернес в 2017 году вышвырнул из горрады.

Сможет ли Алексей Кучер организовать эффективную работу ОГА, обеспечить свою независимость в принятии решений и добиться результативных голосований облрады до местных выборов? Насколько эффективно сможет обеспечить свои интересы Геннадий Кернес? Насколько устойчивым будет положение Райнина и Светличной? Это станет ясно уже в ближайшее время. И первая при новом губернаторе сессия облрады станет показательной. Осталось только дождаться ближайшего четверга.