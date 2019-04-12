Гарантирование Конституции: президенту следует начать с себя!

Однако после получения должности главным для президентов в политике "гарантирования" ими соблюдения Конституции стало добиться доминирования в государственном управлении — в частности за счет неконституционных практик, а не из-за получения общественной поддержки и доверия.

Так, нормой в Украине стало расширение конституционных полномочий президента закреплением их в законах и подзаконных актах. Часто это не регламентация реализации конституционных полномочий президента, а установление новых неконституционных полномочий (при этом, напомним, что Конституционный суд неоднократно повторял: полномочия президента устанавливаются исключительно Конституцией). И в этом проявляется еще одна неконституционная практика — игнорирование, невыполнение решений Конституционного суда. Более того, руководители государства обычно рассматривают Конституционный суд как инструмент достижения своих временных политических интересов и соответственно выстраивают свою кадровую политику относительно назначения и освобождения судей КСУ для получения влияния на судей КСУ.

Кстати, аналогичную политику "гаранты соблюдения Конституции" демонстрировали и относительно судов: главное — не построить независимую судебную ветвь власти.

Накануне второго тура выборов президента следует очертить наследие полномочий, которые выходят за пределы конституционных:

— назначение и увольнение руководителя органа управления Государственной специальной службой транспорта по представлению министра обороны Украины (п. 3 ст. 17 ЗУ "О национальной безопасности");

— назначение директора Национального антикоррупционного бюро (ст. 6 ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины");

— назначение трех человек в состав конкурсной комиссии, которая избирает директора НАБУ (ст. 7 ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины");

— назначение одного из трех человек комиссии внешнего контроля, который осуществляет аудит деятельности НАБУ (п. 6 ст. 26 ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины");

— назначение директора Государственного бюро расследований (ст. 11 ЗУ "О Государственном бюро расследований");

— назначение трех человек в состав конкурсной комиссии, которая избирает директора ГБР, его заместителей и директоров территориальных органов и руководителей подразделений центрального аппарата Государственного бюро расследований (п. 3 ст. 11, ст. 13 ЗУ "О Государственном бюро расследований"):

— определение одного человека, который входит в комиссию по отбору членов НАПК (п. 4 ст. 5 ЗУ "О предотвращении коррупции");

— назначение и освобождение главы и членов Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации; утверждение положения о ее деятельности (ст. 17 ЗУ "О телекоммуникации");

— назначение и освобождение главы Антимонопольного комитета Украины по согласию Верховной Рады Украины (ст. 6, 9 ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины");

— назначение по представлению премьер-министра Украины первого заместителя и заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины и освобождение их от должностей (ст. 10 ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины");

— ответственность Фонда государственного имущества Украины перед президентом Украины. Фонд государственного имущества Украины осуществляет полномочия, определенные законами Украины и связанные с выполнением возложенных на него президентом Украины задач: назначение президентом по представлению премьер-министра Украины председателя Фонда государственного имущества, его первого заместителя и заместителя и освобождение от должности (ст. 1, 5, 8 ЗУ "О Фонде государственного имущества");

— полномочие выдавать регуляторные акты (нормативно-правовой акт, который или отдельные положения которого направлены на правовое регулирование хозяйственных отношений, а также административных отношений между регуляторными органами или другими органами государственной власти и субъектами хозяйствования) (ст. 1 ЗУ "О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности");

— назначение одного представителя в Комиссию по вопросам высшего корпуса государственной службы (ст. 14 ЗУ "О государственной службе");

— инициирование создания специальных (свободных) и других зон (ст. 5 ЗУ "Об общих принципах создания и функционирования специальных (свободных) экономических зон");

— обязанность Министерства финансов Украины составлять прогноз Государственного бюджета Украины на следующие за плановым два бюджетных периода, разрабатывать проект Основных направлений бюджетной политики на следующий бюджетный период в соответствии с ежегодным Посланием президента (ст. 21, 33 Бюджетного кодекса);

— назначение пяти членов наблюдательного совета государственного банка (ст. 7 ЗУ "О банках и банковской деятельности");

— утверждение Положения о Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, утверждение программ развития фондового рынка; (п. 4, 9 Положения о Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку);

— утверждение Положения о Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг;

— назначение семи членов Совета Накопительного фонда (ст. 81 ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании");

— назначение двух членов Конкурсной комиссии по отбору членов Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг; назначение членов Регулятора с отобранных Конкурсной комиссией кандидатов (ч. 3 ст. 8 ЗУ "О Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг");

—обеспечение реализации государственной политики развития авиации Украины (ч. 3 ст. 4 Воздушного кодекса Украины);

— участие в процедуре согласования руководства Национальной гвардии;

— определение порядка принятия на службу и ее прохождения военными прокурорами, согласование назначения военных прокуроров на определенные должности;

— присвоение специальных званий прокурорам (ЗУ "О прокуратуре);

— присвоение специальных званий полицейским (ст. 81, 82 ЗУ "О Национальной полиции Украины").

Представить скучный перечень полномочий президента, которые следует проверить на конституционность, заставляет меня надежда, что очередной президентский срок станет периодом восстановления баланса ветвей власти и преодоления конституционного нигилизма.

Вместо вывода — вопрос для дебатов:

"Уважаемые господа кандидаты в президенты, от каких неконституционных практик и полномочий вы готовы отказаться?"