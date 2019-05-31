Политическая целесообразность или соблюдение Конституции: кто победит?

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский с момента принесения присяги 20 мая 2019 г. вступил на должность и в своей речи объявил о роспуске парламента этого созыва.

Указ президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 г. №303/2019 (далее — Указ) вступил в силу 23 мая, со дня официального опубликования. Следует отметить, что торжественная речь президента вызвала и заявление об отставке премьер-министра по собственному желанию. Однако парламент дал вотум доверия премьеру 30 мая, поскольку отставку поддержало всего 96 парламентариев.

Основной вопрос, который появился в обществе и уже перед Конституционным судом Украины: имеет ли президент полномочия досрочно прекращать полномочия парламента?

Так, 62 народных депутата уже на следующий день после опубликования Указа внесли представление в Конституционный суд, в котором утверждают о неконституционности действий президента, в частности об отсутствии у главы государства права распускать парламент без мотивации наличия конституционных оснований для роспуска, исходя из политических мотивов, а именно низкого общественного доверия к парламенту.

Понятно, что вопрос срочный, поскольку досрочные выборы, как того требует Конституция, назначены на 21 июля — в течение 60 дней со дня опубликования Указа о досрочном прекращении полномочий ВРУ.

Следует поблагодарить Конституционный суд, который не отказался рассматривать этот вопрос (например, из-за ссылки на политическую целесообразность), не затянул начало рассмотрения, а фактически на третий день после внесения конституционного представления открыл производство в этом деле.

Это знак, что Конституционный суд готов решить спор между новоизбранным президентом и парламентом быстро и не оставить проблему неконституционности оснований для досрочных выборов нового парламента на потом. Однозначно, парламент, избранный на неконституционных выборах, будет уязвимым и слабым, что крайне угрожающе в условиях вооруженной агрессии Московии. Подрыв легитимности вышестоящих органов власти в Украине — еще одно направление уничтожения нашего государства РФ. Если же Конституционный суд признает неконституционным Указ до 21 июля (дня голосования), то, на наш взгляд, ЦИК должен прекратить избирательный процесс, поскольку исчезает законное основание для проведения выборов.

Почему стоит вопрос превышения полномочий президентом в случае досрочного прекращения полномочий парламента? Что основное?

1. Фактически объявлен роспуск парламента без попытки придерживаться конституционной процедуры досрочного прекращения полномочий парламента. Напомню, что Конституция для сохранности парламента и выполнения президентом своей конституционной роли арбитра (а не царя) устанавливает обязательный этап консультаций со спикером, его заместителями и главами депутатских фракций. Президент с первых минут вступления в должность объявил о роспуске парламента без проведения консультаций, которые после объявления решения уже не имеют значения.

2. Отсутствие какой-либо мотивации своих действий.

Указ президента является абсолютно необоснованным, не содержит никакой мотивации и информации относительно фактического отсутствия коалиции депутатских фракций. Позиция президента, изложенная в отдельной новости на официальном интернет-представительстве президента Украины, в которой указано, что "главным аргументом для роспуска Верховной Рады является крайне низкое доверие граждан Украины к этой институции", не может считаться обоснованием такого решения. Подчеркиваем: такое основание для досрочного прекращения полномочий парламента не прописано в Конституции Украины.

3. Президент в Указе ссылается на пункт 1 части второй ст. 90 и ст. 106 Конституции Украины, т.е. на невозможность Верховной Рады на протяжении одного месяца со дня прекращения деятельности коалиции депутатских фракций сформировать коалицию. Однако откуда президент взял информацию об этой невозможности, об отсутствии в парламенте коалиции — непонятно. Напомню: на тот момент парламент работал в обычном режиме, без признаков недееспособности или кризисных явлений, правительство было сформировано, Государственный бюджет утвержден.

Более того, сам парламент официально указал на отсутствие парламентского большинства всего за два-три дня. Председатель ВРУ объявил о прекращении деятельности коалиции "Европейская Украина" 17 мая 2019 г. в связи с выходом из коалиции депутатской фракции политической партии "Народный фронт". При этом положение пункта 7 Соглашения о коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" связывают прекращение существования коалиции именно с событиями, произошедшими 17 мая в парламенте. Других официальных сообщений от руководителей фракций, входивших в коалицию, руководителей парламента или президента Украины о прекращении существования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, которые бы могли стать началом отсчета определенного Конституцией месячного срока для создания или восстановления коалиции, в последний месяц не было. Указ президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" появился 21 мая 2019 г., т.е. на пятый день отсутствия коалиции в парламенте. Однако полномочия досрочно распустить парламент у президента появляются лишь через месяц после прекращения существования коалиции в парламенте. Почему так спешил президент? Возможно, из-за части пятой ст. 90 Конституции, которая запрещает досрочно прекращать полномочия ВРУ в последние шесть месяцев срока полномочий Верховной Рады, т.е. уже с 27 мая.

4. Отсутствие парламентского большинства в прошлом, например в 2016 г. в течение определенного периода, не дает права президенту сегодня прекратить полномочия парламента. Эта ситуация минувшая. Парламентское большинство менялось, постоянно происходили изменения состава фракций парламентского большинства, даже состоялось формирование нового правительства. Нет никакого смысла выяснять периоды отсутствия коалиции в прошлом, поскольку это не дает оснований для роспуска парламента сегодня. Важно, была ли на момент издания Указа ситуация отсутствия коалиции более чем 30 дней. Наш ответ — нет.

Хроническая болезнь всех президентов в Украине — нарушение Конституции, вместо того чтобы гарантировать соблюдение Основного Закона. В этой ситуации, на наш взгляд, политическая целесообразность для президента, парламентских сил в который раз победила Конституцию.

Слово за Конституционным судом Украины.