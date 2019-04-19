Импичмент президенту

Во время избирательных кампаний вопрос об отмене неприкосновенности и упрощении процедуры импичмента предсказуемо актуализируется.

Примечательно, что оба кандидата в президенты заявили о необходимости принять закон об импичменте.

Что предлагается?

Программа Владимира Зеленского: "Внедрять равенство и справедливость начну с себя. Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей"; "Об импичменте президента Украины"; "Об отзыве народного депутата Украины". Никаких "корочек", никакого телефонного права. Неотвратимость ответственности и справедливое и законное наказание — основа честной Украины".

Заявление Петра Порошенко: "Я твердо убежден, что этот закон (об импичменте. — УНИАН) нужен, так же, как и закон о Временных следственных комиссиях. Я абсолютно уверен, что в парламенте должна состояться дискуссия по этому поводу, и этот закон надо принимать как ответственность президента в случае нарушения им Конституции и совершения преступления".

Заметим, что идея принятия закона об импичменте не нова и точно не поражает оригинальностью.

Кандидаты подчеркивают, что принятие закона позволит ввести "неотвратимость ответственности президента" и обеспечить "ответственность президента в случае нарушения им Конституции и совершения преступления". Эта старая тема для нашего политического дискурса в рейтинге спекулятивности находится где-то между отменой неприкосновенности и смертной казнью за коррупцию.

Что на самом деле?

Проблема нереалистичности процедуры импичмента вызвана не отсутствием нормативно-правового регулирования: оно есть — глава 30 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины", где все расписано. И не отсутствием должного законодательного обеспечения деятельности временных следственных комиссий (поскольку это исключительно один из этапов процедуры импичмента). Корни проблемы в другом: в самой конструкции процедуры импичмента, закрепленной в статье 111 Конституции.

Положение соответствующей статьи КУ предусматривает такую процедуру инициирования и проведения импичмента:

1) по меньшей мере 226 народных депутатов инициируют процедуру отстранения президента Украины от поста в порядке импичмента;

2) по меньшей мере 226 народных депутатов голосуют за создание специальной временной следственной комиссии;

3) по меньшей мере 300 народных депутатов принимают решение об обвинении президента Украины (при наличии выводов о совершении президентом государственной измены или иного преступления);

4) Конституционный суд подает вывод о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте;

5) Верховный суд подает вывод о том, что действия, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены либо иного преступления;

6) ВР голосами не менее 338 народных депутатов принимает решение об отстранении президента Украины от поста в порядке импичмента.

Эту процедуру нереально реализовать, принимая во внимание ее сложность, многоэтапность, а также необходимость иметь для окончательного решения голоса 338 народных депутатов.

И дело, как становится очевидно, не в том, что в Украине нет закона об импичменте. Просто поищите решения парламента, которые принимались таким количеством голосов. Речь идет о немногочисленных случаях, и это были бесспорные вопросы.

Украинская конструкция процедуры импичмента объединила две разные модели импичмента, существующие в мире параллельно друг другу.

Первая предусматривает применение к президенту процедуры импичмента за преступление, которое он якобы совершил, и отстранение его от должности либо после вынесения обвинительного судебного приговора, либо после получения необходимого вывода о наличии в его действиях состава преступления, предшествующего судебному процессу. Вторая процедура имеет исключительно политический характер и предусматривает отстранение президента от занимаемой должности без суда или предъявления официальных обвинений. Она может применяться либо в случае совершения президентом неконституционных, но не уголовно наказуемых действий, либо в случае низкой легитимности президента. Лишь в этом случае требуется большое количество голосов в парламенте для принятия импичмента президенту страны. Украине удался головокружительный гибрид слона и носорога, который заключается в симбиозе этих двух моделей в статье 111 Конституции Украины.

Как у других?

Воспользуемся данными отчета "Полупрезиденциализм и инклюзивное управление в Украине: предложения для конституционной реформы".

Итак, президент может быть привлечен к ответственности по обвинению в совершении преступления квалифицированным большинством в две трети парламента (либо нижней палаты в двухпалатной системе) в Болгарии (ст. 103), Хорватии (ст. 105), Македонии (ст. 87), Мадагаскаре (ст. 131), Мали (ст. 95), Польше (ст. 145), Португалии (ст. 130), Шри-Ланке (ст. 38).

В России для импичмента президента необходимо большинство в две трети в обеих палатах парламента (ст. 93), Верховный суд должен вынести вердикт о виновности, а Конституционный суд должен подтвердить, что были применены правильные процедуры отстранения президента от должности. В Сенегале (ст. 101) необходимо большинство в три пятых в обеих палатах. В Румынии (ст. 96) президент может быть привлечен к ответственности большинством в две трети голосов на общем заседании обеих палат. В Финляндии парламент принимает решение выдвинуть обвинение против президента большинством в три четверти голосов. В этом случае генеральный прокурор подает обвинение против президента в Высокий суд импичмента (ст. 113).

В некоторых других странах нет необходимости в квалифицированном большинстве для импичмента президенту. В Армении (ст. 57), Нигере (ст. 53) и Словении (ст. 109) для импичмента президенту и начала процедур трибунала необходимо простое большинство. В Перу (ст. 99 и 100) обвинение президента в совершении преступлений вносится постоянным комитетом парламента и принимается простым большинством голосов членов парламента.

Что делать?

В общем, мировая практика разная, и вариантов множество. Процедура импичмента должна отвечать двум ключевым параметрам:

— процедура импичмента должна быть реалистичной и не слишком сложной;

— процедура импичмента должна защищать президента от немотивированного политического давления со стороны парламента.

Процесс должен содержать не более двух-трех шагов и обеспечивать баланс между защитой президента от политически мотивированного смещения с должности и возможностью провести эффективную процедуру импичмента. Для этого следует менять ст. 111 Конституции. Никакое законодательное регулирование без конституционных перемен не повлияет на возможность проведения импичмента в Украине.

Как вариант предлагается изменить конституционные положения и предусмотреть возможность реализации процедуры импичмента:

— в случае нарушения президентом Конституции (при исполнении полномочий президента);

— в случае совершения им действий, имеющих признаки государственной измены или иного умышленного преступления.

Конституционный суд должен подавать вывод о нарушении президентом Конституции. А временная следственная комиссия — о наличии в действиях президента признаков умышленного преступления. Таким образом, предполагаются две альтернативные процедуры импичмента в случае нарушения Конституции и совершения преступления. Окончательное решение об импичменте должны принять, по меньшей мере, 300 парламентариев.

Каковы перспективы?

Если политики сведут решение этот вопроса исключительно на законодательный уровень, никаких перспектив решения проблемы нет.

Если проблема будет решаться на конституционном уровне, ее желательно решать в пределах комплексной реформы всего государственного механизма парламент–президент–правительство.

Если не будет запроса на системную конституционную реформу, перспективы неутешительны.