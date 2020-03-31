Фосфатные стоки в Днепре

В Украине в течение многих лет продолжаются разговоры о вреде насыщения водных стоков фосфатами и фосфонатами — как для экологии, для Днепра, являющегося основной водной артерией страны, так и прежде всего — для здоровья миллионов украинцев.

Но дальше "обеспокоенности" дело не движется, — государство до сих пор не создало эффективных механизмов защиты отечественных водных ресурсов от вредных химических соединений. В то же время без преодоления этой глобальной проблемы не может быть и речи об обеспечении украинцев качественной и чистой питьевой водой.

После бытового использования вода, загрязненная моющими средствами, попадает в систему канализации, затем — на очистительные сооружения, а оттуда — в Днепр. Затем она, недостаточно очищенная от фосфорных соединений, снова используется для бытового водоснабжения. Поэтому уже сегодня концентрация фосфатов в сточных водах Киева превысила норму больше чем втрое, — и это только по официальным данным "Киевводоканала"!

Все это означает, что фосфатная химия так или иначе попадает в организмы миллионов украинцев, вызывая аллергические, кожные, кардиологические и даже онкологические болезни. В основном обычные моющие средства, содержащие фосфаты (соли фосфорных кислот), ведут нас к настоящей природной и демографической катастрофе.

Львиная доля загрязнения — от стиральных порошков

Вероятно, многие замечали, что летом вода в Днепре становится зеленого цвета. Но возможно не все знают, что причина этого — массовое использование украинцами в быту моющих средств, содержащих фосфаты или фосфонаты, — соединения фосфора, которые очень вредны для организма, но входят в состав удобрений для растений. Именно эти химические элементы являются причиной быстрого роста сине-зеленых водорослей (цианофитов), которые активно поглощают кислород, приводя к стремительному вымиранию рыбы и других живых организмов, нарушая природную биосистему. Ведь только один грамм фосфатов "продуцирует" от пяти до десяти килограммов цианофитов!

В то же время в большинстве домохозяйств Киева и других городов есть стиральные машины, многие семьи пользуются посудомоечными устройствами. А практически все моющие средства и стиральные порошки, используемые в быту украинцами, сделаны на основе фосфатов и содержат большое количество поверхностно активных веществ (ПАВ), якобы содействующих качественной стирке. Весь этот токсичный "букет" через канализацию вместе со сточными водами так или иначе "вымывается" в украинские реки, озера и другие водохранилища.

Так, по экспертным оценкам, в бассейн Днепра ежегодно попадает свыше двух миллионов килограммов фосфатов и фосфонатов, в то время как в целом в водоемы Украины вливается около 4,5 миллиона килограмм этой "химии". В то же время украинцы на 70% обеспечиваются питьевой водой именно из Днепра. А с поверхностных вод происходит водоснабжение 85% наших граждан.

Так какую же воду мы с вами пьем, учитывая что большинство очистительных сооружений (прежде всего Бортницкая станция аэрации, очищающая столичные канализационные и водопроводные стоки) были построены в 60-х годах прошлого столетия и преимущественно отработали заложенные сроки эксплуатации?! В то же время на модернизацию имеющихся и строительство новых очистительных комплексов нужны сотни миллиардов гривен, которых не найти в украинском, всегда в долгах и всегда дефицитном, госбюджете. Кроме того фосфаты, попадающие со сточными водами в очистительные канализационные сооружения биологического типа в концентрации более 5 г/т, почти полностью подавляют жизненные функции микроорганизмов активного ила и таким образом разрушают очистительные сооружения, вливаясь в природную среду неочищенными.

В то же время фильтры нынешних архаических мощностей едва способны изымать из сточных вод 30% фосфорных соединений. А это означает, что так или иначе они попадают в воду, которая течет из кранов домохозяйств и которую водоканалы предлагают нам смело пить — несмотря на то, что ее качество и состав не соответствуют стандарту "вода питьевая"!

Впрочем, кроме заражения фосфатными соединениями от использования неэкологической бытовой химии населением, еще одним весомым фактором загрязнения являются отходы деятельности автомоек. Только в столице их насчитывается больше двух тысяч. Дело в том, что все они врезаны в слив канализации, из-за чего отходы (бензин, смазка и другая химия) попадают в Днепр и другие реки. Причем практически все автомойки используют моющие средства, содержащие фосфаты!

Согласно официальным данным, ежегодно такие компании сбрасывают в украинские водоемы свыше 2 млрд кубометров стоков, и лишь две трети из них проходят через очистительные сооружения. Кроме того, свой токсичный вклад в загрязнение воды вносят предприятия, упрямо не желающие устанавливать очистительные комплексы, — тем более что действенного контроля со стороны государства до сих пор нет.

Впрочем, самые большие загрязнители воды фосфатами и фосфонатами — обычные украинские граждане, которые чаще всего совершенно не осведомлены о проблеме и не обращают никакого внимания на состав моющих средств, купленных в супермаркетах. Поэтому, согласно статистике, из-за бесконтрольного использования домохозяйствами фосфатных стиральных порошков и другой бытовой химии, именно коммунальные предприятия дают до 70% загрязнения поверхностных вод. Вторую ступеньку антиэкологического рейтинга занимают промышленные предприятия (в том числе автомойки) — свыше 20%. И лишь 5% — за аграрными хозяйствами.

Очевидно, о губительном влиянии фосфатных соединений знают в высших эшелонах власти — Кабмине, Верховной Раде, Минэкоэнерго, Государственной экологической инспекции. Но принимают ли они адекватные меры для преодоления "фосфатного Чернобыля" (как называют это явление экологи)? Вопрос риторический.

Почему власть не запретит фосфаты в Украине законом?

Одна из опций решения проблемы с фосфатами — возможная реконструкция и обновление очистительных сооружений, находящихся на балансе региональных водоканалов. Но, как свидетельствует практика, достаточных инвестиционных ресурсов для этого нет ни в правительстве, ни у местной власти и коммунальных предприятий. Кредиты от международных финансовых учреждений покрывают небольшую часть сметы, иностранные же инвесторы остерегаются заходить в такие длительные по окупаемости проекты (особенно если принять во внимание сверхвысокие коррупционные риски), крайне заброшенную инфраструктуру и нереформированность судебной системы.

В то же время "фосфатный Чернобыль" можно было бы предотвратить запретом фосфатосодержащих моющих средств на законодательном уровне. Но ни одно украинское правительство до сих пор не смогло взять на себя такую ответственность. И об этом свидетельствует весь пустопорожний "бэкграунд" фосфатного вопроса.

Так, впервые проект закона о запрете фосфатов разработали в 2011 году, но он так и не был поддержан. Далее — летом 2013 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект "О государственном регулировании в сфере моющих средств". И, несмотря на благородную цель — улучшение ситуации с охраной окружающей среды, приведение национального законодательства в соответствие с требованиями ЕС о моющих средствах на основе фосфатов, а также стимулирование бизнеса производить экологически безопасные моющие средства, — законопроект не был принят. В апреле 2014 года его отозвали, — в правительстве, как и всегда, появились другие безотлагательные проблемы.

Бесплодные попытки продолжаются до сих пор, уже при новой власти. Последний проект Закона "О государственном регулировании в сфере моющих средств" был зарегистрирован в Верховной Раде Украины в августе прошлого года, но парламент отклонил и его.

На сегодняшний день единственным документом, регулирующим нормы использования фосфатов, является Технический регламент моющих средств, последняя редакция которого утверждена постановлением Кабмина еще в 2013 году. Согласно документу, на одну стирку должно приходиться не более 0,5 грамма фосфатов. Впрочем, по оценкам специалистов сферы, в самых популярных среди украинцев порошках количество фосфатов в одной дозе стирального средства может достигать 60 граммов. В действительности же многим "акулам" ритейлового бизнеса никакие регламенты не писаны, — ведь ни действенного контроля, ни ощутимых штрафов или другой серьезной ответственности в Украине просто нет!

Так что же получается: усилия международных производителей, не гнушающихся насыщать украинский рынок бытовой химией с повышенным содержанием фосфатов, местных ритейлеров и прочих лоббистов фосфатосодержащей продукции перевешивают "политическую волю" нынешних правительственных реформаторов? Скрытые лоббисты давно научились щедро мотивировать в Украине многочисленных "экологических" и других чиновников. А сегодня власти не до стратегических вопросов в сфере экологии и чистоты питьевой воды — тем более не до проблем фосфатов, хотя они являются бомбой замедленного действия. Власти предержащие сейчас упорно занимаются коронавирусом и неумолимо надвигающимся мировым экономическим кризисом, полностью игнорируя угрозу кризиса экологического, и прежде всего — "фосфатного Армагеддона".

Какие меры должно было бы обеспечить государство?

К сожалению, проблемой едва ли не каждой власти в Украине является отсутствие стратегического видения и эффективного инструментария практически в каждой сфере — политической, экономической социальной, экологической… То же касается и проблемы заражения отечественных вод фосфатами и фосфонатами. Правительство уже давно должно было бы по этому поводу бить в набат, но власти предержащие и дальше притворяются, что серьезной угрозы экологии и здоровью нации нет. Правительство просто обязано в срочном режиме осуществить, как минимум, следующие меры:

— совместными усилиями Кабмина, Верховной Рады, экспертного сообщества и общественных организаций разработать Национальный план действий по предотвращению загрязнений украинских водных ресурсов фосфорными и другими токсичными соединениями. Он должен включать и снижение промышленного загрязнения, и ограничение использования моющих средств, содержащих фосфор, и мероприятия по восстановлению гидрологического режима в пределах всего бассейна Днепра. Необходимо имплементировать законодательный, институционный и практический опыт Европейского Союза и других цивилизованных государств.

Речь прежде всего о том, что в более полусотне развитых стран мира в 80–90-х годах прошлого века были введены законодательные ограничения или полный запрет на использование фосфатных стиральных порошков и моющих средств. Они запрещены во многих странах мира уже свыше десяти лет. Сейчас в Германии, Италии, Австрии, Норвегии, Швейцарии и Нидерландах стирают только порошками без фосфатов. В Бельгии насчитывается свыше 80% моющих средств, не содержащих фосфатов, в Дании — 54%, Финляндии и Швеции — 40%. А в Японии уже на 1986 год в стиральных порошках фосфатов не было вообще;

— главным шагом, который нужно сделать на пути к решению проблемы очистки Днепра, других рек, подземных вод и питьевой коммунальной воды от фосфорных соединений, должна стать наработка новой редакции законопроекта "О государственном регулировании в сфере моющих средств". Этим должна заняться национальная экспертная комиссия представителей международных профильных структур, правительства, местной власти, водоканалов, специализированных учреждений и организаций, общественного сектора. Главным лейтмотивом документа должен стать запрет производства, импорта, использования и продажи стиральных порошков и моющих средств, содержащих фосфаты и фосфонаты. Вместе с тем должен быть установлен переходной период сроком на три года с параллельным введением регуляторных, налоговых, инфраструктурных и других стимулов для компаний, которые производят, импортируют или продают бесфосфатную продукцию;

— необходимо законодательно запретить деятельность предприятий (в том числе автомоек), сливающих неочищенные от фосфатов и других опасных соединений отходы в украинские водоемы. На первом этапе — установить значительные штрафы за нарушение экологического законодательства. Для этого следует усилить контроль над деятельностью бизнеса в этой отрасли, наделив дополнительными полномочиями Государственную экологическую инспекцию;

— необходимо разработать комплексную программу очистки Днепра от фосфатных и других вредных веществ. Следует позаимствовать достаточно поучительный немецкий "кейс" по ревитализации национальной гордости Германии — реки Рейн. Лет 20 назад она была переполнена сбросами, купаться в ней было нельзя. Государство создало национальную программу, разработало план действий, профинансировало все меры. И теперь это — абсолютно чистая река;

— власть должна создать фонд модернизации очистительных сооружений, находящихся на балансе региональных водоканалов. Наполняться он должен за счет ежемесячных отчислений из государственного и местного бюджетов (соответственно, в размере 1% и 5%), средств от постепенного увеличения тарифа за коммунальное водоснабжение, инвестиционной составляющей, средств от международных донорских структур и т.п. В этом контексте следует позаимствовать зарубежный опыт: например, в Германии только на очистительные сооружения для реки Рейн вложили 50 млрд долл.; в США для защиты Великих Озер — свыше 200 млрд долл., в Китае для защиты главных рек — свыше 100 млрд долл.;

— необходимо начать всеукраинскую социально-рекламную кампанию для всего населения, которая должна всесторонне разъяснять украинцам вредность использования фосфатных порошков, формировать ответственное отношение граждан к чистоте водных ресурсов, стимулировать переход на бесфосфатную бытовую химию и тому подобное.

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