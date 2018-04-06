Доверяй, но смотри кому

Остался год до официального старта президентской избирательной кампании.

Начинается горячая пора как для власти, так и для оппозиции. Петру Порошенко нужно подводить итог "успехам", консолидировать сторонников и строить планы на предстоящую кампанию. А оппозиционным кандидатам пора принимать решения об участии в президентской гонке. Либо определяться с единым кандидатом, тем самым повышая и собственные шансы на успех уже на парламентских выборах, которые пройдут сразу после президентских. От этих решений политиков, во многом будет зависеть, кто станет президентом и какой будет страна в ближайшие 5 лет.

У действующего президента предстоящие выборы вызывают едва ли не панический страх. Идти к людям и предлагать избрать себя на второй срок Порошенко практически не с чем. Кроме обещанного безвиза и робкой децентрализации, никаких ощутимых реформ проведено не было. И несмотря на внешнюю браваду — заявление о 144 реформах и самом успешном реформировании за всю историю, — на Банковой понимают, что с задачами не справились. Социология эти опасения ярко подтверждает, Петр Порошенко лидер по антирейтингу, и возможности для роста доверия у него весьма ограничены.

Электоральный провал действующей власти произошел не вчера, этот процесс был запущен и со временем лишь набирал обороты. Невыполнение предвыборных обещаний, провалы в экономике, тотальная коррупция, кооперация с бывшими регионалами и практически непрекращающиеся скандалы сопровождают Петра Порошенко буквально со дня инаугурации. Казалось бы, хоть к началу новой избирательной кампании нужно взять ситуацию под контроль. Но последний скандал с отдыхом на Мальдивах и возвращением в Украину одиозного экс-министра времен Януковича — Злочевского, говорят об обратном. В администрации президента ситуацию не контролируют, да и какого-то внятного плана "победы" на сегодня не имеют.

Из-за этого многим кажется, что Петр Порошенко свои следующие выборы однозначно проиграет. Но я бы не торопился с такими выводами. Действительно, исходя из последних социологических исследований, доверие к президенту — рекордно низкое, ему не доверяют более 75%.

Все это порождает панику и хаос в стане союзников Порошенко. Ряд депутатов фракции БПП, осознавая существующие риски, начинают вести переговоры о переходе в другие политические проекты. Борис Ложкин, занимая должность советника по вопросам инвестиций, недавно официально оставил должность в администрации Порошенко. Отошел от дел и архитектор прошлой кампании Игорь Грынив.

Не складываются у президента отношения с союзниками. Конфликт с Арсеном Аваковым не улажен, хоть пока и не получил опасного для Порошенко развития. Владимир Гройсман откровенно сторонится своего "патрона" и почти не скрывает личных президентских амбиций. Александр Турчинов, получив предложение возглавить избирательный штаб, выдвинул ряд условий, среди которых — продажа Липецкой фабрики, отстранение одиозных личностей типа Кононенко/Грановского и полная продажа всего бизнеса. Неудивительно, что на фоне этих разногласий потерпела крах попытка договориться о создании новой провластной партии. Участники переговоров слишком хорошо знают друг друга, чтобы поверить взаимным обещаниям.

Ввиду отсутствия безоговорочной победной стратегии команда президента рассматривает и идею конституционной реформы, навязываемую, в первую очередь, "Народным фронтом". Речь идет об урезании полномочий президента и усилении сферы влияния премьер-министра. Предполагается, что это позволит Порошенко, с одной стороны, сохранить влияние на политические процессы, с другой — снять с себя ответственность за положение дел в государстве. Порошенко идею категорически не отбрасывает, но с принятием решения медлит, понимая, что за ним -- потеря контроля над процессами.

Тем не менее в руках президента — огромный экономический, медийный и административный ресурсы. На Банковой рассчитывают повторить ходы прошлой кампании, т.е. сформировать вокруг себя коалицию олигархов и в очередной раз договориться о сферах влияния в стране. К этим переговорам Петр Порошенко стал куда более подготовленным, за годы президентства он увеличил свое состояние. А его люди контролируют основные коррупционные потоки.

Пока принято тактическое решение подтянуть все "хвосты". Вопрос с назначением нового состава ЦИК, тянувшийся более 3 лет, уже решен. С главой Национального банка, с уполномоченным по правам человека и с главой Счетной Палаты — определились. Парламент проголосовал за президентский законопроект о "реинтеграции Донбасса", чтобы хотя бы частично уйти от докучливого вопроса: "У нас война или АТО?"

Осталось привести в боевую готовность административный ресурс. Но здесь не все так просто, поскольку мощная административная вертикаль власти, созданная еще Леонидом Кучмой, — разрушена. Вследствие децентрализации главы областных и районных администраций уже не имеют былых полномочий, а следовательно — и возможностей. За счет одних фальсификаций выборы выиграть невозможно. Даже при самых масштабных нарушениях исказить результат можно не более чем на 3%. Поэтому на Банковой основной упор хотят сделать на договоренностях с мэрами крупных городов, таких как Киев, Харьков, Днепр, Одесса. К каждому из градоначальников пытаются найти личный подход, кому-то обещают министерские перспективы, в отношении кого-то просто открывают уголовное производство. Не забывают и о мэрах-сепаратистах густонаселенного Донбасса, проходящих по разработкам СБУ.

Технология получения нужных результатов на местах с одной стороны банальна, с другой — вполне эффективна. Широкая сеть подкупа нищающего населения стала фетишем президентских технологов. Черновецкий давно покинул Украину, но дело его живет. Этот тезис подтверждает относительно недавняя победа Березенко в Чернигове, где именно создание сети массового подкупа дало результат. На Банковой решили воспользоваться зависимым положением местных элит и мажоритарщиков, принудить их "вложиться" в президентскую кампанию, пообещав отдать долг через полгода, во время выборов в Верховную Раду.

Так или иначе, президент контролирует ключевой пакет СМИ, в первую очередь — основные телеканалы. Они либо напрямую получают "темники" и списки гостей для эфиров, либо ведут очень лояльную к информационную политику по отношению к Порошенко.

Но и всех этих возможностей может оказаться недостаточно. Для успеха действующему президенту необходим удобный спарринг-партнер во втором туре. Поэтому все перечисленные ресурсы будут использоваться еще и для протаскивания в заключительный раунд президентских выборов "мальчика для битья".

В качестве претендентов на эту роль Порошенко рассматривает Юрия Бойко и Олега Ляшко. Это люди для украинского общества еще более токсичны, они могут не пройти во второй тур даже при поддержке Банковой Но здесь у Порошенко ограничены возможности для маневра, любой другой кандидат с рейтингом имеет все шансы на победу. Тогда как задача АП — сделать второй тур таким, чтобы даже у критически настроенных граждан, появилась желание идти на выборы и проголосовать именно за Порошенко.

С подобным сценарием активно борется Юлия Тимошенко. Она, как опытный политик, ведет работу сразу по нескольким направлениям. Тимошенко неоднократно непублично проводит встречи с Петром Порошенко, не оставляя попыток договориться с ним об удовлетворении взаимных амбиций "на берегу". Подобные планы были у Юлии Владимировны и в отношении Виктора Януковича, но тогда реализовать планы "широкой коалиции" не удалось из-за упорства "донецких". "Винницкие" пока тоже не столь сговорчивы, как хотелось бы лидеру БЮТ. Впрочем, Тимошенко пытается зайти и с другой стороны, предлагая союз наиболее слабой с точки зрения рейтинга партии власти — "Народному фронту". В личных коммуникациях с депутатами НФ она рекомендует этой политсиле переходить под знамена "Батьківщини". Тем самым Тимошенко хочет подать сигнал, демонстрируя, что представители власти уже начали перебегать к ней, как к кандидату, имеющему наивысшие шансы на победу. Такая тактика может себя оправдать. Во всяком случае, даже министр внутренних дел Аваков предпочитает союз с понятной и перспективной Тимошенко сотрудничеству с опасным и нестабильным Порошенко.

Что необходимо в нынешней ситуации делать оппозиционным кандидатам от демократических сил, тем, кто убежден в необходимости предоставить обществу реальный шанс на обновление?

По традиции, украинская политика — борьба всех против всех. Ни белые, ни черные рыцари не могут договориться между собой. Оппозиция испытывает практически те же проблемы, что и власть, она раздроблена. Оппозиционные силы многосубъектны, подозревают друг друга в связях с властью и не могут договориться даже в мелочах. За 25 лет примеров того, как политики жертвовали собственными амбициями ради достижения общих целей, наберется не так уж много.

Наступило время, когда каждый из оппозиционных кандидатов должен определяться со своим участием в выборах. Должен искать ресурсы для кампании, формировать штабы, согласовывать стратегию для того, чтобы уже начать подготовку к агитации. Либо — находить союзников, объединяться и работать совместно.

Я убежден, что единственно верной стратегией является объединение и выдвижение единого кандидата. Чем раньше начнется этот процесс, тем лучше. Среди политиков и в обществе нужно начинать дискуссию о консолидации усилий. Но центральным вопросом в процессе объединения должен быть — не "кто после Порошенко?", а "что после Порошенко?" Важны идеи, а не личности, программы, а не фамилии. Готовность ломать систему и создавать новые правила.

Мне приводят тысячи причин того, почему объединение не произойдет, приводя примеры из давней или недавней истории. Действительно, для нас центральный вопрос — как объединиться, кто кому должен уступить? В личных беседах большая часть рейтинговых оппозиционных кандидатов выражает готовность идти по пути выдвижения единого кандидата. Вопрос в механизме.

Приведу несколько вариантов, каким образом это объединение может произойти.

Не стоит сразу отбрасывать вариант, когда кандидаты смогут договориться между собой. Даже если началом станет союзом двух людей, входящих в первую десятку, это может стать сигналом для всех остальных.

Если кандидаты не смогут договориться между собой сразу, это еще не ставит крест на возможном объединении. В этом случае возможно объединение не фамилий, а рейтингов. Для этого нужно вступить в кампанию, поработать, завоевать доверие людей и, уже обладая определенным "весом", договариваться о поддержке. Тем самым переводя голоса своих сторонников единому кандидату.

Но, на мой взгляд, было бы полезно, чтобы несговорчивые украинские политики взяли пример со своих западных коллег. В США уже много лет работает эффективный механизм праймериз — кандидаты из одной партии соперничают друг с другом за право быть первым. У нас эта партия может быть условно "оппозиционной". Конечно, для проведения полноценного праймериз у нас нет ни традиций, ни законодательной базы, ни времени. В нашем случае нужны другие правила, которые бы устроили максимальное количество кандидатов и были понятны обществу.

Какими могут быть эти правила?

Кандидаты должны согласовать, что к участию в праймериз допускаются лишь те, кто соответствуют таким критериям: отсутствие пророссийской риторики; отсутствие коррупционного шлейфа; отсутствие бизнес-интересов; отсутствие зависимости от олигархических групп. Это необходимые и достаточные условия.

Политики могут договориться о выдвижении единого кандидата за десять месяцев до дня голосования в пользу самого рейтингового. Для этого необходимо определить, каким же образом замерять рейтинг. Очевидно, нужно провести ряд независимых социологических исследований, для большего доверия — проведенных иностранными социологическими кампаниями. А гарантом, заказчиком и своего рода арбитром может служить одна из интеллектуальных групп. Например, "Инициатива 1 декабря", "Несторовская группа", "РПР" либо вновь созданная группа из авторитетных общественных деятелей, журналистов, лидеров общественного мнения.

Эта же интеллектуальная группа должна взять на себя ответственность за оценку кандидатов согласно понятным критериям. Поскольку важно учитывать не только рейтинг, но и соответствие кандидата задачам, которые ему предстоит решать. Как говорили латиняне — Fide, sed cui fidas, vide ("Доверяй, но смотри кому"). Готов ли кандидат справиться со всем многообразием вызовов, стоящих перед государством? Соответствуют ли его программы эти вызовам? Кто в его команде? Способна ли команда реализовать то, что декларируется кандидатом?

Социологическое исследование, интеллектуальное рецензирование заявок кандидатов, их программ, соблюдение договоренностей среди политиков однозначно определят единого кандидата от оппозиции. Это — уже половина дела, а дальнейшее уже будет зависеть от кандидата и его команды. Единый кандидат от демократической оппозиции способен аккумулировать как минимум 30% голосов избирателей в первом туре. И независимо от того, будет это Гриценко, Вакарчук, Садовой, Чумак, Сытник или кто-то другой, победа во втором туре выглядит весьма вероятной.

В украинской политике наступает горячая предвыборная пора. Это время, когда ставки поднимаются на максимальный уровень. Когда результат становится важнее процесса. На кону самая большая политическая ценность — власть. В этой борьбе практически не бывает компромиссов, как не бывает двух или трех президентов.

Будем ли мы продолжать топтаться на месте — или наконец-то страна начнет меняться? Ответы на эти вопросы зависят и от нас с вами, от того, какой запрос мы сформируем, от того, что мы будем требовать, на что обращать внимание. Что, в конце концов, и должно определить, за кого мы будем голосовать.