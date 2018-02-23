Династия "романовых"…

Накануне новогодних праздников вот уже восьмой раз подряд государственный концерн "Укроборонпром" проживает очередную годовщину с момента его создания, оставляя незабываемый след не только в истории украинского оборонно-промышленного комплекса, но и в материалах многочисленных дел оперативного учета и расследований в рамках уголовных производств.

Вряд ли кто-то будет оспаривать, что правительство, принимая 29 декабря 2010 г. постановление о создании упомянутого концерна, преследовало цель укрепить оборонную промышленность страны. Да и основные идеологи этого процесса не рассчитывали на то, что выстроенная Януковичем и Саламатиным система по контролю за финансовыми и ресурсными потоками попадет в "благодарные" руки функционеров действующей власти.

Активная Law Story П.Порошенко и "Укроборонпрома" началась почти за два года до избрания его президентом в момент пребывания на посту министра экономического развития Украины. Уже тогда министр Порошенко, получив из рук бывшего министра обороны Д.Саламатина кусочек оборонного заказа для "Ленинской кузни" на сумму 36 млн. гривен, озаботился вопросами финансовых потоков для "Укроборонпрома". В то время в поручении первого вице-премьера правительства В.Хорошковского П.Порошенко, Д,Саламатину и бывшему министру финансов Ю.Колобову это действо именовалось как "обеспечение финансирования первоочередных потребностей оборонно-промышленного комплекса".

Не без участия Петра Алексеевича Кабинет министров выдал правительственные гарантии для обеспечения реализации поставки бронетехники по Иракскому контракту, который погубила жадность Д.Саламатина, присвоившего практически все агентское вознаграждение, причитавшееся иностранным партнерам из США, сопровождавшим этот контракт.

Минэкономразвития вместе с Минфином в поте лица по поручению правительства занималось не менее интересной историей, связанной со списанием долгов предприятиям "Укроборонпрома" и продвижением т.н. инвестиционных проектов по тому же Иракскому и Тайскому контрактам под правительственные гарантии в сумме более 2 млрд грн.,

Эти эпизоды из прошлого не идут ни в какое сравнение с "достижениями" современных назначенцев на "Укроборонпром" президента П.Порошенко, а по суммам выведенных в тень средств эта команда вполне может претендовать на отдельные тома национальной книги рекордов.

Конституционный ликбез…

Даже в самом страшном сне ни В.Януковичу, ни главному идеологу создания "Укроборонпрома" Д.Саламатину не могло присниться, что их детище начнет нести золотые яйца в корзинки сегодняшних власть предержащих, только в еще больших масштабах, установив контроль за финансовыми потоками не только от экспорта оружия, но и откусывая лакомые куски от оборонного заказа страны.

Не раскрою государственную тайну отметив, что во времена президентства В.Януковича "Укроборонпром" был создан с нарушением Основного закона и действовавшего даже тогда законодательства. Теперешние правоохранители квалифицируют эти операции не иначе как "узурпация власти". Правительство Н.Азарова своим постановлением, утвердив устав "Укроборонпрома", "слегка" подправило и расширило конституционные полномочия президента, добавив к ним возможность назначать своим указом генерального директора государственного концерна. "Фишка" Д.Саламатина состояла в том, что премьер-министр всего лишь подавал представление о назначении руководителя концерна, а вот снять его мог только президент. Именно такая формулировка в тексте правительственного постановления полностью выводила из-под контроля Кабинета министров практически всю оборонную промышленность страны и, естественно, все теневые финансовые потоки от экспорта оружия. Я сознательно акцентирую внимание именно на этой позиции, поскольку организовывать воровские схемы на мизерном в то время оборонном заказе было достаточно сложно и не очень продуктивно.

Воплощая в жизнь предвыборный лозунг "Жити по-новому", П.Порошенко, по всей вероятности, решил ничего не менять в схемах контроля за финансовыми потоками, а посему воспользовался полномочиями беглого "узурпатора", расставив своих "романовых" на ключевые позиции в сфере оборонной промышленности.

Первым, кто обратил внимание на вольное трактование президентом собственных полномочий, был, как это ни странно, отставной премьер-министр А.Яценюк. Во время заседания правительства в конце сентября 2014 г. премьер-министр впервые поинтересовался, кто контролирует деятельность "Укроборонпрома", и, затребовав устав концерна, был обескуражен тем, что именно правительство должно управлять этим предприятием и нести ответственность за результаты "плодотворной" работы его менеджмента. В появившемся после этого заседания протоколе №80 Кабинет министров поручил Минэкономразвития вместе с Минюстом, Минобороны и ГК "Укроборонпром" привести все законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность концерна, в соответствие с Конституцией, мотивируя это невозможностью со стороны правительства осуществления "действенного контроля за функционированием Государственного концерна "Укроборонпром" и предприятий, входящих в его состав", а также отсутствием контроля за деятельностью его младоменеджеров.

Один из присутствовавших на заседании правительства высокопоставленных чиновников почти дословно заявил: "они там воруют, а премьер-министр несет за это ответственность, а гендиректора концерна назначает и увольняет президент". Кстати, это решение правительства предписывалось выполнить в двухнедельный срок.

Пусть не расстраивается сильно Арсений Петрович: ни за две недели, ни за четыре года ничего не изменилось и недавно президент добавил в свою летопись еще один "соответствующий Конституции" указ о назначении следующего руководителя из династии "романовых", потевшего на ниве торговли оружием на должности в "Укрспецэкспорте" с 1996 г., до и после пребывания у власти ростовского "узурпатора".

Что есть who в "Укрспецэкспорте"?

Меня даже не терзают смутные сомнения, в отношении того, что ключевую роль в выборе президентом генерального менеджера концерна сыграли выборы президента. Нового руководителя "Укроборонпрома" не надо учить, как зарабатывать на экспорте оружия. Он не понаслышке знает, как управлять офшорными компаниями и их счетами, даже не выезжая за пределы страны. И тем более П.Букину, как это было в случае с его предшественником Романовым, не надо объяснять, что такое офшоры, агенты, посредники, как "зарабатывать" на маркетинге, страховке, транспортных услугах, согласовании цен и рынков сбыта для спецэкспортеров, как "продавать" выгодные внешнеэкономические контракты своим же конкурентам. Букин – опытный кадр. Судя по мрачно-дорогущему автопарку выстроившемуся у офиса СНБО на улице Каменева. Судя по веренице функционеров "Укроборонпрома", с напряженными лицами, лихорадочно складывающих в уме суммы будущих расходов и доходов, был выбран самый достойный кандидат, вероятно, способный обеспечить контроль за финансовыми потоками "Укроборонпрома" и наиболее крупные поступления.

Практически все схемы, практикуемые менеджерами оборонной промышленности по выводу в тень финансовых средств, известны. Единственная особенность состоит в том, что не все они выявлены. Причины такого "пассивного" отношения правоохранительных органов к этой теме могут быть всевозможные — халатность, отсутствие опыта и квалификации, портящая зрение коррупция. Но даже эпизоды, попавшие в материалы криминальных производств, свидетельствуют о грандиозных масштабах теневого бизнеса в сфере экспорта оружия и в ОПК в целом.

Показательной в этом плане является история "сотрудничества" ГК "Укрспецэкспорт" с фирмой Paramount General Trading LLC по поставке в конце 2014 г. Главному управлению вооружений Ирака запчастей и комплектующих к боевым самолетам. Необходимо уточнить, что исполнительный директор компании — контрагента "Укрспецэкспорта" не был даже осведомлен, что задействован в реализации контракта по поставкам продукции и услуг военного назначения в Ирак, а через счет его предприятия транзитом "пролетели" суммы, которые в уголовном производстве именуются как особо крупный размер. Сколько денег было украдено в ходе этой супероперации, пусть устанавливают следователи, но в этой же сделке засветилась еще одна компания с регистрацией на Британских Виргинских островах под названием Fremont Group SA со счетом в банке Латвии, бенефициаром и настоящим директором которой является гражданин Украины. Именно этому гражданину была перечислена часть средств, похищенных в ходе "работы" "Укрспецэкспорта" по поставкам комплектующих и запчастей в Ирак. Таким образом, схема по отмыванию незаконно полученных средств завершилась на счету гражданина Украины в украинском банке. Еще часть средств от этой сделки была перечислена зарегистрированному в Николаеве ООО "Бикон энд бей шиппинг" якобы за услуги по таможенному оформлению и транспортировке товара для иностранного контрагента. Куда отправились похищенные у государства деньги? Даже фантазировать не надо!

А вот еще одной схеме "Укрспецэкспорта" может позавидовать сам Дэвид Копперфильд! По одному из внешнеэкономических договоров государственная компания осуществила поставку товаров военного и двойного назначения за рубеж на сумму более 3 млн долл. США. Эти товары материализовались просто из воздуха. Поставщик этой продукции ООО "НПБ Арминжиниринг" не в состоянии объяснить, откуда у него они появились, как и не состоянии предоставить документы, подтверждающие происхождение военного имущества в компании. Подобные сделки с предприятиями "Укроборонпрома" осуществляли, по меньшей мере, еще 10 частных предприятий. Как оказалась у них продукция военного назначения? На каких предприятиях ОПК она была похищена? Какие воинские подразделения лишились комплектующих и запасных частей? И самое главное: в чьих карманах осядут теневые финансовые ресурсы, и на какие цели они будут направлены?

Не обошли стороной "Укрспецэкспорт" и операции с конвертационными центрами. Чего только стоит сотрудничество госкомпании с ООО "Современное специализированное оборудование и технологии"! На протяжении 2014–2016 гг. из этого ООО на фиктивные предприятия, находящиеся в Киевской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве, были выведены и обналичены десятки миллионов гривен, полученные "Укрспецэкспортом" в ходе реализации ряда внешнеэкономических контрактов.

Напоследок, дабы было очевидно, Петр Алексеевич, что ваш последний кандидат — действительно достойный кандидат президента, обратите внимание на операцию "Укрспецэкспорта" по закупке в 2015–2016 гг. в рамках оборонного заказа специализированных автомобилей Volkswagen для Управления государственной охраны Украины, которое охраняет президента. Вам понравится!

Вся президентская рВать…

Разворовывание средств государственного бюджета, направленных на реализацию государственного оборонного заказа, как-то перестало, особенно в последнее время, вызывать идиосинкразию в обществе. Никого уже не удивляет выстроенная украинскими чиновниками и менеджерами оборонки суррогатная вертикаль управления оборонной промышленностью и спецэкспортерами, позволяющая вымывать в тень государственные ресурсы и средства. Никого не удивляют мелькающие в зарубежных средствах массой информации фамилии высокопоставленных чинов Украины, банально ворующих у своего собственного народа. Никого не удивляют и многочисленные запросы зарубежных правоохранительных органов относительно операций, связанных с отмыванием незаконно полученных средств в результате реализации украинскими спецэкспортерами внешнеэкономических договоров.

В 2015–2016 гг. госпредприятие "Укринмаш" (в рамках выполнения государственного оборонного заказа) обязалось поставить Минобороны двигатели для бронетехники. Этот контракт был "успешно" выполнен путем закупки двигателей у немецкой компании SNE Shirin Nabiev Exporthandel, которая в свою очередь приобрело их у наших соседей в Молдове у фирмы Auto-Prezent. В результате этой операции государственный бюджет Украины потерял сразу 2 млн грн.

Еще более масштабное расследование, возможно, развернется в ближайшее время на территории Латвии, через банки которой сотрудники компании "Укрспецэкспорт" перевели на офшорные компании в течение нескольких лет более 138 млн грн.

В одном из своих предыдущих материалов я упоминал о компании Fuerteventura Inter LP с британской юрисдикцией, находящейся по месту массовой регистрации офшорных компаний, на счета которой ГП "Укринмаш" в 2015 г. перечислил почти

2 млн долл. агентского вознаграждения за фиктивные услуги. Хочу сообщить, что фамилии граждан Украины, управлявших счетами указанной британской компании, уже известны. Подождем решения суда. Думаю, президент прокомментирует его независимость.

Федеральной прокуратурой Швейцарской Конфедерации расследуется дело по факту легализации доходов, полученных преступным путем. Уже сегодня отслежены более 4 тыс. транзакций по перечислению средств со счетов украинских компаний на офшорные компании и в обратном направлении. Кстати, в этом деле "засветились" и предприятия "Укроборонпрома". Совершенно очевидно, что тема использования счетов офшорных компаний становится достаточно "токсичной" для теневого бизнеса.

Детектор лжи "Укроборонпрома"…

Проверять чиновников и сотрудников предприятий на полиграфе в последнее время стало чуть ли не трендом. Не прошло это и мимо "Укроборонпрома".

По крайней мере одна из частных (!) компаний, где работники оборонной промышленности Украины проверяются с использованием детектора лжи, мне известна. Установочные данные сотрудников, телефоны и адрес находятся в редакции.

Может быть, использование полиграфа для проверки руководителей и сотрудников на причастность их к коррупционным деяниям или иной противоправной деятельности – правильно. Как вариант. Только непонятно, кем и как материалы этой проверки могут быть использованы с учетом трудового законодательства и отсутствием правового поля в этой сфере?

Но не это сейчас самое интересное! Многие сотрудники "Укроборонпрома" и его предприятий имеют допуск к государственной тайне. Коммерческая и внутренняя информация на предприятиях ОПК может и не иметь грифов, но для иностранных спецслужб это своеобразный Клондайк.

Так теперь по сути вопросов, которые задаются работникам предприятий ОПК. Думаю, что для украинской контрразведки это будет интересно. А вопросы сотрудникам ЧОП при проверке на детекторе лжи задаются такие: являетесь ли вы сотрудником СБУ, сотрудником ГУРМО, сотрудником СВР, агентом спецслужб? Второй блок вопросов относится к реализации внешнеэкономических контрактов и касается конкретных направлений сотрудничества с иностранными государствами. Кроме того, целый спектр вопросов относится к проверке личной лояльности к конкретным руководителям, кураторам Укроборонпрома и выявлению возможных доносчиков.

Лично у меня в связи с такой практикой использования детектора лжи возникло два предположения.

Первое. Может быть, я чего-то не понимаю, но в "Укроборонпроме", по-моему, начали бороться не с иностранными, а с украинскими спецслужбами.

И второе. Кто и зачем собирает информацию о деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, о работе по внешнеэкономическим контрактам, о контактах наших спецэкспортеров с потенциальными и реальными покупателями нашего оружия за рубежом и по конкретным странам, а тем более в частной квартире жилого дома? Не появился ли на горизонте очередной "переводчик Гройсмана", которого будут выводить в скорости под белы руки.

Кстати, еще одна частная компания, сильно интересующаяся информацией о деятельности ОПК, всплыла в Николаеве. По всей вероятности, руководители "Укроборонпрома" не знают, что почти год назад в офисе одной из частных компаний СБУ изъяла великое множество оригиналов и копий документов "Укроборонпрома" и его предприятия "Промоборонэкспорт".

Помнится, что недавно один из заместителей секретаря СНБО даже обвинил журналиста в государственной измене по факту обнародования копий некоторых контрактов по поставкам в рамках государственного оборонного заказа автомобильной техники. Не надо так переживать, Олег Владимирович! Работники СБУ среди многочисленных документов обнаружили копии материалов одного из заседаний Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству под вашим руководством и плана ВТС с Вьетнамом с коммерческими предложениями, результатами переговоров и обобщенной информацией по внешнеэкономическим контрактам с этой страной, сводные таблицы отгруженной спецэкспортерами продукции и полученными в результате реализации внешнеэкономических контрактов поступлениями.

Помимо разнообразной технической информации, следователи СБУ изъяли во время упомянутого обыска копию секретного документа об ориентировочной потребности вооруженных сил в вооружениях, военной технике, материально-технических средствах. Для несведущих поясню, что в сфере оборонного заказа в современной армии большего секрета чем этот документ, нет.

В этой ситуации не могу не порадоваться за "Укроборонпром"! В ближайшее время будет проведен международный аудит, а правительство США его профинансирует. И, по сообщению пресс-службы госконцерна: "проведение такого аудита среди государственных промышленных объединений станет первым в истории Украины". Боюсь, как бы не стало последним…